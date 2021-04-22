РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9412 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Санкции против России
1 036 3

Польша в ЕС выступает двигателем политики санкций против России, - Дещица

Польша в ЕС выступает двигателем политики санкций против России, - Дещица

Польша выступает не только за сохранение, но и возможное усиление санкций против России, если та и в дальнейшем будет обострять ситуацию на востоке Украины.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"Польские политики на уровне европейских и евроатлантических структур готовы поднимать вопрос о предоставлении поддержки Украине и принятия конкретных решений по внедрению секторальных санкций против России в случае эскалации Москвой ситуации на границе. Польша выступает двигателем политики санкций против Москвы, если ситуация этого потребует", — подчеркнул Дещица.

По его словам, Польша уделяет много внимания ситуации на востоке Украины на всех уровнях - канцелярии президента РП, МИД, Сейма и Сената Польши.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Представители Украины, Литвы и Польши в совместном заявлении по Донбассу осудили агрессию РФ. ФОТОрепортаж

Посол отметил, что как только произошло обострение ситуации, то глава МИД Польши Збигнев Рау принял решение осуществить визит в Украину. На месте он продемонстрировал поддержку Киеву и получил информацию о ситуации непосредственно от министра и украинских представителей в контактной группе.

Он обратил внимание, что в среду во время обсуждения в польском Сенате ситуации безопасности на юго-востоке Украины польские сенаторы призвали к поднятию вопроса о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО.

Дещица отметил, что сейчас в Украине с многодневным визитом находится вице-маршалок Сейма Малгожата Госевская. 

Автор: 

Польша (8849) санкции (11882) Евросоюз (17617)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А австрія з Німеччиною - гальмо. Нащадки згвалтованих німецьких жінок видно генетично сумують і "хатят павтарить"
показать весь комментарий
22.04.2021 09:29 Ответить
А Израиль остаётся среди стран, не введших санкции против Путина.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:54 Ответить
А сейчас - песня!
Польща в ЄС виступає двигуном політики санкцій проти Росії, - Дещиця - Цензор.НЕТ 8589
показать весь комментарий
22.04.2021 10:45 Ответить
 
 