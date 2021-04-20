Начальника Головного слідчого управління Нацполіції Цуцкірідзе і заступника голови ОП Татарова пов'язує давня дружба, - ЗМІ. ВIДЕО

Начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе є давнім другом і кумом скандального заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Цуцкірідзе живе в ЖК "Аристократ", що є речовим доказом у справі "Укрбуду", а його теща придбала в цьому ЖК нерухомості на 5 млн грн.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Бігус.Info", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У житті головного слідчого Авакова пана Цуцкірідзе так багато цікавих збігів:

✔ його кум Татаров фігурує у квартирній справі Микитася - а сам Цуцкірідзе живе в ЖК "Аристократ", який є, по суті, речовим доказом у цій справі.

✔ в цьому ЖК теща Цуцкірідзе придбала нерухомості на 5 млн - і щодо оцінки саме цього ЖК Татаров, за даними слідства, домовлявся про хабарі.

✔ а коли у справі про хабарі ексголова "Укрбуду" Микитась став свідчити на Татарова - слідчі з Нацполу "закрили" Микитася по іншій справі.

✔ І, нарешті, справу щодо кума головного слідчого Нацполу майже знищено", - стверджують журналісти.

Читайте також: Справу Татарова мають закрити: не продовжили терміни слідства

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.