Рост случаев подростковых самоубийств связан с карантином, - Офис Генпрокурора

За весь прошлый год несовершеннолетние совершили 123 самоубийства или их попытки. Только за три месяца текущего, по данным Офиса Генпрокурора, зафиксирован уже 101 такой случай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Первый квартал 2021-го уже почти "догнал" показатели прошедших 12 месяцев.

"Хотя официальной статистики совершения преступлений в условиях действия карантинных ограничений нет, но мы видим, что с началом их введения количество такой категории преступлений существенно возрастает", - отметил замгенпрокурора Мамедов.

По словам Мамедова, увеличение количества таких случаев связано с экономической ситуацией в стране. Кроме того, из-за локдаунов дети вынуждены больше времени проводить дома. Соответственно, они чаще пользуются гаджетами с выходом в интернет и могут стать потенциальными жертвами киберпреступников.

Что касается роста самоубийств среди подростков, то прокурор также называет карантин одной из причин этого всплеска. В то же время, уточнил он, связь между ростом суицидов и продолжающейся пандемией прослеживается и в других странах.

"Если брать в целом 2020 год, то каждый 10 ребенок у нас в стране стал жертвой преступления", - подчеркнул Мамедов.

Он отметил, что правоохранители изучают влияние социальных сетей, онлайн каналов с негативным контентом на эту проблему. Впрочем, добавил Мамедов, уже сейчас можно говорить, что эта причина в меньшинстве случаев была основной мотивацией для подростков при попытке суицида.

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