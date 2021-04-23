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Новини Коронавірус і карантин
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Найближчими днями з "червоної" зони можуть вийти до шести регіонів, - Немчінов

Найближчими днями з

Найближчими днями з "червоної" зони можуть вийти до шести регіонів, зокрема Київ та область.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Все насправді залежатиме від того, як ми самі дотримуємося карантину", - сказав він.

Міністр зазначив, що практично всі області, які на початку запровадження адаптивного карантину потрапили до "червоної" зони, вже вийшли з неї. "Червоною" залишається лише Львівська область, але там ситуації з коронавірусом теж поліпшується.

Влада очікує, що Львівська область з наступного тижня зможе перейти в "жовту" зону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Ага...а сколько регионов после пасхи туда зайдут??
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23.04.2021 09:31 Відповісти
+1
В Києві та Київській області дуже багато людей хворіють. В лікарнях місця лише по блату. Що ви верзете?
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23.04.2021 09:52 Відповісти
+1
Маячня. Супрун тут не до чого. Брехня ! Оксіметр коштує 150 грн в Китає і 300 грн в аптеках чи у бариг.
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23.04.2021 10:19 Відповісти
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Ага...а сколько регионов после пасхи туда зайдут??
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23.04.2021 09:31 Відповісти
В Києві та Київській області дуже багато людей хворіють. В лікарнях місця лише по блату. Що ви верзете?
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23.04.2021 09:52 Відповісти
Хтось гроші на Великдень хоче заробити ?

Коронавірус не відступає: Україна опинилася на другому місці за смертністю від COVID-19 у Європі
https://uainfo.org/blognews/1619156547-koronavirus-ne-vidstupae-********-opinilasya-na-drugomu.html
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23.04.2021 09:55 Відповісти
Зачем комментировать фейковые эпидемии
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23.04.2021 10:02 Відповісти
Больного - заставляют ехать к семейному врачу. Потому что семейные врачи, с которыми подписана декларация, по домам больше не ходят. Это американская модель Ульяны Супрун, которую нынешняя власть почему-то не решается поломать, несмотря на огромное количество умерших от коронавируса.
Чтобы попасть к семейному врачу в поликлинику, нужно проехать общественным транспортом (в Киеве - пока он ходил). То же самое нужно проделать, чтобы сдать тест и не вызывать домой медсестру за большие деньги. В больницу забирают только тех, кто кричит, что уровень кислорода у них в крови ниже 90%. Но для этого нужно купить специальный прибор, который стоит минимум полторы тысячи гривен.
По дороге в поликлинику, на анализы, на компьютерную томографию легких больные коронавирусом заражают всех вокруг. К тому же, поскольку их не ставили на учет, они вынужденно посещают поликлинику, аптеку и как минимум ближайший продовольственный магазин.
Теперь вопрос к властям: если вы сумели посадить под замок здоровых людей, приехавших из-за границы, и даже ловко штрафовали их, отлучившихся от места проживания более чем на 100 м, почему бы вам не создать систему жесткого контроля за больными? И медицинского транспорта - развозки для зараженных коронавирусом, чтобы привозить их в специальные медицинские заведения, где сидят врачи, специализирующиеся на этой всемирной заразе, и поставить там аппарат КТГ, чтобы не заражать через него других пациентов?
https://versii.com/news/*******-forever-hroniki-vyzhivanija/
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23.04.2021 10:10 Відповісти
Маячня. Супрун тут не до чого. Брехня ! Оксіметр коштує 150 грн в Китає і 300 грн в аптеках чи у бариг.
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23.04.2021 10:19 Відповісти
Кроме цены оксиметра, все верно по моему в статье.
Больные шастают в магазины, аптеки и поликлиники. Врачи не ходят на вызовы и все прутся к ним, перезаражая, сердечников и язвенников
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23.04.2021 10:35 Відповісти
Кто выявил, что они "больные" кроме пропагандистов из СМИ
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23.04.2021 11:39 Відповісти
Тесты
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23.04.2021 12:28 Відповісти
Про шастання погоджусь. Сам з ковідом сиджу. Своїм ходом усюди. До лікаря, на рентген, тестування. Назначили уколи, самі знайшли медсестру, яка вже хворіла на ковід. Поки лікуємось вдома. Не треба прив.язувати Супрун. Вона дійсно хотіла побороти мед мафію, але не дали.
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23.04.2021 12:20 Відповісти
По моему мнению Супрун уничтожила все, что успела в медицине. Интересно, сколько людей Вы заразили из-за идиотского локдауна и бездействия властей. К Вам лично претензий нет
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23.04.2021 12:31 Відповісти
Супрун давно нет.Кто вам мешает изменить закон?
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23.04.2021 11:03 Відповісти
Кураторы из МВФ
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23.04.2021 11:13 Відповісти
Тесты! И все! Насчет выявления тестами - ответ зачетный! ПЦР тесты нельзя так использовать для диагностики этого вируса. Они слишком чувствительны. Наличие одной молекулы абсолютно не означает наличие болезни. Об этом говорил сам Кэри Муллис, изобретатель ПЦР, Нобелевский лауреат (1944-2019!). Это пандемия ПЦР-тестов.
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23.04.2021 15:23 Відповісти
 
 