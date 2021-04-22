Задержанных на акциях протеста в России - уже больше 1000

На акциях солидарности с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которые проходят сегодня в разных городах России, задержаны не менее тысячи человек.

При этом в разных городах ситуация разная. Где-то акции прошли относительно мирно, где-то, как в Уфе и Воронеже, были неоправданно жесткие задержания. Больше всего людей задержали в Санкт-Петербурге. Кроме этого, полицейские там применяли электрошокеры к протестующим, которые не представляли угрозы.

Также есть другие нарушений закона - у полицейских в центре Москвы скрыты номера нагрудных жетонов, в Челябинске протестующих вообще задерживали люди без опознавательных знаков, в Пензе при задержании силовики не представляются.

Накануне соратники Навального объявили, что акции в поддержку его требований пройдут в большинстве крупных городов России, включая Петербург и Москву. Акция была назначена на 19:00 по местному времени. И проходила в разное время в разных часовых поясах от Владивостока до европейской части РФ.

Последние два дня во многих городах РФ проходили обыски и задержания оппозиционеров и журналистов.

