Ізраїль закрив усі COVID-відділення в лікарнях

Ізраїльські лікарні на тлі різкого скорочення числа інфікованих коронавірусом закрили свої COVID-відділення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "НВ".

Медичний центр імені Хіллеля Яффі в Хадері і медичний центр Баруха Паде в Тверії останніми в країні закрили свої COVID-відділення. Їхні пацієнти були переведені на лікування в терапевтичні відділення.

Ізраїль почав закривати відділення лікарень, перепрофільовані під лікування пацієнтів з коронавірусом, кілька тижнів тому, коли завдяки масовій і оперативній вакцинації рівень захворюваності на COVID-19 впав до мінімальних показників.

"Я радий повідомити, що ми закриваємо останнє діюче COVID-відділення", - сказав директор лікарні в Хадері доктор Міккі Дудкевич.

"Якщо виникне необхідність, ми знову відкриємо відділення, але сподіваємося, що в цьому не буде необхідності", - додав він.

Читайте також: Третій етап випробувань нової ізраїльської COVID-вакцини може бути проведено в Україні, - посол Корнійчук

В Ізраїлі за минулу добу виявили 149 випадків зараження коронавірусом, чотири людини померли. На даний момент хворіють 2206 осіб.

Від початку пандемії в Ізраїлі захворіли на COVID-19 понад 837 тисяч осіб, зафіксовано 6342 летальні випадки.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, від коронавірусу повністю вакциновано понад 53% населення країни і понад 73% дорослого населення.