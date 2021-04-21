ТКГ планирует ввести механизм верификации нарушений "тишины" на Донбассе, - Арестович

Для уменьшения количества нарушений режима "тишины" Трехсторонняя контактная группа планирует ввести механизм верификации нарушений.

Об этом рассказал в комментарии Общественному пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович по результатам заседания подгруппы по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы не было грубых нарушений режима прекращения огня, от которых гибнут военный персонал и гражданские, чтобы такие случаи были надлежащим образом верифицированы, доказаны и расследованы, мы предлагаем более активное привлечение СММ ОБСЕ для верификации и создаем соответствующий механизм, который позволит ОБСЕ получать задокументированные и верифицированные данные о нарушениях. И чтобы наступала конкретная ответственность сторон или по крайней мере создавались благоприятные условия для доступа СММ в случае такого нарушения", - сказал Арестович.

По его словам, речь идет о различных механизмах верификации: видеофиксации, обмене соответствующими документами, другими материалами. Их набор похож на те, что накапливают правоохранительные органы в ходе следствия.

"Конечно, не с той степенью тщательности, но с достаточной степенью, чтобы доказать, что нарушение было и имело тяжелые последствия", - добавил представитель украинской делегации.

Он подчеркнул, что все участники подгруппы, в том числе российская сторона согласились: "если такие случаи будут документально подтверждаться и надлежащим образом расследоваться, то желающих нарушать будет меньше, и на фронте станет тише". При этом для сбора необходимых материалов ОБСЕ должна прибывать на место событий быстрее, чем сейчас.