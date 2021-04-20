Начальника Главного следственного управления Нацполиции Цуцкиридзе и замглавы ОП Татарова связывает старинная дружба, - СМИ. ВИДЕО

Начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе является давним другом и кумом скандального заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Цуцкиридзе живет в ЖК "Аристократ", являющемся вещественным доказательством в деле "Укрбуда", а его теща приобрела в этом ЖК недвижимости на 5 млн грн.

Речь идет об этом в расследовании журналистов "Бигус.Info", сообщает Цензор.НЕТ.

"В жизни главного следователя Авакова г. Цуцкиридзе так много интересных совпадений:

✔️ его кум Татаров фигурирует в квартирном деле Микитася - а сам Цуцкиридзе живет в ЖК "Аристократ", который является, по сути, вещественным доказательством в этом деле.

✔️ в этом ЖК теща Цуцкиридзе приобрела недвижимости на 5 млн - и относительно оценки именно этого ЖК Татаров, по данным следствия, договаривался о взятке.

✔️ а когда по делу о взятке экс-глава "Укрбуда" Микитась стал давать показания на Татарова - следователи из Нацпола "закрыли" Микитася по другому делу.

✔️ И, наконец, дело относительно кума главного следственного Нацпола - почти уничтожено", - утверждают журналисты.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.