Теща купила головному слідчому Нацполіції Цуцкірідзе квартиру в столичному ЖК, - ЗМІ. ВIДЕО

Начальник головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе проживає в житловому комплексі "Аристократ", в якому квартиру йому придбала теща Людмила Залужна.

Про це йдеться в розслідуванні "Bihus.Info".

Згідно з декларацією Цуцкірідзе, квартира має площу майже 150 квадратів, а її власницею зазначена теща поліцейського Людмила Залужна.

Залужна купила квартиру в цьому будинку в травні 2018 року. Після цього тут же придбала ще 3 об'єкти нерухомості: господарське приміщення - в 2019 році, і два машиномісця - в 2020 році. Ці об'єкти не вказані в декларації поліцейського.

За даними джерел редакції, загалом Людмила Залужна витратила на цю нерухомість близько 5 мільйонів гривень. Хоча нині ринкова вартість однієї лише схожої квартири в ЖК "Аристократ" може сягати 7 мільйонів гривень. При цьому походження коштів для такого придбання є незрозумілими. Згідно з державними реєстрами, Людмила Залужна ніколи не займалася підприємницькою діяльністю – ані як засновник чи керівник підприємства, ані як ФОП. Спілкуватися із Bihus.Info на цю тему вона відмовилася.

Сам Максим Цуцкірідзе дав письмову відповідь на запитання про походження коштів на придбання цієї нерухомості.

Так, начальник Головного слідчого управління Нацполіції пояснив, що його теща раніше вклалася в квартиру в іншому будинку "Укрбуду" в центрі Києва, потім нібито вигідно продала її – і отримані кошти інвестувала в нерухомість в ЖК "Аристократ". Щоправда, пояснень походження коштів на первинне придбання дорогої нерухомості в центрі Києва журналісти так і не отримали.

Зазначається, "Аристократ" став одним з найскандальніших житлових комплексів країни через скандал з квартирами Нацгвардії. Комплекс зводився компанією "Укрбуд" на землі військової частини на умовах передачі частини квартир службовцям після введення в експлуатацію. Але тодішній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодився на специфічний обмін – прийняв квартири не в "Аристократі", а в іншому ЖК, на околиці Києва. Різниця у вартості сягнула близько 100 мільйонів гривень.

Справою зайнялися детективи Національного антикорупційного бюро, назвавши організаторів схеми. Наприкінці минулого року у цій же справі отримав підозру нинішній заступник глави Офісу Президента Олег Татаров, який на час квартирного обміну Татаров очолював юридичний департамент "Укрбуду". Цікаво, що Татарова називають кумом Максима Цуцкірідзе. Окрім цього, вони обидва родом з невеликого містечка на Кіровоградщині і разом працювали в правоохоронних органах.