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Найближчими днями з "червоної" зони можуть вийти до шести регіонів, - Немчінов
Найближчими днями з "червоної" зони можуть вийти до шести регіонів, зокрема Київ та область.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
"Все насправді залежатиме від того, як ми самі дотримуємося карантину", - сказав він.
Міністр зазначив, що практично всі області, які на початку запровадження адаптивного карантину потрапили до "червоної" зони, вже вийшли з неї. "Червоною" залишається лише Львівська область, але там ситуації з коронавірусом теж поліпшується.
Влада очікує, що Львівська область з наступного тижня зможе перейти в "жовту" зону.
Топ коментарі
+1 Привет
показати весь коментар23.04.2021 09:31 Відповісти Посилання
+1 tom peter
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+1 tom peter
показати весь коментар23.04.2021 10:19 Відповісти Посилання
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Коронавірус не відступає: Україна опинилася на другому місці за смертністю від COVID-19 у Європі
https://uainfo.org/blognews/1619156547-koronavirus-ne-vidstupae-********-opinilasya-na-drugomu.html
Чтобы попасть к семейному врачу в поликлинику, нужно проехать общественным транспортом (в Киеве - пока он ходил). То же самое нужно проделать, чтобы сдать тест и не вызывать домой медсестру за большие деньги. В больницу забирают только тех, кто кричит, что уровень кислорода у них в крови ниже 90%. Но для этого нужно купить специальный прибор, который стоит минимум полторы тысячи гривен.
По дороге в поликлинику, на анализы, на компьютерную томографию легких больные коронавирусом заражают всех вокруг. К тому же, поскольку их не ставили на учет, они вынужденно посещают поликлинику, аптеку и как минимум ближайший продовольственный магазин.
Теперь вопрос к властям: если вы сумели посадить под замок здоровых людей, приехавших из-за границы, и даже ловко штрафовали их, отлучившихся от места проживания более чем на 100 м, почему бы вам не создать систему жесткого контроля за больными? И медицинского транспорта - развозки для зараженных коронавирусом, чтобы привозить их в специальные медицинские заведения, где сидят врачи, специализирующиеся на этой всемирной заразе, и поставить там аппарат КТГ, чтобы не заражать через него других пациентов?
https://versii.com/news/*******-forever-hroniki-vyzhivanija/
Больные шастают в магазины, аптеки и поликлиники. Врачи не ходят на вызовы и все прутся к ним, перезаражая, сердечников и язвенников