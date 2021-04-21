РУС
Южнокорейскую вакцину AstraZeneca зарегистрировали в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ о регистрации изготовленной в Южной Корее вакцины AstraZeneca, которая поступит в Украину в рамках механизма COVAX.

Об этом глава Минздрава сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейском площадке. Это тот препарат, который приедет к нам в рамках инициативы COVAX. Мы ожидаем 367 тыс. доз уже в четверг, 22 апреля. Часть партии оставим для прививки второй дозой тех граждан, которые уже вакцинировали CoviShield, остальные - для первой прививки", - написал Степанов.

Он отметил, что вакцины AstraZeneca и CoviShield - идентичны, а значит, любую из них можно использовать для второй дозы прививки.

Также на Цензор.НЕТ: Вакцинировать украинцев второй дозой AstraZeneca будут через 12 недель после первой, - Минздрав

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) AstraZeneca (141)
+1
Ты и в вакцине разбираешься, Игорь? Ну прям терминатор...
21.04.2021 00:42 Ответить
А шо, лучше чем ничего
21.04.2021 00:26 Ответить
Корея не Індія,продукції вакцин котрої(на основі води з "Священної ріки Ганг") дійсно мало довіри.
21.04.2021 08:43 Ответить
Такого разновидности вакцин с разным действием нет и никогда не было ни в одной стране Мира !!! .. если ДВУМЯ разными вакцинами ушататься(даже с перерывом до 3-6 мес.) - ты клиент морга на все 100% !! .. шо вы мляди делаете !!?? или вам украинцы уже пох !?
21.04.2021 00:34 Ответить
21.04.2021 00:42 Ответить
Зачем ты свою бредятину тут пишешь?
21.04.2021 00:44 Ответить
уколись и опровергни мои слова ...
вакцинация(та что у нас проходит) ни панацея а - смерть
21.04.2021 00:51 Ответить
оцени его подписки, всё станет ясно
21.04.2021 01:27 Ответить
Нужно колоться чем угодно, главное выработать коллективный иммунитет.
21.04.2021 00:54 Ответить
він виробляється лише швидкими темпами, а не коли 500 000 доз колять 2 місяці. тоді коли Бутан бахнув ту ж кількість за 2 тижні і став лідером вакцинації першої дози.
21.04.2021 08:32 Ответить
Кому він потрібен, цей шмурдяк?!
21.04.2021 05:42 Ответить
треба закінчити з першими привитими. їм же на другу дозу немає вакцини.
21.04.2021 08:33 Ответить
 
 