УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 803 18

ТКГ планує запровадити механізм верифікації порушень "тиші" на Донбасі, - Арестович

ТКГ планує запровадити механізм верифікації порушень "тиші" на Донбасі, - Арестович

Для зменшення кількості порушень режиму "тиші" Тристороння контактна група планує запровадити механізм верифікації порушень.

Про це розповів у коментарі Громадському прессекретар української делегації в ТКГ Олексій Арестович за результатами засідання підгрупи з безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб не було грубих порушень режиму припинення вогню, від яких гинуть військовий персонал та цивільні, щоб такі випадки були належним чином верифіковані, доведені та розслідувані, ми пропонуємо більш активне залучення СММ ОБСЄ для верифікації і створюємо відповідний механізм, який дозволить ОБСЄ отримувати задокументовані та верифіковані дані щодо порушень і щоб наставала конкретна відповідальність сторін, або принаймні створювалися відповідні умови для доступу СММ в разі такого порушення", - сказав Арестович.

За його словами, йдеться про різні механізми верифікації: відеофіксація, обмін відповідними документами, іншими матеріалами. Він відзначив, що набір необхідних матеріалів схожий до того, які накопичують правоохоронні органи під час слідства.

Також читайте: Запропонований Україною проєкт Доповнення до заходів щодо посилення режиму припинення вогню пройшов перше читання в підгрупі з безпеки ТКГ, - українська делегація

"Звісно, не з тим ступенем ретельності, але з достатнім ступенем, щоб довести, що порушення було і мало тяжкі наслідки", - додав представник української делегації.

Він наголосив, що усі учасники підгрупи, у тому числі і російська сторона, погодилися, що "якщо документально будуть підтверджуватися такі випадки і належним чином розслідуватися, то охочих порушувати буде менше і таким чином на фронті стане тихіше". При цьому, для збору необхідних матеріалів, ОБСЄ має прибувати на місце подій швидше, ніж зараз.

Автор: 

Донбас (22366) перемир’я (1006) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725) Арестович Олексій (383)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Наївний? Ні! Він українців вважає наївним. Яких ще верифікації треба? ОБСЄ верифвкує 165 обстрілів за добу, ви - 9. Кого ще залучати будете для верифікації! Орків, чи їхніх господарів кацапів? Знову імітація для прикриття імпотенції.
показати весь коментар
21.04.2021 09:12 Відповісти
+3
бред
показати весь коментар
21.04.2021 09:18 Відповісти
+2
Верифікація? Є простий алгоритм: порушення тиші - відповідь - виїзд ОБСЄ для верифікації металобрухту і визначення кількості порушників.
показати весь коментар
21.04.2021 09:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТКГ планирует ввести механизм верификации нарушений "тишины" на Донбассе, - Арестович - Цензор.НЕТ 1266
показати весь коментар
21.04.2021 09:06 Відповісти
Дурня якась, якщо чесно...
показати весь коментар
21.04.2021 10:57 Відповісти
продам велосипед Орленок почти новый
показати весь коментар
21.04.2021 09:06 Відповісти
Віддам ВАЗ (43 роки, тюнінгований) задарма, у будь-які руки. Умова - вивіз з України назавжди.
показати весь коментар
21.04.2021 09:13 Відповісти
за сколько отдашь????
показати весь коментар
21.04.2021 09:18 Відповісти
Наївний? Ні! Він українців вважає наївним. Яких ще верифікації треба? ОБСЄ верифвкує 165 обстрілів за добу, ви - 9. Кого ще залучати будете для верифікації! Орків, чи їхніх господарів кацапів? Знову імітація для прикриття імпотенції.
показати весь коментар
21.04.2021 09:12 Відповісти
Верифікація? Є простий алгоритм: порушення тиші - відповідь - виїзд ОБСЄ для верифікації металобрухту і визначення кількості порушників.
показати весь коментар
21.04.2021 09:16 Відповісти
бред
показати весь коментар
21.04.2021 09:18 Відповісти
Без валідації верифікації тут не обійтися.
показати весь коментар
21.04.2021 09:30 Відповісти
Украинская власть реально подыгрывает Москве и подрывает страну изнутри - политолог 21 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b3%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0.html#respond Комментарии: 0

Путин - хитрый и циничный политик, который никогда не держит слово. И действует по принципу «А вдруг получится и никто не будет сопротивляться?». Так произошло с Крымом, частично - с Юго-Востоком Украины, где удалось отхватить Донбасс.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk выразил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Мало того, Путин прекрасно знает, что Запад, в рамках «политики умиротворения», даст ему все, что надо.
По отношению к Украине у Путина особая игра. С 2014 года тут находятся при власти политики, которые в реальности подыгрывают Москве и уничтожают Украину изнутри. Что тоже выгодно Путину.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C.html В Украине тотальная коррупция, Кремль подкупает украинских чиновников - Нуланд
Кто может сопротивляться Путину?
Только политик, который реально объединит Украину и перестанет грабить свой народ. И будет полностью независим от Москвы.

Через месяц после начала обострения на Донбассе, после того, как четко стало ясно, что Путин нападать не намерен, Зеленский записал очередной низкопробный пиар-видосик. В котором рассказал, что Украину не одолеть и он готов встретиться с Путиным на Донбассе.

- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html Зеленский озвучил пугающее обращение к нации и к Путину. Видео
У Голобородько один непрекращающийся «95-й квартал». Ничего не меняется…
***
Такая точка зрения, конечно, тоже имеет право на существование. Однако вряд ли оправдана уверенность Дмитрия Корнейчука в том, что «Путин нападать не намерен»…
показати весь коментар
21.04.2021 09:44 Відповісти
Навіщо ця фігня, Росію жорсткими санкціями прищучити і яка війна. Кріпіть армію.
показати весь коментар
21.04.2021 09:52 Відповісти
Что бы не делать...лишь бы нихрена не делать...да люся??
показати весь коментар
21.04.2021 09:56 Відповісти
механизм верификации нарушений,кластеры-это круто! Этим дармоедам из обсе надо доказывать,что снайпер убил воина-защитника Украины? Люся,вы там совсем нюх потеряли
показати весь коментар
21.04.2021 09:57 Відповісти
люся жги !
показати весь коментар
21.04.2021 10:08 Відповісти
Ещё нужно переименовать ТКГ в ОТКГ (офис ТКГ)
показати весь коментар
21.04.2021 10:28 Відповісти
Верификации нарушений "тишины" на Донбассе конечно необходима. Но, для начала необходимо на международном уровне закрепить коэффициент вранья оккупантов и сателлитов, "вдохновляющих" их на изобретения все более изощренных провокаций и способов их прикрытий и "переадресовки" на жертву агрессии. "Путин - хитрый и циничный политик, который никогда не держит слово. И действует по принципу «А вдруг получится и никто не будет сопротивляться?». Так произошло с Крымом, частично - с Юго-Востоком Украины, где удалось отхватить Донбасс.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk выразил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Мало того, Путин прекрасно знает, что Запад, в рамках «политики умиротворения», даст ему все, что надо.
По отношению к Украине у Путина особая игра. С 2014 года тут находятся при власти политики, которые в реальности подыгрывают Москве и уничтожают Украину изнутри. Что тоже выгодно Путину.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C.html В Украине тотальная коррупция, Кремль подкупает украинских чиновников - Нуланд
Кто может сопротивляться Путину?" - цитирование Власов Сергей b3083465
показати весь коментар
21.04.2021 11:05 Відповісти
Хочу блондинке люсе задать вопрос
1. А шо..... За 7 лет верификации не было?
2. И шо? Как наказывать нарушителей? Штраф?

Идиоты блин.
показати весь коментар
21.04.2021 13:04 Відповісти
что за бред, цирк уже достал.
показати весь коментар
21.04.2021 13:48 Відповісти
 
 