Россия шантажирует страны, которые присоединяются к Крымской платформе, - Чубаров
Президент Российской Федерации Владимир Путин ставит ультиматумы странам, которые хотят принять участие в Крымской платформе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Фактам ICTV о политике Турции в отношении Украины и России заявил Рефат Чубаров - председатель Меджлиса крымскотатарского народа.
Чубаров предполагает, что недавно во время разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин говорил об игнорировании Анкарой Крымской платформы.
"Российская дипломатия со всеми странами начинает разговор с убеждений, а с некоторыми переходит на стиль ультиматума. Россия прямо говорит, что вступление в Крымскую платформу является проявлением неприязни. Она шантажирует своих партнеров", - сообщил он.
По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа, кроме поддержки Крымской платформы, Эрдоган намерен обсудить участие в проекте с содружественными Турции странами.
Чубаров также подчеркнул, что Россия раздражена недавним визитом президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, а также результатами встречи.
По его мнению, недавнее решение РФ об ограничении полетов в Турцию связанно с этим.
"У меня нет сомнений, что это раздраженная реакция Москвы на визит и его результаты, и, вероятно, на невыполнение Эрдоганом просьб Путина, которые были высказаны накануне визита Зеленского", - сообщил глава Меджлиса.
Владимир Зеленский 9 апреля провел встречу с Реджепом Эрдоганом в Турции. Во время разговора президент Турции заявил о готовности помогать Украине в вопросе Донбасса.
Первый саммит международной Крымской платформы запланирован накануне Дня Независимости Украины, 23 августа 2021 года.
Ніби від цього кримські справи пожвавляться.
Тільки ідіот повірить в успіх зелених недоумків. Скрізь лажануть, за щоби не взялися.