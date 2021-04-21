ТКГ планує запровадити механізм верифікації порушень "тиші" на Донбасі, - Арестович
Для зменшення кількості порушень режиму "тиші" Тристороння контактна група планує запровадити механізм верифікації порушень.
Про це розповів у коментарі Громадському прессекретар української делегації в ТКГ Олексій Арестович за результатами засідання підгрупи з безпеки, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб не було грубих порушень режиму припинення вогню, від яких гинуть військовий персонал та цивільні, щоб такі випадки були належним чином верифіковані, доведені та розслідувані, ми пропонуємо більш активне залучення СММ ОБСЄ для верифікації і створюємо відповідний механізм, який дозволить ОБСЄ отримувати задокументовані та верифіковані дані щодо порушень і щоб наставала конкретна відповідальність сторін, або принаймні створювалися відповідні умови для доступу СММ в разі такого порушення", - сказав Арестович.
За його словами, йдеться про різні механізми верифікації: відеофіксація, обмін відповідними документами, іншими матеріалами. Він відзначив, що набір необхідних матеріалів схожий до того, які накопичують правоохоронні органи під час слідства.
"Звісно, не з тим ступенем ретельності, але з достатнім ступенем, щоб довести, що порушення було і мало тяжкі наслідки", - додав представник української делегації.
Він наголосив, що усі учасники підгрупи, у тому числі і російська сторона, погодилися, що "якщо документально будуть підтверджуватися такі випадки і належним чином розслідуватися, то охочих порушувати буде менше і таким чином на фронті стане тихіше". При цьому, для збору необхідних матеріалів, ОБСЄ має прибувати на місце подій швидше, ніж зараз.
Путин - хитрый и циничный политик, который никогда не держит слово. И действует по принципу «А вдруг получится и никто не будет сопротивляться?». Так произошло с Крымом, частично - с Юго-Востоком Украины, где удалось отхватить Донбасс.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk выразил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Мало того, Путин прекрасно знает, что Запад, в рамках «политики умиротворения», даст ему все, что надо.
По отношению к Украине у Путина особая игра. С 2014 года тут находятся при власти политики, которые в реальности подыгрывают Москве и уничтожают Украину изнутри. Что тоже выгодно Путину.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C.html В Украине тотальная коррупция, Кремль подкупает украинских чиновников - Нуланд
Кто может сопротивляться Путину?
Только политик, который реально объединит Украину и перестанет грабить свой народ. И будет полностью независим от Москвы.
…
Через месяц после начала обострения на Донбассе, после того, как четко стало ясно, что Путин нападать не намерен, Зеленский записал очередной низкопробный пиар-видосик. В котором рассказал, что Украину не одолеть и он готов встретиться с Путиным на Донбассе.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html Зеленский озвучил пугающее обращение к нации и к Путину. Видео
У Голобородько один непрекращающийся «95-й квартал». Ничего не меняется…
***
Такая точка зрения, конечно, тоже имеет право на существование. Однако вряд ли оправдана уверенность Дмитрия Корнейчука в том, что «Путин нападать не намерен»…
1. А шо..... За 7 лет верификации не было?
2. И шо? Как наказывать нарушителей? Штраф?
Идиоты блин.