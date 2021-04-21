УКР
Південнокорейську вакцину AstraZeneca зареєстрували в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію виготовленої в Південній Кореї вакцини AstraZeneca, яка надійде в Україну в межах механізму COVAX.

Про це глава МОЗ повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Це той препарат, який приїде до нас у межах ініціативи COVAX. Ми очікуємо 367 тис. доз уже в четвер, 22 квітня. Частину партії залишимо для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували CoviShield, решту – для першого щеплення", - написав Степанов..

Він зазначив, що вакцини AstraZeneca і CoviShield - ідентичні, а отже, будь-яку з них можна використовувати для другої дози щеплення.

Також читайте: Вакцинувати українців другою дозою AstraZeneca будуть через 12 тижнів після першої, - МОЗ

Південнокорейську вакцину AstraZeneca зареєстрували в Україні 01

вакцина (4419) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) AstraZeneca (140)
+1
Ты и в вакцине разбираешься, Игорь? Ну прям терминатор...
21.04.2021 00:42 Відповісти
А шо, лучше чем ничего
21.04.2021 00:26 Відповісти
Корея не Індія,продукції вакцин котрої(на основі води з "Священної ріки Ганг") дійсно мало довіри.
21.04.2021 08:43 Відповісти
Такого разновидности вакцин с разным действием нет и никогда не было ни в одной стране Мира !!! .. если ДВУМЯ разными вакцинами ушататься(даже с перерывом до 3-6 мес.) - ты клиент морга на все 100% !! .. шо вы мляди делаете !!?? или вам украинцы уже пох !?
21.04.2021 00:34 Відповісти
Ты и в вакцине разбираешься, Игорь? Ну прям терминатор...
21.04.2021 00:42 Відповісти
Зачем ты свою бредятину тут пишешь?
21.04.2021 00:44 Відповісти
уколись и опровергни мои слова ...
вакцинация(та что у нас проходит) ни панацея а - смерть
21.04.2021 00:51 Відповісти
оцени его подписки, всё станет ясно
21.04.2021 01:27 Відповісти
Нужно колоться чем угодно, главное выработать коллективный иммунитет.
21.04.2021 00:54 Відповісти
він виробляється лише швидкими темпами, а не коли 500 000 доз колять 2 місяці. тоді коли Бутан бахнув ту ж кількість за 2 тижні і став лідером вакцинації першої дози.
21.04.2021 08:32 Відповісти
Кому він потрібен, цей шмурдяк?!
21.04.2021 05:42 Відповісти
треба закінчити з першими привитими. їм же на другу дозу немає вакцини.
21.04.2021 08:33 Відповісти
 
 