Плануючи своє майбутнє, НАТО має врахувати серйозність євроатлантичних намірів України, - Таран про наступний саміт Альянсу

У процесі наступного саміту лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня 2021 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, має бути врахована серйозність євроатлантичних намірів України.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Наступний саміт лідерів країн НАТО відбудеться 14 червня 2021 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Про це сьогодні повідомив Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, під час зустрічі планується розглянути "рішення щодо предметного і перспективного порядку денного НАТО на період до 2030 року, щоб протистояти викликам сьогодення і завтрашнього дня"", - нагадують у Міноборони.

"Оскільки на наступному саміті НАТО, дату проведення якого оголошено сьогодні, лідери держав-членів Альянсу фактично спланують майбутнє організації на наступні 10 років, ми хотіли б вкотре чітко артикулювати серйозність наших євроатлантичних намірів. Розраховуємо, що ця позиція України буде відображена у документах, які розглядатимуться у Брюсселі 14 червня", - цитує пресслужба Тарана.

За його словами, остання ескалація російської військової присутності вздовж кордонів України не залишає жодних сумнівів, яка країна сьогодні становить найбільшу військову загрозу в євроатлантичному просторі.

Таран наголосив, що сьогодні у Брюсселі це чітко усвідомлюють, оскільки Генеральний секретар НАТО недвозначно назвав "агресивні дії Росії" серед викликів сьогоднішнього та завтрашнього дня.

"Потужним сигналом у рішеннях саміту НАТО 14 червня для світової та європейської безпеки могла б стати демонстрація відданості рішенням Бухарестського саміту 2008-го року, що декларує безумовну перспективу членства для України та Грузії", - наголосив Таран.

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