Новости Агрессия России против Украины
ТКГ планирует ввести механизм верификации нарушений "тишины" на Донбассе, - Арестович

Для уменьшения количества нарушений режима "тишины" Трехсторонняя контактная группа планирует ввести механизм верификации нарушений.

Об этом рассказал в комментарии Общественному пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович по результатам заседания подгруппы по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы не было грубых нарушений режима прекращения огня, от которых гибнут военный персонал и гражданские, чтобы такие случаи были надлежащим образом верифицированы, доказаны и расследованы, мы предлагаем более активное привлечение СММ ОБСЕ для верификации и создаем соответствующий механизм, который позволит ОБСЕ получать задокументированные и верифицированные данные о нарушениях. И чтобы наступала конкретная ответственность сторон или по крайней мере создавались благоприятные условия для доступа СММ в случае такого нарушения", - сказал Арестович.

По его словам, речь идет о различных механизмах верификации: видеофиксации, обмене соответствующими документами, другими материалами. Их набор похож на те, что накапливают правоохранительные органы в ходе следствия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложенный Украиной проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ, – украинская делегация

"Конечно, не с той степенью тщательности, но с достаточной степенью, чтобы доказать, что нарушение было и имело тяжелые последствия", - добавил представитель украинской делегации.

Он подчеркнул, что все участники подгруппы, в том числе российская сторона согласились: "если такие случаи будут документально подтверждаться и надлежащим образом расследоваться, то желающих нарушать будет меньше, и на фронте станет тише". При этом для сбора необходимых материалов ОБСЕ должна прибывать на место событий быстрее, чем сейчас.

Донбасс (26966) перемирие (1699) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766) Арестович Алексей (336)
+4
Наївний? Ні! Він українців вважає наївним. Яких ще верифікації треба? ОБСЄ верифвкує 165 обстрілів за добу, ви - 9. Кого ще залучати будете для верифікації! Орків, чи їхніх господарів кацапів? Знову імітація для прикриття імпотенції.
21.04.2021 09:12 Ответить
+3
бред
21.04.2021 09:18 Ответить
+2
Верифікація? Є простий алгоритм: порушення тиші - відповідь - виїзд ОБСЄ для верифікації металобрухту і визначення кількості порушників.
21.04.2021 09:16 Ответить
21.04.2021 09:06 Ответить
Дурня якась, якщо чесно...
21.04.2021 10:57 Ответить
продам велосипед Орленок почти новый
21.04.2021 09:06 Ответить
Віддам ВАЗ (43 роки, тюнінгований) задарма, у будь-які руки. Умова - вивіз з України назавжди.
21.04.2021 09:13 Ответить
за сколько отдашь????
21.04.2021 09:18 Ответить
21.04.2021 09:12 Ответить
21.04.2021 09:16 Ответить
21.04.2021 09:18 Ответить
Без валідації верифікації тут не обійтися.
21.04.2021 09:30 Ответить
Украинская власть реально подыгрывает Москве и подрывает страну изнутри - политолог 21 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b3%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0.html#respond Комментарии: 0

Путин - хитрый и циничный политик, который никогда не держит слово. И действует по принципу «А вдруг получится и никто не будет сопротивляться?». Так произошло с Крымом, частично - с Юго-Востоком Украины, где удалось отхватить Донбасс.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk выразил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Мало того, Путин прекрасно знает, что Запад, в рамках «политики умиротворения», даст ему все, что надо.
По отношению к Украине у Путина особая игра. С 2014 года тут находятся при власти политики, которые в реальности подыгрывают Москве и уничтожают Украину изнутри. Что тоже выгодно Путину.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C.html В Украине тотальная коррупция, Кремль подкупает украинских чиновников - Нуланд
Кто может сопротивляться Путину?
Только политик, который реально объединит Украину и перестанет грабить свой народ. И будет полностью независим от Москвы.

Через месяц после начала обострения на Донбассе, после того, как четко стало ясно, что Путин нападать не намерен, Зеленский записал очередной низкопробный пиар-видосик. В котором рассказал, что Украину не одолеть и он готов встретиться с Путиным на Донбассе.

- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html Зеленский озвучил пугающее обращение к нации и к Путину. Видео
У Голобородько один непрекращающийся «95-й квартал». Ничего не меняется…
***
Такая точка зрения, конечно, тоже имеет право на существование. Однако вряд ли оправдана уверенность Дмитрия Корнейчука в том, что «Путин нападать не намерен»…
21.04.2021 09:44 Ответить
Навіщо ця фігня, Росію жорсткими санкціями прищучити і яка війна. Кріпіть армію.
21.04.2021 09:52 Ответить
Что бы не делать...лишь бы нихрена не делать...да люся??
21.04.2021 09:56 Ответить
механизм верификации нарушений,кластеры-это круто! Этим дармоедам из обсе надо доказывать,что снайпер убил воина-защитника Украины? Люся,вы там совсем нюх потеряли
21.04.2021 09:57 Ответить
люся жги !
21.04.2021 10:08 Ответить
Ещё нужно переименовать ТКГ в ОТКГ (офис ТКГ)
21.04.2021 10:28 Ответить
Верификации нарушений "тишины" на Донбассе конечно необходима. Но, для начала необходимо на международном уровне закрепить коэффициент вранья оккупантов и сателлитов, "вдохновляющих" их на изобретения все более изощренных провокаций и способов их прикрытий и "переадресовки" на жертву агрессии. "Путин - хитрый и циничный политик, который никогда не держит слово. И действует по принципу «А вдруг получится и никто не будет сопротивляться?». Так произошло с Крымом, частично - с Юго-Востоком Украины, где удалось отхватить Донбасс.
21.04.2021 11:05 Ответить
Хочу блондинке люсе задать вопрос
1. А шо..... За 7 лет верификации не было?
2. И шо? Как наказывать нарушителей? Штраф?

Идиоты блин.
21.04.2021 13:04 Ответить
что за бред, цирк уже достал.
21.04.2021 13:48 Ответить
 
 