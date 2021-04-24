"Восток Украины является намного более украиноязычным, чем, например, юг", - Креминь
Большое количество нарушений языкового законодательства касается органов государственной власти, местного самоуправления и образования.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь во время презентации-дискуссии на тему: "Итоги двухлетнего действия закона о языке: успехи и неудачи", сообщает корреспондент Укринформа.
"Есть нарушения, и скажем, по состоянию на 16 апреля 2021 года, за три месяца, как введена 30 статья языкового закона, нами зафиксировано 1 129 нарушений. В какой-то мере у нас фигурирует в первую очередь Киев и Киевская область. А что касается сфер, то это те сферы, где этих нарушений быть не может. Это органы государственной власти и местного самоуправления и образования", - сказал Креминь.
В частности, он отметил, что восток Украины является намного более украиноязычным, чем, например, юг. По словам Уполномоченного, местные власти на юге довольно медленно выполняют языковой закон и не хотят, например, переводить школы на украинский язык обучения. Также это видно по несоблюдению языкового законодательства в деятельности органов местного самоуправления, по фактическому игнорированию применения государственного языка на телевидении и радио, а также в интернет-изданиях и печатных СМИ.
"И когда мы говорим об угрозе российской агрессии, то я по югу вижу, что российская агрессия, и отдельные концепты "русской весны" в части гибридного внедрения защиты так называемых русскоязычных, отчасти реализовывались", - добавил Креминь.
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Його фото з'явилося на сторінці у https://twitter.com/History_Ukraine/status/1382265129631371266 Twitter спільноти History Ukraine. Показово, що на телеграмі стояв гриф "Цілком таємно".
"27 грудня із Центрально-Чорноземної області відправлений останній ешелон переселенців-колгоспників в Україну. Всього з 13 листопада цього року відправлено 80 ешелонів у складі 3 488 вагонів. В ешелонах відправлено 4 800 господарств із загальною кількістю їдців 25 958, з яких 13 242 дорослих і 10 716 дітей. Кількість вивезеної переселенцями худоби та птиці така: коней - 2 329, корів - 3 472, дрібної худоби - 38 44 і птиці - 19 816 голів. Найближчим часом висилаємо спецзведення про хід підготовки до відправки (в кількості 3 000 господарств) другої партії переселенців", - повідомлялося у ній.
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/u-merezhi-pokazali-dokument-pro-zaselennya-vimerlih-vid-golodu-sil-ukraini-rosiyanami.htm
Емоції деяких громадян які бажають все і відразу.. мається на увазі, щоб ці регіони відразу стали розмовляти мовою.. наївні і неможливі.. на раз..
Щоб питання дійсно рушило.. требо послідовно впроваджувати політику.. Наприклад.. почали с кінотеатрів... Тільки українська.. Школи.. сфера комерційної діяльності.. Так.. це час. Але інакше.. ніяк
Агресивне навязування.. з елементами приниження.. приведе до агресивного супротиву.. і навмисного ігнорування.. більшості громадян. Це на руку тільки московії..
Якщо хочемо такими методами як в радянщіну, вирішувати болісні питання... то втратимо людянність і станемо не ліпшими
Це аксіома..
Для того щоб там почали розмовляти між собою.. требя щонайменше.. час
Вислати у ворожу нам параші так! Кремлівських холуїв виродків,провокаторів як ти!
Найцікавішим феноменом руху опору бандеровців ОУН-УПА була участь в ньому багатьох тисяч представників інших національностей. Серед суто добровольчих підрозділів, організованих за національною ознакою, були сотні, курені ... Перший національний курінь (батальйон) УПА з'явився в 1943 р. Він складався з узбеків, командир - майор Ташкент. У військовому окрузі (ВО) «Заграва» (Рівненщина) організувався курінь з грузин, курінь з вірмен, з'явилася відважна сотня кубанських козаків. У військовому окрузі «Турів» був курінь азербайджанців. Кількість національних частин в УПА досягло під час переходу фронтів (1944 р) 15 формувань багато тисяч бійців всіх національностей. Австрійці, бельгійці, французи, югослави і навіть німці входили до складу формувань УПА. Була навіть і добірна сотня росіян, організована тільки з офіцерів РККА в 1943 р в окрузі «Заграва», вона брала активну участь в боях з німцями і відрізнялася хоробрістю. Було також багато сотень євреїв які хоробро воювали в УПА поруч з українськими братами знищуючи сталінську комуно - фашистську і гітлерівську фашистську нечисть. Так що з українськими патріотами УПА які боролися з найжахливішим злом у світі кривавими окупантами сталінськими комуно-фашистами і такими же фашистами гітлера брали незважаючи на різніу мову участь багато народів, які намагалися позбавити весь світ від сталінської та гітлерівської кривавої комуно-фашистської і фашистської зарази. На жаль ця зараза вона залишилася і тепер, в особі кривавих кремлівських фашистів окупантів )(уйла.-
силу очередная норма закона "Об обеспечении функционирования украинского
языка как государственного" - перейти на него обязаны торговля и
сервис. http://zabor.zp.ua/www/content/verkhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-yazyke Закон был принят в 2019 году, подписал его президент Петр
Порошенко .
Согласно вступающей в силу статье 30 закона,
языком обслуживания потребителей в Украине является украинский. Не запрещается
дублирование информации на других языках. По просьбе клиента его персональное
обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон. Но,
согласно закону, везде - в магазинах, ресторанах, кафе, сервис-центрах и т. д.
- персонал обязан обратиться к клиенту по-украински. Впрочем,http://zabor.zp.ua/www/content/stalo-izvestno-kogda-v-zaporozhe-nachnut-shtrafovat-za-otkaz-v-obsluzhivanii-na-ukrainskom-y за отказ обслуживать клиентов на украинском языке
штрафовать будут с 16 июля 2022 года .
Как будто этих дур и мудаков кто-то заставляет. А вот рыло бы им чистить не помешало бы...
Я розумію український,а писати без помилок не можу(мені72р)...далі на російскій. Семья русскоязычная внуки учатся,как и все, в украинской школе. Как то подсмотрел на компе текст написанный по русски "как я провела каникулы в селе" ...так вот ошибок куча,например буква"ё"-ьо и т.д. В общем скоро все,грубо говоря- устаканится.Все чаще и чаще слышна украинская речь которая,кстати,не режет слух. Да,юг,Новая Каховка.
За смену кантональной «прописки» было подано 2114 голосов, что соответствует 54,9% избирателей, против - 1740 голосов. Смена территориальной принадлежности произойдет в 2026 году.
Жители Мутье голосуют за смену кантона во второй раз. Предыдущее голосование состоялось в 2017 году, однако позже суд кантона Берн объявил его результаты недействительными в связи с допущенными нарушениями избирательного законодательства (был установлен факт «политического туризма»). Голосование было решено провести повторно.