Дело Татарова должны закрыть: не продлили сроки следствия

Верховный Суд отказался рассматривать жалобы Офиса генерального прокурора на решение Киевского апелляционного суда, который оставил без изменений отказ продлить сроки следствия по делу заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.

Об этом свидетельствует информация на портале Судебной власти Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Так, 29 и 30 марта Кассационный уголовный суд вынес мотивированный отказ рассматривать жалобу Офиса генпрокурора. Таким образом сроки следствия по делу Татарова закончились еще 1 марта, и теперь производство должны закрыть.

Напомним, 25 февраля Шевченковский районный суд отказался продлевать сроки следствия по этому делу. После этого в Офисе генпрокурора повторно подали ходатайство о продлении следствия, но в суде опять отказали.

Впоследствии в Офисе генпрокурора решили обжаловать решение в Киевском апелляционном суде, однако суд рассматривать жалобу отказался.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.