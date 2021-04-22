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НАБУ оголосило в розшук сина Гладковського Ігоря. ФОТО

Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного в кримінальному провадженні за фактом одержання 950 тис. грн неправомірної вигоди для себе за вплив на ухвалення рішення іншою особою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Гладковський Ігор Олегович, 16.11.1994 року народження, підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК", - йдеться в повідомленні про розшук.

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​​"Одного з восьми підозрюваних у справі "Оптимумспецдеталь" оголошено у розшук. Відповідне рішення постановив детектив Національного бюро 21 квітня 2021 року, керуючись ст. ст. 110, 281 КПК України. Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого у корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. У грудні 2020 року підозрюваному відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", - йдеться в повідомленні.

"Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня 2021 року, відтак він вже не мав можливості затягувати досудове розслідування. Його викликали до САП на 16 квітня та, у зв’язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. Однак особа тричі не з’явилася", - додали в НАБУ.

"За даними слідства, зусиллями підозрюваного у 2015-2017 рр. ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За це особа мала вигоду, яка, за домовленостями, повинна була становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди. Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України ("Зловживання впливом")", - резюмували в НАБУ.

НАБУ оголосило в розшук сина Гладковського Ігоря 01

НАБУ оголосило в розшук сина Гладковського Ігоря 02

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він залишив Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

Автор: 

НАБУ (5111) розшук (657) Гладковський Олег (307)


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Топ коментарі
+40
зазіхнули на святе! на молоду команду найсолодшого патріота!
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22.04.2021 14:04 Відповісти
+35
Ти не чув, що там з торгівлею держпосадами братами єрмаками? Не проторгувались часом? І скільки коштувало злиття операціі по вагнерівцям?
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22.04.2021 14:18 Відповісти
+30
свинарчуків знову з ніші дістали...видно паскудні діла в Зе команди
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22.04.2021 14:07 Відповісти
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9 декабря 2020г Киевский апелляционный суд отменил решение первой инстанции, и принял новое решение - отказать Игорю Гладковькому в его исковых требованиях в полном объеме.
😁
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22.04.2021 14:43 Відповісти
Починали зі справи на 220 млн, закінчили підозрою на 950 тис.... Чому взагалі НАБУ з бюджетом більше мільярду і місячною зарплатою Ситника в 225 тис, займається такими дрібними справами?
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22.04.2021 14:32 Відповісти
та клоун требует.
клоуну надо что-то в своих видосиках языком ляпать.
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22.04.2021 14:35 Відповісти
Вы хоть видели 950 тысяч гривен вместе сложёнными, что называете это расследование НАБУ 'дрібною справою'?
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22.04.2021 14:38 Відповісти
это много? ))) однокомнатная квартира в спальном р-не. много для лохов.
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22.04.2021 14:57 Відповісти
Что ж вы здесь толчетесь за жалкие гроши пишете гадости на президента , жалуетесь на маленькие зарплаты и пенсии ? А тут бац- и 950 тысяч уже ' не деньги'
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22.04.2021 15:03 Відповісти
Лайф за скільки писала і пише гадості на попереднього президента в режимі нон-стоп?
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22.04.2021 15:05 Відповісти
вси папередни презеденты- тилькы одне название...((( , потиштеся, алло, з усих разом...- чи вам тикы одын до смаку- присмакавувайте...)))
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23.04.2021 00:56 Відповісти
жалуетесь на маленькие зарплаты и пенсии)))))) спасибо, это шедевр! хоть раз найди. запиши в блокнот - 1. сегодня в нашей стране нет Президента. 2. я одним перечислением налогов плачу больше, чем ты, твои родственники, все твои знакомые, и знакомые их знакомых, могут заработать за всю свою убогую жизнь. но главный вопрос, который беспокоит - почему быдло, которое я содержу, не спрашивает меня за кого ему голосовать! здесь над ним я смеюсь и потешаюсь как оно себе кусает локти.
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22.04.2021 15:12 Відповісти
Бізнесмени рівня Гладковського можуть з карманних грошей випралити ті 950 тис, шоб НАБУ хоч не позорилось.
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22.04.2021 14:34 Відповісти
Называйте вещи своими именами,не Гладковсие а Свинарчуки,не бизнесмены,а ворюги и барыги.
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22.04.2021 18:03 Відповісти
За два роки не могли накопати на загратування?
Чомусь впевнений, що цей синок ще до вечора зголоситься "я тут, нікуди не тікав, що ще ви від мене хочете?"
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22.04.2021 14:38 Відповісти
Гладковських переслідують, а на заводі стоїть ряд недобудованих літаків, бо бракує комплектуючих, які виробляють на раші.
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22.04.2021 16:26 Відповісти
На каком именно заводе,какие модели самолетов и каких комплектующих не хватает?Всей этой туфты,что возили Свынарчуки по заоблачным ценам и контрабасом,полно в Болгарии и абсолютно легально
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22.04.2021 18:14 Відповісти
Знову? Діставайте ще й "ротердам +", бо у ВАЗеленського рейтинги валяться, та й у інших борцунів не ростуть.
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22.04.2021 14:39 Відповісти
Все, все, что нажито непосильным трудом....

НАБУ оголосило в розшук сина Гладковського Ігоря - Цензор.НЕТ 6296
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22.04.2021 14:40 Відповісти
Знатный свинарник! Куда там тому лоху Наф-Нафу
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22.04.2021 14:44 Відповісти
Скинь фото своїх хором хрущьовських.
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22.04.2021 15:05 Відповісти
Хочешь в подъезде нассать? Не получится
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22.04.2021 16:05 Відповісти
я ж не зєбіл кончений як ти.
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22.04.2021 16:28 Відповісти
А кто стены и двери разукрасил в Офисе Президента?
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22.04.2021 19:04 Відповісти
такі як ти
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22.04.2021 19:06 Відповісти
Кто как обзывается,тот так и называется!
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22.04.2021 19:07 Відповісти
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22.04.2021 20:33 Відповісти
Криворогого шлимазла вовочки есть фото виллы в Италии на 25 комнат?
У которого десяток офшоров и налогов в Украине он никогда не платил.
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22.04.2021 14:45 Відповісти
Не 25 , а 345. Будешь оштрафован
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22.04.2021 14:59 Відповісти
Выглядит не беднее 100 миллиардного путинского "домика" под Геленджиком.
Внутри, наверное, тоже не хуже и даже есть аквадискотека.
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22.04.2021 16:48 Відповісти
НАБУ оголосило в розшук сина Гладковського Ігоря - Цензор.НЕТ 7203
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22.04.2021 19:03 Відповісти
у них в кабинете Гидранта через день сидит главный аферист беня, который украл с боголюбовым как минимум 5 лярдов в привате и т.д, который находится под санкциями Штатов, а они для ЗЕБилов открывают какие то непонятные дела...
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22.04.2021 14:40 Відповісти
Шустрий малий. Добру школу пройшов. Пора депутатом до ВР.
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22.04.2021 14:46 Відповісти
Порохоферма принялась защищать Свинарчука . Это настоящий позор
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22.04.2021 14:47 Відповісти
Пф а, что плохого в обмазывании "шыкаладом"? это ж не зеленое дерьмо которым ты и тебе подобные обмазал уже всю Украину, что отмываться будем еще лет 10 после вас.
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22.04.2021 14:57 Відповісти
Защищать? Зешобла уже второй год тужась так ничего и не может вменяемого родить, все на выходе превращается в пшик и выглядит как инфовбросы.
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22.04.2021 14:54 Відповісти
Вообще-то Сытник не входит ни в какую партию и занимается топ коррупцией, а не инфовбросами
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22.04.2021 14:58 Відповісти
взагалі-то по цій справі (по делу "Оптимумспецдетали"), за яку переслідують Гладковського-молодшого, він йде як свідок, якого хочуть зробити співучасником, як "усилиями подозреваемого в 2015-2017 гг. ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома"", але поки що нічого такого зазначеного довести не можуть.
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22.04.2021 15:07 Відповісти
Свинёнок сбежал ?!!! ...какая досада.И это при двухлетней форе во времени ?!)
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22.04.2021 14:50 Відповісти
и таки настоящая фамилия- свинярчук, копия свыняча
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22.04.2021 18:01 Відповісти
" о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки"
Казлы дорогие, а КАК по вашему нужно было закупать запрещённые к вывозу контрабандные детали из РФ? От имени министерства оброны Украины?
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22.04.2021 14:58 Відповісти
Ты смотри, как зебилы возбудились. Пусть доказывают в суде его вину и если что сажают. Вы что думаете, что порохоботы будут защищать всякую мразь? Мы не вы. Скоро покажут "Вагнергейт" вот там интересно будет посмотреть на ваших слуг хозяев.
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22.04.2021 15:00 Відповісти
для них это вопрос выживания. как только реформаторскую кодлу начнут винтить так у них сразу работа пропадет.
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22.04.2021 15:30 Відповісти
Зебильный, где ты увидел восхваление зюзи?
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22.04.2021 16:22 Відповісти
Когда Скоро?
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22.04.2021 19:02 Відповісти
Сколько свиней вылезло из зе- - диджитал. Просто череда факелов от пылающих пердаков. Никто и не подумал . От чего отвлекают этой ширмочкой? От кластеров *****- макарона?
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22.04.2021 15:54 Відповісти
репрессии! 37 год, гулаг!
свободу свинарчуковским!
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22.04.2021 15:58 Відповісти
свинярчуков, пашинских, грановских повесить на аллее майдана как самую мерзкую корупционную скрутку нажившуюся на смертях и на самом святом
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22.04.2021 17:59 Відповісти
Вы верите гнусным провокаторам.
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22.04.2021 20:22 Відповісти
за свынячи яца и в цугундер
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22.04.2021 18:03 Відповісти
Поговоримо коли сяде. А поки нема про що.
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22.04.2021 19:12 Відповісти
Он давно в питере у сватов потроха,прохлаждается на берегу Невы и плюёт в сторону Киева.
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22.04.2021 19:42 Відповісти
Очередная провокация по мотивам лживого бигуса - попытка отвлечь внимание от провалов "команды" Ермака-Зеленского.
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22.04.2021 20:21 Відповісти
недолго мучилась НАБУшка...)))
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23.04.2021 00:54 Відповісти
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