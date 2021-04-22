Задержанных на акциях протеста в России - уже больше 1000
На акциях солидарности с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которые проходят сегодня в разных городах России, задержаны не менее тысячи человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
При этом в разных городах ситуация разная. Где-то акции прошли относительно мирно, где-то, как в Уфе и Воронеже, были неоправданно жесткие задержания. Больше всего людей задержали в Санкт-Петербурге. Кроме этого, полицейские там применяли электрошокеры к протестующим, которые не представляли угрозы.
Также есть другие нарушений закона - у полицейских в центре Москвы скрыты номера нагрудных жетонов, в Челябинске протестующих вообще задерживали люди без опознавательных знаков, в Пензе при задержании силовики не представляются.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Путин - вор!": в России проходят акции в поддержку Навального. ФОТОрепортаж
Накануне соратники Навального объявили, что акции в поддержку его требований пройдут в большинстве крупных городов России, включая Петербург и Москву. Акция была назначена на 19:00 по местному времени. И проходила в разное время в разных часовых поясах от Владивостока до европейской части РФ.
Последние два дня во многих городах РФ проходили обыски и задержания оппозиционеров и журналистов.
Также на Цензор.НЕТ: Российские силовики задержали пресс-секретаря Навального Ярмыш и активистку Соболь накануне акций протеста в российских городах - Штаб оппозиционера
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Есть причина воевать - воюй.
Да, насмерть.
І так, кожне селфі з автозака додає +146 бунтарства до характеристик.
Респект та поважуха.
І вам респект, пане
А ти - ледацюга... ...
І взагалі у них без жодного когнітивного дисонансу співіснують огида від власних реалій і презирство до усіх інших. На тому самому Lurkmore пише купа авторів, тому там можна побачити дуже різні позиції - але що характерно, один і той самий автор може з нищівним сарказмом розносити на клапті ватників-імперців і глузувати над ініціативами Мізуліної - і поруч поливати брудом "салоедов", знущатися над Голодомором, гавкати на США... Та ось яскравий приклад - https://lurkmore.to/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 стаття про країни Балтії .
- «Граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку», «гра ждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха, а «Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі. А «гражане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…
И вышедшие за него - молодцы.
После 2014 - ПОФИГ! АБСОЛЮТНО ПОФИГ!