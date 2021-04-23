УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3426 відвідувачів онлайн
Новини
1 746 4

Зростання випадків підліткових самогубств пов'язано з карантином, - Офіс Генпрокурора

Зростання випадків підліткових самогубств пов'язано з карантином, - Офіс Генпрокурора

За весь минулий рік неповнолітні скоїли 123 самогубства або їх спроби. Тільки за три місяці поточного, за даними Офісу Генпрокурора, зафіксований вже 101 такий випадок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Перший квартал 2021-го вже майже "наздогнав" показники минулих 12 місяців.

"Хоча офіційної статистики скоєння злочинів в умовах дії карантинних обмежень немає, але ми бачимо, що з початком їх  запровадження кількість такої категорії злочинів істотно зростає", - зазначив заступник генпрокурора Мамедов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні в 2020 році наклали на себе руки 123 підлітки, - МВС

За словами Мамедова, збільшення кількості таких випадків пов'язано з економічною ситуацією в країні. Крім того, через локдауни діти змушені більше часу проводити вдома. Відповідно, вони частіше користуються гаджетами з виходом в інтернет і можуть стати потенційними жертвами кіберзлочинців.

Що стосується зростання самогубств серед підлітків, то прокурор також називає карантин однією з причин цього сплеску. У той же час, уточнив він, зв'язок між зростанням суїцидів і триваючою пандемією простежується і в інших країнах.

"Якщо брати в цілому 2020 рік, то кожна 10 дитина у нас в країні стала жертвою злочину", - підкреслив Мамедов.

Він зазначив, що правоохоронці вивчають вплив соціальних мереж, онлайн-каналів з негативним контентом на цю проблему. Втім, додав Мамедов, вже зараз можна говорити, що ця причина в меншості випадків була основною мотивацією для підлітків при спробі суїциду.

Автор: 

підлітки (424) самогубство (649) Мамедов Гюндуз (102)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А может с интернетом ? Чадо ещё говорить не научилось , а родители ему дают планшет с мультиками , чтобы не плакал . Был реальный интересный случай у знакомых . Молодая семья , родители постоянно на работе . За ребёнком следила глухая бабушка . Она девочке включала мультики на спутнике на английском (частный сектор) . Паника у родителей началась , когда дитя начало говорить первые слова (надо радоваться ?) , но на английском .
показати весь коментар
23.04.2021 13:09 Відповісти
Нет, они просто поколение идиотов, воспитанных телефоном, и тик-тока. Естественный отбор.
показати весь коментар
23.04.2021 13:09 Відповісти
виноват не карантин а умнейшие около всяческих наук занимающие высокие посты в частности в ген. прокуратуре
показати весь коментар
23.04.2021 13:30 Відповісти
Карантин убивает людей. Фейковые пандемии убивают доверие ко всем в мире. Человек - существо социальное, ему надо общение. Условное общение есть на пути от дома к школе (работе) , в самой школе (работе), в кружках, спортзалах в т.ч. развлечениях. Это людей выводит из мрака. Сейчас живут без дисциплины, без свежего воздуха, без движения, без общения, с кривой осанкой, упавшим зрением, без образования, постоянно в интернете и с угасающим здоровьем. Они это прекрасно понимают и это их грузит... А у подростков гормоны стреляют неконтролируемые психикой в таком возрасте . А если конфликт с родителями у них произошел, загасить или выплеснуть, даже косвенно, стресс негде и не кому. Этот социальный эксперимент над человечеством будет иметь плачевные последствия для всех, его необходимо заканчивать как можно быстрее с обязательным наказанием ВСЕХ виновных.
показати весь коментар
23.04.2021 14:25 Відповісти
 
 