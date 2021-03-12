Татаров через суд опять хочет отменить себе подозрение, - ЦПК

Замглавы ОП Олег Татаров вновь через суд хочет отменить предъявленное ему подозрение.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Это при том, что даже максимально одиозный судья Бугиль на прошлой неделе и тот отказался это делать, отметив, что подозрение законно. Но в этот раз все иначе. Новое ходатайство Татарова попало к судье Наталье Аббасовой. Именно эта судья накануне нового года отправила под стражу экс-депутата Максима Микитася по подозрению в похищении человека", - говорится в сообщении.

В ЦПК отмечают, что если судья Аббасова не объявит себе самоотвод от дела, "ведь есть многочисленные сомнения в беспристрастности, то можно смело предполагать, что это умышленная акция Татарова, чтобы избавиться от подозрения через "свою" судью и закрыть дело".

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18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

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