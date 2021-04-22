РУС
7 635 46

Задержанных на акциях протеста в России - уже больше 1000

На акциях солидарности с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которые проходят сегодня в разных городах России, задержаны не менее тысячи человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

При этом в разных городах ситуация разная. Где-то акции прошли относительно мирно, где-то, как в Уфе и Воронеже, были неоправданно жесткие задержания. Больше всего людей задержали в Санкт-Петербурге. Кроме этого, полицейские там применяли электрошокеры к протестующим, которые не представляли угрозы.

Также есть другие нарушений закона - у полицейских в центре Москвы скрыты номера нагрудных жетонов, в Челябинске протестующих вообще задерживали люди без опознавательных знаков, в Пензе при задержании силовики не представляются.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Путин - вор!": в России проходят акции в поддержку Навального. ФОТОрепортаж

Накануне соратники Навального объявили, что акции в поддержку его требований пройдут в большинстве крупных городов России, включая Петербург и Москву. Акция была назначена на 19:00 по местному времени. И проходила в разное время в разных часовых поясах от Владивостока до европейской части РФ.

Последние два дня во многих городах РФ проходили обыски и задержания оппозиционеров и журналистов.

Также на Цензор.НЕТ: Российские силовики задержали пресс-секретаря Навального Ярмыш и активистку Соболь накануне акций протеста в российских городах - Штаб оппозиционера

+20
Ні Навального не поважаю, ні це стадо баранів. Кричать свободу навальному, але всі за війну з Україною.
22.04.2021 01:14 Ответить
+13
Вони сподіваються оглушити ментів вигуками "ПОЗОР!!!"
І так, кожне селфі з автозака додає +146 бунтарства до характеристик.
22.04.2021 00:49 Ответить
+9
Саме він ))) Ще й придумав https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1994418964020082 спосіб , як використовувати борошна машинного перекладу для виявлення запоребрикової тролятини )))
І вам респект, пане Задержанных на акциях протеста в России - уже больше 1000 - Цензор.НЕТ 1728
22.04.2021 04:57 Ответить
отличная формулировка
22.04.2021 01:24 Ответить
Херачте їх, мусора кацапські! А ви, прихильники насрального чи як його там - херачте лягавих! І краще з гармат і градів.
22.04.2021 00:40 Ответить
Не верю в русских. Все эти мокшане - они чмошники.
Есть причина воевать - воюй.
Да, насмерть.
22.04.2021 00:45 Ответить
Вони сподіваються оглушити ментів вигуками "ПОЗОР!!!"
І так, кожне селфі з автозака додає +146 бунтарства до характеристик.
22.04.2021 00:49 Ответить
А я Вас знаю. Ви - той самий знаменитий https://censor.net/ru/user/413583, з стьбом з мук творчості кацапських ботів в потугах писати українською.
Респект та поважуха.
22.04.2021 00:55 Ответить
Саме він ))) Ще й придумав https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1994418964020082 спосіб , як використовувати борошна машинного перекладу для виявлення запоребрикової тролятини )))
І вам респект, пане Задержанных на акциях протеста в России - уже больше 1000 - Цензор.НЕТ 1728
22.04.2021 04:57 Ответить
Ти б, уже словник складать почав, чи що?... Мене тут місяць умовляли, щоб я свою "Ватру" відкрив, на якій сконцентрував-би усіх любителів кулінарної теми. А тобі "в падлу" почать складать "Малий українсько-російський словник машинного перекладу"...?! Я "Малий українсько-російський тлумачний словник" вже кілька років збираю... Навіть витяги публікував тут...
А ти - ледацюга... ...
22.04.2021 07:39 Ответить
А что, на лахту самых тупых уже набирают?
22.04.2021 08:38 Ответить
Мазохисты, одним словом. Типа "пусть меня лупят дубинками, ломают конечности, насилуют. Но лишь бы не Майдан. И как вишенка на торте за прокремлевского "оппозиционера" Лешу небутерброда. Страна холопов...
22.04.2021 01:02 Ответить
Есть 1000 задержанных - протест удался)))
22.04.2021 01:02 Ответить
Теперь будут смсками на штрафы собирать.
22.04.2021 01:07 Ответить
Вот тут их и начнут скрепоносные соотечественники на бабло кидать. Бараны необходимы в двух случаях: либо стричь шерсть, либо мариновать на шашлык. Их свобода только в разрешении пастись на привязи.
22.04.2021 01:49 Ответить
100%. Давно понятно, что все эти акции - просто ФСБэшные провокации с целью выявления и нейтрализации самых активных недовольных.
22.04.2021 08:53 Ответить
Ні Навального не поважаю, ні це стадо баранів. Кричать свободу навальному, але всі за війну з Україною.
22.04.2021 01:14 Ответить
І Кримнаш.
22.04.2021 01:15 Ответить
Кацапи - вони такі, логіка там не ночувала. Почитати ресурси, де спілкується начебто адекватна аудиторія - усі криють велетенськими зуями і *****, і Гундяєва, і владу, і зкріпи, і усі маразми "этой страны"... Але щойно згадують "украинский вопрос" - і понеслося лайно по вунітазу. Одразу всі забувають, що вони "другие русские" - і на всі боки летить слина ненависті: БИНДЕРЫ!!! СВИДОМИТЫ!!! МОЧИТЬ ХАХЛОВ!!!111!1
І взагалі у них без жодного когнітивного дисонансу співіснують огида від власних реалій і презирство до усіх інших. На тому самому Lurkmore пише купа авторів, тому там можна побачити дуже різні позиції - але що характерно, один і той самий автор може з нищівним сарказмом розносити на клапті ватників-імперців і глузувати над ініціативами Мізуліної - і поруч поливати брудом "салоедов", знущатися над Голодомором, гавкати на США... Та ось яскравий приклад - https://lurkmore.to/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 стаття про країни Балтії .
22.04.2021 05:27 Ответить
а по другому и быть не может. и это абсолютно понятно хотябы по их лозунгу "путин - вор". тоесть они протестуют не против того что их страна стала сеющей смерть и нещастье по всему миру, а против того что путин обокрал их и их деток. пофик на Сирию, Украину, Ливию, Грузию, Скрыпалей и тд и тд. - путен НАС обокрал.
22.04.2021 08:19 Ответить
- Чим відрізняються мордвин та удмурт з чувашом, від «граждан» Британії, США, Німеччини, на «Цензорі»?
- «Граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку», «гра ждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха, а «Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі. А «гражане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…
22.04.2021 08:24 Ответить
Отличаться ,развитием ,восприятием мира ,свободой помыслов ,доброжелательностью. Даже финны отличаться от жителей Карелии, некогда Финляндии . Скурвели их северные дикие народы .
22.04.2021 08:46 Ответить
Ти сам перечитав, що написав? Таке відчуття, що ти або не похмелився зранку, або перестарався з "похмелянням"... Навіть на "радном, вєликам, магучем" пишеш, наче "в пьянам брєду"...
22.04.2021 08:50 Ответить
Молодец Навальный - отважный герой.
И вышедшие за него - молодцы.
22.04.2021 02:09 Ответить
ты наверное удмурт. или коми.
22.04.2021 02:17 Ответить
не я, а ты наверное удмурт. или коми.
22.04.2021 02:22 Ответить
Все правильно.... Дурень він, "Igr44"... Ну, його зрозуміть можна - "хахол"... Далі свого "хутора", нікуди не вибирався .... Це ж треба - "кареннова сингапурца", назвать "удмуртом"!!! У вас же навіть лапті з кокосового волокна, а не лика липового!!!...
22.04.2021 07:46 Ответить
все таки леха анальный бутерброт свою работу выполняет. он дистанционно выявляет и сдает мордовским мусорам колеблющихся касабов.
22.04.2021 02:12 Ответить
Им бы вместе с белорусами обеденится ,вот это сила бы была,,😂
22.04.2021 05:21 Ответить
Ха-ха.... что с теми, что с этими -такое себе объединение. А так... пусть сидят, идиоты.
22.04.2021 06:04 Ответить
Непогано "хтось" фінансує сісяна.....
22.04.2021 05:49 Ответить
Акция солидарности с окупированной Украиной где? Пусть в жопу себе своего навального засунут
22.04.2021 06:06 Ответить
там было пару человек на той неделе, но где-то в глубинке
22.04.2021 09:25 Ответить
Ну Алексей же не бутерброд, чтоб его туда сюда сажать-выпускать.
22.04.2021 06:52 Ответить
постоять на колінях перед портретом ***** і розповзуться по ізбам "залізивать рани"
22.04.2021 07:02 Ответить
То вже всі.
22.04.2021 07:21 Ответить
Незалежно від того хто буде у керма Росії Путін чи Навальний, українцям буде хреново завжди. Тому що на Московії імперська бацила вражае до 98% популяції.
22.04.2021 07:27 Ответить
да как-то по хер на этих терпил
22.04.2021 08:04 Ответить
ерунда... потому что путен не вор (ну тоесть вор конечно), но самое главное военный преступник и убийца. имитация протеста...
22.04.2021 08:09 Ответить
кацапы с вековыми генами крепостных холопов им нужен новый барин и только
22.04.2021 08:20 Ответить
Затриманих на акціях протесту в Росії - вже понад 1000 - Цензор.НЕТ 8290
22.04.2021 09:16 Ответить
Лапти бьют и пакуют лаптей?
После 2014 - ПОФИГ! АБСОЛЮТНО ПОФИГ!
22.04.2021 09:21 Ответить
И правильно... Так им и нада. Только мало задержали, хотя бы тысяч 100 шокерами обработали...
22.04.2021 09:24 Ответить
просто щас единственный способ у них уехать - попасть под политическое преследование и просить убежища вот и ходят, а так-то в Москве на всё пофиг
22.04.2021 09:29 Ответить
 
 