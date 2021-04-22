Польща в ЄС виступає двигуном політики санкцій проти Росії, - Дещиця

Польща виступає не тільки за збереження, але і можливе посилення санкцій проти Росії, якщо та й надалі буде загострювати ситуацію на сході України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

"Польські політики на рівні європейських та євроатлантичних структур готові піднімати питання щодо надання підтримки Україні та прийняття конкретних рішень із запровадження секторальних санкцій проти Росії у разі ескалації Москвою ситуації на кордоні. Польща виступає двигуном політики санкцій проти Москви, якщо ситуація цього вимагатиме", - підкреслив Дещиця.

За його словами, Польща приділяє багато уваги ситуації на сході Україні на всіх рівнях - канцелярії президента РП, МЗС, Сейму та Сенату Польщі.

Посол зауважив, що як тільки відбулося загострення ситуації, то глава МЗС Польщі Збігнєв Рау прийняв рішення здійснити візит в Україну. На місці він продемонстрував підтримку Києву й отримав інформацію, що склалася, безпосередньо від міністра та українських представників у контактній групі.

Він звернув увагу, що в середу під час обговорення в польському Сенаті безпекової ситуації на південному сході України польські сенатори закликали до підняття питання про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.

Дещиця звернув увагу, що зараз в Україні з кількаденним візитом перебуває віцемаршалок Сейму Малгожата Госєвська.