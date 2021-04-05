Справу Татарова мають закрити: не продовжили терміни слідства
Верховний Суд відмовився розглядати скарги Офісу генерального прокурора на рішення Київського апеляційного суду, який залишив без змін відмову продовжити слідство у справі заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.
Про це свідчить інформація на порталі Судової влади України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Так, 29 і 30 березня Касаційний кримінальний суд виніс мотивовану відмову розглядати скаргу Офісу генпрокурора. Таким чином строки слідства у справі Татарова закінчилися ще 1 березня, і тепер провадження мають закрити.
Нагадаємо, 25 лютого Шевченківський районний суд відмовився продовжувати слідство в цій справі. Після цього в Офісі генпрокурора повторно подали клопотання на продовження слідства, однак у суді знову відмовили.
Згодом в Офісі генпрокурора вирішили оскаржити рішення в Київському апеляційному суді, однак суд розглядати скаргу відмовився.
18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
говорить одне, робить протилежне. патріотам тюрми, холуям усе.
Он что, немощный?
там не тільки цей зашквар, там ще й арабів обіс....ти змогли. На сході показувати співрозмовнику підошву свого взуття є вищим проявом неповаги.
Через маску видно вираз обличчя араба навпроти
Кто бы мог сомневаться!
При зеленском и серийного убийцу оноприенко, смогли бы оправдать...
Целая ОПГ серийных убийц!
Отакі чесні суди..
Висновок напрошується сам собою - всі арештовані патріоти за липовими обвинуваченнями сидять , бо так бажає Зеленський. Кого він любить - той на волі.
а тут...склероз попутал ?
