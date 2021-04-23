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Рост случаев подростковых самоубийств связан с карантином, - Офис Генпрокурора

Рост случаев подростковых самоубийств связан с карантином, - Офис Генпрокурора

За весь прошлый год несовершеннолетние совершили 123 самоубийства или их попытки. Только за три месяца текущего, по данным Офиса Генпрокурора, зафиксирован уже 101 такой случай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Первый квартал 2021-го уже почти "догнал" показатели прошедших 12 месяцев.

"Хотя официальной статистики совершения преступлений в условиях действия карантинных ограничений нет, но мы видим, что с началом их введения количество такой категории преступлений существенно возрастает", - отметил замгенпрокурора Мамедов.

По словам Мамедова, увеличение количества таких случаев связано с экономической ситуацией в стране. Кроме того, из-за локдаунов дети вынуждены больше времени проводить дома. Соответственно, они чаще пользуются гаджетами с выходом в интернет и могут стать потенциальными жертвами киберпреступников.

Что касается роста самоубийств среди подростков, то прокурор также называет карантин одной из причин этого всплеска. В то же время, уточнил он, связь между ростом суицидов и продолжающейся пандемией прослеживается и в других странах.

"Если брать в целом 2020 год, то каждый 10 ребенок у нас в стране стал жертвой преступления", - подчеркнул Мамедов.

Он отметил, что правоохранители изучают влияние социальных сетей, онлайн каналов с негативным контентом на эту проблему. Впрочем, добавил Мамедов, уже сейчас можно говорить, что эта причина в меньшинстве случаев была основной мотивацией для подростков при попытке суицида.

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подростки (462) самоубийство (1015) Мамедов Гюндуз (115)


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А может с интернетом ? Чадо ещё говорить не научилось , а родители ему дают планшет с мультиками , чтобы не плакал . Был реальный интересный случай у знакомых . Молодая семья , родители постоянно на работе . За ребёнком следила глухая бабушка . Она девочке включала мультики на спутнике на английском (частный сектор) . Паника у родителей началась , когда дитя начало говорить первые слова (надо радоваться ?) , но на английском .
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23.04.2021 13:09 Ответить
Нет, они просто поколение идиотов, воспитанных телефоном, и тик-тока. Естественный отбор.
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23.04.2021 13:09 Ответить
виноват не карантин а умнейшие около всяческих наук занимающие высокие посты в частности в ген. прокуратуре
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23.04.2021 13:30 Ответить
Карантин убивает людей. Фейковые пандемии убивают доверие ко всем в мире. Человек - существо социальное, ему надо общение. Условное общение есть на пути от дома к школе (работе) , в самой школе (работе), в кружках, спортзалах в т.ч. развлечениях. Это людей выводит из мрака. Сейчас живут без дисциплины, без свежего воздуха, без движения, без общения, с кривой осанкой, упавшим зрением, без образования, постоянно в интернете и с угасающим здоровьем. Они это прекрасно понимают и это их грузит... А у подростков гормоны стреляют неконтролируемые психикой в таком возрасте . А если конфликт с родителями у них произошел, загасить или выплеснуть, даже косвенно, стресс негде и не кому. Этот социальный эксперимент над человечеством будет иметь плачевные последствия для всех, его необходимо заканчивать как можно быстрее с обязательным наказанием ВСЕХ виновных.
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23.04.2021 14:25 Ответить
 
 