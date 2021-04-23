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Новини Коронавірус і карантин
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Наступного тижня з "червоної" зони вийдуть Київ і п'ять областей, - Ляшко

Наступного тижня з

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я України "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей. Регіони мають перейти в "жовту" зону наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у фейсбуці головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Він зазначив, що Київ має вийти з "червоної" зони "з дня на день".

"За нашими прогнозами впродовж наступного тижня будуть виходити з червоного рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області", - написав головний санлікар України.

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Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Ідіоти, місць в лікарнях нема ні в Києві, ні під Києвом! Куди знімати червону зону ?! Дуже багато хворіють знайомих.
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23.04.2021 21:38 Відповісти
+4
На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 51
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23.04.2021 21:32 Відповісти
+3
Никогда не понимал эту логику: почему в полупустом вагоне метро распространяется короновирус, а в толпе на кассах эпицентра короновируса - нет.
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23.04.2021 21:51 Відповісти
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На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 51
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23.04.2021 21:32 Відповісти
В Киеве нет мест в больницах(мужа скорая не забрала по этой причине),каждый день умирает полтысячи человек,а у нас всё прекрасно,оказывается!!!
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23.04.2021 21:37 Відповісти
Это смотря с какой стороны посмотреть. Если вспомнить, что вiслюка и моносброд кацапы той же технологией, что и Трампа в США, задвинули во власть в Украине для организации хаоса, то всё по плану.
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23.04.2021 21:40 Відповісти
У меня товарищ лежал вот только что в Киеве в больнице. Есть там места! Да, врачи говорят, что был период, когда лежали в коридорах. Но в течение 10 дней, что он лежал, места были...
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23.04.2021 22:06 Відповісти
Ідіоти, місць в лікарнях нема ні в Києві, ні під Києвом! Куди знімати червону зону ?! Дуже багато хворіють знайомих.
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23.04.2021 21:38 Відповісти
Через сопливих істеричок з серйозною болячкою навіть в часну клініку до терапевта потрапити неможливо.
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23.04.2021 22:26 Відповісти
Майже 50 людей гине кожен день, а вони відкриватись надумали! Гроші заробити хочуть депутати ?!
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23.04.2021 21:39 Відповісти
Гроші твої заробити хочуть головні лікарі лікарень, адепт ковида и святой клоун юльки...ПНХ!
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23.04.2021 21:58 Відповісти
Никогда не понимал эту логику: почему в полупустом вагоне метро распространяется короновирус, а в толпе на кассах эпицентра короновируса - нет.
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23.04.2021 21:51 Відповісти
Из красной зоны выходи! Раз-два!
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23.04.2021 22:22 Відповісти
Підсмажують бізнес і, як слідство, економіку, на слабкому вогні, начебто непомітно, але дієво.
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23.04.2021 22:22 Відповісти
На носу Пасха, все полезные идиоты двинут в церкви и опять локдаун? Будет всплеск этой хвори...довбни,что тяжело неделю потерпеть?? Или кому то нравится под маской лежать???
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24.04.2021 14:02 Відповісти
 
 