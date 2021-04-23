Зростання випадків підліткових самогубств пов'язано з карантином, - Офіс Генпрокурора

За весь минулий рік неповнолітні скоїли 123 самогубства або їх спроби. Тільки за три місяці поточного, за даними Офісу Генпрокурора, зафіксований вже 101 такий випадок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Перший квартал 2021-го вже майже "наздогнав" показники минулих 12 місяців.

"Хоча офіційної статистики скоєння злочинів в умовах дії карантинних обмежень немає, але ми бачимо, що з початком їх запровадження кількість такої категорії злочинів істотно зростає", - зазначив заступник генпрокурора Мамедов.

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За словами Мамедова, збільшення кількості таких випадків пов'язано з економічною ситуацією в країні. Крім того, через локдауни діти змушені більше часу проводити вдома. Відповідно, вони частіше користуються гаджетами з виходом в інтернет і можуть стати потенційними жертвами кіберзлочинців.

Що стосується зростання самогубств серед підлітків, то прокурор також називає карантин однією з причин цього сплеску. У той же час, уточнив він, зв'язок між зростанням суїцидів і триваючою пандемією простежується і в інших країнах.

"Якщо брати в цілому 2020 рік, то кожна 10 дитина у нас в країні стала жертвою злочину", - підкреслив Мамедов.

Він зазначив, що правоохоронці вивчають вплив соціальних мереж, онлайн-каналів з негативним контентом на цю проблему. Втім, додав Мамедов, вже зараз можна говорити, що ця причина в меншості випадків була основною мотивацією для підлітків при спробі суїциду.