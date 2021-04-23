США залишають за собою право запровадження додаткових санкцій щодо РФ, - Псакі

США зберігають за собою право запровадження нових санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила прессекретарка Білого дому Джейн Псакі.

"Ми зберігаємо за собою право запровадження додаткових санкцій (щодо Росії) в майбутньому. Указ президента дозволяє нам зробити це", - сказала Псакі журналістам у четвер.

Представник Білого дому також закликала надати засудженому російському опозиціонеру Олексію Навальному медичну допомогу.

Минулого тижня США оприлюднили новий пакет санкцій стосовно Росії, який, зокрема, включає вислання 10 російських дипломатів з посольства у Вашингтоні і заборону американським фінансовим інститутам на участь у первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого в рублях. Москва запровадила відповідні заходи - дзеркально відповіла на вислання дипломатів і вжила низку заходів, які зачіпають діяльність американської дипмісії в РФ.

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Крім того, Кремль рекомендував послу США Джону Саллівану виїхати в американську столицю для консультацій. Таким чином, російська сторона запропонувала Саллівану наслідувати прикладу його російського колеги - посла РФ в США Анатолія Антонова, який в березні був запрошений в Москву для консультацій.