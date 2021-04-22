НАБУ оголосило в розшук сина Гладковського Ігоря. ФОТО

Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного в кримінальному провадженні за фактом одержання 950 тис. грн неправомірної вигоди для себе за вплив на ухвалення рішення іншою особою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Гладковський Ігор Олегович, 16.11.1994 року народження, підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК", - йдеться в повідомленні про розшук.

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​​"Одного з восьми підозрюваних у справі "Оптимумспецдеталь" оголошено у розшук. Відповідне рішення постановив детектив Національного бюро 21 квітня 2021 року, керуючись ст. ст. 110, 281 КПК України. Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого у корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. У грудні 2020 року підозрюваному відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", - йдеться в повідомленні.

"Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня 2021 року, відтак він вже не мав можливості затягувати досудове розслідування. Його викликали до САП на 16 квітня та, у зв’язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. Однак особа тричі не з’явилася", - додали в НАБУ.



"За даними слідства, зусиллями підозрюваного у 2015-2017 рр. ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За це особа мала вигоду, яка, за домовленостями, повинна була становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди. Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України ("Зловживання впливом")", - резюмували в НАБУ.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він залишив Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.