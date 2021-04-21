ТКГ планує запровадити механізм верифікації порушень "тиші" на Донбасі, - Арестович

Для зменшення кількості порушень режиму "тиші" Тристороння контактна група планує запровадити механізм верифікації порушень.

Про це розповів у коментарі Громадському прессекретар української делегації в ТКГ Олексій Арестович за результатами засідання підгрупи з безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб не було грубих порушень режиму припинення вогню, від яких гинуть військовий персонал та цивільні, щоб такі випадки були належним чином верифіковані, доведені та розслідувані, ми пропонуємо більш активне залучення СММ ОБСЄ для верифікації і створюємо відповідний механізм, який дозволить ОБСЄ отримувати задокументовані та верифіковані дані щодо порушень і щоб наставала конкретна відповідальність сторін, або принаймні створювалися відповідні умови для доступу СММ в разі такого порушення", - сказав Арестович.

За його словами, йдеться про різні механізми верифікації: відеофіксація, обмін відповідними документами, іншими матеріалами. Він відзначив, що набір необхідних матеріалів схожий до того, які накопичують правоохоронні органи під час слідства.

"Звісно, не з тим ступенем ретельності, але з достатнім ступенем, щоб довести, що порушення було і мало тяжкі наслідки", - додав представник української делегації.

Він наголосив, що усі учасники підгрупи, у тому числі і російська сторона, погодилися, що "якщо документально будуть підтверджуватися такі випадки і належним чином розслідуватися, то охочих порушувати буде менше і таким чином на фронті стане тихіше". При цьому, для збору необхідних матеріалів, ОБСЄ має прибувати на місце подій швидше, ніж зараз.