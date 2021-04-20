"Українська мова може стати не просто державною, а реально основною", - Ткаченко

Українська мова в Україні може стати не просто державною, а й основною мовою спілкування в побуті. Для цього потрібна "лагідна українізація".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Я прихильник "лагідної українізації". Я вважаю, що рано чи пізно українська мова може стати не просто державною, а реально основною мовою для території під назвою Україна", - сказав міністр.

Ткаченко зазначив, що українська мова в Україні де-факто є панівною, але багато людей використовують російську мову в побуті. Тому важлива промоція української мови.

"Тому у нас є платформи, створені для безкоштовного вивчення української мови, найближчими днями буде прийнята державна програма підтримки української мови. І, безумовно, цей процес важливий не тільки для всього населення, але насамперед для молодого покоління, для якого природно говорити українською мовою", - розповів міністр.

Він наголосив, що його дитина говорить українською вдома, як і вся родина. "Я помітив нещодавно такий цікавий момент: коли вона переходить на російську, то вже говорить з українським акцентом", - додав міністр.

Також читайте: YouTube не відповів на звернення України про блокування "каналів Медведчука" на хостингу, - Ткаченко