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Новости Оружейный скандал с Гладковским
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НАБУ объявило в розыск сына Гладковского Игоря. ФОТО

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту получения 950 тыс. грн неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения другим лицом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Гладковский Игорь Олегович, 16.11.1994 года рождения, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК", - говорится в сообщении о розыске.

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"Один из восьми подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь" объявлен в розыскСоответствующее решение вынес детектив Национального бюро 21 апреля 2021, руководствуясь ст. ст. 110, 281 УПК Украины. Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В декабря 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

"Решением суда его ограничили в ознакомлении с материалами до 15 апреля 2021, поэтому он уже не имел возможности затягивать досудебное расследование. Его вызвали в САП на 16 апреля и, в связи с неявкой повторно на 20 и 21 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Однако лицо трижды не явилось", - добавили в НАБУ.

"По данным следствия, усилиями подозреваемого в 2015-2017 гг. ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это лицо имело выгоду, которая, по договоренностям, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием")", - резюмировали в НАБУ.

НАБУ объявило в розыск сына Гладковского Игоря 01

НАБУ объявило в розыск сына Гладковского Игоря 02

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.

Автор: 

НАБУ (4240) розыск (844) Гладковский Олег (160) Гладковский Игорь (10)


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Топ комментарии
+40
зазіхнули на святе! на молоду команду найсолодшого патріота!
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22.04.2021 14:04 Ответить
+35
Ти не чув, що там з торгівлею держпосадами братами єрмаками? Не проторгувались часом? І скільки коштувало злиття операціі по вагнерівцям?
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22.04.2021 14:18 Ответить
+30
свинарчуків знову з ніші дістали...видно паскудні діла в Зе команди
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22.04.2021 14:07 Ответить
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Страница 2 из 2
9 декабря 2020г Киевский апелляционный суд отменил решение первой инстанции, и принял новое решение - отказать Игорю Гладковькому в его исковых требованиях в полном объеме.
😁
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22.04.2021 14:43 Ответить
Починали зі справи на 220 млн, закінчили підозрою на 950 тис.... Чому взагалі НАБУ з бюджетом більше мільярду і місячною зарплатою Ситника в 225 тис, займається такими дрібними справами?
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22.04.2021 14:32 Ответить
та клоун требует.
клоуну надо что-то в своих видосиках языком ляпать.
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22.04.2021 14:35 Ответить
Вы хоть видели 950 тысяч гривен вместе сложёнными, что называете это расследование НАБУ 'дрібною справою'?
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22.04.2021 14:38 Ответить
это много? ))) однокомнатная квартира в спальном р-не. много для лохов.
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22.04.2021 14:57 Ответить
Что ж вы здесь толчетесь за жалкие гроши пишете гадости на президента , жалуетесь на маленькие зарплаты и пенсии ? А тут бац- и 950 тысяч уже ' не деньги'
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22.04.2021 15:03 Ответить
Лайф за скільки писала і пише гадості на попереднього президента в режимі нон-стоп?
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22.04.2021 15:05 Ответить
вси папередни презеденты- тилькы одне название...((( , потиштеся, алло, з усих разом...- чи вам тикы одын до смаку- присмакавувайте...)))
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23.04.2021 00:56 Ответить
жалуетесь на маленькие зарплаты и пенсии)))))) спасибо, это шедевр! хоть раз найди. запиши в блокнот - 1. сегодня в нашей стране нет Президента. 2. я одним перечислением налогов плачу больше, чем ты, твои родственники, все твои знакомые, и знакомые их знакомых, могут заработать за всю свою убогую жизнь. но главный вопрос, который беспокоит - почему быдло, которое я содержу, не спрашивает меня за кого ему голосовать! здесь над ним я смеюсь и потешаюсь как оно себе кусает локти.
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22.04.2021 15:12 Ответить
Бізнесмени рівня Гладковського можуть з карманних грошей випралити ті 950 тис, шоб НАБУ хоч не позорилось.
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22.04.2021 14:34 Ответить
Называйте вещи своими именами,не Гладковсие а Свинарчуки,не бизнесмены,а ворюги и барыги.
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22.04.2021 18:03 Ответить
За два роки не могли накопати на загратування?
Чомусь впевнений, що цей синок ще до вечора зголоситься "я тут, нікуди не тікав, що ще ви від мене хочете?"
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22.04.2021 14:38 Ответить
Гладковських переслідують, а на заводі стоїть ряд недобудованих літаків, бо бракує комплектуючих, які виробляють на раші.
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22.04.2021 16:26 Ответить
На каком именно заводе,какие модели самолетов и каких комплектующих не хватает?Всей этой туфты,что возили Свынарчуки по заоблачным ценам и контрабасом,полно в Болгарии и абсолютно легально
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22.04.2021 18:14 Ответить
Знову? Діставайте ще й "ротердам +", бо у ВАЗеленського рейтинги валяться, та й у інших борцунів не ростуть.
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22.04.2021 14:39 Ответить
Все, все, что нажито непосильным трудом....

НАБУ оголосило в розшук сина Гладковського Ігоря - Цензор.НЕТ 6296
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22.04.2021 14:40 Ответить
Знатный свинарник! Куда там тому лоху Наф-Нафу
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22.04.2021 14:44 Ответить
Скинь фото своїх хором хрущьовських.
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22.04.2021 15:05 Ответить
Хочешь в подъезде нассать? Не получится
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22.04.2021 16:05 Ответить
я ж не зєбіл кончений як ти.
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22.04.2021 16:28 Ответить
А кто стены и двери разукрасил в Офисе Президента?
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22.04.2021 19:04 Ответить
такі як ти
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22.04.2021 19:06 Ответить
Кто как обзывается,тот так и называется!
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22.04.2021 19:07 Ответить
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22.04.2021 20:33 Ответить
Криворогого шлимазла вовочки есть фото виллы в Италии на 25 комнат?
У которого десяток офшоров и налогов в Украине он никогда не платил.
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22.04.2021 14:45 Ответить
Не 25 , а 345. Будешь оштрафован
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22.04.2021 14:59 Ответить
Выглядит не беднее 100 миллиардного путинского "домика" под Геленджиком.
Внутри, наверное, тоже не хуже и даже есть аквадискотека.
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22.04.2021 16:48 Ответить
НАБУ оголосило в розшук сина Гладковського Ігоря - Цензор.НЕТ 7203
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22.04.2021 19:03 Ответить
у них в кабинете Гидранта через день сидит главный аферист беня, который украл с боголюбовым как минимум 5 лярдов в привате и т.д, который находится под санкциями Штатов, а они для ЗЕБилов открывают какие то непонятные дела...
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22.04.2021 14:40 Ответить
Шустрий малий. Добру школу пройшов. Пора депутатом до ВР.
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22.04.2021 14:46 Ответить
Порохоферма принялась защищать Свинарчука . Это настоящий позор
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22.04.2021 14:47 Ответить
Пф а, что плохого в обмазывании "шыкаладом"? это ж не зеленое дерьмо которым ты и тебе подобные обмазал уже всю Украину, что отмываться будем еще лет 10 после вас.
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22.04.2021 14:57 Ответить
Защищать? Зешобла уже второй год тужась так ничего и не может вменяемого родить, все на выходе превращается в пшик и выглядит как инфовбросы.
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22.04.2021 14:54 Ответить
Вообще-то Сытник не входит ни в какую партию и занимается топ коррупцией, а не инфовбросами
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22.04.2021 14:58 Ответить
взагалі-то по цій справі (по делу "Оптимумспецдетали"), за яку переслідують Гладковського-молодшого, він йде як свідок, якого хочуть зробити співучасником, як "усилиями подозреваемого в 2015-2017 гг. ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома"", але поки що нічого такого зазначеного довести не можуть.
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22.04.2021 15:07 Ответить
Свинёнок сбежал ?!!! ...какая досада.И это при двухлетней форе во времени ?!)
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22.04.2021 14:50 Ответить
и таки настоящая фамилия- свинярчук, копия свыняча
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22.04.2021 18:01 Ответить
" о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки"
Казлы дорогие, а КАК по вашему нужно было закупать запрещённые к вывозу контрабандные детали из РФ? От имени министерства оброны Украины?
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22.04.2021 14:58 Ответить
Ты смотри, как зебилы возбудились. Пусть доказывают в суде его вину и если что сажают. Вы что думаете, что порохоботы будут защищать всякую мразь? Мы не вы. Скоро покажут "Вагнергейт" вот там интересно будет посмотреть на ваших слуг хозяев.
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22.04.2021 15:00 Ответить
для них это вопрос выживания. как только реформаторскую кодлу начнут винтить так у них сразу работа пропадет.
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22.04.2021 15:30 Ответить
Зебильный, где ты увидел восхваление зюзи?
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22.04.2021 16:22 Ответить
Когда Скоро?
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22.04.2021 19:02 Ответить
Сколько свиней вылезло из зе- - диджитал. Просто череда факелов от пылающих пердаков. Никто и не подумал . От чего отвлекают этой ширмочкой? От кластеров *****- макарона?
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22.04.2021 15:54 Ответить
репрессии! 37 год, гулаг!
свободу свинарчуковским!
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22.04.2021 15:58 Ответить
свинярчуков, пашинских, грановских повесить на аллее майдана как самую мерзкую корупционную скрутку нажившуюся на смертях и на самом святом
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22.04.2021 17:59 Ответить
Вы верите гнусным провокаторам.
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22.04.2021 20:22 Ответить
за свынячи яца и в цугундер
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22.04.2021 18:03 Ответить
Поговоримо коли сяде. А поки нема про що.
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22.04.2021 19:12 Ответить
Он давно в питере у сватов потроха,прохлаждается на берегу Невы и плюёт в сторону Киева.
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22.04.2021 19:42 Ответить
Очередная провокация по мотивам лживого бигуса - попытка отвлечь внимание от провалов "команды" Ермака-Зеленского.
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22.04.2021 20:21 Ответить
недолго мучилась НАБУшка...)))
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23.04.2021 00:54 Ответить
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