Татаров через суд знову хоче скасувати собі підозру, - ЦПК
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Заступник глави ОП Олег Татаров знову через суд хоче скасувати пред'явлену йому підозру.
Про це в Telegram повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
"Це при тому, що навіть максимально одіозний суддя Бугіль минулого тижня і той відмовився це робити, зазначивши, що підозра законна. Але цього разу все інакше. Нове клопотання Татарова потрапило до судді Наталії Аббасової. Саме ця суддя напередодні нового року відправила під варту ексдепутата Максима Микитася за підозрою у викраденні людини", - йдеться в повідомленні.
У ЦПК зазначають, що якщо суддя Аббасова не оголосить собі самовідвід від справи, " адже є численні сумніви в неупередженості, то можна сміливо припускати, що це умисна акція Татарова, щоб здихатися підозри через "свою" суддю і закрити справу".
Глава ЦПК додав, що "президент країни говорить про боротьбу з корупцією, справедливості, судочинстві та реформах, і одночасно "кришує" Татарова, якому вручили підозру. А той, прикриваючись ім'ям президента, незаконним способом вирішує справу в судах".
Повний текст інтерв'ю з головою Центру протидії корупції Віталій Шабунін читайте тут.
18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.
30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
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Общество / Видео 12-мар, 07:329 4 271 0ґ
Интервью российского политолога Валерия Соловья журналисту Дмитрию Гордону.
В частности, Соловей рассказал, что в январе-феврале 2014 года Фукс, а также мэр Харькова Геннадий Кернес, нардеп Михаил Добкин и харьковский бизнесмен Юрий Димент получили от людей тогдашнего помощника президента РФ Владислава Суркова $500 миллионов первого транша за сдачу Харьковской области.
По его словам, речь шла о сумме в $2 миллиарда, за это Харьков должен был "первым открыть свои ворота и встретить хлебом-солью российские танки".
"После того, как эти планы были сломаны в силу обстоятельств, Россия потребовала вернуть аванс. Кернес отказался возвращать, поэтому он получил пулю в позвоночник. После этого он вернул свою долю аванса", - утверждает Соловей.
"Добкин и Фукс вернули деньги сразу же без разговоров, как только Кремль от них это потребовал. А вот Кернес и второй решили перехитрить Москву. Как вы понимаете, это не получилось, они вынуждены были вернуть", - подчеркнул политолог.
По его информации, та территория, которая летом 2014 года стала называться в российском дискурсе "Новороссия", должна была быть включена в состав Российской Федерации.
"И никто в Кремле, когда эти планы строились, не считал, что дело ограничится только Крымом или только Донбассом. Это считалось неуспехом и личной неудачей Владислава Юрьевича Суркова, когда дело ограничивалось только так", - заключил Соловей.
Но тогда это никого не интересовало.