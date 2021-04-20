УКР
"Українська мова може стати не просто державною, а реально основною", - Ткаченко

Українська мова в Україні може стати не просто державною, а й основною мовою спілкування в побуті. Для цього потрібна "лагідна українізація".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Я прихильник "лагідної українізації". Я вважаю, що рано чи пізно українська мова може стати не просто державною, а реально основною мовою для території під назвою Україна", - сказав міністр.

Ткаченко зазначив, що українська мова в Україні де-факто є панівною, але багато людей використовують російську мову в побуті. Тому важлива промоція української мови.

"Тому у нас є платформи, створені для безкоштовного вивчення української мови, найближчими днями буде прийнята державна програма підтримки української мови. І, безумовно, цей процес важливий не тільки для всього населення, але насамперед для молодого покоління, для якого природно говорити українською мовою", - розповів міністр.

Він наголосив, що його дитина говорить українською вдома, як і вся родина. "Я помітив нещодавно такий цікавий момент: коли вона переходить на російську, то вже говорить з українським акцентом", - додав міністр.

+7
"М'яку українізацію" вже проводили з 1991-го року починаючи. І всі бачать, чим те завершилось.
показати весь коментар
20.04.2021 09:41 Відповісти
+6
східна Україна 100 років назад була повністю україномовною...а потом прийшли кацапи....Нічого, поступово виправимо ситуацію. Доречі, на вихідних був у родичів в селі, так у них супутникове телебачення...Так ось у них зникли всі російські канали - жодного немає!!! КРАСОТА ТАКА!
показати весь коментар
20.04.2021 09:46 Відповісти
+6
Так Українська мова в Україні і так основна, цього тільки проросійський ТкаченкА не знає.
показати весь коментар
20.04.2021 09:47 Відповісти
Ага, особенно после того, как по плану Макрона и бубасика 10% в Раде отойдет ОРДЛО
Те живо все украинизируют.

"Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) ,
предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%)."
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показати весь коментар
20.04.2021 09:39 Відповісти
східна Україна 100 років назад була повністю україномовною...а потом прийшли кацапи....Нічого, поступово виправимо ситуацію. Доречі, на вихідних був у родичів в селі, так у них супутникове телебачення...Так ось у них зникли всі російські канали - жодного немає!!! КРАСОТА ТАКА!
показати весь коментар
20.04.2021 09:46 Відповісти
І залишався б з родичами на селі.
показати весь коментар
20.04.2021 12:39 Відповісти
"М'яку українізацію" вже проводили з 1991-го року починаючи. І всі бачать, чим те завершилось.
показати весь коментар
20.04.2021 09:41 Відповісти
И как все закончилось?
показати весь коментар
20.04.2021 09:46 Відповісти
Русифікацією.
показати весь коментар
20.04.2021 09:47 Відповісти
Так як було в Одесі.
показати весь коментар
20.04.2021 09:48 Відповісти
І чим те завершилось?
показати весь коментар
20.04.2021 10:27 Відповісти
В твоем воровитом рабском для олигархов окружении только на русском и говорят.. Поголовно...и страну грабите на русском. Кому ты падло это втираешь?
показати весь коментар
20.04.2021 09:43 Відповісти
Ты ничего не перепутал?
показати весь коментар
20.04.2021 09:49 Відповісти
Так Українська мова в Україні і так основна, цього тільки проросійський ТкаченкА не знає.
показати весь коментар
20.04.2021 09:47 Відповісти
Пусть в АТО поедут,и попробуют рассказать русскоязычным украинцам-воинам,которых там большинство,что защищать страну нужно только на украинском языке.Бредятина полнейшая.
показати весь коментар
20.04.2021 09:54 Відповісти
Русская?
показати весь коментар
20.04.2021 09:56 Відповісти
Дура, как доклад делается?
показати весь коментар
20.04.2021 10:05 Відповісти
Рускаязичниє украінци повинні подбати, щоб їх діти, та онуки спілкувалися українською. Бо рускіє прийдуть захищати їх право говорити неа радном язикє. І АТО ніколи не закінчиться. Питання закриється тоді, коли всі рускаязичні заговорять українською.
показати весь коментар
20.04.2021 10:09 Відповісти
Не може, а повинен!!!
показати весь коментар
20.04.2021 09:58 Відповісти
Українська мова вже давно спокон віків була основною. Лиш такі москальські ЗЄгниди як Ткаченко намагаються втокмачити що українській мові чогось не вистачає щоб бути повноправною в своїй країні.
показати весь коментар
20.04.2021 09:58 Відповісти
"Я заметил недавно такой интересный момент: когда он переходит на русский". Приїхали. Чому ребйонок переходить на рускій? Ткаченко вважає, що це необхідність? Схоже, що він в цьому переконаний. Він повинен подбати, щоб цей момент взагалі не відбувся.
показати весь коментар
20.04.2021 10:04 Відповісти
Ніякої "лагідної українізації" бути не повинно. Освіта, масс-медіа, книговидавництво, кінопрокат, телебачення, радіо, українські інтернет ресурси та державні органи мають жорстко і невідворотно користуватися виключно українською мовою. Ті дебіли які не здатні вивчити українську мають працювати виключно в приватному секторі і слухати шансон на запльованих кухнях.
показати весь коментар
20.04.2021 10:07 Відповісти
Українізація має бути такою самою, якою була русифікація. Лагідною. Бєз шума, звука, і пилі. Вранці виходиш на вулицю, а таблички вже російською мовою. Наступного разу виходиш, а магазин вже не "Хліб", а "Хлеб". І ніхто нікого не агітує. Ніхто нікому нічого не доводить. Так само, без будь яких пояснень замість українських пісень в дитячих садках почали співати російські. І в школах. Потім тихенько місцеве радіво відмовилося від української. І все тихо, лагідно, чемно. Чудовий спосіб вирішити питання. Але на чому тоді піаритися?
показати весь коментар
20.04.2021 10:15 Відповісти
Якби я не жив 30 років за совка то я б Вам може б і повірив. Русифікація була жорсткою і невідворотною. Особливо в освіті. 90% російськомовних українців стали такими в школах, університетах та на диванах біля телевізорів...
показати весь коментар
20.04.2021 10:23 Відповісти
А я про що написав. Жорсткою, й невідворотною. Прокинулися - а української мови вже немає. І ніхто нічого не пояснюва. Й не питає. А розкриєш рота - загримиш туди, де Макар телят не пас. Або в дурку. А зараз усі намагаються пропіаритися на мові, а робити все для подальшого нищення української мови.
показати весь коментар
20.04.2021 11:07 Відповісти
Я давно вже, коли до мене звертаються на "изыке" відповідаю - не розумію.. ще в мережах інколи діалог - підтримую, але з певною огидою...
показати весь коментар
20.04.2021 10:13 Відповісти
я рузьге би виучыл только за то шта им падтирался сам членин
показати весь коментар
20.04.2021 10:14 Відповісти
я рузьге би виучыл, але не вивчу принципово.
показати весь коментар
20.04.2021 10:41 Відповісти
lingue rusina - penis canina
показати весь коментар
20.04.2021 10:16 Відповісти
Так робіть щось для цього, пане Ткаченко!
показати весь коментар
20.04.2021 10:40 Відповісти
А я вважаю що ******** закон про мову це продовження русифікації. По цьому закону фактична вимога, це розуміти українську і писати на ній твори в шкільній програмі. Як результат у класах де переважають російськомовні діти фактичне спілкування йде російською мовою, і вчителі постійно переходять на російську бо діти спілкуються тільки нею. Україномовні ж діти швидко зросійщуються під впливом більшості, як результат вся ця "українізація" працює в зворотньому напрямку. Треба розділити україномовних дітей і тих хто вчать українську мову!
показати весь коментар
20.04.2021 10:43 Відповісти
Треба в школах вводити штрафи за спілкування вчителів на ********* навіть на перервах.
показати весь коментар
20.04.2021 10:49 Відповісти
Та ні, я думаю ти перегинаєш. Достатньо зробити реально україномовні класи. В тому самому Харкові, або Києві проблема відсутності результатів так званої "українізації" саме в цьому. (Це моя персональна думка, я з Києва).
показати весь коментар
20.04.2021 10:55 Відповісти
25років робили україномовні класи у Криму і на Донбасі,а Криму навіть автономію дали.Де тепер український Крим і частина донбасу. Треба ховати пряники і переходити до батога.Це моя особиста думка я з області.
показати весь коментар
20.04.2021 11:19 Відповісти
Оккупация Крыма и части Донбасса никак не связана с языком общения. Нашли бы другой повод, например "защита" двуглазых. Кого они "защищают" в Сирии или Ливии?
показати весь коментар
20.04.2021 12:05 Відповісти
В результате нормально не будут знать ни украинского ни русского.
Никому не нужна умная нация. Нужны рабы.
показати весь коментар
20.04.2021 11:08 Відповісти
днями буде прийнята державна програма підтримки української мови. І, безумовно, цей процес важливий не тільки для всього населення, але насамперед для молодого покоління, для якого природно говорити українською мовою", - розповів міністр Джерело: https://censor.net/ua/n3260787 ТАКУ ПРОГРАМУ необхідно було створити та впроваджувати напередодні введення в дію закона про мову . Міністр культури України запропонував відтермінувати штрафи за порушення мовного закону.
Міністр повинен прийняти міри до виконання закону, а також указу про створення програми просування мови Замість того ,щоб шукати причини невиконання закону та указу. Тобто міністр не виконує свої функції. Геть такого міністра!!!
показати весь коментар
20.04.2021 11:26 Відповісти
так буде попри все.......Єдинна Державна !
показати весь коментар
20.04.2021 11:33 Відповісти
все будет ок, молодежь практический вся пишет на украинском, и это хорошо. думаю лет через 10-15 русский выдавят
показати весь коментар
20.04.2021 11:44 Відповісти
Официально на всех уровнях должен быть украинский. Школы, универы, тв, сфера обслуживания, гос. учреждения. + английский продвигать в кино, тв и в школах начиная с дет садов. Вот так мы и придем в европу и сами этого не заметим. Сейчас в европе молодежи не знать инглиш хотя бы на среднем уровне это как быть умственно неполноценным.
показати весь коментар
20.04.2021 16:13 Відповісти
Для цього потрібно прогнати к лихій матері весь зелений набрід разом з їхніми тупими і безпорадними міністрами.
показати весь коментар
20.04.2021 20:41 Відповісти
 
 