Питання відкриття Польщі для іноземних туристів поки не розглядається, - посол Дещиця

Поїздки до Польщі з туристичною метою для українців поки обмежені. У країні зараз діють суворі обмеження і для жителів: не працюють у звичному режимі кафе, ресторани, ТРЦ, а навчання в школах відбувається дистанційно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Першочергові зусилля польського уряду станом на сьогодні спрямовані на забезпечення якнайшвидшої вакцинації 70% населення. У цьому контексті питання відкриття найближчим часом Польщі для іноземних туристів наразі не розглядається", – зазначив посол.

За його словами, переговори про допуск українців для туристичних поїздок до Польщі на умовах здачі ПЛР-тесту також поки не ведуться.

"З огляду на епідемічну ситуацію, а також на те, що наявність негативного результату ПЛР-тестування не виключає загрозу можливого зараження коронавірусною інфекцією, переговори про допуск українських туристів до Польщі на умовах ПЛР-тестування поки не здійснюються", - додав Дещиця.

Как человек обьехавший 70% стран ес, скажу, что польша - самая говняная страна для туризма. Все эти их распиаренные краковы, вроцлавы, гданьски, варшавы - выброшенные деньги на ветер. За этот бюджет лучше ехать в будапешт или прагу. А лучше чуть больше заплатить и увидеть вену или рим. Но больше всего меня раздражает в польше - их пограничники - гребанные фашисты! Имея минимум десяток польских штампов(и два десятка всяких австрий, германий, даний и тд), они **** каждый раз трепают мне нервы. То мудак в погонах не хочет говорить со мной на английском, чтобы я понял что ему надо от меня, то шманают мои страховки, бронирования и тд! Более говняной страны даже для транзита трудно себе представить! Поэтому на польшу с ее ограничениями абсолютно насрать.
22.04.2021 15:14 Відповісти
НЕхай наші туристи заспокояться і дихають глибше. Безвіз в ЕС для нас де-факто закритий. Може навіть назавше. Найперспективніший варіант-деякі країни будуть нас пускати з власної ініціативи.
22.04.2021 16:05 Відповісти
 
 