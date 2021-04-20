РУС
"Украинский язык может стать не просто государственным, а реально основным", - Ткаченко

Украинский язык в Украине может стать не просто государственным, но и основным языком общения в быту. Для этого нужна "мягкая украинизация".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Я сторонник "мягкой украинизации". Я считаю, что рано или поздно украинский язык может стать не просто государственным, а реально основным языком для территории под названием Украина", - сказал министр.

Ткаченко отметил, что украинский язык в Украине де-факто является доминирующим, но многие люди используют русский язык в быту. Поэтому важно продвижение украинского языка.

"Поэтому у нас есть платформы, созданные для бесплатного изучения украинского языка, в ближайшие дни будет принята государственная программа поддержки украинского языка. И, безусловно, этот процесс важен не только для всего населения, но прежде всего для молодого поколения, для которого естественно говорить на украинском языке", - рассказал министр.

Он отметил, что его ребенок говорит на украинском дома, как и вся семья. "Я заметил недавно такой интересный момент: когда он переходит на русский, то уже говорит с украинским акцентом", - добавил Ткаченко.

+7
"М'яку українізацію" вже проводили з 1991-го року починаючи. І всі бачать, чим те завершилось.
20.04.2021 09:41 Ответить
+6
східна Україна 100 років назад була повністю україномовною...а потом прийшли кацапи....Нічого, поступово виправимо ситуацію. Доречі, на вихідних був у родичів в селі, так у них супутникове телебачення...Так ось у них зникли всі російські канали - жодного немає!!! КРАСОТА ТАКА!
20.04.2021 09:46 Ответить
+6
Так Українська мова в Україні і так основна, цього тільки проросійський ТкаченкА не знає.
20.04.2021 09:47 Ответить
Ага, особенно после того, как по плану Макрона и бубасика 10% в Раде отойдет ОРДЛО
Те живо все украинизируют.

"Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) ,
предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%)."
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
20.04.2021 09:39 Ответить
східна Україна 100 років назад була повністю україномовною...а потом прийшли кацапи....Нічого, поступово виправимо ситуацію. Доречі, на вихідних був у родичів в селі, так у них супутникове телебачення...Так ось у них зникли всі російські канали - жодного немає!!! КРАСОТА ТАКА!
20.04.2021 09:46 Ответить
І залишався б з родичами на селі.
20.04.2021 12:39 Ответить
"М'яку українізацію" вже проводили з 1991-го року починаючи. І всі бачать, чим те завершилось.
20.04.2021 09:41 Ответить
И как все закончилось?
20.04.2021 09:46 Ответить
Русифікацією.
20.04.2021 09:47 Ответить
Так як було в Одесі.
20.04.2021 09:48 Ответить
І чим те завершилось?
20.04.2021 10:27 Ответить
В твоем воровитом рабском для олигархов окружении только на русском и говорят.. Поголовно...и страну грабите на русском. Кому ты падло это втираешь?
20.04.2021 09:43 Ответить
Ты ничего не перепутал?
20.04.2021 09:49 Ответить
Так Українська мова в Україні і так основна, цього тільки проросійський ТкаченкА не знає.
20.04.2021 09:47 Ответить
Пусть в АТО поедут,и попробуют рассказать русскоязычным украинцам-воинам,которых там большинство,что защищать страну нужно только на украинском языке.Бредятина полнейшая.
20.04.2021 09:54 Ответить
Русская?
20.04.2021 09:56 Ответить
Дура, как доклад делается?
20.04.2021 10:05 Ответить
Рускаязичниє украінци повинні подбати, щоб їх діти, та онуки спілкувалися українською. Бо рускіє прийдуть захищати їх право говорити неа радном язикє. І АТО ніколи не закінчиться. Питання закриється тоді, коли всі рускаязичні заговорять українською.
20.04.2021 10:09 Ответить
Не може, а повинен!!!
20.04.2021 09:58 Ответить
Українська мова вже давно спокон віків була основною. Лиш такі москальські ЗЄгниди як Ткаченко намагаються втокмачити що українській мові чогось не вистачає щоб бути повноправною в своїй країні.
20.04.2021 09:58 Ответить
"Я заметил недавно такой интересный момент: когда он переходит на русский". Приїхали. Чому ребйонок переходить на рускій? Ткаченко вважає, що це необхідність? Схоже, що він в цьому переконаний. Він повинен подбати, щоб цей момент взагалі не відбувся.
20.04.2021 10:04 Ответить
Ніякої "лагідної українізації" бути не повинно. Освіта, масс-медіа, книговидавництво, кінопрокат, телебачення, радіо, українські інтернет ресурси та державні органи мають жорстко і невідворотно користуватися виключно українською мовою. Ті дебіли які не здатні вивчити українську мають працювати виключно в приватному секторі і слухати шансон на запльованих кухнях.
20.04.2021 10:07 Ответить
Українізація має бути такою самою, якою була русифікація. Лагідною. Бєз шума, звука, і пилі. Вранці виходиш на вулицю, а таблички вже російською мовою. Наступного разу виходиш, а магазин вже не "Хліб", а "Хлеб". І ніхто нікого не агітує. Ніхто нікому нічого не доводить. Так само, без будь яких пояснень замість українських пісень в дитячих садках почали співати російські. І в школах. Потім тихенько місцеве радіво відмовилося від української. І все тихо, лагідно, чемно. Чудовий спосіб вирішити питання. Але на чому тоді піаритися?
20.04.2021 10:15 Ответить
Якби я не жив 30 років за совка то я б Вам може б і повірив. Русифікація була жорсткою і невідворотною. Особливо в освіті. 90% російськомовних українців стали такими в школах, університетах та на диванах біля телевізорів...
20.04.2021 10:23 Ответить
А я про що написав. Жорсткою, й невідворотною. Прокинулися - а української мови вже немає. І ніхто нічого не пояснюва. Й не питає. А розкриєш рота - загримиш туди, де Макар телят не пас. Або в дурку. А зараз усі намагаються пропіаритися на мові, а робити все для подальшого нищення української мови.
20.04.2021 11:07 Ответить
Я давно вже, коли до мене звертаються на "изыке" відповідаю - не розумію.. ще в мережах інколи діалог - підтримую, але з певною огидою...
20.04.2021 10:13 Ответить
я рузьге би виучыл только за то шта им падтирался сам членин
20.04.2021 10:14 Ответить
я рузьге би виучыл, але не вивчу принципово.
20.04.2021 10:41 Ответить
lingue rusina - penis canina
20.04.2021 10:16 Ответить
Так робіть щось для цього, пане Ткаченко!
20.04.2021 10:40 Ответить
А я вважаю що ******** закон про мову це продовження русифікації. По цьому закону фактична вимога, це розуміти українську і писати на ній твори в шкільній програмі. Як результат у класах де переважають російськомовні діти фактичне спілкування йде російською мовою, і вчителі постійно переходять на російську бо діти спілкуються тільки нею. Україномовні ж діти швидко зросійщуються під впливом більшості, як результат вся ця "українізація" працює в зворотньому напрямку. Треба розділити україномовних дітей і тих хто вчать українську мову!
20.04.2021 10:43 Ответить
Треба в школах вводити штрафи за спілкування вчителів на ********* навіть на перервах.
20.04.2021 10:49 Ответить
Та ні, я думаю ти перегинаєш. Достатньо зробити реально україномовні класи. В тому самому Харкові, або Києві проблема відсутності результатів так званої "українізації" саме в цьому. (Це моя персональна думка, я з Києва).
20.04.2021 10:55 Ответить
25років робили україномовні класи у Криму і на Донбасі,а Криму навіть автономію дали.Де тепер український Крим і частина донбасу. Треба ховати пряники і переходити до батога.Це моя особиста думка я з області.
20.04.2021 11:19 Ответить
Оккупация Крыма и части Донбасса никак не связана с языком общения. Нашли бы другой повод, например "защита" двуглазых. Кого они "защищают" в Сирии или Ливии?
20.04.2021 12:05 Ответить
В результате нормально не будут знать ни украинского ни русского.
Никому не нужна умная нация. Нужны рабы.
20.04.2021 11:08 Ответить
днями буде прийнята державна програма підтримки української мови. І, безумовно, цей процес важливий не тільки для всього населення, але насамперед для молодого покоління, для якого природно говорити українською мовою", - розповів міністр Джерело: https://censor.net/ua/n3260787 ТАКУ ПРОГРАМУ необхідно було створити та впроваджувати напередодні введення в дію закона про мову . Міністр культури України запропонував відтермінувати штрафи за порушення мовного закону.
Міністр повинен прийняти міри до виконання закону, а також указу про створення програми просування мови Замість того ,щоб шукати причини невиконання закону та указу. Тобто міністр не виконує свої функції. Геть такого міністра!!!
20.04.2021 11:26 Ответить
так буде попри все.......Єдинна Державна !
20.04.2021 11:33 Ответить
все будет ок, молодежь практический вся пишет на украинском, и это хорошо. думаю лет через 10-15 русский выдавят
20.04.2021 11:44 Ответить
Официально на всех уровнях должен быть украинский. Школы, универы, тв, сфера обслуживания, гос. учреждения. + английский продвигать в кино, тв и в школах начиная с дет садов. Вот так мы и придем в европу и сами этого не заметим. Сейчас в европе молодежи не знать инглиш хотя бы на среднем уровне это как быть умственно неполноценным.
20.04.2021 16:13 Ответить
Для цього потрібно прогнати к лихій матері весь зелений набрід разом з їхніми тупими і безпорадними міністрами.
20.04.2021 20:41 Ответить
 
 