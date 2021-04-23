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Саміт ЄС-США відбудеться у Брюсселі в червні, - голова Євроради Мішель

Саміт ЄС-США відбудеться у Брюсселі в червні, - голова Євроради Мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив про проведення саміту ЄС-США в Брюсселі в червні.

Про це він повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я радий оголосити разом з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про зустріч на вищому рівні ЄС-США з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом під час його поїздки до Брюсселя в червні", - написав Мішель.

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У порядку денному саміту зміцнення альянсу ЄС і США, об'єднання зусиль у боротьбі з COVID-19, а також питання клімату, безпеки і багатосторонності.

I have the pleasure to announce with @vonderleyen an EU-US summit meeting with @POTUS @JoeBiden during his trip to Brussels in June.

Rebuilding a strong #EU #USA alliance 🇪🇺 🇺🇸 and joining forces on #COVID19 #climate #security #multilateralism

— Charles Michel (@eucopresident) April 23, 2021

Як повідомлялося, голова Євроради скликає саміт ЄС 25 травня в Брюсселі: серед головних тем - COVID-19, клімат і Росія.

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