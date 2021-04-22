Водитель сбила двух детей на пешеходном переходе в Днепропетровской области, - Нацполиция

Водитель автомобиля Peugeot 308 в четверг, двигаясь из Днепра в сторону Запорожья, сбила двух малолетних детей на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Братское, в результате чего дети были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

"Предварительно, водитель, управляя автомобилем Peugeot 308, двигалась из города Днепра в направлении Запорожья, на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Братское совершила наезд на двух малолетних детей - мальчика и девочку. Детям примерно 12 лет. СМП госпитализировали детей в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. На месте работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего", - подчеркивают в полиции.

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