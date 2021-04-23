Саммит ЕС-США состоится в Брюсселе в июне, - глава Евросовета Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о проведении саммита ЕС-США в Брюсселе в июне.
Об этом он сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я рад объявить вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о встрече на высшем уровне ЕС-США с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом во время его поездки в Брюссель в июне", - написал Мишель.
В поветске саммита укрепление альянса ЕС и США, а также объединение усилий в борьбе с COVID-19, также вопросы климата, безопасности и многосторонности.
I have the pleasure to announce with @vonderleyen an EU-US summit meeting with @POTUS @JoeBiden during his trip to Brussels in June.— Charles Michel (@eucopresident) April 23, 2021
Rebuilding a strong #EU #USA alliance 🇪🇺 🇺🇸 and joining forces on #COVID19 #climate #security #multilateralism
Как сообщалось, глава Евросовета созывает саммит ЕС 25 мая в Брюсселе: среди главных тем - COVID-19, климат и Россия.
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