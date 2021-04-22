Питання відкриття Польщі для іноземних туристів поки не розглядається, - посол Дещиця

Поїздки до Польщі з туристичною метою для українців поки обмежені. У країні зараз діють суворі обмеження і для жителів: не працюють у звичному режимі кафе, ресторани, ТРЦ, а навчання в школах відбувається дистанційно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Першочергові зусилля польського уряду станом на сьогодні спрямовані на забезпечення якнайшвидшої вакцинації 70% населення. У цьому контексті питання відкриття найближчим часом Польщі для іноземних туристів наразі не розглядається", – зазначив посол.

За його словами, переговори про допуск українців для туристичних поїздок до Польщі на умовах здачі ПЛР-тесту також поки не ведуться.

"З огляду на епідемічну ситуацію, а також на те, що наявність негативного результату ПЛР-тестування не виключає загрозу можливого зараження коронавірусною інфекцією, переговори про допуск українських туристів до Польщі на умовах ПЛР-тестування поки не здійснюються", - додав Дещиця.

