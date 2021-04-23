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Языковой омбудсмен намерен требовать лишать мандатов депутатов, разговаривающих на русском: "Разве такое возможно на 30-м году независимости?"

Языковой омбудсмен намерен требовать лишать мандатов депутатов, разговаривающих на русском:

21 апреля состоялось очередное пленарное заседание сессии Харьковского городского совета, на котором было зафиксировано нарушение языкового закона секретарем Харьковского горсовета, рядом депутатов и должностных лиц исполкома городского совета.

Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена Тараса Креминя, передает Цензор.НЕТ.

"Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство. В соответствии со статьей 56 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" мной как Уполномоченным по защите государственного языка уже осуществляются меры государственного контроля в отношении ряда депутатов и должностных лиц Харьковского городского совета. Очередная жалоба, которая поступила в наш адрес, также не останется без внимания. Будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные законом", - отметил Креминь.

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Он также подчеркнул, что используя негосударственный язык при исполнении служебных обязанностей, в том числе во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, депутаты нарушают не только статью 12 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но и депутатскую присягу.

"В связи с этим мы будем обращаться к соответствующим политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу", - подчеркнул он.

Уполномоченный также повторно обратился к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой относительно обеспечения в судебном порядке отмены решения Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

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"Вчера, 22 апреля, состоялось очередное пленарное заседание сессии Николаевского городского совета, на котором депутаты в очередной раз проигнорировали вопрос отмены этого неконституционного решения, хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу Закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "- то есть полтора года назад. В связи с этим повторно обращаюсь к ГПУ обеспечить его отмену в судебном порядке, - сказал Тарас Креминь. - Николаев остается едва ли не единственным городом в Украине, где до сих пор действует антиконституционное решение. Мне жаль, что вновь избранные депутаты, как и мэр, сознательно игнорируют законодательство. Разве такое возможно на 30-м году независимости?"

Кремень также сообщил, что сейчас осуществляются меры государственного контроля за применением государственного языка отдельными депутатами Николаевского городского совета, которые систематически нарушают статью 12 языкового закона.

Также читайте: За три месяца поступило более тысячи жалоб о нарушении языкового законодательства, - офис омбудсмена

Напомним, что в конце 2020 и в начале 2021 по обращению Уполномоченного уже отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области, решение Рубежанского и Старобельского городских советов Луганской области, статус регионального языка отменен также и в Одессе.

депутат (3323) омбудсмен (602) украинский язык (1196) Харьков (7620) Креминь Тарас (136)


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Топ комментарии
+26
Люто плюсую!
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23.04.2021 15:38 Ответить
+14
давно пора
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23.04.2021 15:42 Ответить
+13
на 30 -м году! Я ЗА!
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23.04.2021 15:38 Ответить
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Люто плюсую!
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23.04.2021 15:38 Ответить
на 30 -м году! Я ЗА!
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23.04.2021 15:38 Ответить
Ці депутати, крім бухати нічого не вміють, навіть українською мовою розмовляти. Можна травою засіяти замість них - така ж користь буде.
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23.04.2021 15:39 Ответить
Якщо травою засіяти, то буде набагато більше користі. Й ніхто красти не буде.
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23.04.2021 15:54 Ответить
Языковой омбудсмен намерен требовать лишать мандатов депутатов, разговаривающих на русском.- Этого делать нельзя : "Там есть сумасшедшие люди, психически больные. ", - Богдан о "Слуге народа".
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23.04.2021 15:39 Ответить
Це якась маячня, немає таких законів щоб забирати мандат. Для початку треба домогтись платити штрафи. Я впевнений, шо ніхто з депутатів не заплатив жодного адміністративного стягнення за ці правопорушення.
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23.04.2021 15:41 Ответить
тобі повилазило чи ти ляпаєш не прочитавши статтю: не говорячи державною вони ще порушують ПРИСЯГУ ДЕПУТАТА! що і є підставою забирання мандата!!!
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23.04.2021 16:00 Ответить
давно пора
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23.04.2021 15:42 Ответить
Кстати, всё верно! А должность Министра МВД не попадает под такую ответственность? О лишении должности. А почему так???
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23.04.2021 15:49 Ответить
буде україномовний МВДшнік тільки за умови, що знімуть Авакова, бо новий повенен буде принести екзамен з мови на посаду. закон уступив у силу по середині дії цього скликання і кабміну, їх минула участь екзамену.
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23.04.2021 16:03 Ответить
М*нда мандатная м*ндєла русскім язиком.
Мандат м*нди накрился м*ндой молнієносно
В толчок істьок рачком-бочком.
І в дирку сслілся. (В смислє пєрєносном).
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23.04.2021 15:53 Ответить
респект мужику
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23.04.2021 15:55 Ответить
Весеннее обострение. Шариковы и Швондеры рулят!
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23.04.2021 15:59 Ответить
Зєлєкторат вазмущьон!
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23.04.2021 17:44 Ответить
І громадянства
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23.04.2021 16:13 Ответить
РІШУЧЕ ПІДТРИМУЮ КРЕМЕНЯ !!! ЗАКОН МАЄ ДІЯТИ !!!!
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23.04.2021 16:23 Ответить
30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Цих дебілів не тільки мандата, а громадянства України позбавляти треба
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23.04.2021 16:27 Ответить
давай продолжай...и расстрелять! идиот.....
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23.04.2021 16:35 Ответить
Як що ти кацап, то і тебе...
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23.04.2021 16:39 Ответить
отсоси у пьяного бегемота упоротый имбицил.
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23.04.2021 16:40 Ответить
гомік путінський - на вихід
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23.04.2021 16:56 Ответить
Лахта ти ще тут ? ))
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23.04.2021 16:40 Ответить
лахта у тебя во рту, сглатывай.
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23.04.2021 16:51 Ответить
Лахта ти ще гомодрільна в спам путінососа
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23.04.2021 16:56 Ответить
путлер х_йло тебе на ипало.
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23.04.2021 17:02 Ответить
Почему молчат о Закарпатье.
Месяц назад заезжал в магазин. Продавцы не знают ни украинского ни русского.
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23.04.2021 16:31 Ответить
тож Евросоюз рядом.....низзззя трогать.
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23.04.2021 16:36 Ответить
Знають

В
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23.04.2021 20:22 Ответить
С таким бы усердием, экономику поднимать, а не с ветряными мельницами бороться.
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23.04.2021 16:36 Ответить
Пазвольте, а если кацапьё перейдёт на англомову, её тоже запретят? Где логике?
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23.04.2021 16:46 Ответить
Логіка в тому, що кацапйо ніколи нє пєрєйдьот, бо воно кацапйо.
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23.04.2021 17:48 Ответить
логыка в тому шо цэ припущення
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23.04.2021 18:19 Ответить
Кацапи можуть переходити куди завгодно ( краще на №уй ), а представник українського народу повинен розмовляти українською. Ні москальською, ні англійською, ні китайською - українською.
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24.04.2021 06:48 Ответить
Кацапы ходят в джинсах и слушают рок-музыку, давайте и это запретим.
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23.04.2021 16:48 Ответить
Кацапи слухають моргенштерна.
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23.04.2021 17:47 Ответить
Это никак не отрицает сказанного.
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23.04.2021 18:20 Ответить
У кацапів мова своя - кацапська ( но это не точно ), а все інше - спизжене. Так шо логіки в тебе нема. Тоді в космос зась - кацапи там були, фіат гівно - кацапи і досі на нього дрочать, радіо накер - бо попов винайшов і спіймав Радіо Рокс
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24.04.2021 06:57 Ответить
про фіат, мабуть, набрехав - там вже рено, ніссан та ще х"й знає ще які дебіли
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24.04.2021 06:59 Ответить
Если бы были такие таблетки, которые помогали понимать сарказм - я бы вам их выписал. Я предлагал запретить джинсы как глупую аллегорию. Йдемо далі - руский язік це не ворожа мова, забороняти ії це також смішно. Бо вона не їхня взагалі. Вони ії надбали також як і джинси, то шо, джинси заборонять?Давайте й джинси заборонять, чому ні?
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24.04.2021 09:01 Ответить
Не мову забороняти, а УКРАЇНСЬКИМ представникам влади та закону заборонити НА РОБОТІ спілкуватися не українською.
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25.04.2021 07:22 Ответить
яка причина? Як ранiше рок-музику забороняли?
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25.04.2021 08:38 Ответить
Вважаю , що для нас, українців, знання ворожої російської мови винятково може бути додатковою конкурентною перевагою. Наприклад, коли наш розвідувальний диверсійний загін спецназу пересувається по своїй рідній Українській території Криму, Донбасу можливо і Кубані...та ін. які тимчасово окуповані лютими кремлівськими ворогами окупантами. Ось тоді в вимушених контактах з проклятими московськими окупантами і убивцями терористами - колаборантами потрібно відмінне глибоке знання ворожої кацапської мови окупантів для успішного знищення їх .
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23.04.2021 16:48 Ответить
Кубань оккупирована? Когда, кем?)))
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23.04.2021 16:53 Ответить

20 січня 1918 року було ухвалено Закон -резолюцію про об'єднання Кубанської Народної Республіки КНР та Української Народної Республіки УНР. На той час етнічні слов'яни -українці становили 60% всього населення Кубані. Тож 1917-й проходив під знаком пробудження української свідомості кубанських козаків. У вересні 1917-го, вітаючи українську делегацію на Кубанській військовій раді, голова Кубанської Ради Микола Рябовіл виголосив: «Дорогі гості! Мачуха-доля відірвала наших дідів Запорожців від матернього лона й закинула їх на Кубань… Царі робили все, щоб вибити з наших голів, з наших душ память про рідну Україну й любов до Матері… Та не діждали цього вони ніколи».
Але на початку 1918-го політичну ситуацію в регіоні дещо змінила поява на Кубані Добровольчої білої армії, яка відступала під ударами кремлівських бандитів - більшовиків. І в цих непростих умовах «Кубань шукала шляхи державного союзу з Україною. І під цим союзом малося на увазі і входження до складу УНР, і союз військовий оборонний, економічний , культурний.. і взагалі будь-які форми співпраці вже в одній спільній державі».
Та повноцінне об'єднання в 1918-му так не відбулося через агресію кривавої радянської Росії. Брутальна московська окупаційна військова сила, її величезна - орда бандитів -більшовиків окупувала Українську Кубанську Народну Республіку, і повністю винищила її українців , а, зрештою, також окупувала і Українську державу УНР також мільйонами знищуючи українців. При цьому зробивши УНР і КНР . своїми жахливими підневільними кацапськими колониями.-
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23.04.2021 17:18 Ответить
це не ворожа мова. Бо вона не їхня взагалі. Вони ії надбали також як і джинси, то шо, джинси заборонять?
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23.04.2021 18:22 Ответить
В 1971 году, я первый раз поехал в Крым. Тогда я говорил по-украински. Меня все понимали с трудом. В магазине купить "цукерки", то пальцем показать надо было. Поезжайте а Египет, Турцию, что-то можно там объяснить по украински? А вот русский они знают великолепно. Русский, один из пяти, официальных языков ООН. Русскоязычные сайты, на втором месте в мире. Нельзя себя обеднять. Я не могу читать Всеволода Нестайко, на русском, но я не могу читать Пушкина на украинском, это пародия. Не надо обеднять себя.
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23.04.2021 16:49 Ответить
А куПушкина до якого сюди приплутав маніпулятор символами,а Гюго на раиськом тобі очі не жмурить.
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23.04.2021 17:00 Ответить

А в січні 1918-го була створена республіка КНР, і кубанський парламент і уряд республіки почали роботу . Але на Кубань вже наступали жахливі численні орди московських бандитів більшовиків. І тоді кубанці терміново почали переговори з українським урядом про входження українського етнічного краю КНР до складу Української держави УНР на правах широкої автономії. Ця ідея знайшла підтримку в українського народу були підписані документи. З України на Дон і Кубань, стали відправляти тисячі добровольців, великі партії зброї, амуніції і медикаментів. У планах українського уряду готувалася висадка потужного українського десанту на Таманський півострів, де саме йшло масштабне повстання проти кривавих окупантів кремлівських бандитів -більшовиків.
Але цей задум так і залишився нереалізованим через «п'яту кремлівську колону» в українському генштабі: деякі офіцери «зливали» інформацію білогвардійцям і саботували процес підготовки. А пізніше військові дії в самій Україні УНР де український народ вже мужньо знищував проклятих кремлівських окупантів - бандитів більшовиків на своїй рідній українській землі і не міг дієво допомогти рідній Українській Кубанської Республіці. А після завоювання Кубані кремлівськими комуно -фашистами, боротьба українців - кубанців за свою свободу не закінчилася - їх непокірний дух ще довго не давав спокою кривавій комуно - фашистській окупаційній владі. І тоді кремлівські кати повністю знищили слов'ян- українців (голодомор, депортація, репресіях, розстріли, геноцид) і тепер на Кубані слов'ян Українців з 60% залишилося тільки 4%. А зараз вже ******* так звані ряджені ніби "Кубанські козаки" це жахливі і пропиті з ніг до голови обісцяні кацапські рябі козломорді пики з рязанською і вологодською говіркою - матом личакових москалів кацапів, притому вони всі поголовно кремлівські фашисти )(уйла...-
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23.04.2021 17:25 Ответить
Повторяю. Кубань, ни одной секунды, в своей истории, не была Украиной. Придумывать можно что угодно.
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23.04.2021 19:54 Ответить
Кожен досвідчений продавець в Туреччині може обслуговувати кількома іноземними мовами, причому на досить пристойному рівні. Бачив не раз, як швидко перемикається з російської на англійську або польську або німецьку. Останнім часом все більше продавців намагаються говорити і українською.

В Туреччині минулого року купував солодощі. Я звернувся до продавця російською, він відповів українською - чув, як ми з друзями між собою говорили. Далі обслуговував досить нормально українською мовою, хоча з деякими словами ми йому допомагали.
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23.04.2021 17:55 Ответить
А от в Єгипті такого поки що не бачу.
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23.04.2021 17:56 Ответить
В цьому році був у Хургаді - на квадроцикли заманював єгиптянин словами можливо, має сенс, я впевненний. Так, ми з ним потоваришували без єкскурсій, так, не всі так вільно волдіють українською, але ще з років десять і москалям треба буде перекладач. Хоча, раніше їм знадобиться лоцман по мінним полям на кордонах.
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24.04.2021 07:07 Ответить
Я б за такі гроші які ці ЙОВБОДЯТЛИ отримують в раді і ************* вивчив би за одну каденцію !
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23.04.2021 16:49 Ответить
Скока можна этих жлобов уговаривать соблюдать закон о языке, их же не принуждали идти в депутаты, не нравится, пошел вон и все дела.
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23.04.2021 17:11 Ответить
Закон є закон, його потрібно виконувати, в першу чергу таким законодавцям як депутати. Втім ще і парадоксальний той факт, що росіяни п*яткою в груди себе б*ють, стверджуючи що з українцями братній народ і при цьому цей "брат" не в змозі вивчити українську мову, посилаючись на особливості будови щелепи і так звану русофобію.
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23.04.2021 17:44 Ответить

Кривавий фашист )(уйло користуючись величезними доходами від продажу кацапської енергетичної сировини. Він підкупає просто майже всіх за ці свої криваві кремлівські срібняки для Юд. Масово скуповує і у нас недостойних продажних українців виродків. Так багато хохлів яничар вже продали свою Українська Батьківщину це і: політики, артисти, чиновники, спортсмени.... Всі такі як і ці продажні депутати перевертні з Миколаєва, які навіть не переїжджають з ненависної ними України в свою улюблену прокляту паРашу, так як кремлівські фашисти )(уйла і ФСБ зобов'язали їх залишитися і розвалювати Українську державу з середини. Так тепер вся ця така продажна зграя яничар яку з потрохами скупила паРаша, вони вже навіть не мають своєї Української Батьківщини. Так як Батьківщина для них московських опричників - перевертнів тільки там де їм побільше підкинуть кривавих кремлівських срібняків для вірних Юд.-
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23.04.2021 17:15 Ответить
Бідний Зеленський )
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23.04.2021 19:25 Ответить
Депутанов и всех официальных тока +
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23.04.2021 19:28 Ответить
це залежні людці і з гнилим менталітетом
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23.04.2021 20:13 Ответить
 
 