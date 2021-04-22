Водій збила двох дітей на пішохідному переході в Дніпропетровській області, - Нацполіція
Водій автомобіля Peugeot 308 у четвер, рухаючись з Дніпра в бік Запоріжжя, збила двох малолітніх дітей на нерегульованому пішохідному переході в селі Братське, внаслідок чого діти були доставлені в лікарню у важкому стані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції України.
"Попередньо, водій, керуючи автомобілем Peugeot 308, рухалася з міста Дніпра в напрямку Запоріжжя, на нерегульованому пішохідному переході в селі Братське скоїла наїзд на двох малолітніх дітей - хлопчика і дівчинку. Дітям приблизно по 12 років. СМД госпіталізували дітей в лікарню у важкому стані" , - сказано в повідомленні.
Зазначається, що водія затримали в порядку ст. 208 КПК України.
"За фактом ДТП слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановить всі обставини і причини події", - підкреслюють в поліції.
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закрывать надо по уголовке , как за умышленное убийство , там надо и пост ( в засаде ) , и камер навешать , ибо трасса , и прут по ней , как кто хочет , не соблюдая скорость
виновницу желательно порешить на месте подручными предметами
там спасет ситуацию только лежачий полицейский! Это как раз место для него
- нацполиция.
точило стало за сотку м. - без тормозного...(((