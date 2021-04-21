Росія шантажує країни, які приєднуються до Кримської платформи, - Чубаров
Президент Російської Федерації Володимир Путін ставить ультиматуми країнам, які хочуть взяти участь у Кримській платформі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Фактам ICTV про політику Туреччини щодо України і Росії заявив Рефат Чубаров - голова Меджлісу кримськотатарського народу.
Чубаров припускає, що недавно під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом Путін говорив про ігнорування Анкарою Кримської платформи.
"Російська дипломатія з усіма країнами починає розмову з переконань, а з деякими переходить на стиль ультиматуму. Росія прямо говорить, що вступ в Кримську платформу є проявом ворожості. Вона шантажує своїх партнерів", - повідомив він.
За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, крім підтримки Кримської платформи, Ердоган має намір обговорити участь в проекті з співдружними Туреччині країнами.
Чубаров також підкреслив, що Росія роздратована нещодавнім візитом президента України Володимира Зеленського в Туреччину, а також результатами зустрічі.
На його думку, нещодавнє рішення РФ про обмеження польотів до Туреччини пов'язано з цим.
"У мене немає сумнівів, що це роздратована реакція Москви на візит і його результати, і, ймовірно, на невиконання Ердоганом прохань Путіна, які були висловлені напередодні візиту Зеленського", - повідомив глава Меджлісу.
Володимир Зеленський 9 квітня провів зустріч з Реджепом Ердоганом в Туреччині. Під час розмови президент Туреччини заявив про готовність допомагати Україні в питанні Донбасу.
Перший саміт міжнародної Кримської платформи запланований напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня 2021 року.
Ніби від цього кримські справи пожвавляться.
Тільки ідіот повірить в успіх зелених недоумків. Скрізь лажануть, за щоби не взялися.