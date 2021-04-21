Південнокорейську вакцину AstraZeneca зареєстрували в Україні
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію виготовленої в Південній Кореї вакцини AstraZeneca, яка надійде в Україну в межах механізму COVAX.
Про це глава МОЗ повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Це той препарат, який приїде до нас у межах ініціативи COVAX. Ми очікуємо 367 тис. доз уже в четвер, 22 квітня. Частину партії залишимо для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували CoviShield, решту – для першого щеплення", - написав Степанов..
Він зазначив, що вакцини AstraZeneca і CoviShield - ідентичні, а отже, будь-яку з них можна використовувати для другої дози щеплення.
