НАБУ объявило в розыск сына Гладковского Игоря. ФОТО

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту получения 950 тыс. грн неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения другим лицом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Гладковский Игорь Олегович, 16.11.1994 года рождения, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК", - говорится в сообщении о розыске.

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"Один из восьми подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь" объявлен в розыск. Соответствующее решение вынес детектив Национального бюро 21 апреля 2021, руководствуясь ст. ст. 110, 281 УПК Украины. Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В декабря 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.



"Решением суда его ограничили в ознакомлении с материалами до 15 апреля 2021, поэтому он уже не имел возможности затягивать досудебное расследование. Его вызвали в САП на 16 апреля и, в связи с неявкой повторно на 20 и 21 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Однако лицо трижды не явилось", - добавили в НАБУ.



"По данным следствия, усилиями подозреваемого в 2015-2017 гг. ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это лицо имело выгоду, которая, по договоренностям, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием")", - резюмировали в НАБУ.







Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.