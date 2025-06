Саммит ЕС-США состоится в Брюсселе в июне, - глава Евросовета Мишель

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о проведении саммита ЕС-США в Брюсселе в июне.

Об этом он сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я рад объявить вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о встрече на высшем уровне ЕС-США с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом во время его поездки в Брюссель в июне", - написал Мишель.

В поветске саммита укрепление альянса ЕС и США, а также объединение усилий в борьбе с COVID-19, также вопросы климата, безопасности и многосторонности.

I have the pleasure to announce with @vonderleyen an EU-US summit meeting with @POTUS @JoeBiden during his trip to Brussels in June.



Rebuilding a strong #EU #USA alliance 🇪🇺 🇺🇸 and joining forces on #COVID19 #climate #security #multilateralism