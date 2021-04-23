Російсько-окупаційні війська планують низку збройних провокацій на Великдень: можливі жертви серед цивільного населення, - штаб ООС

За інформацією, яка стала відома розвідці ООС від представників управління 2-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ, 25 квітня цього року заплановано проведення низки провокацій проти України з використанням озброєння і військової техніки з нанесенням маскування типу "піксель", яке використовується підрозділами Збройних Сил України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

За даними штабу, одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців "Союзу Добровольців Донбасу", які отримали відповідні вказівки від своїх кураторів щодо імітації наступу на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу з метою руйнування інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та нанесення втрат підрозділам цієї ж бригади. При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.

"Крім того, викликає обурення цинізм керівництва російських окупаційних військ, яким сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може призвести до масових втрат серед прихожан. Зазначене дасть змогу Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами та геноциді власного народу, а також ввести на територію України регулярні війська ЗС Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

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У свою чергу, Командування об’єднаних сил запевняє, що повністю дотримується Мінських домовленостей. Вину за можливу ескалацію конфлікту, а також загибель цивільного населення та військовослужбовців Збройних Сил України покладає виключно на керівництво російсько-окупаційних військ.