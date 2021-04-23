Языковой омбудсмен намерен требовать лишать мандатов депутатов, разговаривающих на русском: "Разве такое возможно на 30-м году независимости?"

21 апреля состоялось очередное пленарное заседание сессии Харьковского городского совета, на котором было зафиксировано нарушение языкового закона секретарем Харьковского горсовета, рядом депутатов и должностных лиц исполкома городского совета.

Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена Тараса Креминя, передает Цензор.НЕТ.

"Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство. В соответствии со статьей 56 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" мной как Уполномоченным по защите государственного языка уже осуществляются меры государственного контроля в отношении ряда депутатов и должностных лиц Харьковского городского совета. Очередная жалоба, которая поступила в наш адрес, также не останется без внимания. Будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные законом", - отметил Креминь.

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Он также подчеркнул, что используя негосударственный язык при исполнении служебных обязанностей, в том числе во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, депутаты нарушают не только статью 12 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но и депутатскую присягу.

"В связи с этим мы будем обращаться к соответствующим политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу", - подчеркнул он.

Уполномоченный также повторно обратился к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой относительно обеспечения в судебном порядке отмены решения Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

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"Вчера, 22 апреля, состоялось очередное пленарное заседание сессии Николаевского городского совета, на котором депутаты в очередной раз проигнорировали вопрос отмены этого неконституционного решения, хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу Закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "- то есть полтора года назад. В связи с этим повторно обращаюсь к ГПУ обеспечить его отмену в судебном порядке, - сказал Тарас Креминь. - Николаев остается едва ли не единственным городом в Украине, где до сих пор действует антиконституционное решение. Мне жаль, что вновь избранные депутаты, как и мэр, сознательно игнорируют законодательство. Разве такое возможно на 30-м году независимости?"

Кремень также сообщил, что сейчас осуществляются меры государственного контроля за применением государственного языка отдельными депутатами Николаевского городского совета, которые систематически нарушают статью 12 языкового закона.

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Напомним, что в конце 2020 и в начале 2021 по обращению Уполномоченного уже отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области, решение Рубежанского и Старобельского городских советов Луганской области, статус регионального языка отменен также и в Одессе.