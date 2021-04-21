УКР
Теща купила головному слідчому Нацполіції Цуцкірідзе квартиру в столичному ЖК, - ЗМІ. ВIДЕО

Начальник головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе проживає в житловому комплексі "Аристократ", в якому квартиру йому придбала теща Людмила Залужна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Bihus.Info".

Згідно з декларацією Цуцкірідзе, квартира має площу майже 150 квадратів, а її власницею зазначена теща поліцейського Людмила Залужна.

Залужна купила квартиру в цьому будинку в травні 2018 року. Після цього тут же придбала ще 3 об'єкти нерухомості: господарське приміщення - в 2019 році, і два машиномісця - в 2020 році. Ці об'єкти не вказані в декларації поліцейського.

За даними джерел редакції, загалом Людмила Залужна витратила на цю нерухомість близько 5 мільйонів гривень. Хоча нині ринкова вартість однієї лише схожої квартири в ЖК "Аристократ" може сягати 7 мільйонів гривень. При цьому походження коштів для такого придбання є незрозумілими. Згідно з державними реєстрами, Людмила Залужна ніколи не займалася підприємницькою діяльністю – ані як засновник чи керівник підприємства, ані як ФОП. Спілкуватися із Bihus.Info на цю тему вона відмовилася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальника Головного слідчого управління Нацполіції Цуцкірідзе і заступника голови ОП Татарова пов'язує давня дружба, - ЗМІ. ВIДЕО

Сам Максим Цуцкірідзе дав письмову відповідь на запитання про походження коштів на придбання цієї нерухомості.

Так, начальник Головного слідчого управління Нацполіції пояснив, що його теща раніше вклалася в квартиру в іншому будинку "Укрбуду" в центрі Києва, потім нібито вигідно продала її – і отримані кошти інвестувала в нерухомість в ЖК "Аристократ". Щоправда, пояснень походження коштів на первинне придбання дорогої нерухомості в центрі Києва журналісти так і не отримали.

Зазначається, "Аристократ" став одним з найскандальніших житлових комплексів країни через скандал з квартирами Нацгвардії. Комплекс зводився компанією "Укрбуд" на землі військової частини на умовах передачі частини квартир службовцям після введення в експлуатацію. Але тодішній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодився на специфічний обмін – прийняв квартири не в "Аристократі", а в іншому ЖК, на околиці Києва. Різниця у вартості сягнула близько 100 мільйонів гривень.

Справою зайнялися детективи Національного антикорупційного бюро, назвавши організаторів схеми. Наприкінці минулого року у цій же справі отримав підозру нинішній заступник глави Офісу Президента Олег Татаров, який на час квартирного обміну Татаров очолював юридичний департамент "Укрбуду". Цікаво, що Татарова називають кумом Максима Цуцкірідзе. Окрім цього, вони обидва родом з невеликого містечка на Кіровоградщині і разом працювали в правоохоронних органах.

корупція (4795) Нацполіція (15510) Укрбуд (141) Цуцкірідзе Максим (37) Татаров Олег (431)
+37
А говорят тещи плохие ? Они хорошие, особенно когда зятек на "хлебном" месте
21.04.2021 11:44 Відповісти
+27
Теща купила главному следователю Нацполиции Цуцкиридзе квартиру в столичном ЖК, - СМИ - Цензор.НЕТ 3921
21.04.2021 11:46 Відповісти
+17
Главный следак Украины в НПУ - и грузин?!! хотя Министр МВД у нас еврей и армяшка вот что удивляет все они грузины армяне евреи и азиры русские и прочие как то не испытывают проблем с коммуникацией общением когда дело делают ТЫРЯТ БАБЛО С УКРАИНЫ.. я лично наблюдал такую картину маслом в 1992 году в Черновцах была война в Карабахе в самом разгаре а все гостиницы Черновцов забиты азирами и..армянами которые в обнимку приехали (принесло же меня в командировку) (в Черновцы в суд изучать дело) именно накануне какого то базара недалеко от Черновцов на каком то перевале мол там румуны поляки и прочее... бизнес и никаких религиозных и прочих претензий... все чинно и благородны было скоты с Кавказу бабло заробляли война войной а бабло требует тишины и спокойствия...
21.04.2021 12:02 Відповісти
А говорят тещи плохие ? Они хорошие, особенно когда зятек на "хлебном" месте
21.04.2021 11:44 Відповісти
Главный следак Украины в НПУ - и грузин?!! хотя Министр МВД у нас еврей и армяшка вот что удивляет все они грузины армяне евреи и азиры русские и прочие как то не испытывают проблем с коммуникацией общением когда дело делают ТЫРЯТ БАБЛО С УКРАИНЫ.. я лично наблюдал такую картину маслом в 1992 году в Черновцах была война в Карабахе в самом разгаре а все гостиницы Черновцов забиты азирами и..армянами которые в обнимку приехали (принесло же меня в командировку) (в Черновцы в суд изучать дело) именно накануне какого то базара недалеко от Черновцов на каком то перевале мол там румуны поляки и прочее... бизнес и никаких религиозных и прочих претензий... все чинно и благородны было скоты с Кавказу бабло заробляли война войной а бабло требует тишины и спокойствия...
21.04.2021 12:02 Відповісти
А що дивного, коли на майдані вбивали беззбройних людей, на Хрещатику публіка сиділа по кафе та ресторанах і раділа життю... А грузину повезло з тещею.
21.04.2021 14:12 Відповісти
У половины чиновников фамилии на -ов заканчиваются. Это как бы тоже не украинские фамилии. Но вы почему-то к грузинам цепляетесь. А тем временем, не Грузия на нас напала.
21.04.2021 14:41 Відповісти
конкретна інформація про конкретного виродка а вся увага тещі цього козла??!?!
21.04.2021 12:13 Відповісти
Пора вже звикнути, хто при владі, той і має. Ці за два роки більше вкрали.
21.04.2021 14:14 Відповісти
Я вообще удивляюсь что такие тещи существуют )))) Потому что с моей у меня отношения как в анекдотах
21.04.2021 13:01 Відповісти
"Теща моя - ласковая! Теща моя - заботливая!"
21.04.2021 11:46 Відповісти
"кацо-гэнацвалэ" знал какую выбирать тещу.....
21.04.2021 11:46 Відповісти
Теща купила главному следователю Нацполиции Цуцкиридзе квартиру в столичном ЖК, - СМИ - Цензор.НЕТ 3921
21.04.2021 11:46 Відповісти
Це вже замусолена колода. Міг би придумати щось креативніше.
21.04.2021 11:47 Відповісти
колсь (88р.) катали замовляли мені їздить по селах , і зкуповувать в магазинах карти (54шт.)
21.04.2021 12:08 Відповісти
Повезло зятётечку с тёщенькой )))
21.04.2021 11:48 Відповісти
Теща купила главному следователю Нацполиции Цуцкиридзе квартиру в столичном ЖК, - СМИ - Цензор.НЕТ 3980
21.04.2021 11:53 Відповісти
стал президентом с обещаниями сажать за коррупцию ... оглянулся - все вокруг родственники , бизнес партнёры , друзья и просто нужные люди ...стал членом этой большой "семьи" и в итоге сажать то и не кого , да и прецендент создавать не охота , а то и сам потом загремишь
21.04.2021 11:53 Відповісти
Не поверите! Просто повезло!
21.04.2021 11:54 Відповісти
Как не прийдёт к власти так обязательно дерьмо какое-то или стают таковыми.
21.04.2021 11:56 Відповісти
чет в Швёции нё такие, возможно что что то тут нё так?
21.04.2021 12:12 Відповісти
Може, в Швеції народ згуртованіший, більш патріотичний. Може, там менше нацменшин...
21.04.2021 14:21 Відповісти
это раньше если б был султан то с тёщами проблемы, а сегодня чем больше тёщ, тем выше благосостояние зятя-султана )
21.04.2021 11:59 Відповісти
Ну и в чём тут сенсация!? Возьми любого начальника - полиции/прокурора/налоговика/таможенника....машины/дома/квартиры на папиков/мамиков/бабушек.....!
Помните, прокурор Сус записал Ауди на бабушку, теперешний налоговик Любченко на 18 летнего сына тачку и квартиру на 300 тыс.у.е. и т.п.
Короче, если он/она в органах/госструктурах на зарплате, то жена/муж соответственно офигенные предприниматели и наоборот !
21.04.2021 11:59 Відповісти
Елітна житло у місті, де ламається інфраструктура.
Елітна машина у місті, де немає нормальних доріг.
Елітна робота у місті, де всі працюють на "авось".

Свині у перлах...
21.04.2021 12:01 Відповісти
85 г.р. - а такой успешный!!!
21.04.2021 12:03 Відповісти
Треба знати, на кому женитися))
21.04.2021 14:23 Відповісти
Тёщи, жёны, бабушки и мамы в Украине - самые богатые люди, если верить декларациям всяких судей и других слуг народа.
21.04.2021 12:04 Відповісти
пенсия у тещи достойная.
21.04.2021 12:05 Відповісти
Справа Гройсмана живе
21.04.2021 12:05 Відповісти
Ну як вам кластер. татар влашутувався до микитася адвокатом, цуцкерідзе порушив справу за квартири, разом з експертом (в якого татар науковий керівник диссертації) оцінили на халяву і отримали квартири, ппотім татар оформив (безоплатний) договір купівлі продажу на тещу. А коли микитась відбув у Лукянівку реалізували все інше, Коли микитась почав вякати, де мої гроші. цуцкерідзе оформив замах на викрадення. А бігуса потрібно спитати, а там антона геращенка немає випадково, бо він теж був причетний до диффамації микитася. Це типова схема вилучення коштів у осіб, в яких їй забагато.
21.04.2021 12:06 Відповісти
З пенсії наскладала.
У Саакашвілі он бабуся з пенсії допомагає.
21.04.2021 12:06 Відповісти
Так чия людина Татаров - АВАКОВА? Той самий Татаорв, якого не може викинути з борделю ОПУ вова? Того самого Авакова , який "чесно"розслідував справу Шеремета, на якій зганьбився президент-наш гібридненький зелений чоловічок від уХйла?
21.04.2021 12:07 Відповісти
так у нас и замглпрок Мамедов!
21.04.2021 12:09 Відповісти
Тёща с пенсии 800 лет собирала деньги зятю!
21.04.2021 12:17 Відповісти
...складала грошенята у панчоху
21.04.2021 13:50 Відповісти
Один из немногих счастливых зятьев! Джекпот сорвал в виде тещи)))))))))))))))
21.04.2021 12:34 Відповісти
Эй, хмырь ментовский, засвети адрес, где таких тещ выдают. Срочно нужна элитная квартира в Киеве.
21.04.2021 12:38 Відповісти
аваковские мусорские братки нелохи ...
21.04.2021 12:42 Відповісти
Назвіть хоча б одне прізвище порядного грузина який займав якусь державну посаду в Україні. Грузинське прізвище це завжди ознака корумпованості і жадібності до грошей. Включаючи Гонгадзе.
21.04.2021 12:44 Відповісти
Вова ЗЕбіл, а чому у твоєму оточенні - усі з руками??? Чому нікому не відтяв жодної ручонки? Може, через те, що ти цю корупцію і крадівництво очолив? А як верещав на стадіоні два роки тому...
21.04.2021 13:11 Відповісти
А где мне взять такую тещу, чтоб мне купила "жигули", и чтоб ни кто не догадался, что это деньги не мои!
21.04.2021 13:15 Відповісти
Все просто. Значит он изменяет жене с тёщей или тройничок с татаровым на худой конец🤔🤔🤔
21.04.2021 13:32 Відповісти
КОНФИСКОВАТЬ !!!
21.04.2021 13:42 Відповісти
Все гораздо прозаичнее и больнее. В офисе президента действует ОПГ (Ермак-Татаров-Беззубенко). Цуцкиридзе обеспечивает прикрытие этой ОПГ в МВД, Баканов в СБУ. И ВСЕ ВСЕ ПОНИМАЮТ!!! или мы все ид-..ты, и этого заслуживаем. или? вопрос риторический
21.04.2021 13:46 Відповісти
Згадалось із совка і був молодим.
*

А где мне взять такую тещу, чтоб мне купила "жигули",

И чтоб ни кто недогадался, что это деньги не мои!!!
21.04.2021 13:47 Відповісти
А может теща - УЧИТЕЛЬНИЦА с 4000 долларов зарплаты?
21.04.2021 13:52 Відповісти
вот так вот, татарова уже можно называть свинарчуком или ещё нет? Только не фиктивным а настоящим!??
21.04.2021 14:33 Відповісти
Як тільки пролазять до влади/кормушки, так зразу у тещі, тіткі й навіть песика Тузіка "бізнес їде у гору" й "дарують" їм житло, авто.
21.04.2021 14:38 Відповісти
Вони вже так знахабніли що скоро кіт "мурзік" буде їм "купувати" майно!
21.04.2021 14:40 Відповісти
актуальна приспівка часів совка" и где найти такую тёщу ,что б мне купила жигули.?и что б менты не догадались что это денюжки мои!"
21.04.2021 14:43 Відповісти
Это Порошенко переоделся в тещу и подкинул квартиру.
21.04.2021 14:45 Відповісти
а она выиграла в лотерее........ е-е-е хали-гали............. как зебилов....... вобщемзделали
21.04.2021 14:45 Відповісти
Тебя посодют, а ты не воруй! Ты голодранец! (с)
21.04.2021 14:58 Відповісти
Блін! Я цьому кацо щиро заздрю! Дурні молодик вибирають жінок, а генацвплє вибрав тещу! 😁 Мені б його розум свого часу!
21.04.2021 15:22 Відповісти
Чому ці службовці раз на пів року не проходять на поліграфі жорсткий контроль у незалежних від закладу установі?
Наприклад: ментів перевіряє СБУ, СБУ перевіряє прокуратура, прокурорських перевіряють менти. Хто знайде коррупціонера, людину мафії, агента ворожих спецслужб - частина з продажі арештованого майна.
21.04.2021 15:36 Відповісти
Тому, що тоді існуюча зараз система перестане працювати. В мене інше запитання, а ви впевнені, що наш народ заслуговує на іншу правоохоронну систему і чи не було би справедливим тоді передбачити можливість для усіх громадян на підтвердження законності набуття майна чи сплати податків?
21.04.2021 16:49 Відповісти
Свята жінка! Щастить же людям із тещами
21.04.2021 16:47 Відповісти
Цікаво: а треба бути головним слідчим Нацполіції, щоби мати таку тещу чи треба мати таку тещу, щоби бути головним слідчим Нацполіції?
21.04.2021 16:57 Відповісти
Уверен теща здесь абсолютно ни при чем. Все дело в абсолютно прогнившей системе МВД где любую должность можно банально купить. Только бы денег хватило. Ну и верность патрону, конечно. Я бы даже сказал "собачья верность".
21.04.2021 19:27 Відповісти
Остался непроговоренным один вопрос - сколько "теща" заплатила Сабакову за хлебную должность для для этого выродка?
21.04.2021 19:24 Відповісти
Повезло цуцику-ридзе с будкой и тёщей. *Аристократ* теперь цуцик без ридзе. Ну вот так, в столице государства, посреди города, в лучшем месте при такой должности и тёща ДАРИТ квартирку?! Ну где--в каком Сомали такое было? Браво народ! А ведь на кол!!!
21.04.2021 22:50 Відповісти
мусор поганый - как все мусора
22.04.2021 10:39 Відповісти
 
 