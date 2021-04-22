Росія за політичними обвинуваченнями переслідує 133 громадянина України, ще 276 – перебувають у полоні в ОРДЛО, - Денісова
У Російській Федерації незаконно утримуються за політичними обвинуваченнями 114 українців, з яких 15 - в Криму. В ОРДЛО утримується ще 280 українців.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, всього в РФ за політичними звинуваченнями переслідуються 133 українці.
"З них 114 - перебувають в ув'язненні, з яких 15 - в тимчасово окупованому Криму, 99 - безпосередньо в РФ. 66 осіб засуджено на тривалі терміни, решта 48 перебувають під судом і слідством. Більшість з них, 78 осіб, - це громадяни України кримськотатарської національності", - заявила Денісова.
Вона додала, що на окупованій частині Донбасу серед незаконних політв'язнів 236 цивільних осіб, у тому числі 4 волонтери.
"Також - 40 військовослужбовців (36 з ЗСУ та 4-з МВС), а також 4 учасники добровольчих батальйонів. І ще 258 осіб значаться зниклими безвісти. Це найактуальніша інформація на цей момент", - зазначила омбудсмен.
