Начальника Головного слідчого управління Нацполіції Цуцкірідзе і заступника голови ОП Татарова пов'язує давня дружба, - ЗМІ. ВIДЕО

Начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе є давнім другом і кумом скандального заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Цуцкірідзе живе в ЖК "Аристократ", що є речовим доказом у справі "Укрбуду", а його теща придбала в цьому ЖК нерухомості на 5 млн грн.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Бігус.Info", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У житті головного слідчого Авакова пана Цуцкірідзе так багато цікавих збігів:

✔ його кум Татаров фігурує у квартирній справі Микитася - а сам Цуцкірідзе живе в ЖК "Аристократ", який є, по суті, речовим доказом у цій справі.

✔ в цьому ЖК теща Цуцкірідзе придбала нерухомості на 5 млн - і щодо оцінки саме цього ЖК Татаров, за даними слідства, домовлявся про хабарі.

✔ а коли у справі про хабарі ексголова "Укрбуду" Микитась став свідчити на Татарова - слідчі з Нацполу "закрили" Микитася по іншій справі.

✔ І, нарешті, справу щодо кума головного слідчого Нацполу майже знищено", - стверджують журналісти.

Читайте також: Справу Татарова мають закрити: не продовжили терміни слідства

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Бігус Денис (202) Цуцкірідзе Максим (37) Татаров Олег (431)
Топ коментарі
+14
Тут вовсе не криминал. Тут- звиздец. Всему. И всё. Спокойной ночи.
20.04.2021 21:12 Відповісти
+9
вся суть наше правовой системы в этой новости... вот такая вот Европа ((
20.04.2021 21:11 Відповісти
+9
Конфлікт інтересів.
20.04.2021 21:11 Відповісти
І що це означає? Всі мають друзів, знайомих і родичів! Де і в чому кримінал?
20.04.2021 21:10 Відповісти
Конфлікт інтересів.
20.04.2021 21:11 Відповісти
Подивіться, як підбирають президенти США інших держав свої адміністрації. Там конкретний пшик скрізь.
20.04.2021 21:21 Відповісти
Законодательство о полиции говорит о том, что прямое подчинение это преступление. Но это Украина
20.04.2021 21:19 Відповісти
Колядники.
21.04.2021 00:31 Відповісти
Тут вовсе не криминал. Тут- звиздец. Всему. И всё. Спокойной ночи.
20.04.2021 21:12 Відповісти
Це означає,що татаров уникне покарання за кримінальні правопорушення. Це означає,що в Україні погано з тими,хто занімає керівні посади,це означає корупція і кумівство,.?.
20.04.2021 21:27 Відповісти
Глибока думка!
20.04.2021 21:37 Відповісти
Нечто глобальное и непобедимое. И- печальное...
20.04.2021 21:11 Відповісти
вся суть наше правовой системы в этой новости... вот такая вот Европа ((
20.04.2021 21:11 Відповісти
Цікаво було би подивитися на вас у владних кабінетах. Що б ви зробили зі своїми друзями і родичами?
20.04.2021 21:13 Відповісти
Неужто вы смогли бы на ведущие должности посадить своих друганов, кумовьев и одноклассников, и об этом узнала страна? Думаю, это не позор, это позорище и попрание всяких моральных и правовых норм
20.04.2021 22:36 Відповісти
Ви звичайно б відмовилися від друзів, знайомих і колишніх колег. Вам дорога на конкурс!
20.04.2021 22:44 Відповісти
Бубочці на вуха дєрьмак накидає,що то опер.прикриття.
20.04.2021 21:13 Відповісти
Ти не той Шевченко, що з Лукашенком зустрічався? Там дійсно "звіздец" був.
20.04.2021 21:16 Відповісти
Я тот, который пожелал тебе спокойной ночи. На этом- с тобой всё.
20.04.2021 21:17 Відповісти
Все оточення ЗЕлених АНТИмайданівці - здобули...і ви це зобили разом в 2019 році!!!
20.04.2021 21:16 Відповісти
Думаю, что этот Цуцкиридзе был у истоков реформы полиции 2015 года. Но мовчок
20.04.2021 21:20 Відповісти
Судя по биографии, этот цуцваген ставленник - зекоманды
20.04.2021 21:35 Відповісти
Адназначна
З 2015 року - заступник начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України.Упродовж 2017-2019 років - заступник начальника Департаменту забезпечення діяльності Голови Національної поліціїhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%86%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] та заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України.
20.04.2021 21:37 Відповісти
13 вересня 2019 - заступник Голови Національної поліції України, начальник Головного слідчого управління

Какое ужасное совпадение: с приходом татарова на банковую, у этой твари появилась новая должность!
20.04.2021 21:48 Відповісти
У 2011 році призначений на посаду начальника відділу Головного слідчого управління МВС України.
У 2013 році - заступник начальника управління Головного слідчого управління МВС[3].

Ой, а это что? Это годы плодотворной работы с татаровым. Тем самым татаровым от котого все никак не может отказаться твой бубочка.
20.04.2021 21:51 Відповісти
Нужно в декларациях ввести пункты:
- родители
- друзья родителей
- друзья
- друзья друзей
- дети
- друзья детей
- кумовья
- друзья кумовьёв
- коллеги
- друзья коллег
.
.
.
20.04.2021 21:16 Відповісти
Там и без этого видео, что земли аккумулируют полиция через подчинённых, сельрады. Все ясно как кто к чему, так они умудряются ещё через суды граждан обворовывают. А жилой бесхозный фонд куда девается? Да не секрет, жены полицейских ЖКХ, ....?
20.04.2021 21:21 Відповісти
когда власть Зеленскавага закончится, то Татарова, Ермака, Цуцкиридзе повесят за яица..
20.04.2021 21:17 Відповісти
Вешать за то чего возможно и нет - не получится, да и не по закону это, нужно принять закон т.к. традиции нужно восстанавливать
20.04.2021 21:23 Відповісти
Спочатку повісити, а потім можна і закон приймати.
20.04.2021 21:50 Відповісти
Я тебе до розмови не запрошував. Дитячих тобі снів!
20.04.2021 21:19 Відповісти
Деточка, я таки побуду наставником: если ты желаешь с кем-то поболтать, то кликни кнопочку "Ответить". Понял? Ну и всё, на этот раз- точно: спокойной тебе ночи.
20.04.2021 21:21 Відповісти
Я думаю там поискать так у них и до порошенка родственный узы тянутся, а от туда через таню черновил и рабиновича с добкиным к медведчуку, и уж потом скабеева, соловьёв-шапиро, киселёв и прямо в бункер.
20.04.2021 21:23 Відповісти
В интересное время мы живем: уже два года, что не день, то зашквар похлеще предыдущего. Еще утром читали новость, как зашкварилась велюровая коля "котлета" с празнованием днюхи в локдаун, а вечером - очередной дружбан квартального черта пробивает дно. Может я старею, но плять, так хочется чтобы этот епаный зебанариум прекратил свою деятельность навсегда и страна возвратилась в рутину однообразных дней.
20.04.2021 21:33 Відповісти
я правильно прочитал ? так тут скрывание раритета попахивает
20.04.2021 21:45 Відповісти
Все эти коррупционеры и прокремлевские агенты пользуются простотой и доверчиврстью нашего Зе, он не привык к общению с аферистами, которые его опекают со всех сторон, задача патриотов Украины взять его под охрану, иначе его, как слабого в интригах человека, могут перемануть в пропутинский табор.
20.04.2021 21:57 Відповісти
При этом
Аваков закликав ветеранів-добровольців бути готовими до війни

Т.е. как грабить Украину - так для этого есть свои Татаров и Цуцкиридзе, а как защищать Украину - так тут нужны добровольцы. Странно все это. Нелогично как-то.
20.04.2021 22:06 Відповісти
шиддовська тема )))
21.04.2021 08:43 Відповісти
Этот Татаров на гея похож...
20.04.2021 22:36 Відповісти
С клоуном у власти все петиции до жопы. Он сам в этой шайке.
20.04.2021 23:05 Відповісти
Сцуки ! Причём поголовно. Жиненный принцип - Собі та жінці
20.04.2021 23:03 Відповісти
Как удивительно, что эта информация стала известна только через полгода, с начала этой мерзкой возни по ворюгам у власти.
21.04.2021 05:07 Відповісти
дякувати треба нашому ..мудрому.. народу . который привел к власти квартальную шимпан-зе . а потом бужанских . смаглюк . безуглу . шевченко и им подобных в парламент . так что благодарите тех кто рядом с вами
21.04.2021 06:56 Відповісти
Может отменить институт кумовства? До хорошего не доводит, - мафия как семья.
21.04.2021 07:02 Відповісти
А что их кроме этого ещё "связывает"?
21.04.2021 07:02 Відповісти
І це була реформа поліції.Важко уявити що буде після судової.
21.04.2021 07:54 Відповісти
Хотілось би, щоб вони продовжували дружити і в СІЗО...
21.04.2021 10:25 Відповісти
 
 