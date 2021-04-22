УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8408 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Санкції проти Росії
1 036 3

Польща в ЄС виступає двигуном політики санкцій проти Росії, - Дещиця

Польща в ЄС виступає двигуном політики санкцій проти Росії, - Дещиця

Польща виступає не тільки за збереження, але і можливе посилення санкцій проти Росії, якщо та й надалі буде загострювати ситуацію на сході України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

"Польські політики на рівні європейських та євроатлантичних структур готові піднімати питання щодо надання підтримки Україні та прийняття конкретних рішень із запровадження секторальних санкцій проти Росії у разі ескалації Москвою ситуації на кордоні. Польща виступає двигуном політики санкцій проти Москви, якщо ситуація цього вимагатиме", - підкреслив Дещиця.

За його словами, Польща приділяє багато уваги ситуації на сході Україні на всіх рівнях - канцелярії президента РП, МЗС, Сейму та Сенату Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав ЄС відключити Росію від SWIFT у разі подальшого загострення ситуації, - Reuters

Посол зауважив, що як тільки відбулося загострення ситуації, то глава МЗС Польщі Збігнєв Рау прийняв рішення здійснити візит в Україну. На місці він продемонстрував підтримку Києву й отримав інформацію, що склалася, безпосередньо від міністра та українських представників у контактній групі.

Він звернув увагу, що в середу під час обговорення в польському Сенаті безпекової ситуації на південному сході України польські сенатори закликали до підняття питання про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.

Дещиця звернув увагу, що зараз в Україні з кількаденним візитом перебуває віцемаршалок Сейму Малгожата Госєвська.

Автор: 

Польща (9013) санкції (12769) Євросоюз (14203)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А австрія з Німеччиною - гальмо. Нащадки згвалтованих німецьких жінок видно генетично сумують і "хатят павтарить"
показати весь коментар
22.04.2021 09:29 Відповісти
А Израиль остаётся среди стран, не введших санкции против Путина.
показати весь коментар
22.04.2021 09:54 Відповісти
А сейчас - песня!
Польща в ЄС виступає двигуном політики санкцій проти Росії, - Дещиця - Цензор.НЕТ 8589
показати весь коментар
22.04.2021 10:45 Відповісти
 
 