Затриманих на акціях протесту в Росії - вже понад 1000
На акціях солідарності з російським опозиціонером Олексієм Навальним, які відбувалися вчора в різних містах Росії, затримано щонайменше тисячу осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
При цьому в різних містах ситуація різна. Десь акції минули відносно мирно, десь, як в Уфі та Воронежі, були невиправдано жорсткі затримання. Найбільше людей затримали в Санкт-Петербурзі. Крім цього, поліцейські там застосовували електрошокери до протестувальників, які не становили загрози.
Також є інші порушення закону - у поліцейських у центрі Москви приховані номери нагрудних жетонів, в Челябінську протестувальників взагалі затримували люди без розпізнавальних знаків, у Пензі під час затримання силовики не представляються.
Напередодні соратники Навального оголосили, що акції на підтримку його вимог відбудуться в більшості великих міст Росії, включно з Петербургом і Москвою. Акція була призначена на 19:00 за місцевим часом і тривала в різний час у різних часових поясах від Владивостока до європейської частини РФ.
Останні два дні в багатьох містах РФ відбувалися обшуки і затримання опозиціонерів та журналістів.
Есть причина воевать - воюй.
Да, насмерть.
І так, кожне селфі з автозака додає +146 бунтарства до характеристик.
Респект та поважуха.
І вам респект, пане
А ти - ледацюга... ...
І взагалі у них без жодного когнітивного дисонансу співіснують огида від власних реалій і презирство до усіх інших. На тому самому Lurkmore пише купа авторів, тому там можна побачити дуже різні позиції - але що характерно, один і той самий автор може з нищівним сарказмом розносити на клапті ватників-імперців і глузувати над ініціативами Мізуліної - і поруч поливати брудом "салоедов", знущатися над Голодомором, гавкати на США... Та ось яскравий приклад - https://lurkmore.to/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 стаття про країни Балтії .
- «Граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку», «гра ждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха, а «Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі. А «гражане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…
И вышедшие за него - молодцы.
После 2014 - ПОФИГ! АБСОЛЮТНО ПОФИГ!