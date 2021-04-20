РУС
14 724 48

Начальника Главного следственного управления Нацполиции Цуцкиридзе и замглавы ОП Татарова связывает старинная дружба, - СМИ. ВИДЕО

Начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе является давним другом и кумом скандального заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Цуцкиридзе живет в ЖК "Аристократ", являющемся вещественным доказательством в деле "Укрбуда", а его теща приобрела в этом ЖК недвижимости на 5 млн грн.

Речь идет об этом в расследовании журналистов "Бигус.Info", сообщает Цензор.НЕТ.

"В жизни главного следователя Авакова г. Цуцкиридзе так много интересных совпадений:

✔️ его кум Татаров фигурирует в квартирном деле Микитася - а сам Цуцкиридзе живет в ЖК "Аристократ", который является, по сути, вещественным доказательством в этом деле.

✔️ в этом ЖК теща Цуцкиридзе приобрела недвижимости на 5 млн - и относительно оценки именно этого ЖК Татаров, по данным следствия, договаривался о взятке.

✔️ а когда по делу о взятке экс-глава "Укрбуда" Микитась стал давать показания на Татарова - следователи из Нацпола "закрыли" Микитася по другому делу.

✔️ И, наконец, дело относительно кума главного следственного Нацпола - почти уничтожено", - утверждают журналисты.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Татарова должны закрыть: не продлили сроки следствия

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

Также на Цензор.НЕТ: В отношении Венедиктовой открыты два прозводства за вмешательство в дело замглавы ОП Татарова, - и.о. главы САП Грищук

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Бигус (198) Цуцкиридзе Максим (37) Татаров Олег (371)
Топ комментарии
+14
Тут вовсе не криминал. Тут- звиздец. Всему. И всё. Спокойной ночи.
20.04.2021 21:12 Ответить
+9
вся суть наше правовой системы в этой новости... вот такая вот Европа ((
20.04.2021 21:11 Ответить
+9
Конфлікт інтересів.
20.04.2021 21:11 Ответить
І що це означає? Всі мають друзів, знайомих і родичів! Де і в чому кримінал?
20.04.2021 21:10 Ответить
Конфлікт інтересів.
20.04.2021 21:11 Ответить
Подивіться, як підбирають президенти США інших держав свої адміністрації. Там конкретний пшик скрізь.
20.04.2021 21:21 Ответить
Законодательство о полиции говорит о том, что прямое подчинение это преступление. Но это Украина
20.04.2021 21:19 Ответить
Колядники.
21.04.2021 00:31 Ответить
Тут вовсе не криминал. Тут- звиздец. Всему. И всё. Спокойной ночи.
20.04.2021 21:12 Ответить
Це означає,що татаров уникне покарання за кримінальні правопорушення. Це означає,що в Україні погано з тими,хто занімає керівні посади,це означає корупція і кумівство,.?.
20.04.2021 21:27 Ответить
Глибока думка!
20.04.2021 21:37 Ответить
Нечто глобальное и непобедимое. И- печальное...
20.04.2021 21:11 Ответить
вся суть наше правовой системы в этой новости... вот такая вот Европа ((
20.04.2021 21:11 Ответить
Цікаво було би подивитися на вас у владних кабінетах. Що б ви зробили зі своїми друзями і родичами?
20.04.2021 21:13 Ответить
Неужто вы смогли бы на ведущие должности посадить своих друганов, кумовьев и одноклассников, и об этом узнала страна? Думаю, это не позор, это позорище и попрание всяких моральных и правовых норм
20.04.2021 22:36 Ответить
Ви звичайно б відмовилися від друзів, знайомих і колишніх колег. Вам дорога на конкурс!
20.04.2021 22:44 Ответить
Бубочці на вуха дєрьмак накидає,що то опер.прикриття.
20.04.2021 21:13 Ответить
Ти не той Шевченко, що з Лукашенком зустрічався? Там дійсно "звіздец" був.
20.04.2021 21:16 Ответить
Я тот, который пожелал тебе спокойной ночи. На этом- с тобой всё.
20.04.2021 21:17 Ответить
Все оточення ЗЕлених АНТИмайданівці - здобули...і ви це зобили разом в 2019 році!!!
20.04.2021 21:16 Ответить
Думаю, что этот Цуцкиридзе был у истоков реформы полиции 2015 года. Но мовчок
20.04.2021 21:20 Ответить
Судя по биографии, этот цуцваген ставленник - зекоманды
20.04.2021 21:35 Ответить
Адназначна
З 2015 року - заступник начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України.Упродовж 2017-2019 років - заступник начальника Департаменту забезпечення діяльності Голови Національної поліціїhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%86%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] та заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України.
20.04.2021 21:37 Ответить
13 вересня 2019 - заступник Голови Національної поліції України, начальник Головного слідчого управління

Какое ужасное совпадение: с приходом татарова на банковую, у этой твари появилась новая должность!
20.04.2021 21:48 Ответить
У 2011 році призначений на посаду начальника відділу Головного слідчого управління МВС України.
У 2013 році - заступник начальника управління Головного слідчого управління МВС[3].

Ой, а это что? Это годы плодотворной работы с татаровым. Тем самым татаровым от котого все никак не может отказаться твой бубочка.
20.04.2021 21:51 Ответить
Нужно в декларациях ввести пункты:
- родители
- друзья родителей
- друзья
- друзья друзей
- дети
- друзья детей
- кумовья
- друзья кумовьёв
- коллеги
- друзья коллег
.
.
.
20.04.2021 21:16 Ответить
Там и без этого видео, что земли аккумулируют полиция через подчинённых, сельрады. Все ясно как кто к чему, так они умудряются ещё через суды граждан обворовывают. А жилой бесхозный фонд куда девается? Да не секрет, жены полицейских ЖКХ, ....?
20.04.2021 21:21 Ответить
когда власть Зеленскавага закончится, то Татарова, Ермака, Цуцкиридзе повесят за яица..
20.04.2021 21:17 Ответить
Вешать за то чего возможно и нет - не получится, да и не по закону это, нужно принять закон т.к. традиции нужно восстанавливать
20.04.2021 21:23 Ответить
Спочатку повісити, а потім можна і закон приймати.
20.04.2021 21:50 Ответить
Я тебе до розмови не запрошував. Дитячих тобі снів!
20.04.2021 21:19 Ответить
Деточка, я таки побуду наставником: если ты желаешь с кем-то поболтать, то кликни кнопочку "Ответить". Понял? Ну и всё, на этот раз- точно: спокойной тебе ночи.
20.04.2021 21:21 Ответить
Я думаю там поискать так у них и до порошенка родственный узы тянутся, а от туда через таню черновил и рабиновича с добкиным к медведчуку, и уж потом скабеева, соловьёв-шапиро, киселёв и прямо в бункер.
20.04.2021 21:23 Ответить
В интересное время мы живем: уже два года, что не день, то зашквар похлеще предыдущего. Еще утром читали новость, как зашкварилась велюровая коля "котлета" с празнованием днюхи в локдаун, а вечером - очередной дружбан квартального черта пробивает дно. Может я старею, но плять, так хочется чтобы этот епаный зебанариум прекратил свою деятельность навсегда и страна возвратилась в рутину однообразных дней.
20.04.2021 21:33 Ответить
я правильно прочитал ? так тут скрывание раритета попахивает
20.04.2021 21:45 Ответить
Все эти коррупционеры и прокремлевские агенты пользуются простотой и доверчиврстью нашего Зе, он не привык к общению с аферистами, которые его опекают со всех сторон, задача патриотов Украины взять его под охрану, иначе его, как слабого в интригах человека, могут перемануть в пропутинский табор.
20.04.2021 21:57 Ответить
При этом
Аваков закликав ветеранів-добровольців бути готовими до війни

Т.е. как грабить Украину - так для этого есть свои Татаров и Цуцкиридзе, а как защищать Украину - так тут нужны добровольцы. Странно все это. Нелогично как-то.
20.04.2021 22:06 Ответить
шиддовська тема )))
21.04.2021 08:43 Ответить
Этот Татаров на гея похож...
20.04.2021 22:36 Ответить
С клоуном у власти все петиции до жопы. Он сам в этой шайке.
20.04.2021 23:05 Ответить
Сцуки ! Причём поголовно. Жиненный принцип - Собі та жінці
20.04.2021 23:03 Ответить
Как удивительно, что эта информация стала известна только через полгода, с начала этой мерзкой возни по ворюгам у власти.
21.04.2021 05:07 Ответить
дякувати треба нашому ..мудрому.. народу . который привел к власти квартальную шимпан-зе . а потом бужанских . смаглюк . безуглу . шевченко и им подобных в парламент . так что благодарите тех кто рядом с вами
21.04.2021 06:56 Ответить
Может отменить институт кумовства? До хорошего не доводит, - мафия как семья.
21.04.2021 07:02 Ответить
А что их кроме этого ещё "связывает"?
21.04.2021 07:02 Ответить
І це була реформа поліції.Важко уявити що буде після судової.
21.04.2021 07:54 Ответить
Хотілось би, щоб вони продовжували дружити і в СІЗО...
21.04.2021 10:25 Ответить
 
 