Водитель сбила двух детей на пешеходном переходе в Днепропетровской области, - Нацполиция
Водитель автомобиля Peugeot 308 в четверг, двигаясь из Днепра в сторону Запорожья, сбила двух малолетних детей на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Братское, в результате чего дети были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.
"Предварительно, водитель, управляя автомобилем Peugeot 308, двигалась из города Днепра в направлении Запорожья, на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Братское совершила наезд на двух малолетних детей - мальчика и девочку. Детям примерно 12 лет. СМП госпитализировали детей в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
"По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. На месте работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего", - подчеркивают в полиции.
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Реальная информация вот: https://gorod.dp.ua/news/188015
закрывать надо по уголовке , как за умышленное убийство , там надо и пост ( в засаде ) , и камер навешать , ибо трасса , и прут по ней , как кто хочет , не соблюдая скорость
виновницу желательно порешить на месте подручными предметами
там спасет ситуацию только лежачий полицейский! Это как раз место для него
- нацполиция.
точило стало за сотку м. - без тормозного...(((