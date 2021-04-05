РУС
Дело замглавы ОП Татарова
Дело Татарова должны закрыть: не продлили сроки следствия

Дело Татарова должны закрыть: не продлили сроки следствия

Верховный Суд отказался рассматривать жалобы Офиса генерального прокурора на решение Киевского апелляционного суда, который оставил без изменений отказ продлить сроки следствия по делу заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.

Об этом свидетельствует информация на портале Судебной власти Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Так, 29 и 30 марта Кассационный уголовный суд вынес мотивированный отказ рассматривать жалобу Офиса генпрокурора. Таким образом сроки следствия по делу Татарова закончились еще 1 марта, и теперь производство должны закрыть.

Напомним, 25 февраля Шевченковский районный суд отказался продлевать сроки следствия по этому делу. После этого в Офисе генпрокурора повторно подали ходатайство о продлении следствия, но в суде опять отказали.

Читайте на Цензор.НЕТ: На сайте президента размещена петиция к Зеленскому с требованием уволить Татарова, - Шабунин

Впоследствии в Офисе генпрокурора решили обжаловать решение в Киевском апелляционном суде, однако суд рассматривать жалобу отказался.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

Также на Цензор.НЕТ: В отношении Венедиктовой открыты два прозводства за вмешательство в дело замглавы ОП Татарова, - и.о. главы САП Грищук

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Верховный Суд (1104) следствие (234) Татаров Олег (371)
Топ комментарии
+37
По зеленому!
05.04.2021 19:38 Ответить
+36
Армія, мова, віра - то все не для них. В них своє гасло: Бабло, кокс та корабельні сосни.
05.04.2021 19:42 Ответить
+32
Віслюк Омано-Катарський не розрахував дозу у літаку. Нещасній Лєнці довелося допомогати йому спуститися з трапу.
Дело Татарова должны закрыть: не продлили сроки следствия - Цензор.НЕТ 3517
05.04.2021 19:46 Ответить
нехай зєбануті покличуть спеціаліста по ході, він одразу засадить тартарова на 500 років
05.04.2021 19:55 Ответить
Это слишком сложно. У них ЖРС - жрать, ржать, срать!
06.04.2021 08:34 Ответить
ось і вся справжня ціна янелохівському кловуну і всім його заявам і реальним діям.
говорить одне, робить протилежне. патріотам тюрми, холуям усе.
06.04.2021 09:19 Ответить
Вибачьте, панове ( а може пані), але нам це не вночі на Подолі з підводного човна вороги висадили. Цю істоту нарід на руках занес до Банкової.
показать весь комментарий
Усіх країнах так, тільки в одних навчлися що без постійних пздюлів владі буде бедлам в країні, а в інших все сидячи на дивані ждуть що совість прокинеться у "слуг народу".
06.04.2021 11:07 Ответить
Дело Татарова должны закрыть: не продлили сроки следствия - Цензор.НЕТ 8787
05.04.2021 19:45 Ответить
Дело Татарова должны закрыть: не продлили сроки следствия - Цензор.НЕТ 3517
Дело Татарова должны закрыть: не продлили сроки следствия - Цензор.НЕТ 7549
05.04.2021 19:56 Ответить
05.04.2021 20:10 Ответить
Агент кремля Деркач і заступник Дєрьмака Татаров гроблять Енергоатом і купують ел/енергію за поребріком. Їх кришує Дєрьмак а значить і Клоун.
05.04.2021 20:52 Ответить
Авиакатастрофа ....?
05.04.2021 20:29 Ответить
Не, погибнет типа как герой. Он не заслужил.
05.04.2021 20:49 Ответить
ну маланец маланца ну вы поняли.... шоб воны не долелели а татарова мусорка когда будет подыхать путсь попробует отстрочить смерть свою по звонку....
05.04.2021 21:19 Ответить
там одне -е лишнє.
показать весь комментарий
***, муж жене должен помогать спускаться по ступенькам, а не жена мужу.
Он что, немощный?
05.04.2021 20:22 Ответить
Сегодня ленка муж😁
05.04.2021 20:24 Ответить
Обдолбанный
показать весь комментарий
Справу Татарова мають закрити: не продовжили терміни слідства - Цензор.НЕТ 9862

там не тільки цей зашквар, там ще й арабів обіс....ти змогли. На сході показувати співрозмовнику підошву свого взуття є вищим проявом неповаги.
Через маску видно вираз обличчя араба навпроти
06.04.2021 10:15 Ответить
Армія трясогузки знову в бою! Або - вся зелепукінська рать!
05.04.2021 20:35 Ответить
Научились в попередников, талановыта детвора.
06.04.2021 09:01 Ответить
Что еще можно сказать. Вот и все кривосудие.
05.04.2021 19:38 Ответить
Ну чого Ви так? 😲 Наприклад пл Антоненка всі клопотання про продовження слідства продовжують! 😊 Так що не треба це виставляти, як нібито норму. 😊
05.04.2021 19:45 Ответить
Антоненко вообще не за что сидит.
05.04.2021 20:21 Ответить
Правильно! Бо аювін - чужий, а отже буде сидіти. Ні за що.
05.04.2021 21:04 Ответить
Уки. Как есть уки!
05.04.2021 19:38 Ответить
Честный человек!
Кто бы мог сомневаться!
При зеленском и серийного убийцу оноприенко, смогли бы оправдать...
05.04.2021 19:39 Ответить
Неправда! Якби він був однопартійцем Федини, чи Порошенка - нізащо!
05.04.2021 19:46 Ответить
Тогда у него бы и сообщники нашлись...
Целая ОПГ серийных убийц!
05.04.2021 20:24 Ответить
Ну, на щастя Татаров належить до зеленої шобли. Тому він хоч і злочинець, але свій. А значить насильники його не в дадуть. Бо керують зеленим правосуддям.
05.04.2021 21:03 Ответить
Клоун иуда ************ , отрабатывающий террристам и местным убийцам януковичапортнова татарова
05.04.2021 19:40 Ответить
Дійство зеленого кремлівського балагана триває !!!)))
05.04.2021 19:55 Ответить
Звісно, звісно...
Отакі чесні суди..
Висновок напрошується сам собою - всі арештовані патріоти за липовими обвинуваченнями сидять , бо так бажає Зеленський. Кого він любить - той на волі.
05.04.2021 19:41 Ответить
Мильний пухирік лопнув.
05.04.2021 19:42 Ответить
весна прийде - приховувати будемо )
05.04.2021 19:42 Ответить
Что и требовалось доказать. Зеля не рискнет тронуть человека, который может сдать его с потрохами. Засцыт, не взирая на все репутационные потери.
05.04.2021 19:44 Ответить
Зеленський і камарілья зрадники України!
05.04.2021 19:45 Ответить
А чого ви очікували? Він свій.
Дело Татарова должны закрыть: не продлили сроки следствия - Цензор.НЕТ 7791
05.04.2021 19:48 Ответить
Може татарову нема куди з'цца?! А буба тримає його в опі, як тваринку в притулку для тварин-безхатьок?!) Там ще дєрмак такий переховуваєцця...)
05.04.2021 19:49 Ответить
т.е Рифмастеру продлевать не забывают......как часы !
а тут...склероз попутал ?
05.04.2021 19:54 Ответить
Ублюдочна мерзота...
05.04.2021 19:57 Ответить
бо бидловлада з янілохом на стороні сєпаров.
05.04.2021 20:00 Ответить
_Нет никаких сепаров! И сепаратизма. Есть враг - оккупант и его приспешники - коллаборанты. Единственная причина войны - расия.
05.04.2021 20:17 Ответить
Байден в курсе"зеленого ********* в реформах и в борьбе с корупцией "
05.04.2021 20:01 Ответить
Татаров -«чесна людина», Шкарлет «не плагіатор». І все встановлено укр «судом».
05.04.2021 20:02 Ответить
прикра випадковість!
05.04.2021 20:03 Ответить
Свинья свинье глаз не выколет, пятак не выгрызет, хвостик не оборвет.
05.04.2021 20:08 Ответить
Начувайтесь українці,це ще зелена рехворма судова не розпочалась ,далі буде цікавіше !!!)))
05.04.2021 20:15 Ответить
корупція кажете...де ті блді які попередні роки вищали з кожного чайника про це??? що нині канхвета зела гарно смокчеться???
05.04.2021 20:17 Ответить
Ріфа тримають вже півтора роки, без будь яких підстав, крім заяви найвеличнішого дурошльопа, а ворожого шпигуна прикривають...
05.04.2021 20:19 Ответить
А що тут коментувати, - вибіркове правосуддя!
05.04.2021 20:24 Ответить
..на черхзі янукович а за ним і здача украіни уйлу...щоб ви здохои падло еврейське.
05.04.2021 20:26 Ответить
Справу Татарова мають закрити: не продовжили терміни слідства - Цензор.НЕТ 9022
05.04.2021 20:46 Ответить
https://twitter.com/OdessaTatiana МАЙДАНбандерівка#СтерненкуВолю ретвитнул(а)

https://twitter.com/bihusinfo
https://twitter.com/bihusinfo
https://twitter.com/bihusinfo


https://twitter.com/bihusinfo
https://twitter.com/bihusinfo

Bihus.Info

@bihusinfo

·https://twitter.com/bihusinfo/status/1379103983155970048 1 ч

Черговий зашквар окружного адмінсуду Києва: він постановив, що комітет, який знайшов плагіат у Шкарлета, зробив це незаконно. Про це повідомляє УП.
Етичний комітет Нацагентства виявив плагіат в 4 публікаціях Шкарлета. Це підтвердили також незалежні міжнародні експерти.
05.04.2021 21:02 Ответить
Зараз,"раптово", знайдеться суддя Чаус - забудуть про Татарова взагалі...,як і про Коломойського с Ко. Вже не кажучи, а де Вовки з Тупицькими?? 100 раз на привід??або "розшукують" у власних кабінетах по судах...
05.04.2021 21:18 Ответить
Як же чаморно виглядає це створіння!!!
05.04.2021 22:18 Ответить
Борьба ЗЕ с коррупцией в самом разгаре.
05.04.2021 22:50 Ответить
А кто сомневался, что Бенядиктова процессуально развалит дело? Свой своему глаз не выклюет. ЗЕправосудие и ЗЕпрокуратура во сей красе.
06.04.2021 01:19 Ответить
Раньше то же самое было, вирус не излечим.
06.04.2021 09:03 Ответить
І після таких(та інших подібних) судових рішень зелені очікують на іноземні інвестиції-жодної не отримають! Ідіоти
06.04.2021 08:49 Ответить
Татаров подлежит дезинтеграции через повешение. Заслужил , поц...
06.04.2021 09:27 Ответить
я прочитал :
Тело Татарова должны зарыть
06.04.2021 09:40 Ответить
 
 