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Новини ДТП
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Водій збила двох дітей на пішохідному переході в Дніпропетровській області, - Нацполіція

Водій збила двох дітей на пішохідному переході в Дніпропетровській області, - Нацполіція

Водій автомобіля Peugeot 308 у четвер, рухаючись з Дніпра в бік Запоріжжя, збила двох малолітніх дітей на нерегульованому пішохідному переході в селі Братське, внаслідок чого діти були доставлені в лікарню у важкому стані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції України.

"Попередньо, водій, керуючи автомобілем Peugeot 308, рухалася з міста Дніпра в напрямку Запоріжжя, на нерегульованому пішохідному переході в селі Братське скоїла наїзд на двох малолітніх дітей - хлопчика і дівчинку. Дітям приблизно по 12 років. СМД госпіталізували дітей в лікарню у важкому стані" , - сказано в повідомленні.

Зазначається, що водія затримали в порядку ст. 208 КПК України.

"За фактом ДТП слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановить всі обставини і причини події", - підкреслюють в поліції.

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Автор: 

ДТП (4495) Дніпропетровська область (3930)


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Топ коментарі
+13
а чого мерс на фото???
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22.04.2021 20:51 Відповісти
+8
По телефону тварюка пи*дела ...
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22.04.2021 20:51 Відповісти
+6
откупится **** , лавры зайцевой не дают покоя
закрывать надо по уголовке , как за умышленное убийство , там надо и пост ( в засаде ) , и камер навешать , ибо трасса , и прут по ней , как кто хочет , не соблюдая скорость
виновницу желательно порешить на месте подручными предметами
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22.04.2021 21:18 Відповісти
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а чого мерс на фото???
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22.04.2021 20:51 Відповісти
Что нашли, то поставили.
Реальная информация вот: https://gorod.dp.ua/news/188015
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22.04.2021 20:58 Відповісти
какаяразнiца?
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22.04.2021 21:14 Відповісти
хуже нібудіт, хоть пасмійомся
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22.04.2021 21:15 Відповісти
при том нешкрябаный
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23.04.2021 01:43 Відповісти
По телефону тварюка пи*дела ...
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22.04.2021 20:51 Відповісти
лично я б , приравнял эти телефоны к синьке за рулем...
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22.04.2021 21:06 Відповісти
Неа, она втыкала в инстаграме, потом в тик-токе.Хотя нащот тварюки согласен.
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22.04.2021 21:13 Відповісти
Или детки втыкали в телефоны
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23.04.2021 02:19 Відповісти
Ни фига се! Твою ж мать:левое крыло и справа лобовое,Карл!,лобовое
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22.04.2021 21:06 Відповісти
откупится **** , лавры зайцевой не дают покоя
закрывать надо по уголовке , как за умышленное убийство , там надо и пост ( в засаде ) , и камер навешать , ибо трасса , и прут по ней , как кто хочет , не соблюдая скорость
виновницу желательно порешить на месте подручными предметами
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22.04.2021 21:18 Відповісти
На фото 100% не Братское)
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22.04.2021 21:28 Відповісти
не пудри..- она на запор шла, за атб уже..
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23.04.2021 01:32 Відповісти
на фото вообще Мерин, а не Пыж! очки протри! и фото это - не Братское!
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23.04.2021 22:37 Відповісти
эта куро-умица даже из тачки не вышла ни разу..(((- сидела крутила адвокатов....(((
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23.04.2021 01:31 Відповісти
Там никто не ездит хотя бы 60 км/ч, всегда больше. плюс баба за рулем.
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22.04.2021 21:25 Відповісти
Пипец, Братское - насел пункт, там знаки соответствующие. Ездил сам там не раз, скорость сбрасываю, но многие топят 100+ и не парятся. Там прямая дорога с хорошей видимостью и с пешеходным переходом...
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22.04.2021 21:27 Відповісти
так какого ты не узнаешь???
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23.04.2021 01:33 Відповісти
Мрак, она остановилась через 100 метров после ДТП(( могла еще и проехаться по ним... бедные дети.

там спасет ситуацию только лежачий полицейский! Это как раз место для него
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22.04.2021 21:32 Відповісти
один там никого не спасет- толпу надо ложить)))
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23.04.2021 01:34 Відповісти
У меня синонимы Нацполиция - воры в законе - выродки- ...
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22.04.2021 21:49 Відповісти
- кто всрався?
- нацполиция.
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22.04.2021 22:27 Відповісти
цензор - ну пля !))ну почему вы такие ? тупые ? это же не пежо а хонда на фото !
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22.04.2021 22:03 Відповісти
это не супра, а пежо 308 - или сс, или скорее эр-си-зет...((
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23.04.2021 01:29 Відповісти
разве не видно шо ето жигуль?)
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23.04.2021 01:35 Відповісти
Если сравнить третье и четвертое фото, то видно что она провезла детей на капоте еще метров 100. (на третьем фото - пешеходный переход на котором сбили и вдалеке грузовой Спринтер, а на четвертом фото Спринтер вот он, и на асфальте следы крови)
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22.04.2021 22:13 Відповісти
..там спорт пежо эр-си-зет...((( при ограничении 40 бедные мальцы улетели на 60-70м...(((
точило стало за сотку м. - без тормозного...(((
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23.04.2021 01:28 Відповісти
такие сосалки никогда не поймут, шо надо бить отбойник, уйти в огороды, (было куда- найдите фото..)- а не тупо-молча лететь в детей...(((
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23.04.2021 01:39 Відповісти
теперь будеть сидеть свои от 3 до 10 заместо полтонны мятого барахла...(((
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23.04.2021 01:41 Відповісти
Превышение скорости... Всю дорогу там такая херня , такое ощущение что для большинства водителей скинуть скорость в населенном пункте в западло , типа как неполноценность показать . Дня три назад в Долинском сбили мужика , теперь в Братском , в обоих случаях скорость 100+ , несмотря на то что это населенный пункт
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23.04.2021 12:56 Відповісти
 
 