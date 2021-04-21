РУС
Новости
4 214 6

Россия шантажирует страны, которые присоединяются к Крымской платформе, - Чубаров

Россия шантажирует страны, которые присоединяются к Крымской платформе, - Чубаров

Президент Российской Федерации Владимир Путин ставит ультиматумы странам, которые хотят принять участие в Крымской платформе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Фактам ICTV о политике Турции в отношении Украины и России заявил Рефат Чубаров - председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Чубаров предполагает, что недавно во время разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин говорил об игнорировании Анкарой Крымской платформы.

"Российская дипломатия со всеми странами начинает разговор с убеждений, а с некоторыми переходит на стиль ультиматума. Россия прямо говорит, что вступление в Крымскую платформу является проявлением неприязни. Она шантажирует своих партнеров", - сообщил он.

По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа, кроме поддержки Крымской платформы, Эрдоган намерен обсудить участие в проекте с содружественными Турции странами.

Чубаров также подчеркнул, что Россия раздражена недавним визитом президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, а также результатами встречи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль надеется убедить Турцию "в правильности" оккупации Крыма, - Песков

По его мнению, недавнее решение РФ об ограничении полетов в Турцию связанно с этим.

"У меня нет сомнений, что это раздраженная реакция Москвы на визит и его результаты, и, вероятно, на невыполнение Эрдоганом просьб Путина, которые были высказаны накануне визита Зеленского", - сообщил глава Меджлиса.

Владимир Зеленский 9 апреля провел встречу с Реджепом Эрдоганом в Турции. Во время разговора президент Турции заявил о готовности помогать Украине в вопросе Донбасса.

Первый саммит международной Крымской платформы запланирован накануне Дня Независимости Украины, 23 августа 2021 года.

россия (97335) Турция (3542) Чубаров Рефат (943) Эрдоган Реджеп Тайип (950) Крымская платформа (309)
А наша влада шантажує татар , вимагає покинути інші партії і приєднатись до них.
Ніби від цього кримські справи пожвавляться.
Тільки ідіот повірить в успіх зелених недоумків. Скрізь лажануть, за щоби не взялися.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:22 Ответить
предоставь это решать самим татарам...
показать весь комментарий
21.04.2021 09:35 Ответить
Мер Херсона лезет в дела государства потому что в самом Херсоне его уже не переизберут на второй срок. Агент кремля и тайный сепар.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:34 Ответить
Россия шантажирует страны, которые присоединяются к Крымской платформе_____ мне кажется что Пупин - это очень крупный безчестный олигарх, то есть как предприятия доводят до банкротства, так он доводит свою страну. в итоге россия станет полным изгоем в мире и "развалится" - прекратит свое существование как единая страна!
показать весь комментарий
21.04.2021 09:34 Ответить
Политика РФ с совковых времен строилась на лозунге "боятся значит уважают", там подмена понятий цивилизованного мира в гос. политике, потому и врут взяв в примеры пропаганду Гебельса как образец!!! Путин Х.йло!! и убийца
показать весь комментарий
21.04.2021 10:47 Ответить
 
 