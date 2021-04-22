Водій збила двох дітей на пішохідному переході в Дніпропетровській області, - Нацполіція

Водій автомобіля Peugeot 308 у четвер, рухаючись з Дніпра в бік Запоріжжя, збила двох малолітніх дітей на нерегульованому пішохідному переході в селі Братське, внаслідок чого діти були доставлені в лікарню у важкому стані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції України.

"Попередньо, водій, керуючи автомобілем Peugeot 308, рухалася з міста Дніпра в напрямку Запоріжжя, на нерегульованому пішохідному переході в селі Братське скоїла наїзд на двох малолітніх дітей - хлопчика і дівчинку. Дітям приблизно по 12 років. СМД госпіталізували дітей в лікарню у важкому стані" , - сказано в повідомленні.

Зазначається, що водія затримали в порядку ст. 208 КПК України.

"За фактом ДТП слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановить всі обставини і причини події", - підкреслюють в поліції.

Дивіться також: Маршрутка насмерть збила жінку в Києві. ФОТО