"Схід України є значно україномовнішим, ніж, наприклад, південь", - Кремінь

Велика кількість порушень мовного законодавства стосується органів державної влади, місцевого самоврядування та освіти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав уповноважений із питань захисту державної мови Тарас Кремінь під час презентації-дискусії на тему: "Підсумки дворічної дії закону про мову: успіхи та невдачі".

"Є порушення, і станом на 16 квітня 2021 року, за три місяці, як запроваджено 30-ту статтю мовного закону, нами зафіксовано 1129 порушень. Якоюсь мірою в нас фігурує насамперед Київ і Київська область. А що стосується сфер, то це ті сфери, де цих порушень бути не може. Це органи державної влади і місцевого самоврядування та освіта", - сказав Кремінь.

Зокрема він зазначив, що схід України є значно українськомовнішим, аніж, наприклад, південь. За словами уповноваженого, місцева влада на півдні досить повільно виконує мовний закон і не хоче, наприклад, переводити школи на українську мову навчання. Також це видно з недотримання мовного законодавства в діяльності органів місцевого самоврядування, з фактичного ігнорування застосування державної мови на телебаченні та радіо, а також в інтернет-виданнях та друкованих ЗМІ.

"І коли ми говоримо про загрозу російської агресії, то на прикладі півдня бачу, що російська агресія і окремі концепти "русской весны" в частині гібридного запровадження захисту так званих російськомовних почасти реалізовувались", - додав Кремінь.

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