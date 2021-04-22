Затриманих на акціях протесту в Росії - вже понад 1000

На акціях солідарності з російським опозиціонером Олексієм Навальним, які відбувалися вчора в різних містах Росії, затримано щонайменше тисячу осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

При цьому в різних містах ситуація різна. Десь акції минули відносно мирно, десь, як в Уфі та Воронежі, були невиправдано жорсткі затримання. Найбільше людей затримали в Санкт-Петербурзі. Крім цього, поліцейські там застосовували електрошокери до протестувальників, які не становили загрози.

Також є інші порушення закону - у поліцейських у центрі Москви приховані номери нагрудних жетонів, в Челябінську протестувальників взагалі затримували люди без розпізнавальних знаків, у Пензі під час затримання силовики не представляються.

Напередодні соратники Навального оголосили, що акції на підтримку його вимог відбудуться в більшості великих міст Росії, включно з Петербургом і Москвою. Акція була призначена на 19:00 за місцевим часом і тривала в різний час у різних часових поясах від Владивостока до європейської частини РФ.

Останні два дні в багатьох містах РФ відбувалися обшуки і затримання опозиціонерів та журналістів.

