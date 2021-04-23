Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про введення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів і підакцизних товарів

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про зміни в Кримінальному та Кримінально-процесуальному кодексі положень щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний проєкт закону зареєстровано 23 квітня на сайті Верховної Ради під номером 5420.

Текст законопроєкту наразі відсутній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив рішення РНБО про персональні санкції проти 13 громадян і 95 компаній (оновлено)