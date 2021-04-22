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Новини Агресія Росії проти України
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Плануючи своє майбутнє, НАТО має врахувати серйозність євроатлантичних намірів України, - Таран про наступний саміт Альянсу

Плануючи своє майбутнє, НАТО має врахувати серйозність євроатлантичних намірів України, - Таран про наступний саміт Альянсу

У процесі наступного саміту лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня 2021 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, має бути врахована серйозність євроатлантичних намірів України.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Наступний саміт лідерів країн НАТО відбудеться 14 червня 2021 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Про це сьогодні повідомив Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, під час зустрічі планується розглянути "рішення щодо предметного і перспективного порядку денного НАТО на період до 2030 року, щоб протистояти викликам сьогодення і завтрашнього дня"", - нагадують у Міноборони.

"Оскільки на наступному саміті НАТО, дату проведення якого оголошено сьогодні, лідери держав-членів Альянсу фактично спланують майбутнє організації на наступні 10 років, ми хотіли б вкотре чітко артикулювати серйозність наших євроатлантичних намірів. Розраховуємо, що ця позиція України буде відображена у документах, які розглядатимуться у Брюсселі 14 червня", - цитує пресслужба Тарана.

За його словами, остання ескалація російської військової присутності вздовж кордонів України не залишає жодних сумнівів, яка країна сьогодні становить найбільшу військову загрозу в євроатлантичному просторі.

Таран наголосив, що сьогодні у Брюсселі це чітко усвідомлюють, оскільки Генеральний секретар НАТО недвозначно назвав "агресивні дії Росії" серед викликів сьогоднішнього та завтрашнього дня.

"Потужним сигналом у рішеннях саміту НАТО 14 червня для світової та європейської безпеки могла б стати демонстрація відданості рішенням Бухарестського саміту 2008-го року, що декларує безумовну перспективу членства для України та Грузії", - наголосив Таран.

Також читайте: У ході червневого саміту НАТО обговорять агресію РФ і посилення Китаю

Автор: 

Міноборони (7513) НАТО (6635) Столтенберг Єнс (1596) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+3
Серйозність ,це не про клованів зеленого балагана !!!)))
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22.04.2021 14:01 Відповісти
+2
Все вам, зебилам, должны: и Байден, и НАТО. Только вы никому и ничего не должны.
Планируя свое будущее, НАТО должно учесть серьезность евроатлантических намерений Украины, - Таран о предстоящем саммите Альянса - Цензор.НЕТ 7149
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22.04.2021 13:58 Відповісти
+1
как без Украины нет империи, так и без Украины нет и европейской безопасности. Эти два понятия неразделимы между собой. Кремль это понимает, а Европа нет... или не хочет признаться сама себе в этом...
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22.04.2021 14:03 Відповісти
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Все вам, зебилам, должны: и Байден, и НАТО. Только вы никому и ничего не должны.
Планируя свое будущее, НАТО должно учесть серьезность евроатлантических намерений Украины, - Таран о предстоящем саммите Альянса - Цензор.НЕТ 7149
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22.04.2021 13:58 Відповісти
Пошлють.
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22.04.2021 13:59 Відповісти
Серйозність ,це не про клованів зеленого балагана !!!)))
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22.04.2021 14:01 Відповісти
как без Украины нет империи, так и без Украины нет и европейской безопасности. Эти два понятия неразделимы между собой. Кремль это понимает, а Европа нет... или не хочет признаться сама себе в этом...
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22.04.2021 14:03 Відповісти
у НАТО может и не быть никакого будущего если не разместит своих миротворцев на украинской границе с Крымом что бы ***** понимало что убийство натовского военного чревато превращением рузьких войск в придорожную пыль.
НАТО может опоздать и упустить шанс предотвращения третьей мировой (последней войны перед многовековой "ядерной зимой")
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22.04.2021 14:06 Відповісти
НАТО слушается Тарана?
Если нет, зачем ... (не мешки ворочать).
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22.04.2021 14:13 Відповісти
Щоб мати грізний вигляд,треба надути щокі !!!))))
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22.04.2021 14:24 Відповісти
4 месяца без оборонзаказа.Куда уж серьезнее.
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22.04.2021 14:40 Відповісти
НАТО должно учесть -Что министр обороны Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене и Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой.
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22.04.2021 15:27 Відповісти
Интересно, а знают ли они, что Израиль не состоит ни в ЕС, ни в НАТО?
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22.04.2021 15:38 Відповісти
Теперь НАТО еще и паркетному Тарану шото должно.

Цуко 2 года безмозглые гопники у власти.
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22.04.2021 16:48 Відповісти
Дебил квартальный, какой ты многозначительный, НАТО обязательно задумается чтобы это значило?
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22.04.2021 18:37 Відповісти
 
 