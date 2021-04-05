Справу Татарова мають закрити: не продовжили терміни слідства

Верховний Суд відмовився розглядати скарги Офісу генерального прокурора на рішення Київського апеляційного суду, який залишив без змін відмову продовжити слідство у справі заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Про це свідчить інформація на порталі Судової влади України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Так, 29 і 30 березня Касаційний кримінальний суд виніс мотивовану відмову розглядати скаргу Офісу генпрокурора. Таким чином строки слідства у справі Татарова закінчилися ще 1 березня, і тепер провадження мають закрити.

Нагадаємо, 25 лютого Шевченківський районний суд відмовився продовжувати слідство в цій справі. Після цього в Офісі генпрокурора повторно подали клопотання на продовження слідства, однак у суді знову відмовили.

Читайте також: Татаров через суд знову хоче скасувати собі підозру, - ЦПК

Згодом в Офісі генпрокурора вирішили оскаржити рішення в Київському апеляційному суді, однак суд розглядати скаргу відмовився.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.