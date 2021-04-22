РУС
Вопрос открытия Польши для иностранных туристов пока не рассматривается, - посол Дещица

Вопрос открытия Польши для иностранных туристов пока не рассматривается, - посол Дещица

Поездки в Польшу с туристической целью для украинцев пока ограничены. В стране сейчас действуют строгие ограничения и для жителей: не работают в привычном режиме кафе, рестораны, ТРЦ, а обучение в школах проходит дистанционно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Первоочередные усилия польского правительства по состоянию на сегодня направлены на обеспечение скорейшей вакцинации 70% населения. В этом контексте вопрос открытия в ближайшее время Польши для иностранных туристов пока не рассматривается", - отметил посол.

По его словам, переговоры о допуске украинцев для туристических поездок в Польшу на условиях сдачи ПЦР-теста также пока не ведутся.

"Учитывая эпидемическую ситуацию, а также принимая во внимание то, что наличие отрицательного результата ПЦР-тестирования не исключает угрозу возможного заражения коронавирусной инфекцией, переговоры о допуске украинских туристов в Польшу на условиях ПЦР-тестирования пока не осуществляются", - добавил Дещица.

Как человек обьехавший 70% стран ес, скажу, что польша - самая говняная страна для туризма. Все эти их распиаренные краковы, вроцлавы, гданьски, варшавы - выброшенные деньги на ветер. За этот бюджет лучше ехать в будапешт или прагу. А лучше чуть больше заплатить и увидеть вену или рим. Но больше всего меня раздражает в польше - их пограничники - гребанные фашисты! Имея минимум десяток польских штампов(и два десятка всяких австрий, германий, даний и тд), они **** каждый раз трепают мне нервы. То мудак в погонах не хочет говорить со мной на английском, чтобы я понял что ему надо от меня, то шманают мои страховки, бронирования и тд! Более говняной страны даже для транзита трудно себе представить! Поэтому на польшу с ее ограничениями абсолютно насрать.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:14 Ответить
НЕхай наші туристи заспокояться і дихають глибше. Безвіз в ЕС для нас де-факто закритий. Може навіть назавше. Найперспективніший варіант-деякі країни будуть нас пускати з власної ініціативи.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:05 Ответить
 
 