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Новини Санкції проти Росії
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США залишають за собою право запровадження додаткових санкцій щодо РФ, - Псакі

США залишають за собою право запровадження додаткових санкцій щодо РФ, - Псакі

США зберігають за собою право запровадження нових санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила прессекретарка Білого дому Джейн Псакі.

"Ми зберігаємо за собою право запровадження додаткових санкцій (щодо Росії) в майбутньому. Указ президента дозволяє нам зробити це", - сказала Псакі журналістам у четвер.

Представник Білого дому також закликала надати засудженому російському опозиціонеру Олексію Навальному медичну допомогу.

Минулого тижня США оприлюднили новий пакет санкцій стосовно Росії, який, зокрема, включає вислання 10 російських дипломатів з посольства у Вашингтоні і заборону американським фінансовим інститутам на участь у первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого в рублях. Москва запровадила відповідні заходи - дзеркально відповіла на вислання дипломатів і вжила низку заходів, які зачіпають діяльність американської дипмісії в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не сприймають на свій рахунок те, що говорить Путін. У нас жорстка шкіра, - Псакі

Крім того, Кремль рекомендував послу США Джону Саллівану виїхати в американську столицю для консультацій. Таким чином, російська сторона запропонувала Саллівану наслідувати прикладу його російського колеги - посла РФ в США Анатолія Антонова, який в березні був запрошений в Москву для консультацій.

Автор: 

росія (66461) санкції (12273) США (23613) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+10
КаРФаген должен быть разрушен!
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23.04.2021 07:49 Відповісти
+9
США залишають за собою право запровадження додаткових санкцій щодо РФ, - Псакі - Цензор.НЕТ 6339
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23.04.2021 08:18 Відповісти
+4
Це правда шо в Бразилії многа дікіх абізян?
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23.04.2021 08:10 Відповісти
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КаРФаген должен быть разрушен!
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23.04.2021 07:49 Відповісти
Разрушен санкциями?))) Прям рухнет, если Патрушеву и Ко, в Майями отдыхать запретят
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23.04.2021 08:02 Відповісти
Це правда шо в Бразилії многа дікіх абізян?
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23.04.2021 08:10 Відповісти
И донов Педров много))
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23.04.2021 08:28 Відповісти
(https://www.youtube.com/watch?v=f10KhGUNIXY ссылка )
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23.04.2021 12:51 Відповісти
Казламордае, поинтересуйся насчёт санкций и совка у Горбатого, пока он ещё не издох...
А насчёт отдыхать - Колыма ваше фсё !!!
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23.04.2021 10:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/391741 Ты надеешся, что я тебе отвечу, типа "свинорылое"?))) Не стану, я воспитан. Касаемо Колымы, ты угадал, я там 15 лет отработал, хотя и отдыхал конечно. Такой охоты, рыбалки как там, хрен найдешь. Я с рыбалки два ведра красной икры привозил, грибы собирал - мешок грибов, причем не пичарицi, а благородные. А в начале лета мойва на нерест идет. Сачком для бабочек с берега ловить можно, вся с икрой. Коптильня там у меня была, труба пятиметровая. Балык... ты такого не видел и не увидишь. Сейчас у меня там брат и племянник. Племянника сестра в 14-м, от АТО отправила (не патриотично) Сейчас зовет обратно, он отвечаем: "мамо, я не дурний"
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23.04.2021 12:07 Відповісти
https://censor.net/ru/user/391741 Да, Грыша, ты сказал, а меня на ностальжи пробило. Колыма край замечательный, но суровый. На старости там тяжело. Я деньжат нарубил, и свалил, причем вовремя.
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23.04.2021 12:11 Відповісти
США залишають за собою право запровадження додаткових санкцій щодо РФ, - Псакі - Цензор.НЕТ 6339
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23.04.2021 08:18 Відповісти
Опять бункерный дед всех переиграл 😁😁😁😁😁
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23.04.2021 09:01 Відповісти
Непогано щоб це право стало обов*язковим для застосування.
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23.04.2021 09:29 Відповісти
 
 