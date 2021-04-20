Израиль закрыл все COVID-отделения в больницах

Израильские больницы на фоне резкого сокращения числа инфицированных коронавирусом закрыли свои COVID-отделения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "НВ".

Медицинский центр имени Хиллеля Яффе в Хадере и медицинский центр Баруха Паде в Тверии последними в стране закрыли свои COVID-отделения. Оставшиеся пациенты были переведены на лечение в терапевтические отделения.

Израиль начал закрывать отделения больниц, перепрофилированные под лечение пациентов с коронавирусом, несколько недель назад, когда благодаря массовой и оперативной вакцинации уровень заболеваемости COVID-19 упал до минимальных показателей.

"Я рад сообщить, что мы закрываем последнее действующее COVID-отделение", - сказал директор больницы в Хадере доктор Микки Дудкевич.

"Если возникнет необходимость, мы снова откроем отделение, но надеемся, что в этом не будет необходимости", - добавил он.

В Израиле за минувшие сутки выявили 149 случаев заражения коронавирусом, четыре человека умерли. В настоящий момент болеют 2206 человек.

С начала пандемии в Израиле заболели COVID-19 более 837 тысяч человек, зафиксировано 6342 летальных случая.

По данным Минздрава Израиля, от коронавируса полностью вакцинированы более 53% населения страны и более 73% взрослого населения.