Предложенный Украиной проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ, – украинская делегация

Во время сегодняшнего заседания Подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования Дополнение к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Украинская делегация в ТКГ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за основу был взят украинский проект Дополнения и стороны попунктно прошли первое чтение документа в полном объеме.



Дату следующей встречи (для второго чтения) определят представители ОБСЕ, не исключено, что такое заседание состоится еще до конца этой недели.

"Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте", - сообщили в украинской делегации.

