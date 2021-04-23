Найближчими днями з "червоної" зони можуть вийти до шести регіонів, - Немчінов

Найближчими днями з "червоної" зони можуть вийти до шести регіонів, зокрема Київ та область.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Все насправді залежатиме від того, як ми самі дотримуємося карантину", - сказав він.

Міністр зазначив, що практично всі області, які на початку запровадження адаптивного карантину потрапили до "червоної" зони, вже вийшли з неї. "Червоною" залишається лише Львівська область, але там ситуації з коронавірусом теж поліпшується.

Влада очікує, що Львівська область з наступного тижня зможе перейти в "жовту" зону.

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