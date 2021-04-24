"Восток Украины является намного более украиноязычным, чем, например, юг", - Креминь

Большое количество нарушений языкового законодательства касается органов государственной власти, местного самоуправления и образования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь во время презентации-дискуссии на тему: "Итоги двухлетнего действия закона о языке: успехи и неудачи", сообщает корреспондент Укринформа.

"Есть нарушения, и скажем, по состоянию на 16 апреля 2021 года, за три месяца, как введена 30 статья языкового закона, нами зафиксировано 1 129 нарушений. В какой-то мере у нас фигурирует в первую очередь Киев и Киевская область. А что касается сфер, то это те сферы, где этих нарушений быть не может. Это органы государственной власти и местного самоуправления и образования", - сказал Креминь.

В частности, он отметил, что восток Украины является намного более украиноязычным, чем, например, юг. По словам Уполномоченного, местные власти на юге довольно медленно выполняют языковой закон и не хотят, например, переводить школы на украинский язык обучения. Также это видно по несоблюдению языкового законодательства в деятельности органов местного самоуправления, по фактическому игнорированию применения государственного языка на телевидении и радио, а также в интернет-изданиях и печатных СМИ.

"И когда мы говорим об угрозе российской агрессии, то я по югу вижу, что российская агрессия, и отдельные концепты "русской весны" в части гибридного внедрения защиты так называемых русскоязычных, отчасти реализовывались", - добавил Креминь.

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