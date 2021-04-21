ТКГ планирует ввести механизм верификации нарушений "тишины" на Донбассе, - Арестович
Для уменьшения количества нарушений режима "тишины" Трехсторонняя контактная группа планирует ввести механизм верификации нарушений.
Об этом рассказал в комментарии Общественному пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович по результатам заседания подгруппы по безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"Чтобы не было грубых нарушений режима прекращения огня, от которых гибнут военный персонал и гражданские, чтобы такие случаи были надлежащим образом верифицированы, доказаны и расследованы, мы предлагаем более активное привлечение СММ ОБСЕ для верификации и создаем соответствующий механизм, который позволит ОБСЕ получать задокументированные и верифицированные данные о нарушениях. И чтобы наступала конкретная ответственность сторон или по крайней мере создавались благоприятные условия для доступа СММ в случае такого нарушения", - сказал Арестович.
По его словам, речь идет о различных механизмах верификации: видеофиксации, обмене соответствующими документами, другими материалами. Их набор похож на те, что накапливают правоохранительные органы в ходе следствия.
"Конечно, не с той степенью тщательности, но с достаточной степенью, чтобы доказать, что нарушение было и имело тяжелые последствия", - добавил представитель украинской делегации.
Он подчеркнул, что все участники подгруппы, в том числе российская сторона согласились: "если такие случаи будут документально подтверждаться и надлежащим образом расследоваться, то желающих нарушать будет меньше, и на фронте станет тише". При этом для сбора необходимых материалов ОБСЕ должна прибывать на место событий быстрее, чем сейчас.
Путин - хитрый и циничный политик, который никогда не держит слово. И действует по принципу «А вдруг получится и никто не будет сопротивляться?». Так произошло с Крымом, частично - с Юго-Востоком Украины, где удалось отхватить Донбасс.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk выразил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Мало того, Путин прекрасно знает, что Запад, в рамках «политики умиротворения», даст ему все, что надо.
По отношению к Украине у Путина особая игра. С 2014 года тут находятся при власти политики, которые в реальности подыгрывают Москве и уничтожают Украину изнутри. Что тоже выгодно Путину.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C.html В Украине тотальная коррупция, Кремль подкупает украинских чиновников - Нуланд
Кто может сопротивляться Путину?
Только политик, который реально объединит Украину и перестанет грабить свой народ. И будет полностью независим от Москвы.
…
Через месяц после начала обострения на Донбассе, после того, как четко стало ясно, что Путин нападать не намерен, Зеленский записал очередной низкопробный пиар-видосик. В котором рассказал, что Украину не одолеть и он готов встретиться с Путиным на Донбассе.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html Зеленский озвучил пугающее обращение к нации и к Путину. Видео
У Голобородько один непрекращающийся «95-й квартал». Ничего не меняется…
***
Такая точка зрения, конечно, тоже имеет право на существование. Однако вряд ли оправдана уверенность Дмитрия Корнейчука в том, что «Путин нападать не намерен»…
