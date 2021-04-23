Языковой омбудсмен намерен требовать лишать мандатов депутатов, разговаривающих на русском: "Разве такое возможно на 30-м году независимости?"
21 апреля состоялось очередное пленарное заседание сессии Харьковского городского совета, на котором было зафиксировано нарушение языкового закона секретарем Харьковского горсовета, рядом депутатов и должностных лиц исполкома городского совета.
Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена Тараса Креминя, передает Цензор.НЕТ.
"Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство. В соответствии со статьей 56 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" мной как Уполномоченным по защите государственного языка уже осуществляются меры государственного контроля в отношении ряда депутатов и должностных лиц Харьковского городского совета. Очередная жалоба, которая поступила в наш адрес, также не останется без внимания. Будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные законом", - отметил Креминь.
Он также подчеркнул, что используя негосударственный язык при исполнении служебных обязанностей, в том числе во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, депутаты нарушают не только статью 12 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но и депутатскую присягу.
"В связи с этим мы будем обращаться к соответствующим политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу", - подчеркнул он.
Уполномоченный также повторно обратился к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой относительно обеспечения в судебном порядке отмены решения Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.
"Вчера, 22 апреля, состоялось очередное пленарное заседание сессии Николаевского городского совета, на котором депутаты в очередной раз проигнорировали вопрос отмены этого неконституционного решения, хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу Закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "- то есть полтора года назад. В связи с этим повторно обращаюсь к ГПУ обеспечить его отмену в судебном порядке, - сказал Тарас Креминь. - Николаев остается едва ли не единственным городом в Украине, где до сих пор действует антиконституционное решение. Мне жаль, что вновь избранные депутаты, как и мэр, сознательно игнорируют законодательство. Разве такое возможно на 30-м году независимости?"
Кремень также сообщил, что сейчас осуществляются меры государственного контроля за применением государственного языка отдельными депутатами Николаевского городского совета, которые систематически нарушают статью 12 языкового закона.
Напомним, что в конце 2020 и в начале 2021 по обращению Уполномоченного уже отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области, решение Рубежанского и Старобельского городских советов Луганской области, статус регионального языка отменен также и в Одессе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мандат м*нди накрился м*ндой молнієносно
В толчок істьок рачком-бочком.
І в дирку сслілся. (В смислє пєрєносном).
Цих дебілів не тільки мандата, а громадянства України позбавляти треба
Месяц назад заезжал в магазин. Продавцы не знают ни украинского ни русского.
В
20 січня 1918 року було ухвалено Закон -резолюцію про об'єднання Кубанської Народної Республіки КНР та Української Народної Республіки УНР. На той час етнічні слов'яни -українці становили 60% всього населення Кубані. Тож 1917-й проходив під знаком пробудження української свідомості кубанських козаків. У вересні 1917-го, вітаючи українську делегацію на Кубанській військовій раді, голова Кубанської Ради Микола Рябовіл виголосив: «Дорогі гості! Мачуха-доля відірвала наших дідів Запорожців від матернього лона й закинула їх на Кубань… Царі робили все, щоб вибити з наших голів, з наших душ память про рідну Україну й любов до Матері… Та не діждали цього вони ніколи».
Але на початку 1918-го політичну ситуацію в регіоні дещо змінила поява на Кубані Добровольчої білої армії, яка відступала під ударами кремлівських бандитів - більшовиків. І в цих непростих умовах «Кубань шукала шляхи державного союзу з Україною. І під цим союзом малося на увазі і входження до складу УНР, і союз військовий оборонний, економічний , культурний.. і взагалі будь-які форми співпраці вже в одній спільній державі».
Та повноцінне об'єднання в 1918-му так не відбулося через агресію кривавої радянської Росії. Брутальна московська окупаційна військова сила, її величезна - орда бандитів -більшовиків окупувала Українську Кубанську Народну Республіку, і повністю винищила її українців , а, зрештою, також окупувала і Українську державу УНР також мільйонами знищуючи українців. При цьому зробивши УНР і КНР . своїми жахливими підневільними кацапськими колониями.-
А в січні 1918-го була створена республіка КНР, і кубанський парламент і уряд республіки почали роботу . Але на Кубань вже наступали жахливі численні орди московських бандитів більшовиків. І тоді кубанці терміново почали переговори з українським урядом про входження українського етнічного краю КНР до складу Української держави УНР на правах широкої автономії. Ця ідея знайшла підтримку в українського народу були підписані документи. З України на Дон і Кубань, стали відправляти тисячі добровольців, великі партії зброї, амуніції і медикаментів. У планах українського уряду готувалася висадка потужного українського десанту на Таманський півострів, де саме йшло масштабне повстання проти кривавих окупантів кремлівських бандитів -більшовиків.
Але цей задум так і залишився нереалізованим через «п'яту кремлівську колону» в українському генштабі: деякі офіцери «зливали» інформацію білогвардійцям і саботували процес підготовки. А пізніше військові дії в самій Україні УНР де український народ вже мужньо знищував проклятих кремлівських окупантів - бандитів більшовиків на своїй рідній українській землі і не міг дієво допомогти рідній Українській Кубанської Республіці. А після завоювання Кубані кремлівськими комуно -фашистами, боротьба українців - кубанців за свою свободу не закінчилася - їх непокірний дух ще довго не давав спокою кривавій комуно - фашистській окупаційній владі. І тоді кремлівські кати повністю знищили слов'ян- українців (голодомор, депортація, репресіях, розстріли, геноцид) і тепер на Кубані слов'ян Українців з 60% залишилося тільки 4%. А зараз вже ******* так звані ряджені ніби "Кубанські козаки" це жахливі і пропиті з ніг до голови обісцяні кацапські рябі козломорді пики з рязанською і вологодською говіркою - матом личакових москалів кацапів, притому вони всі поголовно кремлівські фашисти )(уйла...-
В Туреччині минулого року купував солодощі. Я звернувся до продавця російською, він відповів українською - чув, як ми з друзями між собою говорили. Далі обслуговував досить нормально українською мовою, хоча з деякими словами ми йому допомагали.
Кривавий фашист )(уйло користуючись величезними доходами від продажу кацапської енергетичної сировини. Він підкупає просто майже всіх за ці свої криваві кремлівські срібняки для Юд. Масово скуповує і у нас недостойних продажних українців виродків. Так багато хохлів яничар вже продали свою Українська Батьківщину це і: політики, артисти, чиновники, спортсмени.... Всі такі як і ці продажні депутати перевертні з Миколаєва, які навіть не переїжджають з ненависної ними України в свою улюблену прокляту паРашу, так як кремлівські фашисти )(уйла і ФСБ зобов'язали їх залишитися і розвалювати Українську державу з середини. Так тепер вся ця така продажна зграя яничар яку з потрохами скупила паРаша, вони вже навіть не мають своєї Української Батьківщини. Так як Батьківщина для них московських опричників - перевертнів тільки там де їм побільше підкинуть кривавих кремлівських срібняків для вірних Юд.-