"Схід України є значно україномовнішим, ніж, наприклад, південь", - Кремінь
Велика кількість порушень мовного законодавства стосується органів державної влади, місцевого самоврядування та освіти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав уповноважений із питань захисту державної мови Тарас Кремінь під час презентації-дискусії на тему: "Підсумки дворічної дії закону про мову: успіхи та невдачі".
"Є порушення, і станом на 16 квітня 2021 року, за три місяці, як запроваджено 30-ту статтю мовного закону, нами зафіксовано 1129 порушень. Якоюсь мірою в нас фігурує насамперед Київ і Київська область. А що стосується сфер, то це ті сфери, де цих порушень бути не може. Це органи державної влади і місцевого самоврядування та освіта", - сказав Кремінь.
Зокрема він зазначив, що схід України є значно українськомовнішим, аніж, наприклад, південь. За словами уповноваженого, місцева влада на півдні досить повільно виконує мовний закон і не хоче, наприклад, переводити школи на українську мову навчання. Також це видно з недотримання мовного законодавства в діяльності органів місцевого самоврядування, з фактичного ігнорування застосування державної мови на телебаченні та радіо, а також в інтернет-виданнях та друкованих ЗМІ.
"І коли ми говоримо про загрозу російської агресії, то на прикладі півдня бачу, що російська агресія і окремі концепти "русской весны" в частині гібридного запровадження захисту так званих російськомовних почасти реалізовувались", - додав Кремінь.
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Його фото з'явилося на сторінці у https://twitter.com/History_Ukraine/status/1382265129631371266 Twitter спільноти History Ukraine. Показово, що на телеграмі стояв гриф "Цілком таємно".
"27 грудня із Центрально-Чорноземної області відправлений останній ешелон переселенців-колгоспників в Україну. Всього з 13 листопада цього року відправлено 80 ешелонів у складі 3 488 вагонів. В ешелонах відправлено 4 800 господарств із загальною кількістю їдців 25 958, з яких 13 242 дорослих і 10 716 дітей. Кількість вивезеної переселенцями худоби та птиці така: коней - 2 329, корів - 3 472, дрібної худоби - 38 44 і птиці - 19 816 голів. Найближчим часом висилаємо спецзведення про хід підготовки до відправки (в кількості 3 000 господарств) другої партії переселенців", - повідомлялося у ній.
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/u-merezhi-pokazali-dokument-pro-zaselennya-vimerlih-vid-golodu-sil-ukraini-rosiyanami.htm
Емоції деяких громадян які бажають все і відразу.. мається на увазі, щоб ці регіони відразу стали розмовляти мовою.. наївні і неможливі.. на раз..
Щоб питання дійсно рушило.. требо послідовно впроваджувати політику.. Наприклад.. почали с кінотеатрів... Тільки українська.. Школи.. сфера комерційної діяльності.. Так.. це час. Але інакше.. ніяк
Агресивне навязування.. з елементами приниження.. приведе до агресивного супротиву.. і навмисного ігнорування.. більшості громадян. Це на руку тільки московії..
Якщо хочемо такими методами як в радянщіну, вирішувати болісні питання... то втратимо людянність і станемо не ліпшими
Це аксіома..
Для того щоб там почали розмовляти між собою.. требя щонайменше.. час
Вислати у ворожу нам параші так! Кремлівських холуїв виродків,провокаторів як ти!
Найцікавішим феноменом руху опору бандеровців ОУН-УПА була участь в ньому багатьох тисяч представників інших національностей. Серед суто добровольчих підрозділів, організованих за національною ознакою, були сотні, курені ... Перший національний курінь (батальйон) УПА з'явився в 1943 р. Він складався з узбеків, командир - майор Ташкент. У військовому окрузі (ВО) «Заграва» (Рівненщина) організувався курінь з грузин, курінь з вірмен, з'явилася відважна сотня кубанських козаків. У військовому окрузі «Турів» був курінь азербайджанців. Кількість національних частин в УПА досягло під час переходу фронтів (1944 р) 15 формувань багато тисяч бійців всіх національностей. Австрійці, бельгійці, французи, югослави і навіть німці входили до складу формувань УПА. Була навіть і добірна сотня росіян, організована тільки з офіцерів РККА в 1943 р в окрузі «Заграва», вона брала активну участь в боях з німцями і відрізнялася хоробрістю. Було також багато сотень євреїв які хоробро воювали в УПА поруч з українськими братами знищуючи сталінську комуно - фашистську і гітлерівську фашистську нечисть. Так що з українськими патріотами УПА які боролися з найжахливішим злом у світі кривавими окупантами сталінськими комуно-фашистами і такими же фашистами гітлера брали незважаючи на різніу мову участь багато народів, які намагалися позбавити весь світ від сталінської та гітлерівської кривавої комуно-фашистської і фашистської зарази. На жаль ця зараза вона залишилася і тепер, в особі кривавих кремлівських фашистів окупантів )(уйла.-
силу очередная норма закона "Об обеспечении функционирования украинского
языка как государственного" - перейти на него обязаны торговля и
сервис. http://zabor.zp.ua/www/content/verkhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-yazyke Закон был принят в 2019 году, подписал его президент Петр
Порошенко .
Согласно вступающей в силу статье 30 закона,
языком обслуживания потребителей в Украине является украинский. Не запрещается
дублирование информации на других языках. По просьбе клиента его персональное
обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон. Но,
согласно закону, везде - в магазинах, ресторанах, кафе, сервис-центрах и т. д.
- персонал обязан обратиться к клиенту по-украински. Впрочем,http://zabor.zp.ua/www/content/stalo-izvestno-kogda-v-zaporozhe-nachnut-shtrafovat-za-otkaz-v-obsluzhivanii-na-ukrainskom-y за отказ обслуживать клиентов на украинском языке
штрафовать будут с 16 июля 2022 года .
Как будто этих дур и мудаков кто-то заставляет. А вот рыло бы им чистить не помешало бы...
Я розумію український,а писати без помилок не можу(мені72р)...далі на російскій. Семья русскоязычная внуки учатся,как и все, в украинской школе. Как то подсмотрел на компе текст написанный по русски "как я провела каникулы в селе" ...так вот ошибок куча,например буква"ё"-ьо и т.д. В общем скоро все,грубо говоря- устаканится.Все чаще и чаще слышна украинская речь которая,кстати,не режет слух. Да,юг,Новая Каховка.
За смену кантональной «прописки» было подано 2114 голосов, что соответствует 54,9% избирателей, против - 1740 голосов. Смена территориальной принадлежности произойдет в 2026 году.
Жители Мутье голосуют за смену кантона во второй раз. Предыдущее голосование состоялось в 2017 году, однако позже суд кантона Берн объявил его результаты недействительными в связи с допущенными нарушениями избирательного законодательства (был установлен факт «политического туризма»). Голосование было решено провести повторно.