Начальника Головного слідчого управління Нацполіції Цуцкірідзе і заступника голови ОП Татарова пов'язує давня дружба, - ЗМІ. ВIДЕО
Начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе є давнім другом і кумом скандального заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Цуцкірідзе живе в ЖК "Аристократ", що є речовим доказом у справі "Укрбуду", а його теща придбала в цьому ЖК нерухомості на 5 млн грн.
Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Бігус.Info", повідомляє Цензор.НЕТ.
"У житті головного слідчого Авакова пана Цуцкірідзе так багато цікавих збігів:
✔ його кум Татаров фігурує у квартирній справі Микитася - а сам Цуцкірідзе живе в ЖК "Аристократ", який є, по суті, речовим доказом у цій справі.
✔ в цьому ЖК теща Цуцкірідзе придбала нерухомості на 5 млн - і щодо оцінки саме цього ЖК Татаров, за даними слідства, домовлявся про хабарі.
✔ а коли у справі про хабарі ексголова "Укрбуду" Микитась став свідчити на Татарова - слідчі з Нацполу "закрили" Микитася по іншій справі.
✔ І, нарешті, справу щодо кума головного слідчого Нацполу майже знищено", - стверджують журналісти.
Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
З 2015 року - заступник начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України.Упродовж 2017-2019 років - заступник начальника Департаменту забезпечення діяльності Голови Національної поліціїhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%86%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] та заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України.
Какое ужасное совпадение: с приходом татарова на банковую, у этой твари появилась новая должность!
У 2013 році - заступник начальника управління Головного слідчого управління МВС[3].
Ой, а это что? Это годы плодотворной работы с татаровым. Тем самым татаровым от котого все никак не может отказаться твой бубочка.
