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Новини Агресія Росії проти України
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Російсько-окупаційні війська планують низку збройних провокацій на Великдень: можливі жертви серед цивільного населення, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська планують низку збройних провокацій на Великдень: можливі жертви серед цивільного населення, - штаб ООС

За інформацією, яка стала відома розвідці ООС від представників управління 2-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ, 25 квітня цього року заплановано проведення низки провокацій проти України з використанням озброєння і військової техніки з нанесенням маскування типу "піксель", яке використовується підрозділами Збройних Сил України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

За даними штабу, одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців "Союзу Добровольців Донбасу", які отримали відповідні вказівки від своїх кураторів щодо імітації наступу на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу з метою руйнування інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та нанесення втрат підрозділам цієї ж бригади. При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.

"Крім того, викликає обурення цинізм керівництва російських окупаційних військ, яким сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може призвести до масових втрат серед прихожан. Зазначене дасть змогу Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами та геноциді власного народу, а також ввести на територію України регулярні війська ЗС Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

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У свою чергу, Командування об’єднаних сил запевняє, що повністю дотримується Мінських домовленостей. Вину за можливу ескалацію конфлікту, а також загибель цивільного населення та військовослужбовців Збройних Сил України покладає виключно на керівництво російсько-окупаційних військ.

Автор: 

провокація (786) росія (66461) тероризм (2869) Донбас (22358) найманці рф (2067) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Российско-оккупационные войска планируют ряд провокаций на Пасху, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3507
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23.04.2021 15:59 Відповісти
+9
нагадаю командуванню ООС , що війська рашки вже знаходяться на території України !
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23.04.2021 16:04 Відповісти
+7
Романе, вони вже 7років знаходяцця на території України! А зельцман й досі нє роздуплилося. Воно ще в кавеені голубого маслякова перебуває. Але це не смішно!
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23.04.2021 16:14 Відповісти
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Российско-оккупационные войска планируют ряд провокаций на Пасху, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3507
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23.04.2021 15:59 Відповісти
нагадаю командуванню ООС , що війська рашки вже знаходяться на території України !
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23.04.2021 16:04 Відповісти
Романе, вони вже 7років знаходяцця на території України! А зельцман й досі нє роздуплилося. Воно ще в кавеені голубого маслякова перебуває. Але це не смішно!
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23.04.2021 16:14 Відповісти
хай нелох перебуває де хоче . в генштабі є генерали чи тільки підлабузники і хабарники ? саме вони повинні пояснювати наркоману кавеенщику чим погрожує бездіяльність ЗСУ проти ворога . бо в мене враження, що там одні зрадники!
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23.04.2021 18:56 Відповісти
А що тут залишилося для провокацій... Пасха та Гробки. Потім вже аж до Дня Незалежності.
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23.04.2021 16:06 Відповісти
не згоден.
один з потужних зеленських провидців - віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України резніков вже заявив, що https://censor.net/ua/news/3261383/*************************************************************************
вже не кажучи про те, що зеленське в своїй башні війну давно закінчило.
коротше, розвідники, не заважайте зеленським насолоджуватись настанням миру.
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23.04.2021 16:26 Відповісти
опять прийдется пеной монтажной затариваться
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23.04.2021 16:28 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26611925.html Ну що, хто там вже розслабитись встиг?
Conflict Intelligence Team https://twitter.com/CITeam_en/status/1385236199288328195 повідомляє , що росіяни залишають практично всю свою техніку під Воронежем, "щоб не переганяти її знову для участі в осінніх стратегічних навчаннях" Захід". При цьому відведений в ППД особовий склад може бути перекинутий назад в лічені дні.
Російсько-окупаційні війська планують низку збройних провокацій на Великдень: можливі жертви серед цивільного населення, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8551
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23.04.2021 16:29 Відповісти
Ох і роботи ж!
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23.04.2021 16:34 Відповісти
Ну да там все местные ,и у нас за 6 лет позиционки, по направлению звука выхода таки и не научились определять кто наваливает!!!! Охотно верю!!!!!!
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23.04.2021 17:07 Відповісти
 
 