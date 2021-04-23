Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про введення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів і підакцизних товарів
Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про зміни в Кримінальному та Кримінально-процесуальному кодексі положень щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний проєкт закону зареєстровано 23 квітня на сайті Верховної Ради під номером 5420.
Текст законопроєкту наразі відсутній.
Топ коментарі
+7 Bandera Rosa
показати весь коментар23.04.2021 20:22 Відповісти Посилання
+4 Valery Greff
показати весь коментар23.04.2021 20:23 Відповісти Посилання
+4 18c49ed2
показати весь коментар23.04.2021 20:27 Відповісти Посилання
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Золотий вік випустив оригінальну прикрасу для виборців шмарклі.
на передовые позиции ?
Если есть доказательства двойного гражданства:
- лишать возможности голосовать на выборах и быть избранным.
- лишать возможности занимать госдолжности.
- самый радикальный вариант - лишать гражданства Украины. Тогда Уйло Владимирович не сможет рассказывать сказки про гражданскую войну.
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1385638464318808066 36 мин У Зеленского в строгой тайне готовится новый вариант Закона Украины про выборы президента. Главная суть - выборы в один круг. Набравший большее количество голосов в первом круге и побеждает.
но боюсь, что произойдет перераспределение теневого рынка в пользу Ермака/Шефира/Вадика Слюсарева..
Враг у ворот, а у Зеленского на уме контрабандисты. Пока все отвлечены и смотрят на Донбасс и кацапскую армию, Зеленский по быстрому хочет перераспределить контрабандные потоки.
А назначение Николая Тищенко на Закарпатье чего стоит? Это не ссылка за провинность.
Это назначение смотрящим за потоки, которые идут через Закарпатскую таможню.
Ловко!
по датах з першого дня президентства антизакоанні зашквари вови
В принципе, с этого момента наличие второго гражданства у Зеленского можно считать доказанным. Ваши версии, чей паспорт скрывает под подушкой наше ничтожество?