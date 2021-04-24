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"Схід України є значно україномовнішим, ніж, наприклад, південь", - Кремінь

Велика кількість порушень мовного законодавства стосується органів державної влади, місцевого самоврядування та освіти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав уповноважений із питань захисту державної мови Тарас Кремінь під час презентації-дискусії на тему: "Підсумки дворічної дії закону про мову: успіхи та невдачі".

"Є порушення, і станом на 16 квітня 2021 року, за три місяці, як запроваджено 30-ту статтю мовного закону, нами зафіксовано 1129 порушень. Якоюсь мірою в нас фігурує насамперед  Київ і Київська область. А що стосується сфер, то це ті сфери, де цих порушень бути не може. Це органи державної влади і місцевого самоврядування та освіта", - сказав Кремінь.

Зокрема він зазначив, що схід України є значно українськомовнішим, аніж, наприклад, південь. За словами уповноваженого, місцева влада на півдні досить повільно виконує мовний закон і не хоче, наприклад, переводити школи на українську мову навчання. Також це видно з недотримання мовного законодавства в діяльності органів місцевого самоврядування, з фактичного ігнорування застосування державної мови на телебаченні та радіо, а також в інтернет-виданнях та друкованих ЗМІ.

"І коли ми говоримо про загрозу російської агресії, то на прикладі півдня бачу, що російська агресія і окремі концепти "русской весны" в частині гібридного запровадження захисту так званих російськомовних почасти реалізовувались", - додав Кремінь.

Читайте також: Мовний омбудсмен має намір вимагати позбавляти мандатів депутатів, які розмовляють російською: "Хіба таке можливо на 30-му році незалежності?"

Автор: 

українська мова (840) Кремінь Тарас (156)


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Топ коментарі
+11
Асиміляція українців московитами ,це загроза Україні ,як державі та українцям ,як народу(націі) !!!)))
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24.04.2021 12:15 Відповісти
+10
Південь України зараз набагато більше україномовний ніж до 2014 р.
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24.04.2021 12:12 Відповісти
+8
Мовне питання ,це елемет гібридної війни кремля за повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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24.04.2021 12:17 Відповісти
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Південь України зараз набагато більше україномовний ніж до 2014 р.
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24.04.2021 12:12 Відповісти
Діловиробництво українською, різні назви, об"яви свою справу роблять.
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24.04.2021 12:18 Відповісти
увесь ринок по пошуку роботи російськомовний, заглянь на робота.уа, таке відчуття, что лише кацапи на українському ринку працюють.
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24.04.2021 14:19 Відповісти
23.04.21 Депутаты "ЕС" и "ОПЗЖ" подрались в Херсонском облсовете из-за флага РФ. ВИДЕО

https://censor.net/ru/v3261677

"Схід України є значно україномовнішим, ніж, наприклад, південь", - Кремінь - Цензор.НЕТ 1387
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24.04.2021 15:35 Відповісти
Родичі мої там живуть ( Запорізька обл ) , говорять те ж саме . .
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24.04.2021 12:20 Відповісти
Підтверджую..
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24.04.2021 15:44 Відповісти
я взагалі не розумію, навіщо в Україні потрібна рос. мова...Освіта, держ. служба, кіно, діловодство - все на українській...Де застосовувати російську? щоб тупих блогерів в ютубі з кацапії дивитися, чи музику типу моргенштерна і шансона слухати??? Хоча матюки у кацапів гарні
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24.04.2021 12:28 Відповісти
Краще Калуша, Альону та Антитіла.
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24.04.2021 12:34 Відповісти
українська + англійська (для поглиблення міжнародних зв'язків)
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24.04.2021 12:37 Відповісти
Асиміляція українців московитами ,це загроза Україні ,як державі та українцям ,як народу(націі) !!!)))
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24.04.2021 12:15 Відповісти
але зберегли і боремось
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24.04.2021 16:45 Відповісти
Мовне питання ,це елемет гібридної війни кремля за повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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24.04.2021 12:17 Відповісти
Два коментаря поспіль свідчать про недостатній досвід в цій справі.
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24.04.2021 12:20 Відповісти
це "червоні лінії парашки" - на червоні лінії інших їм насрать, навіть якщо вони виходять за межі їх кордонів, за свої - готові порвать.
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24.04.2021 16:47 Відповісти
Да как было так и есть. Даже ещё больше русского.
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24.04.2021 12:28 Відповісти
неверно.. В массе своей..да. Однако на уровне отдельных граждан сдвиг большой. Это уже хорошо.. Остальное подтянится.. Время.. время..
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24.04.2021 13:27 Відповісти
"Схід України є значно україномовнішим, ніж, наприклад, південь", - Кремінь - Цензор.НЕТ 5615"Схід України є значно україномовнішим, ніж, наприклад, південь", - Кремінь - Цензор.НЕТ 2559

Його фото з'явилося на сторінці у https://twitter.com/History_Ukraine/status/1382265129631371266 Twitter спільноти History Ukraine. Показово, що на телеграмі стояв гриф "Цілком таємно".
"27 грудня із Центрально-Чорноземної області відправлений останній ешелон переселенців-колгоспників в Україну. Всього з 13 листопада цього року відправлено 80 ешелонів у складі 3 488 вагонів. В ешелонах відправлено 4 800 господарств із загальною кількістю їдців 25 958, з яких 13 242 дорослих і 10 716 дітей. Кількість вивезеної переселенцями худоби та птиці така: коней - 2 329, корів - 3 472, дрібної худоби - 38 44 і птиці - 19 816 голів. Найближчим часом висилаємо спецзведення про хід підготовки до відправки (в кількості 3 000 господарств) другої партії переселенців", - повідомлялося у ній.
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/u-merezhi-pokazali-dokument-pro-zaselennya-vimerlih-vid-golodu-sil-ukraini-rosiyanami.htm
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24.04.2021 12:42 Відповісти
Термін "російськомовний" вживати виключно до громадян Росії.
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24.04.2021 12:46 Відповісти
Свідомі станут україномовними, а "впоротих" доведеться депортувати або нищити !!!))))
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24.04.2021 13:09 Відповісти
с кого начнешь? Давай с русскоговорящих ветеранов АТО.. Рога обламают в раз
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24.04.2021 13:29 Відповісти
Я свідомий ,колишній "русскоязичний" громадянин України,в УНА-УНСО з 1992 р. .,а на Майданах з 1989 р.!!!)))
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24.04.2021 13:41 Відповісти
Так.. такі є.. Але навіть серед більш меньш патріотично налаштованих.. відсоток громодян які спілкуються українською... не великий..
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24.04.2021 13:43 Відповісти
На жаль!!)))
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24.04.2021 13:45 Відповісти
Є така наука ..соціологія.. Вона дуже якісно дає відповідь.. чому..
Емоції деяких громадян які бажають все і відразу.. мається на увазі, щоб ці регіони відразу стали розмовляти мовою.. наївні і неможливі.. на раз..
Щоб питання дійсно рушило.. требо послідовно впроваджувати політику.. Наприклад.. почали с кінотеатрів... Тільки українська.. Школи.. сфера комерційної діяльності.. Так.. це час. Але інакше.. ніяк
Агресивне навязування.. з елементами приниження.. приведе до агресивного супротиву.. і навмисного ігнорування.. більшості громадян. Це на руку тільки московії..
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24.04.2021 13:54 Відповісти
ну радянщина як раз через приниження, насилля, ігнорування, вводила узкій язьік. різниця лише у тому, що настали інші часи. ось тут тьотка розказує, що навчаючись на історика, у неї не було предмету історія України в укрвузі. https://www.youtube.com/watch?v=HYcvJlYQecA
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24.04.2021 14:55 Відповісти
Радянщина.. то тоталитарна держава... У нас унітарна. Різниця.. безодня.
Якщо хочемо такими методами як в радянщіну, вирішувати болісні питання... то втратимо людянність і станемо не ліпшими
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24.04.2021 17:21 Відповісти
тобі поговорить ні з ким, що ти ще раз мною написане іншими словами переписав?
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24.04.2021 17:29 Відповісти
ну написав.. і що..? Хочеш відповідай.. хочеш ні, чого так скребе?
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24.04.2021 17:44 Відповісти
мені це каже про те, що ти ще на рівні школи - вчителька задає питання, а учні по черзі просто пересказують слова першого сказавшого, але своїми словами. бо свого у голові немає.
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24.04.2021 17:50 Відповісти
так.. ппереходимо на особистості?.. Якщо людина переходе на особистості коли їй щось неподобається.. то це погана людина
Це аксіома..
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24.04.2021 18:03 Відповісти
а чому тобі не подобаєтья правда і ти як русский ховаєшся за мантрою "перехід на особистості"? тобто коли ти напишеш твір і тобі вчителька поставе оцінку і напише фідбек, то ти теж їй скажеш "якого біса ти перейшла на особистості, вчилко?" чи це не твої слова і тобі приписали щось не твоє?
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24.04.2021 18:38 Відповісти
що за маячня..? До чого тут школа ..вчителька..? Мова про спілкування через коментарі..
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24.04.2021 19:00 Відповісти
бідненький ти, не можеш порівнювати, аналогій не розуміє. співчуваю.
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24.04.2021 19:13 Відповісти
а у якому документі запісяна твоя аксіома?
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24.04.2021 19:16 Відповісти
але вони знають українську. проблема лише у переключенні з мови на мову. раніше не було надоби. зараз вона з"вляється, і для знаючого дві мови перехід із однієї на іншу не повинно складати проблему. це лише звичка говорити лише однією мовою, привита совком. але чогось вона зникає в українців закордоном - вони вільно переходять з рідної мови на мову країни прибування.
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24.04.2021 14:50 Відповісти
Так.. але знають.. тобто розуміють.. і говорять.. то інша справа. Так.. вони не хочуть розмовляти бо з народження розмовляли російскою.. і ментальність.. мислення десь неподалік.. Тому свідомо.. ні не стануть.. І не треба на це розрахвувати.. Це не питання декількох тисяч людей.. Це мілліони громодян.. Але.. вони все одно вважають українську рідною. Вот така петрушка.. Іншого шляху.. як час.. та популізація мови.. на різних рівнях..
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24.04.2021 17:28 Відповісти
говорити усі починають коли є практика. це закон вивчення-знання будь-якої мови. зараз робоче покоління усе знає українську, бо вчило її у школі і в атестаті має за то оцінку. глибокі пенси можуть не знать, бо вже не їх час давно. тому коли заходе у магазин той, хто має за мову в атестаті оцінку, і йому казатимуть "добрий день", то він відповість теж "добрий день" автоматично, як у школі то робив.
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24.04.2021 17:35 Відповісти
В повседневному житті... В руськомовних містах.. ніхто, окрім крім єдиниць.. розмовляти мовою не буде..знають вони її чи ні.. Це питання не знання а підсвідомості..
Для того щоб там почали розмовляти між собою.. требя щонайменше.. час
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24.04.2021 17:42 Відповісти
русскоговорящий ветеран знает украинский!!!
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24.04.2021 14:47 Відповісти
Ти російськомовний?
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24.04.2021 13:15 Відповісти

Вислати у ворожу нам параші так! Кремлівських холуїв виродків,провокаторів як ти!
Найцікавішим феноменом руху опору бандеровців ОУН-УПА була участь в ньому багатьох тисяч представників інших національностей. Серед суто добровольчих підрозділів, організованих за національною ознакою, були сотні, курені ... Перший національний курінь (батальйон) УПА з'явився в 1943 р. Він складався з узбеків, командир - майор Ташкент. У військовому окрузі (ВО) «Заграва» (Рівненщина) організувався курінь з грузин, курінь з вірмен, з'явилася відважна сотня кубанських козаків. У військовому окрузі «Турів» був курінь азербайджанців. Кількість національних частин в УПА досягло під час переходу фронтів (1944 р) 15 формувань багато тисяч бійців всіх національностей. Австрійці, бельгійці, французи, югослави і навіть німці входили до складу формувань УПА. Була навіть і добірна сотня росіян, організована тільки з офіцерів РККА в 1943 р в окрузі «Заграва», вона брала активну участь в боях з німцями і відрізнялася хоробрістю. Було також багато сотень євреїв які хоробро воювали в УПА поруч з українськими братами знищуючи сталінську комуно - фашистську і гітлерівську фашистську нечисть. Так що з українськими патріотами УПА які боролися з найжахливішим злом у світі кривавими окупантами сталінськими комуно-фашистами і такими же фашистами гітлера брали незважаючи на різніу мову участь багато народів, які намагалися позбавити весь світ від сталінської та гітлерівської кривавої комуно-фашистської і фашистської зарази. На жаль ця зараза вона залишилася і тепер, в особі кривавих кремлівських фашистів окупантів )(уйла.-
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24.04.2021 13:23 Відповісти
Не треба нікого висилати, тим більше вирізати, ми ж не москалі, в школах нема російської, трохи часу і буде як в країнах Балтії, молодь не знає російської.
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24.04.2021 13:41 Відповісти
Напомним, что с 16 января 2021 года вступила в
силу очередная норма закона "Об обеспечении функционирования украинского
языка как государственного" - перейти на него обязаны торговля и
сервис. http://zabor.zp.ua/www/content/verkhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-yazyke Закон был принят в 2019 году, подписал его президент Петр
Порошенко .

Согласно вступающей в силу статье 30 закона,
языком обслуживания потребителей в Украине является украинский. Не запрещается
дублирование информации на других языках. По просьбе клиента его персональное
обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон. Но,
согласно закону, везде - в магазинах, ресторанах, кафе, сервис-центрах и т. д.
- персонал обязан обратиться к клиенту по-украински. Впрочем,http://zabor.zp.ua/www/content/stalo-izvestno-kogda-v-zaporozhe-nachnut-shtrafovat-za-otkaz-v-obsluzhivanii-na-ukrainskom-y за отказ обслуживать клиентов на украинском языке
штрафовать будут с 16 июля 2022 года .
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24.04.2021 13:12 Відповісти
Там пропущено пункт, що покупець з касиром зобов'язаний спілкуватися українською мовою. І у побуті зобов'язати спілкуватися українською мовою. І не нема чого українцям в Україні з цього приводу ні перед ким вибачатися.
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24.04.2021 13:18 Відповісти
а де "у побуті повинні"?
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24.04.2021 14:57 Відповісти
а чеж-то при порохе не штрафовали ? сейчас почти все большие игроки на рынке , по офицыалу только на мове , но внутри коллективов нет
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24.04.2021 16:07 Відповісти
а внутри каллектива спрячь язык за зубами и гавари на английцком !
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24.04.2021 16:25 Відповісти
Міста (областні центри) потроху українізуються. А у районах, та особливо у селах - українська завжди панувала. Навіть аз часів "заскорузлого совка" у школах викладаои українською. Тож все буде Україна, пане Кремінь! Дивіться глибше!
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24.04.2021 13:28 Відповісти
*ЗА часів
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24.04.2021 13:28 Відповісти
Тут на юге много упоротых и агрессивных: "Меня никто не заставит гаварить на вашей мове!"
Как будто этих дур и мудаков кто-то заставляет. А вот рыло бы им чистить не помешало бы...
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24.04.2021 13:28 Відповісти
Чтобы что то сдвинулось.. в вопросе украинского языка..в этих регионах.. Как минимум должно пройти поколение. По другому.. никак
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24.04.2021 13:31 Відповісти
Звісно! І ніяких руських класів у школах, і дітсадочки також повинні бути українськими.
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24.04.2021 13:34 Відповісти
Школи й так українські.. Діти вдома розмовляють російською.. так.. але писати по руські..вже не можуть.)) перевіряно.. Без помилок тільки українською
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24.04.2021 13:40 Відповісти
в Одесі Труханов одну гімназію такі не перевів на держмову. пошукай у гуглі, народ був незадоволений, писали про то. лінійка була на узьком і класи набирали з цим посилом.
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24.04.2021 14:59 Відповісти
Якщо то..порушення законодавства.. то принаймні, треба висвітлювати це
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24.04.2021 17:19 Відповісти
це висвітлювалось. інакше звідки ж мені знати. я не із Одеси. але далі не пішло.
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24.04.2021 17:30 Відповісти
https://censor.net/ua/user/151305-"Діти вдома розмовляють російською.. так.. але писати по руські..вже не можуть.)) перевіряно.. Без помилок тільки українською"
Я розумію український,а писати без помилок не можу(мені72р)...далі на російскій. Семья русскоязычная внуки учатся,как и все, в украинской школе. Как то подсмотрел на компе текст написанный по русски "как я провела каникулы в селе" ...так вот ошибок куча,например буква"ё"-ьо и т.д. В общем скоро все,грубо говоря- устаканится.Все чаще и чаще слышна украинская речь которая,кстати,не режет слух. Да,юг,Новая Каховка.
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25.04.2021 08:07 Відповісти
- За переписом 1926 року, на Кубані налічувалося 1,5 млн. славян українців, або більше 62% всього населення з татар, москалів, калмиків ... Тут офіційно діяло понад 150 українських шкіл. Але к 1933 р всі українські школи були злочинно закриті, ліквідовані всі українські видавництва, газети, радіо а українське населення було поголовно майже півтора мільйона українців знищено кривавими кремлівськими окупантами комуно -фашистами: голодомором, розстрілами, репресіями, депортацією ....В даний час на анексованою москалями Українській Кубані майже немає жалюгидніх 4 % нащадків славних слов'ян гордих українських козаків які відродили козацтво в цій жахливій не слов'янській личаковій Росії - орді.Ну а зараз вже ******* липові потішні так звані бутафорські "кубанські козаки" це бридкі пропиті і з ніг до голови обісцяні кацапські козломорді квадратні рябі пики, і кругом чути не українську мову а рязанський і вологодський кацапським говор, з жахливим - матом личакових москалів кацапів. Притому тепер кубанці всі поголовно кремлівські фашисти -опричники )(уйла, люті вороги Україні..-
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24.04.2021 13:40 Відповісти
...це,нажаль, так!!
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24.04.2021 15:35 Відповісти
Пане Кремінь, де можна ознайомитися зі скаргами, які надходять до Вас. Я б особисто хотів підтримати (підготувати) відповідні скарги в суді. ?
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24.04.2021 13:46 Відповісти
ідеш на фейсбук сторінку мовного омбудсмена. запитай гугл "мовний омбудстмен Кремінь", він тобі видасть і сайт і фесйбук, там усе є. головне є алгоритм дій: спочатку намагаєшся вирішити питання необслуговування держмовою із тим, хто не обслуговує. пишеш Креміню лише тоді, коли не вийшло самому. коли не вийшло самому, просиш книгу скарг (хоча кажуть її відмінили), там є назва, адреса, вид реєстрації діяльності порушників, чим більше вказати даних, тим краще, щоб не промазав Кремінь. дані можна і в інеті знайти, але все рівно треба назву і адресу, щоб не промазать.
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24.04.2021 15:05 Відповісти
В селах на херсонщине на расийском почти не говорят.
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24.04.2021 13:55 Відповісти
Жители города Мутье (кантон Берн) проголосовали за переход их населенного пункта из НЕМЕЦКОЯЗЬІЧНОГО кантона в состав ФРАНКОЯЗЬІЧНОГО кантона Юра.
За смену кантональной «прописки» было подано 2114 голосов, что соответствует 54,9% избирателей, против - 1740 голосов. Смена территориальной принадлежности произойдет в 2026 году.
Жители Мутье голосуют за смену кантона во второй раз. Предыдущее голосование состоялось в 2017 году, однако позже суд кантона Берн объявил его результаты недействительными в связи с допущенными нарушениями избирательного законодательства (был установлен факт «политического туризма»). Голосование было решено провести повторно.
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24.04.2021 15:33 Відповісти
Как это гос органы не соблюдают ЗАКОН???? Гоните их взашей с запретом работать на гос службе , или штрафуйте! Детский сад какой-то! Сын никогда не говорил на украинском, в Днепре его никогда не было. А когда возникла производственная необходимость - начал читать в слух Остапа Вишню и Павло Глазового... и за месяц выговорился!!! Сейчас имеет шикарный литературный украинский язык! Власти косят под дурачки *********** и только ищут оправдания своей бесхребетности и никчемности. "Хреновому танцору..."
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24.04.2021 16:25 Відповісти
Спорно. Харьковская область более украиноязычная, чем Одесская. Но Херсонская - более украиноязычная, чем Донецкая. Хотя тут речь даже не об украинском языке, а о суржике.
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24.04.2021 18:29 Відповісти
 
 