Вопрос открытия Польши для иностранных туристов пока не рассматривается, - посол Дещица

Поездки в Польшу с туристической целью для украинцев пока ограничены. В стране сейчас действуют строгие ограничения и для жителей: не работают в привычном режиме кафе, рестораны, ТРЦ, а обучение в школах проходит дистанционно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Первоочередные усилия польского правительства по состоянию на сегодня направлены на обеспечение скорейшей вакцинации 70% населения. В этом контексте вопрос открытия в ближайшее время Польши для иностранных туристов пока не рассматривается", - отметил посол.

По его словам, переговоры о допуске украинцев для туристических поездок в Польшу на условиях сдачи ПЦР-теста также пока не ведутся.

"Учитывая эпидемическую ситуацию, а также принимая во внимание то, что наличие отрицательного результата ПЦР-тестирования не исключает угрозу возможного заражения коронавирусной инфекцией, переговоры о допуске украинских туристов в Польшу на условиях ПЦР-тестирования пока не осуществляются", - добавил Дещица.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша должна восстановить в первоначальном виде мемориал на могиле УПА на Монастыре, - Дещица