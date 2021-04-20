РУС
Предложенный Украиной проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ, – украинская делегация

Во время сегодняшнего заседания Подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования Дополнение к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Украинская делегация в ТКГ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за основу был взят украинский проект Дополнения и стороны попунктно прошли первое чтение документа в полном объеме.

Дату следующей встречи (для второго чтения) определят представители ОБСЕ, не исключено, что такое заседание состоится еще до конца этой недели.

"Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте", - сообщили в украинской делегации.

+7
Дуже навіть важливо. Там напевне йдеться про те, що з передової заберуть навіть особисту зброю. Тому нашим залишиться відбивати я саперними лопатками. Чогось же цей проект у пресу не потрапив. Чого?
20.04.2021 18:42 Ответить
+6
Предыдущее "прекращение огня" привело к тому, что орки стали дохнуть 1:5 вместо 5:1 до 2019 года. Теперь они дохнуть вообще не будут, а будут расстреливать защитников Украины как в тире.
20.04.2021 18:49 Ответить
+4
Ці кластери Макрона засуньте смішному в анус і підпалить!
20.04.2021 19:01 Ответить
Совершенно неважно, пустое это!
20.04.2021 18:38 Ответить
Дуже навіть важливо. Там напевне йдеться про те, що з передової заберуть навіть особисту зброю. Тому нашим залишиться відбивати я саперними лопатками. Чогось же цей проект у пресу не потрапив. Чого?
20.04.2021 18:42 Ответить
Неважно в сэнси ничего они не решают, решают в кремле.
20.04.2021 18:44 Ответить
Русня и ОРДЛО беспрепятственно будут патрулировать все позиции ВСУ в любое время суток. ВСУ не имеет права на ответный огонь без выезда комиссии Русни и ОРДЛО на место инцидента. После выборов ВСУ отходят на границы Донецкой и Луганской областей, а контроль передается местной ватной полиции и автономной ОРДЛО.
20.04.2021 19:04 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Продовжують товкти водув ступі !!!)))
20.04.2021 18:47 Ответить
Предыдущее "прекращение огня" привело к тому, что орки стали дохнуть 1:5 вместо 5:1 до 2019 года. Теперь они дохнуть вообще не будут, а будут расстреливать защитников Украины как в тире.
20.04.2021 18:49 Ответить
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации. бенеслуги , а вы не подочешуели там часом ??
20.04.2021 18:51 Ответить
Ці кластери Макрона засуньте смішному в анус і підпалить!
20.04.2021 19:01 Ответить
а РАГАТКИ ХОТЬ ОСТАВЯТ ИЛИ ТОЛЬКО ПЛАКАТЫ С ВЕЛИКИМ зе КАК ИКОНЫ ОТ ПУЛЬ СНАЙПЕРОВ И МИН СНАРЯДОВ 120 152 КАЛИБРА
20.04.2021 18:54 Ответить
Завтра послание. 21.04. Что нас ждёт?
20.04.2021 18:56 Ответить
Ждьот вінторогіх
20.04.2021 19:03 Ответить
А хто давав голоси за зелену гундосу шмарклю? - Військові теж голосували за шмарклю, аби не Порошенко. А тепер нехай сраки показують кацапам та їнім прихвостням під керівництвом "найвеличнішого" блазня, який скоро буде одним органом бацати "калінку-малінку" *****.
20.04.2021 19:21 Ответить
Эти «дополнения» напрягают.....☹️
20.04.2021 19:22 Ответить
Все просто , ****** через евроватного макрона в очередной раз пытается впихнуть раковую опухоль ОРДЛО в тело Украины.
20.04.2021 19:30 Ответить
20.04.2021 19:25 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1384538937482428419 1 ч Подразделениям ВСУ по всей линии соприкосновения запрещено открывать ответный огонь без санкции Генерального штаба ВСУ.
20.04.2021 20:21 Ответить
предыдущее всеоб\емлещуе и с ответвенностью не работало - а это вдруг заработает
21.04.2021 04:44 Ответить
 
 