Израиль закрыл все COVID-отделения в больницах

Фото: nv.ua

Израильские больницы на фоне резкого сокращения числа инфицированных коронавирусом закрыли свои COVID-отделения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "НВ".

Медицинский центр имени Хиллеля Яффе в Хадере и медицинский центр Баруха Паде в Тверии последними в стране закрыли свои COVID-отделения. Оставшиеся пациенты были переведены на лечение в терапевтические отделения.

Израиль начал закрывать отделения больниц, перепрофилированные под лечение пациентов с коронавирусом, несколько недель назад, когда благодаря массовой и оперативной вакцинации уровень заболеваемости COVID-19 упал до минимальных показателей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Третий этап испытаний новой израильской COVID-вакцины может быть проведен в Украине, - посол Корнийчук

"Я рад сообщить, что мы закрываем последнее действующее COVID-отделение", - сказал директор больницы в Хадере доктор Микки Дудкевич.

"Если возникнет необходимость, мы снова откроем отделение, но надеемся, что в этом не будет необходимости", - добавил он.

В Израиле за минувшие сутки выявили 149 случаев заражения коронавирусом, четыре человека умерли. В настоящий момент болеют 2206 человек.

С начала пандемии в Израиле заболели COVID-19 более 837 тысяч человек, зафиксировано 6342 летальных случая.

Также на Цензор.НЕТ: После вакцинации от коронавируса в Израиле закрывают ковидные отделения: некого лечить

По данным Минздрава Израиля, от коронавируса полностью вакцинированы более 53% населения страны и более 73% взрослого населения.

+18
Сейчас у антиваксеров баттхерт начнется.
20.04.2021 23:47 Ответить
+16
Израильский рецепт избавления от коронавируса: зверский карантин с драконовскими наказаниями и поголовная вакцинация. Семейка Тищенко с гостями и администрация ресторана к утру уже сидели бы в кутузке, а за время их гулянки в стране уже сделали бы людям тысяч 10 прививок из расчета темпа вакцинации порядка 40 тыс. в сутки
21.04.2021 00:19 Ответить
+14
Нетаньяху бросил много денег на спасение жизней израильтян.
Зе бросил много жизней украинцев на спасение денег.
Почуствуйте разницу.
21.04.2021 00:37 Ответить
Давай ще за слова чіпляйся, fuckчекер Скільки за сьогоднішні труди заробив від Мілованова? Хоч на миску супа вистачає?
21.04.2021 15:55 Ответить
Іди біологію вчи, а то ЗНО не здаси і батько тобі по сраці надає.
21.04.2021 16:12 Ответить
Вряд ли, многие до сих пор не верят в силу электрического тока, лезут делать селфи на ЖД, ну и медь воровать, куда без этого...
21.04.2021 01:29 Ответить
Евреям респект. Вот, что значит любить свою страну и жителей
21.04.2021 00:26 Ответить
Не кажи гоп. Там вже смертність аномальна фіксується від вакцин.
21.04.2021 01:02 Ответить
Поделитесь аномальными цифрами смертности от вакцин
21.04.2021 01:12 Ответить
Ну да.Я уже с того света вещаю)У нас в Израиле не осталось никого в живых из-за вакцин)))
21.04.2021 01:22 Ответить
Спишемось через рік. Можливо.
21.04.2021 01:23 Ответить
После того,как вы выучите что такое иммунная система и как она работает.Не стоит рассказывать,что через год два что-то случится)
21.04.2021 01:26 Ответить
Як би Ви знали, що таке клітинний імунітет, Ви б нічим не кололися
21.04.2021 01:31 Ответить
Поэтому я и вакцинировался)
21.04.2021 01:52 Ответить
Для отримання сумнівного гуморального (антитільного) імунітету, який пригнічує клітинний?Ізраїль закрив усі COVID-відділення в лікарнях - Цензор.НЕТ 786Ізраїль закрив усі COVID-відділення в лікарнях - Цензор.НЕТ 786 Якби Ви знали, Ви б підтримували вітамін Д в крові в нормі, а не кололися.
21.04.2021 01:56 Ответить
Черговій імунолог? З освітою сантехніка... У чехів таксує. Давай, продовжуй, гуморальний наш.
21.04.2021 08:34 Ответить
Телепню, не треба бути професором математики, щоб знати, скільки буде 2+2
Але ти й того не знаєш.
21.04.2021 09:37 Ответить
Йой , чоловіче , ще як требо .
Бо ******** наука потребує довгих років навчання , що б заробити в ній якесь право на особисту думку .
Й чомусь в розвинутих країнах на диплом математика достатньо вчитися 5 років , а на диплом лікаря , в тому числі емунолога до 10 років . А до операційної подавна більшість вже після 30 років доходить .
Але чомусь мало хто ризикне вступити в професійни диспут про патерни програмування в софтвері начитавшись по-верхах й після кілької відео ... Бо є жах , що заміють . Мало хто дасть ремонтувати свою автівку механіку , який перший день працює , але багато популярної літератури начитався ...

Але розповідати про на 10 порядків складніший механізм Ви беретеся без усякого сорому .
Ну нема в науці й практиці лікування й біології будь якого теплокровного жодного примітивного питання , яке можливо хоч приблизно порівняти з аріфметикою за старшу групу дитячого садочка . Я особисто вже в 3 роки знав , що таке 2+2 . Щось суттєве по біології , й тим більш по медицині починають вивчати аж в 12-13 років . Й подавна більшість не готова навіть в такому віці до сприяття . 1% згадає , що таке класіфікація Лінея .
Елементи мікробіології - то взагалі вивчають в останньому класі школи й пізніше за інтеграли з основ висшої математики (що теж дурниця для 95% школярів - жодної користі) .
21.04.2021 12:10 Ответить
То є Ваша суб'єктивна некомпетентна думка, побудована на власному невдалому досвіді та через відносно низький рівень інтелекту.
Щоб відрізняти гуморальний імунітет від клітинного, принципи їх роботи, не треба вчитися півжиття.
Але, повторюся, у Вас інша думка, бо Вашому мозку такі елементарні поняття, механізми важко даються.
21.04.2021 12:26 Ответить
Скажу навіть більше , у мене надцять років стажу в розробці софтвера . П"ятнадцять років стажу проектування механіки , гідромеханіки , металообробки ... Усе разом йшло якось .

Й я тільки в дешевих фільмах бачив 17-річних хакерів , які йще школу не закінчили , три рази по клаві клацнули й зламали мережу Пентагону . В реальному світі - 2 рокі й не навчання , вже стажу після 5 років універу -- це розробник самого нижнього ланцюга . Частіше дають доробляти код інших , більш досвітчених розробників . Й на сайтах порад , вони в основному шукають рішення , а не виступають експертами . Гуру , це 10 й більше років досвіту .

Й Ви тут усім спробуєте довести , що в медицині , в імунології якось простіше , якось легше бути спецом . Й нібито там є питання рівня 4-річної дитинки типа 2+2 ?!

Ви росповідаєте про якись там "клітинний рівень" , але скажіть будь ласочка - в легенях , в сердці , в мизику однакові клітини , однакові процесси йдуть тих клітинах ?
А всюди сувати той вітамін Д -- це взагалом треш для тих , хто не знає історію 50 річної давнини , коли була мода ліквати усе вітаміном С ...
В Чехії , до речі солнця більше , ніж в Фінланді й в Шведції . В Чехії мені завжди в Празі не вистачало салатів . М"ясо в Чехії маже таке по ціні , як базові овочі й це дуже сумно , бо з чудовим бочковим пивом це задає таку спокусу їсти багато м"яса з пивом й вживати овочі по-мінімуму . В ресторанах салати навіть дорожчі за телятину й їх майже ніхто не замовляє ...
В Ізраїлі навпаки -- жінці одна порція грецького салату усе інше їсти вже сил не буде .
Це набагато більш суттєва різниця , якщо вести розмову про загальний стан здороввя в різних країнах й про імуну систему . Щось ніхто з лікарів не помічав, що японці в засніженній Хакайдо жили б меньше й хворіли б більше , ніж японці с тропічної Окенави . Й з Короною приблизно однакова статистика . Тому й зтверджую , що звички харчування , повага до класичної медицини в рази важливіша за рівень солнічного проміння .
В тому ж Ізраїлі рівень вразливості до Корони в 5-8 разів висший серед тих релігійних груп, які так чи інше не визнають класичну медицину й ігнорують вакцинацію : чи то іудеї , чи то мусульманє , чи то христіанє . Й це в межах маленької за площею країни !
21.04.2021 13:11 Ответить
Я нічого нікому не доводжу. Аксіоми та елементарні поняття не потребують доказів.

"якись там "клітинний рівень"

З таким підходом, будь ласка, коліться щопівроку двома дозами. Час нас розсудить. Вже дуже скоро.
21.04.2021 13:19 Ответить
"японці в засніженній Хакайдо" споживають багато риби

"В тому ж Ізраїлі рівень вразливості до Корони в 5-8 разів висший"

Ви обговорюєте фальшивий діагноз "ковід", тому отримуєте хибні висновки.
Жодний вчений досі не отримав ізолят та пурифікат сарс-ков-2.
21.04.2021 13:21 Ответить
витамин Д оказался бесполезен.Читайте исследования.А на счет клеточного иммунитета и антител.А для чего вообще организм штампует антитела?Не для того ли,что бы фагоциты(клетки иммунной системы)увидели вирус обозначенный антителом и слопали его?)Вот как с вами можно говорить,если вы ноль в иммунологии?)
21.04.2021 12:22 Ответить
Я то як раз прочитав, і результати цих досліджень прямо протирічать Вашим заявам.
Важливість антитіл взагалі дуже перебільшена. Якщо коротко, то їх наявність означає, що процес імунної відповіді організму на певну загрозу майже завершено. А починається ця відповідь (і переважно складається) з діяльності саме клітинного імунітету.
21.04.2021 12:29 Ответить
05.05.20
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer_and_biontech_dose_first_participants_in_the_u_s_as_part_of_global_covid_19_mrna_vaccine_development_program Pfizer and BioNTech Dose First Participants in the U.S. as Part of Global COVID-19 mRNA Vaccine Development Program
First participants dosed at NYU Grossman School of Medicine and University of Maryland School of Medicine

По-вашому, учасники тих випробувань вже майже всі померли?
21.04.2021 07:41 Ответить
Ще ж "масова вакцинація" не завершена. Навіщо їм поки що вмирати?
21.04.2021 09:33 Ответить
Ну, Ви ж свято переконані, що майже всі вакциновані вакциною Пфайзер за рік помруть. Пройшов без двох тижнів рік від початку випробувань вакцини Пфайзер. Практично всі живі (під час випробувань серед вакцинованих було дві смерті, а серед контрольної групи невакцинованих - чотири. )
21.04.2021 11:37 Ответить
Немає достовірної інформації про те, що добровольці, публічні люди та зараз населення отримує "вакцину" одного і того самого складу.
21.04.2021 12:10 Ответить
Є люди, які не вірять, що існує Австралія. Приєднуйтеся до них. Сумно вам там не буде.
21.04.2021 12:16 Ответить
Існують люди, які матір рідну продадуть за кілька срібняків. І ти вже до них приєднався. Але весело вам не буде.
21.04.2021 12:24 Ответить
Тебе дуже тішать ці цифри?

April 21 (GMT)
Updates

12,162 new cases and 429 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://m-covid19.rnbo.gov.ua/table source ]

Порівняй з цими

April 20 (GMT)
Updates

139 new cases and 4 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
І тоді буде зрозуміло, хто з нас матір продати готовий.
21.04.2021 12:43 Ответить
Фальшива статистика за результатами фальшивих тестів мене не вражає.
21.04.2021 12:55 Ответить
Давай посилання на джерела де, на твою думку, є нефальшива статистика.
21.04.2021 12:57 Ответить
По "ковіду" її немає. Не для того пландемію запускали, щоб вона була.
21.04.2021 13:07 Ответить
Так, а звідки тоді Ви взяли, що офіційна статистика фальшива?
показать весь комментарий
21.04.2021 13:49 Ответить
Бо плр-тести не придатні для діагностування вірусних інфекцій. Ці тести випадково видають результати, які нічого не означають. Навіть ВООЗ визнала, що немає підстав за їх допомогою перевіряти "безсимптомних", і що їх результати сумнівного характеру.
21.04.2021 13:53 Ответить
Все придатне, сертифіковане і валідоване в референс-лабораторіях.
21.04.2021 14:05 Ответить
Брехня.
21.04.2021 14:12 Ответить
Зовсім слабо у Вас з аргументами.
21.04.2021 15:15 Ответить
"Все придатне, сертифіковане і валідоване в референс-лабораторіях."

А це аргумент?
21.04.2021 15:20 Ответить
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3682 Covid-19: Point of care test reports 94% sensitivity and 100% specificity compared with laboratory test
21.04.2021 16:15 Ответить
За певну суму Ланцет і не таке опублікує. Вже в минулому році його зловили на брехливій статті про гідроксіхлорокін.
21.04.2021 16:18 Ответить
Ну, куди ж без фактчекерів! Перевіряють все. Але, попри все, це зовсім не означає, що 100% публікацій в Ланцеті то брехня.
21.04.2021 16:30 Ответить
Добавлю чуть иначе---хотя одно и тоже что у вас. Да нация они! Этого достаточно что бы решать любые проблемы.
21.04.2021 01:38 Ответить
золотые слова
21.04.2021 09:54 Ответить
Посмотрим как сработает Файзер в масштабе страны. Надеюсь все стабильно.
21.04.2021 00:32 Ответить
Что сказать. Дорогу осилит идущий. Молодцы.
21.04.2021 00:33 Ответить
Це єдина нація, яка виживе при будь-якому армагеддці.
21.04.2021 00:35 Ответить
Нетаньяху бросил много денег на спасение жизней израильтян.
Зе бросил много жизней украинцев на спасение денег.
Почуствуйте разницу.
21.04.2021 00:37 Ответить
Курчат по осені рахують. До кінця року буде видно, хто і кого кинув.
21.04.2021 01:09 Ответить
Ну у кого-то точно появится пару новых курточек...
21.04.2021 01:31 Ответить
Ви сподіваєтеся, що ті українці, що по чотири з хвостиком сотні помирали щодоби від ковіду до осені воскреснуть? То вже навіть для ортодоксального християнина неабиякий перебор...
21.04.2021 07:41 Ответить
"помирали щодоби ВІД КОВІДУ"
ця частина твоєї фрази під великим сумнівом
21.04.2021 09:34 Ответить
Думаєте, що їх по ночам ескадрони смерті з рептилоїдів вбивають?
21.04.2021 11:38 Ответить
Навіщо? Є ж експериментальні протоколи лікування.
21.04.2021 12:08 Ответить
Змова лікарів-вбивць? Це вже десь було... Стариган Сралін таку версію ********... Зате помер він без будь-якої меддопомоги, кілька годин конав в калюжі власної сечі.
21.04.2021 12:19 Ответить
Не змова. Бездумне виконання протоколів, які надані згори.
А твої маніпуляції аж ні до чого.
21.04.2021 12:23 Ответить
А, вони забули з Вами порадитися, як правильно лікувати? Що ж, життя часто несправедливе до геніїв...
21.04.2021 12:26 Ответить
Я дав тобі відповідь на твоє питання про "змову лікарів-вбивць". Вони ні з ким не радяться. Бездумно виконують. Міорелаксанти, понаддози антивірусних, ШВЛ тощо.

Бабуся знайомого віком 84 роки без проблем перенесла "ковід" вдома. Пішла б в лікарню, отримали б рідні чорний пакет.
21.04.2021 12:31 Ответить
Ну, зрозуміло, що Ви б всіх врятували домашнім лікуванням. Можете не продовжувати, з Вами все зрозуміло.
21.04.2021 12:44 Ответить
Краще домашнє, ніж таке лікарняне. Хоча певні категорії людей (публічно відомих, скажімо так) лікарі таки нормально лікують.
21.04.2021 12:54 Ответить
Хто з спеціалістів в медицині поділяє таку думку?
21.04.2021 12:59 Ответить
https://gbdeclaration.org/view-signatures/

Тут "деякі" підписалися.
21.04.2021 13:06 Ответить
Не бреши, це не про домашнє лікування, а про спробу досягти колективного імунітету шляхом спрямованих заражень. Тільки Швеція спробувала таку хрінь реалізувати, але визнала помилку, ввела ряд обмежень та почала вакцинацію.
21.04.2021 15:41 Ответить
"шляхом спрямованих заражень"

А ти доведи, що "спрямовані зараження" дійсно відбуваються. На сьогодні це не більше ніж казочка від ВООЗ та залежних від неї "іхсвпердів", в тому числі і тебе.

"Тільки Швеція спробувала таку хрінь реалізувати, але визнала помилку, ввела ряд обмежень та почала вакцинацію."

І дарма, бо ця "хрінь" мала наслідком одну з найменших надлишкових смертностей в Європі за 2020 рік.
Визнала помилку? Оце дійсно хрінь.
Ряд обмежень у вигляді рекомендацій? Ну чудово, я ж не проти. Хтось хоче носити маску і вірити, що вона захищає? Нехай буде.
Почала вакцинацію? Та й нехай. Пухом земля вакцинованим.
21.04.2021 15:46 Ответить
Чому я маю доводити твердження, які містилися в посиланнях, яке навели Ви?
21.04.2021 16:33 Ответить
Коли метою є наштрикати населення отрутою, вигадають таке, що усі дурники поведуться. Але що твої господарі будуть робити з мільйонами тих, хто не буде вакцинуватися? Що будеш робити ти, коли вже не матимеш змоги сховатися за натовпом дурників?
21.04.2021 16:37 Ответить
Я буду робити те, що вважаю за потрібне. І плани про свої наміри дурним антиваксерам, що гадять, ховаючись за VPN, давати не збираюся.
21.04.2021 17:26 Ответить
Інсульт знову став інсультом, а не "ускладненням ковіду"?
21.04.2021 00:56 Ответить
Израиль вступил один из первых в открытый бой с Короной и бросил ВСЕ силы и деньги на борьбу .. и кста - у них есть лекарство(не вакцина) от коронавируса и они молчат...
21.04.2021 00:58 Ответить
В сентябре прошлого года в Питтсбургском Университете было найдено что препарат AB8 является эффективным средством как против COVID-19 так и SARS-CoV-2.
https://scitechdaily.com/ab8-covid-19-drug-breakthrough-tiny-antibody-component-completely-neutralizes-the-sars-cov-2-virus/
21.04.2021 07:20 Ответить
Свои вакцинируют своих - никто не сомневается в вакцине - вот и результат.
Если бы медицина была в руках арабов, и вакцинацию проводили арабы - было бы как у нас.
21.04.2021 01:20 Ответить
Цікаво, як так сталося, що в 2020 році під час страшної пандемії в Ізраїлі лікарні були менш заповнені, ніж в 2019 році?
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/yarhon0321/d1.pdf
21.04.2021 01:23 Ответить
Згадайте кучу об"яв на бігбордах та інших видах реклами про лікуванні в ізраїлі... Подумайте в якій кількості країн ще була така реклама. Згадайте, що Ізраїль в 2020 закрив кордони і медичний туризм різко зменшився.
21.04.2021 06:54 Ответить
У гнилих фактчекерів на все є "неймовірне пояснення" Така вже їх робота.

Отже проблеми медичного колапсу в 2020 році в Ізраїлі насправді не було? Навіщо тоді жахали населення?
21.04.2021 09:36 Ответить
Щоб не було колапсу. Ви завжди так сумуєте, коли вашим жахливим припущенням знаходиться просте, логічне і зовсім не жахливе пояснення?
21.04.2021 11:41 Ответить
Це як в анекдоті про махання руками, як засіб проти крокодилів?
21.04.2021 12:09 Ответить
Ага, в Італії навесні 2020 такий анекдот був, коли лікарі вирішували, кому дати апарат ШВЛ і дати хоч невеликий шанс вижити, а кому помирати тут і зараз... Обреготалися всі.
21.04.2021 12:23 Ответить
Не дає ШВЛ ніякого шансу вижити. Ще рік тому притомні лікарі відмовились від ШВЛ при "ковідній пневмонії" на користь інших методів оксигенотерапії.
21.04.2021 12:32 Ответить
Давай посилання, що лікарі відмовлялися використовувати апарати ШВЛ для лікування ковідних пацієнтів рік тому.
21.04.2021 12:51 Ответить
Гугл на допомогу.
21.04.2021 12:55 Ответить
Все ясно. Це Ваша вигадка.
21.04.2021 13:00 Ответить
Це твоя суб'єктивна некомпетентна думка, далека від реальності.
21.04.2021 13:05 Ответить
По этому случаю в городе "Умань" должен быть объявлен общегородской трёхдневный праздничек. Как раз совпадёт с Песахом. Совпадение? Не думаю. Кормильцы в сентябре нагрянут.
21.04.2021 08:28 Ответить
Степанова к ним. В командировку.
21.04.2021 08:31 Ответить
Степанову куда ни отправляй, все равно куртка получается.
21.04.2021 09:08 Ответить
До чього тут ця затичка в бочці Степанов ?!
Він хоч віддувається за усю галерею ЗЕ-неуків на усіх ефірах й хоча за це йому респект .

Тут інший рівень включення -- перших номер , прем"єр працював . А йще зовнішня розвідка .
Й цілий консіліум фахівців , без погодження з якими жодного рішення не приймаєтся .
Працював на упередження , починаючи з липня 2020 , коли в Україні "велике крадівництво" анонсували й фінансували .

Натен"яху він офіцер спецназу , він має ступень по економиці , він з родини професора й помічника Вол. Жаботинського . Іменем його брата Йонотана названі вулиці , бо саме Йонотан керував операцією в Ентебе , де став один з двох загиблих .
Бібі має величезну інтуїцію, надцатирічний досвіт вирішення складних питань , що й допомогло йому своєчастно підписати договір з "Файзером" раніше за усіх на кілька критичних місяців .

Й тем не меньш - майже половина країни його не любить й бажає , що б вже пійшов , й що він занадто довго при владі . Він вже років 20 під шаленою критикою й це додає йому тонусу . Саме тому в серпні відбудуться вже 4 вибори за 2 року , й п"яті за 3 роки . Ізраїль йде на побиття сумнівного рекорда Італії 80х , коли відбулось 6 парламентських виборів за 2 роки .

Хоча б може для України часті вибори могли б стати антидотом від бажаючих продати землю за 3 копійки латифундистам , й пропонувачам продати собаку й заплатити за газ .
21.04.2021 09:56 Ответить
Якось трохи пафосом віддає. В Ізраілі найближчим часом вибори?
21.04.2021 09:15 Ответить
Млять!
Для победы над вирусоом нужно поймать этого Ізраїль закрив усі COVID-відділення в лікарнях - Цензор.НЕТ 6618 https://censor.net/ru/user/486665
и насильственно привить!
21.04.2021 10:05 Ответить
Ну якщо мене вважати за 70% населення, то це таки буде перемога у вигляді певного колективного імунітету
21.04.2021 16:19 Ответить
Я люблю "розмовляти" з прихильниками конспіралогії мовою економічної статистики .
Ось населення Земної Кулі - 7.6 млд. Припускаємо , що за усі ці 7.6 млд. або вони самі (що тільки для 1-2 млнд. реалістично) , або хтось (???!!!!) заплатить . Тобто за 2 роки це вийде десь 16 млнд. вакцин купиться . Берем середню цін... а ні - не ціну , а норму доданої вартості - саме то є маржа . Навіть 30% від середньої ціни в 10 баксів за штуку виходить за два роки прибуток "ілюмінаторів" з корпорації містера Евіла складе десь так 65 млд. баксоїдів .
Це на вакцинах , тепер тести -- дай Боже , щоб тестували третину . Й прибуток від одного тесту десь так в трічи меньший . Тобто увесь зиск світового фармакологічного зла (мис. Евіла) від сили не перевисшує й 90 млд. баксів . Й це не в рік , а за 2 ...
Ось зараз ... увага - фокус-покус !!!
А якісь інші прибутки хоча б на один лярд хтось з цієї кризи заробив ?! Відповідь -- хер . Усі інші , крім світового фармакологічного Евіла , за два роки перенесли не просто збитки , а загальний розмір усіх від Коронокризи ... складає десь так від півтора триліона , до 3-х . Легло будівництво , впав автопром , лігла промисловість -- навіть харчова , не кажучи про легку й машино- та приборобудування . Навіть Айті впала, бо розробка он-лайн продуктів це тільки якась частка ринку . Інвестування в нові розробки загальмувалось .
Усе посмиховисько теорії змови ось в тому й полягає , що за тими , хто втратив на кризі стоять в 30 , 50, 70 разів більші капітали й в 100 впливовійсі особи .
Біл Гейтс , Ілон Маск , Сергій Брін й Марк Цукенберг , не кажучи про старих Бафета , родини Хілтонів , Бушей себе не на помійки знайши , щоб мати сувукупно 3 трлн. збитків , але при тому дати заробити купці фармакологів якість там 80 млд . !
Це так не працює , й тому я й поставив знак оклику й питання .в питанні , хто буде платити за вакцину десь так 5 млнд. бідних й дуже бідних народів . Й то буде благодійність , в який не буває , що хтось за неї платить , а хтось на цьому заробляє .
А в загалом , це у світі трапляється не в перше (світова криза - економічна , медична , військова) й жодна світова криза не минула ефекта доміно , де усі терплять збитки й чиї збитки будуть меньшими й такими , що переборяться , а хто остоточно збанкрутиться - це лотерея .
Саме тому Віктор Пелевін геній , коли народив афорізм , що :
"Світом править не ТАЄМНА ЛОЖА , а ЯВНА ЛАЖА" !
А я йще додам , що роздивляючись списки тих , хто побував в масонах з момента появи масонів в 16-му віці відзначу , що якщо ці люди разом й поодинці мали хоча б десяту частину того вплива , яким їм приписують , то людство жило б на порядок гармонічнійше й справедлівійше .
22.04.2021 04:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 