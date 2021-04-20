"Украинский язык может стать не просто государственным, а реально основным", - Ткаченко

Украинский язык в Украине может стать не просто государственным, но и основным языком общения в быту. Для этого нужна "мягкая украинизация".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Я сторонник "мягкой украинизации". Я считаю, что рано или поздно украинский язык может стать не просто государственным, а реально основным языком для территории под названием Украина", - сказал министр.

Ткаченко отметил, что украинский язык в Украине де-факто является доминирующим, но многие люди используют русский язык в быту. Поэтому важно продвижение украинского языка.

"Поэтому у нас есть платформы, созданные для бесплатного изучения украинского языка, в ближайшие дни будет принята государственная программа поддержки украинского языка. И, безусловно, этот процесс важен не только для всего населения, но прежде всего для молодого поколения, для которого естественно говорить на украинском языке", - рассказал министр.

Он отметил, что его ребенок говорит на украинском дома, как и вся семья. "Я заметил недавно такой интересный момент: когда он переходит на русский, то уже говорит с украинским акцентом", - добавил Ткаченко.

