Начальника Главного следственного управления Нацполиции Цуцкиридзе и замглавы ОП Татарова связывает старинная дружба, - СМИ. ВИДЕО
Начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе является давним другом и кумом скандального заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Цуцкиридзе живет в ЖК "Аристократ", являющемся вещественным доказательством в деле "Укрбуда", а его теща приобрела в этом ЖК недвижимости на 5 млн грн.
Речь идет об этом в расследовании журналистов "Бигус.Info", сообщает Цензор.НЕТ.
"В жизни главного следователя Авакова г. Цуцкиридзе так много интересных совпадений:
✔️ его кум Татаров фигурирует в квартирном деле Микитася - а сам Цуцкиридзе живет в ЖК "Аристократ", который является, по сути, вещественным доказательством в этом деле.
✔️ в этом ЖК теща Цуцкиридзе приобрела недвижимости на 5 млн - и относительно оценки именно этого ЖК Татаров, по данным следствия, договаривался о взятке.
✔️ а когда по делу о взятке экс-глава "Укрбуда" Микитась стал давать показания на Татарова - следователи из Нацпола "закрыли" Микитася по другому делу.
✔️ И, наконец, дело относительно кума главного следственного Нацпола - почти уничтожено", - утверждают журналисты.
Также на Цензор.НЕТ: Дело Татарова должны закрыть: не продлили сроки следствия
Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
Также на Цензор.НЕТ: В отношении Венедиктовой открыты два прозводства за вмешательство в дело замглавы ОП Татарова, - и.о. главы САП Грищук
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З 2015 року - заступник начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України.Упродовж 2017-2019 років - заступник начальника Департаменту забезпечення діяльності Голови Національної поліціїhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%86%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] та заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України.
Какое ужасное совпадение: с приходом татарова на банковую, у этой твари появилась новая должность!
У 2013 році - заступник начальника управління Головного слідчого управління МВС[3].
Ой, а это что? Это годы плодотворной работы с татаровым. Тем самым татаровым от котого все никак не может отказаться твой бубочка.
- родители
- друзья родителей
- друзья
- друзья друзей
- дети
- друзья детей
- кумовья
- друзья кумовьёв
- коллеги
- друзья коллег
.
.
.
Аваков закликав ветеранів-добровольців бути готовими до війни
Т.е. как грабить Украину - так для этого есть свои Татаров и Цуцкиридзе, а как защищать Украину - так тут нужны добровольцы. Странно все это. Нелогично как-то.