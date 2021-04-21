УКР
Росія шантажує країни, які приєднуються до Кримської платформи, - Чубаров

Президент Російської Федерації Володимир Путін ставить ультиматуми країнам, які хочуть взяти участь у Кримській платформі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Фактам ICTV про політику Туреччини щодо України і Росії заявив Рефат Чубаров - голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Чубаров припускає, що недавно під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом Путін говорив про ігнорування Анкарою Кримської платформи.

"Російська дипломатія з усіма країнами починає розмову з переконань, а з деякими переходить на стиль ультиматуму. Росія прямо говорить, що вступ в Кримську платформу є проявом ворожості. Вона шантажує своїх партнерів", - повідомив він.

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, крім підтримки Кримської платформи, Ердоган має намір обговорити участь в проекті з співдружними Туреччині країнами.

Чубаров також підкреслив, що Росія роздратована нещодавнім візитом президента України Володимира Зеленського в Туреччину, а також результатами зустрічі.

На його думку, нещодавнє рішення РФ про обмеження польотів до Туреччини пов'язано з цим.

"У мене немає сумнівів, що це роздратована реакція Москви на візит і його результати, і, ймовірно, на невиконання Ердоганом прохань Путіна, які були висловлені напередодні візиту Зеленського", - повідомив глава Меджлісу.

Володимир Зеленський 9 квітня провів зустріч з Реджепом Ердоганом в Туреччині. Під час розмови президент Туреччини заявив про готовність допомагати Україні в питанні Донбасу.

Перший саміт міжнародної Кримської платформи запланований напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня 2021 року.

А наша влада шантажує татар , вимагає покинути інші партії і приєднатись до них.
Ніби від цього кримські справи пожвавляться.
Тільки ідіот повірить в успіх зелених недоумків. Скрізь лажануть, за щоби не взялися.
21.04.2021 09:22 Відповісти
предоставь это решать самим татарам...
21.04.2021 09:35 Відповісти
Мер Херсона лезет в дела государства потому что в самом Херсоне его уже не переизберут на второй срок. Агент кремля и тайный сепар.
21.04.2021 09:34 Відповісти
Россия шантажирует страны, которые присоединяются к Крымской платформе_____ мне кажется что Пупин - это очень крупный безчестный олигарх, то есть как предприятия доводят до банкротства, так он доводит свою страну. в итоге россия станет полным изгоем в мире и "развалится" - прекратит свое существование как единая страна!
21.04.2021 09:34 Відповісти
Политика РФ с совковых времен строилась на лозунге "боятся значит уважают", там подмена понятий цивилизованного мира в гос. политике, потому и врут взяв в примеры пропаганду Гебельса как образец!!! Путин Х.йло!! и убийца
