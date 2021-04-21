Южнокорейскую вакцину AstraZeneca зарегистрировали в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ о регистрации изготовленной в Южной Корее вакцины AstraZeneca, которая поступит в Украину в рамках механизма COVAX.

Об этом глава Минздрава сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейском площадке. Это тот препарат, который приедет к нам в рамках инициативы COVAX. Мы ожидаем 367 тыс. доз уже в четверг, 22 апреля. Часть партии оставим для прививки второй дозой тех граждан, которые уже вакцинировали CoviShield, остальные - для первой прививки", - написал Степанов.

Он отметил, что вакцины AstraZeneca и CoviShield - идентичны, а значит, любую из них можно использовать для второй дозы прививки.

Также на Цензор.НЕТ: Вакцинировать украинцев второй дозой AstraZeneca будут через 12 недель после первой, - Минздрав