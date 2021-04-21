Россия шантажирует страны, которые присоединяются к Крымской платформе, - Чубаров

Президент Российской Федерации Владимир Путин ставит ультиматумы странам, которые хотят принять участие в Крымской платформе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Фактам ICTV о политике Турции в отношении Украины и России заявил Рефат Чубаров - председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Чубаров предполагает, что недавно во время разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин говорил об игнорировании Анкарой Крымской платформы.

"Российская дипломатия со всеми странами начинает разговор с убеждений, а с некоторыми переходит на стиль ультиматума. Россия прямо говорит, что вступление в Крымскую платформу является проявлением неприязни. Она шантажирует своих партнеров", - сообщил он.

По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа, кроме поддержки Крымской платформы, Эрдоган намерен обсудить участие в проекте с содружественными Турции странами.

Чубаров также подчеркнул, что Россия раздражена недавним визитом президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, а также результатами встречи.

По его мнению, недавнее решение РФ об ограничении полетов в Турцию связанно с этим.

"У меня нет сомнений, что это раздраженная реакция Москвы на визит и его результаты, и, вероятно, на невыполнение Эрдоганом просьб Путина, которые были высказаны накануне визита Зеленского", - сообщил глава Меджлиса.

Владимир Зеленский 9 апреля провел встречу с Реджепом Эрдоганом в Турции. Во время разговора президент Турции заявил о готовности помогать Украине в вопросе Донбасса.

Первый саммит международной Крымской платформы запланирован накануне Дня Независимости Украины, 23 августа 2021 года.