Саміт ЄС-США відбудеться у Брюсселі в червні, - голова Євроради Мішель
Голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив про проведення саміту ЄС-США в Брюсселі в червні.
Про це він повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Я радий оголосити разом з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про зустріч на вищому рівні ЄС-США з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом під час його поїздки до Брюсселя в червні", - написав Мішель.
У порядку денному саміту зміцнення альянсу ЄС і США, об'єднання зусиль у боротьбі з COVID-19, а також питання клімату, безпеки і багатосторонності.
I have the pleasure to announce with @vonderleyen an EU-US summit meeting with @POTUS @JoeBiden during his trip to Brussels in June.— Charles Michel (@eucopresident) April 23, 2021
Rebuilding a strong #EU #USA alliance 🇪🇺 🇺🇸 and joining forces on #COVID19 #climate #security #multilateralism
Як повідомлялося, голова Євроради скликає саміт ЄС 25 травня в Брюсселі: серед головних тем - COVID-19, клімат і Росія.
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