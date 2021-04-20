Ізраїль закрив усі COVID-відділення в лікарнях
Ізраїльські лікарні на тлі різкого скорочення числа інфікованих коронавірусом закрили свої COVID-відділення.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "НВ".
Медичний центр імені Хіллеля Яффі в Хадері і медичний центр Баруха Паде в Тверії останніми в країні закрили свої COVID-відділення. Їхні пацієнти були переведені на лікування в терапевтичні відділення.
Ізраїль почав закривати відділення лікарень, перепрофільовані під лікування пацієнтів з коронавірусом, кілька тижнів тому, коли завдяки масовій і оперативній вакцинації рівень захворюваності на COVID-19 впав до мінімальних показників.
"Я радий повідомити, що ми закриваємо останнє діюче COVID-відділення", - сказав директор лікарні в Хадері доктор Міккі Дудкевич.
"Якщо виникне необхідність, ми знову відкриємо відділення, але сподіваємося, що в цьому не буде необхідності", - додав він.
В Ізраїлі за минулу добу виявили 149 випадків зараження коронавірусом, чотири людини померли. На даний момент хворіють 2206 осіб.
Від початку пандемії в Ізраїлі захворіли на COVID-19 понад 837 тисяч осіб, зафіксовано 6342 летальні випадки.
За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, від коронавірусу повністю вакциновано понад 53% населення країни і понад 73% дорослого населення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ти й того не знаєш.
Бо ******** наука потребує довгих років навчання , що б заробити в ній якесь право на особисту думку .
Й чомусь в розвинутих країнах на диплом математика достатньо вчитися 5 років , а на диплом лікаря , в тому числі емунолога до 10 років . А до операційної подавна більшість вже після 30 років доходить .
Але чомусь мало хто ризикне вступити в професійни диспут про патерни програмування в софтвері начитавшись по-верхах й після кілької відео ... Бо є жах , що заміють . Мало хто дасть ремонтувати свою автівку механіку , який перший день працює , але багато популярної літератури начитався ...
Але розповідати про на 10 порядків складніший механізм Ви беретеся без усякого сорому .
Ну нема в науці й практиці лікування й біології будь якого теплокровного жодного примітивного питання , яке можливо хоч приблизно порівняти з аріфметикою за старшу групу дитячого садочка . Я особисто вже в 3 роки знав , що таке 2+2 . Щось суттєве по біології , й тим більш по медицині починають вивчати аж в 12-13 років . Й подавна більшість не готова навіть в такому віці до сприяття . 1% згадає , що таке класіфікація Лінея .
Елементи мікробіології - то взагалі вивчають в останньому класі школи й пізніше за інтеграли з основ висшої математики (що теж дурниця для 95% школярів - жодної користі) .
Щоб відрізняти гуморальний імунітет від клітинного, принципи їх роботи, не треба вчитися півжиття.
Але, повторюся, у Вас інша думка, бо Вашому мозку такі елементарні поняття, механізми важко даються.
Й я тільки в дешевих фільмах бачив 17-річних хакерів , які йще школу не закінчили , три рази по клаві клацнули й зламали мережу Пентагону . В реальному світі - 2 рокі й не навчання , вже стажу після 5 років універу -- це розробник самого нижнього ланцюга . Частіше дають доробляти код інших , більш досвітчених розробників . Й на сайтах порад , вони в основному шукають рішення , а не виступають експертами . Гуру , це 10 й більше років досвіту .
Й Ви тут усім спробуєте довести , що в медицині , в імунології якось простіше , якось легше бути спецом . Й нібито там є питання рівня 4-річної дитинки типа 2+2 ?!
Ви росповідаєте про якись там "клітинний рівень" , але скажіть будь ласочка - в легенях , в сердці , в мизику однакові клітини , однакові процесси йдуть тих клітинах ?
А всюди сувати той вітамін Д -- це взагалом треш для тих , хто не знає історію 50 річної давнини , коли була мода ліквати усе вітаміном С ...
В Чехії , до речі солнця більше , ніж в Фінланді й в Шведції . В Чехії мені завжди в Празі не вистачало салатів . М"ясо в Чехії маже таке по ціні , як базові овочі й це дуже сумно , бо з чудовим бочковим пивом це задає таку спокусу їсти багато м"яса з пивом й вживати овочі по-мінімуму . В ресторанах салати навіть дорожчі за телятину й їх майже ніхто не замовляє ...
В Ізраїлі навпаки -- жінці одна порція грецького салату усе інше їсти вже сил не буде .
Це набагато більш суттєва різниця , якщо вести розмову про загальний стан здороввя в різних країнах й про імуну систему . Щось ніхто з лікарів не помічав, що японці в засніженній Хакайдо жили б меньше й хворіли б більше , ніж японці с тропічної Окенави . Й з Короною приблизно однакова статистика . Тому й зтверджую , що звички харчування , повага до класичної медицини в рази важливіша за рівень солнічного проміння .
В тому ж Ізраїлі рівень вразливості до Корони в 5-8 разів висший серед тих релігійних груп, які так чи інше не визнають класичну медицину й ігнорують вакцинацію : чи то іудеї , чи то мусульманє , чи то христіанє . Й це в межах маленької за площею країни !
"якись там "клітинний рівень"
З таким підходом, будь ласка, коліться щопівроку двома дозами. Час нас розсудить. Вже дуже скоро.
"В тому ж Ізраїлі рівень вразливості до Корони в 5-8 разів висший"
Ви обговорюєте фальшивий діагноз "ковід", тому отримуєте хибні висновки.
Жодний вчений досі не отримав ізолят та пурифікат сарс-ков-2.
Важливість антитіл взагалі дуже перебільшена. Якщо коротко, то їх наявність означає, що процес імунної відповіді організму на певну загрозу майже завершено. А починається ця відповідь (і переважно складається) з діяльності саме клітинного імунітету.
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer_and_biontech_dose_first_participants_in_the_u_s_as_part_of_global_covid_19_mrna_vaccine_development_program Pfizer and BioNTech Dose First Participants in the U.S. as Part of Global COVID-19 mRNA Vaccine Development Program
First participants dosed at NYU Grossman School of Medicine and University of Maryland School of Medicine
По-вашому, учасники тих випробувань вже майже всі померли?
April 21 (GMT)
Updates
12,162 new cases and 429 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://m-covid19.rnbo.gov.ua/table source ]
Порівняй з цими
April 20 (GMT)
Updates
139 new cases and 4 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
І тоді буде зрозуміло, хто з нас матір продати готовий.
А це аргумент?
Зе бросил много жизней украинцев на спасение денег.
Почуствуйте разницу.
ця частина твоєї фрази під великим сумнівом
А твої маніпуляції аж ні до чого.
Бабуся знайомого віком 84 роки без проблем перенесла "ковід" вдома. Пішла б в лікарню, отримали б рідні чорний пакет.
Тут "деякі" підписалися.
А ти доведи, що "спрямовані зараження" дійсно відбуваються. На сьогодні це не більше ніж казочка від ВООЗ та залежних від неї "іхсвпердів", в тому числі і тебе.
"Тільки Швеція спробувала таку хрінь реалізувати, але визнала помилку, ввела ряд обмежень та почала вакцинацію."
І дарма, бо ця "хрінь" мала наслідком одну з найменших надлишкових смертностей в Європі за 2020 рік.
Визнала помилку? Оце дійсно хрінь.
Ряд обмежень у вигляді рекомендацій? Ну чудово, я ж не проти. Хтось хоче носити маску і вірити, що вона захищає? Нехай буде.
Почала вакцинацію? Та й нехай. Пухом земля вакцинованим.
https://scitechdaily.com/ab8-covid-19-drug-breakthrough-tiny-antibody-component-completely-neutralizes-the-sars-cov-2-virus/
Если бы медицина была в руках арабов, и вакцинацию проводили арабы - было бы как у нас.
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/yarhon0321/d1.pdf
Отже проблеми медичного колапсу в 2020 році в Ізраїлі насправді не було? Навіщо тоді жахали населення?
Він хоч віддувається за усю галерею ЗЕ-неуків на усіх ефірах й хоча за це йому респект .
Тут інший рівень включення -- перших номер , прем"єр працював . А йще зовнішня розвідка .
Й цілий консіліум фахівців , без погодження з якими жодного рішення не приймаєтся .
Працював на упередження , починаючи з липня 2020 , коли в Україні "велике крадівництво" анонсували й фінансували .
Натен"яху він офіцер спецназу , він має ступень по економиці , він з родини професора й помічника Вол. Жаботинського . Іменем його брата Йонотана названі вулиці , бо саме Йонотан керував операцією в Ентебе , де став один з двох загиблих .
Бібі має величезну інтуїцію, надцатирічний досвіт вирішення складних питань , що й допомогло йому своєчастно підписати договір з "Файзером" раніше за усіх на кілька критичних місяців .
Й тем не меньш - майже половина країни його не любить й бажає , що б вже пійшов , й що він занадто довго при владі . Він вже років 20 під шаленою критикою й це додає йому тонусу . Саме тому в серпні відбудуться вже 4 вибори за 2 року , й п"яті за 3 роки . Ізраїль йде на побиття сумнівного рекорда Італії 80х , коли відбулось 6 парламентських виборів за 2 роки .
Хоча б може для України часті вибори могли б стати антидотом від бажаючих продати землю за 3 копійки латифундистам , й пропонувачам продати собаку й заплатити за газ .
Для победы над вирусоом нужно поймать этого https://censor.net/ru/user/486665
и насильственно привить!
Ось населення Земної Кулі - 7.6 млд. Припускаємо , що за усі ці 7.6 млд. або вони самі (що тільки для 1-2 млнд. реалістично) , або хтось (???!!!!) заплатить . Тобто за 2 роки це вийде десь 16 млнд. вакцин купиться . Берем середню цін... а ні - не ціну , а норму доданої вартості - саме то є маржа . Навіть 30% від середньої ціни в 10 баксів за штуку виходить за два роки прибуток "ілюмінаторів" з корпорації містера Евіла складе десь так 65 млд. баксоїдів .
Це на вакцинах , тепер тести -- дай Боже , щоб тестували третину . Й прибуток від одного тесту десь так в трічи меньший . Тобто увесь зиск світового фармакологічного зла (мис. Евіла) від сили не перевисшує й 90 млд. баксів . Й це не в рік , а за 2 ...
Ось зараз ... увага - фокус-покус !!!
А якісь інші прибутки хоча б на один лярд хтось з цієї кризи заробив ?! Відповідь -- хер . Усі інші , крім світового фармакологічного Евіла , за два роки перенесли не просто збитки , а загальний розмір усіх від Коронокризи ... складає десь так від півтора триліона , до 3-х . Легло будівництво , впав автопром , лігла промисловість -- навіть харчова , не кажучи про легку й машино- та приборобудування . Навіть Айті впала, бо розробка он-лайн продуктів це тільки якась частка ринку . Інвестування в нові розробки загальмувалось .
Усе посмиховисько теорії змови ось в тому й полягає , що за тими , хто втратив на кризі стоять в 30 , 50, 70 разів більші капітали й в 100 впливовійсі особи .
Біл Гейтс , Ілон Маск , Сергій Брін й Марк Цукенберг , не кажучи про старих Бафета , родини Хілтонів , Бушей себе не на помійки знайши , щоб мати сувукупно 3 трлн. збитків , але при тому дати заробити купці фармакологів якість там 80 млд . !
Це так не працює , й тому я й поставив знак оклику й питання .в питанні , хто буде платити за вакцину десь так 5 млнд. бідних й дуже бідних народів . Й то буде благодійність , в який не буває , що хтось за неї платить , а хтось на цьому заробляє .
А в загалом , це у світі трапляється не в перше (світова криза - економічна , медична , військова) й жодна світова криза не минула ефекта доміно , де усі терплять збитки й чиї збитки будуть меньшими й такими , що переборяться , а хто остоточно збанкрутиться - це лотерея .
Саме тому Віктор Пелевін геній , коли народив афорізм , що :
"Світом править не ТАЄМНА ЛОЖА , а ЯВНА ЛАЖА" !
А я йще додам , що роздивляючись списки тих , хто побував в масонах з момента появи масонів в 16-му віці відзначу , що якщо ці люди разом й поодинці мали хоча б десяту частину того вплива , яким їм приписують , то людство жило б на порядок гармонічнійше й справедлівійше .