Затриманих на акціях протесту в Росії - вже понад 1000

На акціях солідарності з російським опозиціонером Олексієм Навальним, які відбувалися вчора в різних містах Росії, затримано щонайменше тисячу осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

При цьому в різних містах ситуація різна. Десь акції минули відносно мирно, десь, як в Уфі та Воронежі, були невиправдано жорсткі затримання. Найбільше людей затримали в Санкт-Петербурзі. Крім цього, поліцейські там застосовували електрошокери до протестувальників, які не становили загрози.

Також є інші порушення закону - у поліцейських у центрі Москви приховані номери нагрудних жетонів, в Челябінську протестувальників взагалі затримували люди без розпізнавальних знаків, у Пензі під час затримання силовики не представляються.

Напередодні соратники Навального оголосили, що акції на підтримку його вимог відбудуться в більшості великих міст Росії, включно з Петербургом і Москвою. Акція була призначена на 19:00 за місцевим часом і тривала в різний час у різних часових поясах від Владивостока до європейської частини РФ.

Останні два дні в багатьох містах РФ відбувалися обшуки і затримання опозиціонерів та журналістів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путін - злодій!": У Росії проходять акції на підтримку Навального. ФОТОрепортаж

затримання (4383) протест (2446) росія (68027) Навальний Олексій (613)
Топ коментарі
+20
Ні Навального не поважаю, ні це стадо баранів. Кричать свободу навальному, але всі за війну з Україною.
22.04.2021 01:14 Відповісти
+13
Вони сподіваються оглушити ментів вигуками "ПОЗОР!!!"
І так, кожне селфі з автозака додає +146 бунтарства до характеристик.
22.04.2021 00:49 Відповісти
+9
Саме він ))) Ще й придумав https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1994418964020082 спосіб , як використовувати борошна машинного перекладу для виявлення запоребрикової тролятини )))
І вам респект, пане Задержанных на акциях протеста в России - уже больше 1000 - Цензор.НЕТ 1728
22.04.2021 04:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отличная формулировка
22.04.2021 01:24 Відповісти
Херачте їх, мусора кацапські! А ви, прихильники насрального чи як його там - херачте лягавих! І краще з гармат і градів.
22.04.2021 00:40 Відповісти
Не верю в русских. Все эти мокшане - они чмошники.
Есть причина воевать - воюй.
Да, насмерть.
22.04.2021 00:45 Відповісти
Вони сподіваються оглушити ментів вигуками "ПОЗОР!!!"
І так, кожне селфі з автозака додає +146 бунтарства до характеристик.
22.04.2021 00:49 Відповісти
А я Вас знаю. Ви - той самий знаменитий https://censor.net/ru/user/413583, з стьбом з мук творчості кацапських ботів в потугах писати українською.
Респект та поважуха.
22.04.2021 00:55 Відповісти
Саме він ))) Ще й придумав https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1994418964020082 спосіб , як використовувати борошна машинного перекладу для виявлення запоребрикової тролятини )))
І вам респект, пане Задержанных на акциях протеста в России - уже больше 1000 - Цензор.НЕТ 1728
22.04.2021 04:57 Відповісти
Ти б, уже словник складать почав, чи що?... Мене тут місяць умовляли, щоб я свою "Ватру" відкрив, на якій сконцентрував-би усіх любителів кулінарної теми. А тобі "в падлу" почать складать "Малий українсько-російський словник машинного перекладу"...?! Я "Малий українсько-російський тлумачний словник" вже кілька років збираю... Навіть витяги публікував тут...
А ти - ледацюга... ...
22.04.2021 07:39 Відповісти
А что, на лахту самых тупых уже набирают?
22.04.2021 08:38 Відповісти
Мазохисты, одним словом. Типа "пусть меня лупят дубинками, ломают конечности, насилуют. Но лишь бы не Майдан. И как вишенка на торте за прокремлевского "оппозиционера" Лешу небутерброда. Страна холопов...
22.04.2021 01:02 Відповісти
Есть 1000 задержанных - протест удался)))
22.04.2021 01:02 Відповісти
Теперь будут смсками на штрафы собирать.
22.04.2021 01:07 Відповісти
Вот тут их и начнут скрепоносные соотечественники на бабло кидать. Бараны необходимы в двух случаях: либо стричь шерсть, либо мариновать на шашлык. Их свобода только в разрешении пастись на привязи.
22.04.2021 01:49 Відповісти
100%. Давно понятно, что все эти акции - просто ФСБэшные провокации с целью выявления и нейтрализации самых активных недовольных.
22.04.2021 08:53 Відповісти
Ні Навального не поважаю, ні це стадо баранів. Кричать свободу навальному, але всі за війну з Україною.
22.04.2021 01:14 Відповісти
І Кримнаш.
22.04.2021 01:15 Відповісти
Кацапи - вони такі, логіка там не ночувала. Почитати ресурси, де спілкується начебто адекватна аудиторія - усі криють велетенськими зуями і *****, і Гундяєва, і владу, і зкріпи, і усі маразми "этой страны"... Але щойно згадують "украинский вопрос" - і понеслося лайно по вунітазу. Одразу всі забувають, що вони "другие русские" - і на всі боки летить слина ненависті: БИНДЕРЫ!!! СВИДОМИТЫ!!! МОЧИТЬ ХАХЛОВ!!!111!1
І взагалі у них без жодного когнітивного дисонансу співіснують огида від власних реалій і презирство до усіх інших. На тому самому Lurkmore пише купа авторів, тому там можна побачити дуже різні позиції - але що характерно, один і той самий автор може з нищівним сарказмом розносити на клапті ватників-імперців і глузувати над ініціативами Мізуліної - і поруч поливати брудом "салоедов", знущатися над Голодомором, гавкати на США... Та ось яскравий приклад - https://lurkmore.to/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 стаття про країни Балтії .
22.04.2021 05:27 Відповісти
а по другому и быть не может. и это абсолютно понятно хотябы по их лозунгу "путин - вор". тоесть они протестуют не против того что их страна стала сеющей смерть и нещастье по всему миру, а против того что путин обокрал их и их деток. пофик на Сирию, Украину, Ливию, Грузию, Скрыпалей и тд и тд. - путен НАС обокрал.
22.04.2021 08:19 Відповісти
- Чим відрізняються мордвин та удмурт з чувашом, від «граждан» Британії, США, Німеччини, на «Цензорі»?
- «Граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку», «гра ждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха, а «Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі. А «гражане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…
22.04.2021 08:24 Відповісти
Отличаться ,развитием ,восприятием мира ,свободой помыслов ,доброжелательностью. Даже финны отличаться от жителей Карелии, некогда Финляндии . Скурвели их северные дикие народы .
22.04.2021 08:46 Відповісти
Ти сам перечитав, що написав? Таке відчуття, що ти або не похмелився зранку, або перестарався з "похмелянням"... Навіть на "радном, вєликам, магучем" пишеш, наче "в пьянам брєду"...
22.04.2021 08:50 Відповісти
Молодец Навальный - отважный герой.
И вышедшие за него - молодцы.
22.04.2021 02:09 Відповісти
ты наверное удмурт. или коми.
22.04.2021 02:17 Відповісти
не я, а ты наверное удмурт. или коми.
22.04.2021 02:22 Відповісти
Все правильно.... Дурень він, "Igr44"... Ну, його зрозуміть можна - "хахол"... Далі свого "хутора", нікуди не вибирався .... Це ж треба - "кареннова сингапурца", назвать "удмуртом"!!! У вас же навіть лапті з кокосового волокна, а не лика липового!!!...
22.04.2021 07:46 Відповісти
все таки леха анальный бутерброт свою работу выполняет. он дистанционно выявляет и сдает мордовским мусорам колеблющихся касабов.
22.04.2021 02:12 Відповісти
Им бы вместе с белорусами обеденится ,вот это сила бы была,,😂
22.04.2021 05:21 Відповісти
Ха-ха.... что с теми, что с этими -такое себе объединение. А так... пусть сидят, идиоты.
22.04.2021 06:04 Відповісти
Непогано "хтось" фінансує сісяна.....
22.04.2021 05:49 Відповісти
Акция солидарности с окупированной Украиной где? Пусть в жопу себе своего навального засунут
22.04.2021 06:06 Відповісти
там было пару человек на той неделе, но где-то в глубинке
22.04.2021 09:25 Відповісти
Ну Алексей же не бутерброд, чтоб его туда сюда сажать-выпускать.
22.04.2021 06:52 Відповісти
постоять на колінях перед портретом ***** і розповзуться по ізбам "залізивать рани"
22.04.2021 07:02 Відповісти
То вже всі.
22.04.2021 07:21 Відповісти
Незалежно від того хто буде у керма Росії Путін чи Навальний, українцям буде хреново завжди. Тому що на Московії імперська бацила вражае до 98% популяції.
22.04.2021 07:27 Відповісти
да как-то по хер на этих терпил
22.04.2021 08:04 Відповісти
ерунда... потому что путен не вор (ну тоесть вор конечно), но самое главное военный преступник и убийца. имитация протеста...
22.04.2021 08:09 Відповісти
кацапы с вековыми генами крепостных холопов им нужен новый барин и только
22.04.2021 08:20 Відповісти
Затриманих на акціях протесту в Росії - вже понад 1000 - Цензор.НЕТ 8290
22.04.2021 09:16 Відповісти
Лапти бьют и пакуют лаптей?
После 2014 - ПОФИГ! АБСОЛЮТНО ПОФИГ!
22.04.2021 09:21 Відповісти
И правильно... Так им и нада. Только мало задержали, хотя бы тысяч 100 шокерами обработали...
22.04.2021 09:24 Відповісти
просто щас единственный способ у них уехать - попасть под политическое преследование и просить убежища вот и ходят, а так-то в Москве на всё пофиг
22.04.2021 09:29 Відповісти
 
 