УКР
Справа заступника глави ОП Татарова
7 046 65

Справу Татарова мають закрити: не продовжили терміни слідства

Верховний Суд відмовився розглядати скарги Офісу генерального прокурора на рішення Київського апеляційного суду, який залишив без змін відмову продовжити слідство у справі заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Про це свідчить інформація на порталі Судової влади України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Так, 29 і 30 березня Касаційний кримінальний суд виніс мотивовану відмову розглядати скаргу Офісу генпрокурора. Таким чином строки слідства у справі Татарова закінчилися ще 1 березня, і тепер провадження мають закрити.

Нагадаємо, 25 лютого Шевченківський районний суд відмовився продовжувати слідство в цій справі. Після цього в Офісі генпрокурора повторно подали клопотання на продовження слідства, однак у суді знову відмовили.

Читайте також: Татаров через суд знову хоче скасувати собі підозру, - ЦПК

Згодом в Офісі генпрокурора вирішили оскаржити рішення в Київському апеляційному суді, однак суд розглядати скаргу відмовився.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Автор: 

Верховний Суд (1200) слідство (130) Татаров Олег (431)
Топ коментарі
+37
По зеленому!
показати весь коментар
05.04.2021 19:38 Відповісти
+36
Армія, мова, віра - то все не для них. В них своє гасло: Бабло, кокс та корабельні сосни.
показати весь коментар
05.04.2021 19:42 Відповісти
+32
Віслюк Омано-Катарський не розрахував дозу у літаку. Нещасній Лєнці довелося допомогати йому спуститися з трапу.
Дело Татарова должны закрыть: не продлили сроки следствия - Цензор.НЕТ 3517
показати весь коментар
05.04.2021 19:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По зеленому!
показати весь коментар
05.04.2021 19:38 Відповісти
Армія, мова, віра - то все не для них. В них своє гасло: Бабло, кокс та корабельні сосни.
показати весь коментар
05.04.2021 19:42 Відповісти
нехай зєбануті покличуть спеціаліста по ході, він одразу засадить тартарова на 500 років
показати весь коментар
05.04.2021 19:55 Відповісти
Это слишком сложно. У них ЖРС - жрать, ржать, срать!
показати весь коментар
06.04.2021 08:34 Відповісти
ось і вся справжня ціна янелохівському кловуну і всім його заявам і реальним діям.
говорить одне, робить протилежне. патріотам тюрми, холуям усе.
показати весь коментар
06.04.2021 09:19 Відповісти
Вибачьте, панове ( а може пані), але нам це не вночі на Подолі з підводного човна вороги висадили. Цю істоту нарід на руках занес до Банкової.
показати весь коментар
06.04.2021 09:24 Відповісти
Усіх країнах так, тільки в одних навчлися що без постійних пздюлів владі буде бедлам в країні, а в інших все сидячи на дивані ждуть що совість прокинеться у "слуг народу".
показати весь коментар
06.04.2021 11:07 Відповісти
Дело Татарова должны закрыть: не продлили сроки следствия - Цензор.НЕТ 8787
показати весь коментар
05.04.2021 19:45 Відповісти
Віслюк Омано-Катарський не розрахував дозу у літаку. Нещасній Лєнці довелося допомогати йому спуститися з трапу.
Дело Татарова должны закрыть: не продлили сроки следствия - Цензор.НЕТ 3517
показати весь коментар
05.04.2021 19:46 Відповісти
Дело Татарова должны закрыть: не продлили сроки следствия - Цензор.НЕТ 7549
показати весь коментар
05.04.2021 19:56 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2021 20:10 Відповісти
Агент кремля Деркач і заступник Дєрьмака Татаров гроблять Енергоатом і купують ел/енергію за поребріком. Їх кришує Дєрьмак а значить і Клоун.
показати весь коментар
05.04.2021 20:52 Відповісти
Авиакатастрофа ....?
показати весь коментар
05.04.2021 20:29 Відповісти
Не, погибнет типа как герой. Он не заслужил.
показати весь коментар
05.04.2021 20:49 Відповісти
ну маланец маланца ну вы поняли.... шоб воны не долелели а татарова мусорка когда будет подыхать путсь попробует отстрочить смерть свою по звонку....
показати весь коментар
05.04.2021 21:19 Відповісти
там одне -е лишнє.
показати весь коментар
06.04.2021 09:14 Відповісти
***, муж жене должен помогать спускаться по ступенькам, а не жена мужу.
Он что, немощный?
показати весь коментар
05.04.2021 20:22 Відповісти
Сегодня ленка муж😁
показати весь коментар
05.04.2021 20:24 Відповісти
Обдолбанный
показати весь коментар
06.04.2021 08:53 Відповісти
Справу Татарова мають закрити: не продовжили терміни слідства - Цензор.НЕТ 9862

там не тільки цей зашквар, там ще й арабів обіс....ти змогли. На сході показувати співрозмовнику підошву свого взуття є вищим проявом неповаги.
Через маску видно вираз обличчя араба навпроти
показати весь коментар
06.04.2021 10:15 Відповісти
Армія трясогузки знову в бою! Або - вся зелепукінська рать!
показати весь коментар
05.04.2021 20:35 Відповісти
Научились в попередников, талановыта детвора.
показати весь коментар
06.04.2021 09:01 Відповісти
Что еще можно сказать. Вот и все кривосудие.
показати весь коментар
05.04.2021 19:38 Відповісти
Ну чого Ви так? 😲 Наприклад пл Антоненка всі клопотання про продовження слідства продовжують! 😊 Так що не треба це виставляти, як нібито норму. 😊
показати весь коментар
05.04.2021 19:45 Відповісти
Антоненко вообще не за что сидит.
показати весь коментар
05.04.2021 20:21 Відповісти
Правильно! Бо аювін - чужий, а отже буде сидіти. Ні за що.
показати весь коментар
05.04.2021 21:04 Відповісти
Уки. Как есть уки!
показати весь коментар
05.04.2021 19:38 Відповісти
Честный человек!
Кто бы мог сомневаться!
При зеленском и серийного убийцу оноприенко, смогли бы оправдать...
показати весь коментар
05.04.2021 19:39 Відповісти
Неправда! Якби він був однопартійцем Федини, чи Порошенка - нізащо!
показати весь коментар
05.04.2021 19:46 Відповісти
Тогда у него бы и сообщники нашлись...
Целая ОПГ серийных убийц!
показати весь коментар
05.04.2021 20:24 Відповісти
Ну, на щастя Татаров належить до зеленої шобли. Тому він хоч і злочинець, але свій. А значить насильники його не в дадуть. Бо керують зеленим правосуддям.
показати весь коментар
05.04.2021 21:03 Відповісти
Клоун иуда ************ , отрабатывающий террристам и местным убийцам януковичапортнова татарова
показати весь коментар
05.04.2021 19:40 Відповісти
Дійство зеленого кремлівського балагана триває !!!)))
показати весь коментар
05.04.2021 19:55 Відповісти
Звісно, звісно...
Отакі чесні суди..
Висновок напрошується сам собою - всі арештовані патріоти за липовими обвинуваченнями сидять , бо так бажає Зеленський. Кого він любить - той на волі.
показати весь коментар
05.04.2021 19:41 Відповісти
Мильний пухирік лопнув.
показати весь коментар
05.04.2021 19:42 Відповісти
весна прийде - приховувати будемо )
показати весь коментар
05.04.2021 19:42 Відповісти
Что и требовалось доказать. Зеля не рискнет тронуть человека, который может сдать его с потрохами. Засцыт, не взирая на все репутационные потери.
показати весь коментар
05.04.2021 19:44 Відповісти
Зеленський і камарілья зрадники України!
показати весь коментар
05.04.2021 19:45 Відповісти
А чого ви очікували? Він свій.
Дело Татарова должны закрыть: не продлили сроки следствия - Цензор.НЕТ 7791
показати весь коментар
05.04.2021 19:48 Відповісти
Може татарову нема куди з'цца?! А буба тримає його в опі, як тваринку в притулку для тварин-безхатьок?!) Там ще дєрмак такий переховуваєцця...)
показати весь коментар
05.04.2021 19:49 Відповісти
т.е Рифмастеру продлевать не забывают......как часы !
а тут...склероз попутал ?
показати весь коментар
05.04.2021 19:54 Відповісти
Ублюдочна мерзота...
показати весь коментар
05.04.2021 19:57 Відповісти
бо бидловлада з янілохом на стороні сєпаров.
показати весь коментар
05.04.2021 20:00 Відповісти
_Нет никаких сепаров! И сепаратизма. Есть враг - оккупант и его приспешники - коллаборанты. Единственная причина войны - расия.
показати весь коментар
05.04.2021 20:17 Відповісти
Байден в курсе"зеленого ********* в реформах и в борьбе с корупцией "
показати весь коментар
05.04.2021 20:01 Відповісти
Татаров -«чесна людина», Шкарлет «не плагіатор». І все встановлено укр «судом».
показати весь коментар
05.04.2021 20:02 Відповісти
прикра випадковість!
показати весь коментар
05.04.2021 20:03 Відповісти
Свинья свинье глаз не выколет, пятак не выгрызет, хвостик не оборвет.
показати весь коментар
05.04.2021 20:08 Відповісти
Начувайтесь українці,це ще зелена рехворма судова не розпочалась ,далі буде цікавіше !!!)))
показати весь коментар
05.04.2021 20:15 Відповісти
корупція кажете...де ті блді які попередні роки вищали з кожного чайника про це??? що нині канхвета зела гарно смокчеться???
показати весь коментар
05.04.2021 20:17 Відповісти
Ріфа тримають вже півтора роки, без будь яких підстав, крім заяви найвеличнішого дурошльопа, а ворожого шпигуна прикривають...
показати весь коментар
05.04.2021 20:19 Відповісти
А що тут коментувати, - вибіркове правосуддя!
показати весь коментар
05.04.2021 20:24 Відповісти
..на черхзі янукович а за ним і здача украіни уйлу...щоб ви здохои падло еврейське.
показати весь коментар
05.04.2021 20:26 Відповісти
Справу Татарова мають закрити: не продовжили терміни слідства - Цензор.НЕТ 9022
показати весь коментар
05.04.2021 20:46 Відповісти
https://twitter.com/OdessaTatiana МАЙДАНбандерівка#СтерненкуВолю ретвитнул(а)

https://twitter.com/bihusinfo
https://twitter.com/bihusinfo
https://twitter.com/bihusinfo


https://twitter.com/bihusinfo
https://twitter.com/bihusinfo

Bihus.Info

@bihusinfo

·https://twitter.com/bihusinfo/status/1379103983155970048 1 ч

Черговий зашквар окружного адмінсуду Києва: він постановив, що комітет, який знайшов плагіат у Шкарлета, зробив це незаконно. Про це повідомляє УП.
Етичний комітет Нацагентства виявив плагіат в 4 публікаціях Шкарлета. Це підтвердили також незалежні міжнародні експерти.
показати весь коментар
05.04.2021 21:02 Відповісти
Зараз,"раптово", знайдеться суддя Чаус - забудуть про Татарова взагалі...,як і про Коломойського с Ко. Вже не кажучи, а де Вовки з Тупицькими?? 100 раз на привід??або "розшукують" у власних кабінетах по судах...
показати весь коментар
05.04.2021 21:18 Відповісти
Як же чаморно виглядає це створіння!!!
показати весь коментар
05.04.2021 22:18 Відповісти
Борьба ЗЕ с коррупцией в самом разгаре.
показати весь коментар
05.04.2021 22:50 Відповісти
А кто сомневался, что Бенядиктова процессуально развалит дело? Свой своему глаз не выклюет. ЗЕправосудие и ЗЕпрокуратура во сей красе.
показати весь коментар
06.04.2021 01:19 Відповісти
Раньше то же самое было, вирус не излечим.
показати весь коментар
06.04.2021 09:03 Відповісти
І після таких(та інших подібних) судових рішень зелені очікують на іноземні інвестиції-жодної не отримають! Ідіоти
показати весь коментар
06.04.2021 08:49 Відповісти
Татаров подлежит дезинтеграции через повешение. Заслужил , поц...
показати весь коментар
06.04.2021 09:27 Відповісти
я прочитал :
Тело Татарова должны зарыть
показати весь коментар
06.04.2021 09:40 Відповісти
 
 