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Новости ДТП
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Водитель сбила двух детей на пешеходном переходе в Днепропетровской области, - Нацполиция

Водитель сбила двух детей на пешеходном переходе в Днепропетровской области, - Нацполиция

Водитель автомобиля Peugeot 308 в четверг, двигаясь из Днепра в сторону Запорожья, сбила двух малолетних детей на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Братское, в результате чего дети были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТоб этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

"Предварительно, водитель, управляя автомобилем Peugeot 308, двигалась из города Днепра в направлении Запорожья, на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Братское совершила наезд на двух малолетних детей - мальчика и девочку. Детям примерно 12 лет. СМП госпитализировали детей в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. На месте работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего", - подчеркивают в полиции.

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Автор: 

ДТП (7698) Днепропетровская область (4150)


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Топ комментарии
+13
а чого мерс на фото???
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22.04.2021 20:51 Ответить
+8
По телефону тварюка пи*дела ...
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22.04.2021 20:51 Ответить
+6
откупится **** , лавры зайцевой не дают покоя
закрывать надо по уголовке , как за умышленное убийство , там надо и пост ( в засаде ) , и камер навешать , ибо трасса , и прут по ней , как кто хочет , не соблюдая скорость
виновницу желательно порешить на месте подручными предметами
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22.04.2021 21:18 Ответить
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а чого мерс на фото???
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22.04.2021 20:51 Ответить
Что нашли, то поставили.
Реальная информация вот: https://gorod.dp.ua/news/188015
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22.04.2021 20:58 Ответить
какаяразнiца?
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22.04.2021 21:14 Ответить
хуже нібудіт, хоть пасмійомся
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22.04.2021 21:15 Ответить
при том нешкрябаный
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23.04.2021 01:43 Ответить
По телефону тварюка пи*дела ...
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22.04.2021 20:51 Ответить
лично я б , приравнял эти телефоны к синьке за рулем...
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22.04.2021 21:06 Ответить
Неа, она втыкала в инстаграме, потом в тик-токе.Хотя нащот тварюки согласен.
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22.04.2021 21:13 Ответить
Или детки втыкали в телефоны
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23.04.2021 02:19 Ответить
Ни фига се! Твою ж мать:левое крыло и справа лобовое,Карл!,лобовое
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22.04.2021 21:06 Ответить
откупится **** , лавры зайцевой не дают покоя
закрывать надо по уголовке , как за умышленное убийство , там надо и пост ( в засаде ) , и камер навешать , ибо трасса , и прут по ней , как кто хочет , не соблюдая скорость
виновницу желательно порешить на месте подручными предметами
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22.04.2021 21:18 Ответить
На фото 100% не Братское)
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22.04.2021 21:28 Ответить
не пудри..- она на запор шла, за атб уже..
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23.04.2021 01:32 Ответить
на фото вообще Мерин, а не Пыж! очки протри! и фото это - не Братское!
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23.04.2021 22:37 Ответить
эта куро-умица даже из тачки не вышла ни разу..(((- сидела крутила адвокатов....(((
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23.04.2021 01:31 Ответить
Там никто не ездит хотя бы 60 км/ч, всегда больше. плюс баба за рулем.
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22.04.2021 21:25 Ответить
Пипец, Братское - насел пункт, там знаки соответствующие. Ездил сам там не раз, скорость сбрасываю, но многие топят 100+ и не парятся. Там прямая дорога с хорошей видимостью и с пешеходным переходом...
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22.04.2021 21:27 Ответить
так какого ты не узнаешь???
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23.04.2021 01:33 Ответить
Мрак, она остановилась через 100 метров после ДТП(( могла еще и проехаться по ним... бедные дети.

там спасет ситуацию только лежачий полицейский! Это как раз место для него
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22.04.2021 21:32 Ответить
один там никого не спасет- толпу надо ложить)))
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23.04.2021 01:34 Ответить
У меня синонимы Нацполиция - воры в законе - выродки- ...
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22.04.2021 21:49 Ответить
- кто всрався?
- нацполиция.
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22.04.2021 22:27 Ответить
цензор - ну пля !))ну почему вы такие ? тупые ? это же не пежо а хонда на фото !
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22.04.2021 22:03 Ответить
это не супра, а пежо 308 - или сс, или скорее эр-си-зет...((
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23.04.2021 01:29 Ответить
разве не видно шо ето жигуль?)
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23.04.2021 01:35 Ответить
Если сравнить третье и четвертое фото, то видно что она провезла детей на капоте еще метров 100. (на третьем фото - пешеходный переход на котором сбили и вдалеке грузовой Спринтер, а на четвертом фото Спринтер вот он, и на асфальте следы крови)
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22.04.2021 22:13 Ответить
..там спорт пежо эр-си-зет...((( при ограничении 40 бедные мальцы улетели на 60-70м...(((
точило стало за сотку м. - без тормозного...(((
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23.04.2021 01:28 Ответить
такие сосалки никогда не поймут, шо надо бить отбойник, уйти в огороды, (было куда- найдите фото..)- а не тупо-молча лететь в детей...(((
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23.04.2021 01:39 Ответить
теперь будеть сидеть свои от 3 до 10 заместо полтонны мятого барахла...(((
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23.04.2021 01:41 Ответить
Превышение скорости... Всю дорогу там такая херня , такое ощущение что для большинства водителей скинуть скорость в населенном пункте в западло , типа как неполноценность показать . Дня три назад в Долинском сбили мужика , теперь в Братском , в обоих случаях скорость 100+ , несмотря на то что это населенный пункт
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23.04.2021 12:56 Ответить
 
 