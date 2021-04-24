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Байден визнав геноцид вірмен Османською імперією

Байден визнав геноцид вірмен Османською імперією

Президент США Джо Байден офіційно визнав, що систематичне вбивство і депортація сотень тисяч вірмен Османською імперією в сучасній Туреччині понад століття тому були геноцидом.

Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 24 квітня 1915 року, після арешту вірменської інтелігенції та лідерів громад у Константинополі османською владою, 1,5 мільйони вірмен були депортовані та вбиті", — йдеться у заяві.

За його словами, більшість з тих, хто вижив, були змушені шукати нові будинки у  всьому світі, зокрема і в США. Він зазначає, що за десятиліття вірменські іммігранти збагатили Сполучені Штати "незліченними способами".

"Американський народ вшановує всіх тих вірмен, які загинули в геноциді, що розпочався цього дня 106 років тому", — додав Байден.

hromadske нагадує, що Байден пообіцяв визнати геноцид, ще будучи кандидатом в президенти. Цей крок може ускладнити і без того напружені відносини з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, писало "Радіо Свобода".

Законодавці та вірмено-американські активісти лобіювали, щоб Байден зробив заяву перед Днем пам'яті жертв геноциду вірмен, який відзначають 24 квітня. Попередники Байдена уникали використовувати термін "геноцид" в контексті цього моменту історії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Важливо визнати геноцид вірмен на державному рівні. Жодна країна і жоден народ не застрахований від повторення трагедії", - Аваков

Вірменія (738) Байден Джо (2893) геноцид (307)


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Топ коментарі
+29
Следом уместно признание геноцида армянами азербайджанцев в Карабахе.
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24.04.2021 19:52 Відповісти
+21
Честно признаюсь: я в таких тонких делах- не очень. Потому, спрошу: а шо, теперь, после такого признания, Турция уже что-то должна Армении? Я имею ввиду- в долларовом эквиваленте. И ещё: а если Эрдоганн вдруг воспылает любовью к индейцам американским, которых положили рядами и колоннами, то что??? Там и Филиппинские племена могут многое вспомнить. Так что??? Мне такие шаги, в столетия назад- непонятны. И- неприятны. Зачем они???
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24.04.2021 19:40 Відповісти
+20
етот шаг Байдена-ошибочный!
ето испортит отношения США с Турцией и ***** радостно потирает свои мерзкие ручонки
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24.04.2021 19:40 Відповісти
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У нього голова - суцільна вавка.
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25.04.2021 06:50 Відповісти
Старикан Джо просто высказал свое личное мнение,больше похоже на швыряние кости голодным собакам,типа нате вам за ваши траты на мою кампанию и мои расходы.
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24.04.2021 20:03 Відповісти
Економіка Вірменії частково тримається на інвестиціях діаспори, яка не найбідніша у світі. Можливо Байден таким своїм рішенням сприяв тому, що діаспора посприяє зближенню Вірменії з західними світом. І звісно, це не вирішить питання Карабаху. Аж ніяк
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24.04.2021 20:06 Відповісти
Непонятно, какую цель в этом преследуют США
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24.04.2021 20:08 Відповісти
Гадаю щоб остудити палку вірмено-російську дружбу !!!)))
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24.04.2021 20:12 Відповісти
Дума потому,что в правде сила.
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24.04.2021 20:16 Відповісти
А какую цель преследуют признавая Холокост или Голодомор?

Историческая справедливость и ничего более. Тем более, что нет больше Османской империи.
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24.04.2021 21:07 Відповісти
Ще одне припущення. Після визвольної війни в Карабаху 2020 стояв всесвітній стогін вірмен і це його наслідки
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24.04.2021 20:11 Відповісти
В чем, собственно, проблема? Гос. органы Турции вполне нормально помогают обойти санкции США относительно Ирана. В начале мая начинается процесс относительно одного из них. Турки вполне нормально закупают российскую военную технику и плевать они хотели на то, что есть членами НАТО. С чего вдруг Байдену молчать? Все верно Байден делает: как аукнется, так и откликнется.
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24.04.2021 20:15 Відповісти
У меня два тезиса. Первый официально признал геноцид армян. Это было слова просто? Или юридически оформленно своим актом? Второй тезис ну признал геноцид армян. Ну и го после этого они что воскреснут?
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24.04.2021 20:19 Відповісти
12 грудня 2019 року Сенат США одностайно https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/12/13/7104184/ ухвалив історичну резолюцію, яка визнає геноцидом масові вбивства вірмен.
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24.04.2021 21:28 Відповісти
Странгое и ненужное решение с неочень хорошими последствиями. Сейчас родственники 'жертв геноцида' хлынут в ненавистную Омерику , армяне очень любят шару. Кроме того это обострит отношения с Турцией
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24.04.2021 20:21 Відповісти
Твоїм родичам на шару можна було, а вірменам - зась, да? І чому "жертви геноцида" в лапках? Його, що, по-твоєму, не було?
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25.04.2021 06:55 Відповісти
Я не знаю, был геноцид армян или нет, но я знаю, что армяне не видят в упор оккупацию рашкой наших территорий, и потом, где признание Арменией Голодомора? Карабах был захвачен Арменией это я вижу, слышала раша тудей с Симоньян в главной роли. За что мне поддерживать армян . В данном вопросе нет у меня к ним никакого сочувствия. Кстати, армяне прекрасно живут в Турции, если вы не знаете.
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25.04.2021 10:31 Відповісти
Не треба стрілки переводити. Я питав про ваших родичів, яким було можна, а вірменам (у мене до них так само прохолодне ставлення, як і до ваших родичів) - ніззя? That's racist, як кажуть блм-івці. І родичів ваших (за невеликими винятками) мені поважати нема за що. Тим більше, що вони не визнали ними ж влаштований Голодомор.
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25.04.2021 14:42 Відповісти
Он отмечает, что за десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты "бесчисленными способами". Источник: https://censor.net/ru/n3261803\\\\\\\\\\\

еще ромов цыган всех забери к себе - те тоже обогащают всех и везде где появляются.
например жизненный опыт - после кидка "лох" обогащается знанием шо видишь рома самогона цыгана - делай так шоб не видеть его.
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24.04.2021 20:22 Відповісти
Это внутриамериканская политика Байдена. Армянское лобби в США наверное уступает только еврейскому. Кроме того США дистанцировалось по сути в Карабахе, поэтому сейчас Байдет вынужден сделать некий эффектный шаг в строну армян США .. Это можно было бы вообще пропустить мимо ушей, если бы это не испортило и так не блещущими отношения между США и Турцией, и Турции с странами ЕС ( который могут последовать примеру США , тем более что в Европе " армянским локомотивом" является Франция ( тоже по причине большого армянского лобби в стране). А эти испорченные отношения только на руку Путинистской Раше, а значит на вред Украине. ( кроме этого Турция может в утрированной форме заявить что признает геноцидом истребление индейцев Северной Америки с выселением в резервации мало приспособленные к жизни и разбрасыванием одеял зараженных оспой) Чего в истории только не происходило ...
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24.04.2021 20:35 Відповісти
По відношенню до корінного населення Північної Америки геноцид був 100%. Те ж саме було в Російській Імперії по відношенню до черкесів.
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24.04.2021 20:48 Відповісти
і до українців... та до майже усіх захоплених народів
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24.04.2021 22:53 Відповісти
Но так можно и докопаться до того как Черноморцы (бывшие Запорожцы) на службе у рашки в начале 19 века выжигали аулы кавказцев чтоб их покорить. Я недавно даже конкретных полковников имена видел в вышиватной украинской книге. На месте автора книги я бы такими подвигами черноморцев не хвастался.
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25.04.2021 09:16 Відповісти
а кто такие черноморцы?
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25.04.2021 13:12 Відповісти
Яким боком тут Україна? Це стосунки США і Туреччини. А щодо України, то ні Вірменія, ні Туреччина не визнали голодомор в Україні геноцидом. Україна нічого цим двом країнам не винна.
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24.04.2021 21:15 Відповісти
он уже аваков кричит, что мы тоже должны признать!!
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24.04.2021 22:54 Відповісти
Признал бы Украину партнером США или одним из своих штатов, это было бы хорошее решение. Но не геноцид армян
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24.04.2021 20:38 Відповісти
Украина воюет против рашистских оккупантов за себя или за право стать одним из штатов США?
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25.04.2021 01:22 Відповісти
Партнёрство со Штатами и есть отличная возможность усилить свои позиции и погнать оккупантов со своей территории. Украина своими силами сдерживает военную огромную махину рашки, кроме того рашка оккупировала наша территории и вооружила бандитов. Все это уже было ,так делали фашисты, полицаями ставили кого-то из местных. При этом Украина отдала свой ядерный потенциал взамен обещаний территориальной неприкосновенности. А теперь мы должны сами за себя воевать? Наши воины и так делают все возможное и невозможное: но почему подписанты будапештского договора должны молча созерцать и выдавать усиленные обеспокаивания? Нам необходима помощь , а пока что эта помощь есть, но не соответствующая потребностям Украины и задачам , которые стоят перед нами.
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25.04.2021 06:40 Відповісти
Не путайте партнёрство/сотрудничество с трансформацией в марионеточное государство. Подобно тому, как таракан превратил Беларусь в лукалэнд - государство-сателлит РФ. Это две разные категории.

Беларусь и Украину тупо развели с ЯО. Обещанки взамен на сдачу реального инструмента, обеспечивавшего неприкосновенность границ обеих стран. Как дошло до выполнения обещанок.. ну, Вы знаете.
К сожалению, никто, кроме самих украинцев и немногочисленных добровольцев из других стран, за Украину воевать не будет. Поддержат добрым словом, ограниченными экономическими санкциями, частичной военно-технической помощью и развединформацией, но не более того. Такова реальность. Поэтому - надо быть сильными и вести системное военное строительство. Достаточно вспомнить, как финны в 39-40 дрались за свою страну и отстояли независимость.
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26.04.2021 00:47 Відповісти
Быстро дед сдулся! Шо с ними пуйло делает?
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24.04.2021 20:38 Відповісти
***** тут ні при чому. Байден ще під час президентської кампанії обіцяв визнати геноцид вірмен.
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24.04.2021 21:10 Відповісти
В понедельник п#здец настанет турецкой лире...
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24.04.2021 20:51 Відповісти
Турецкой или османской?

Байден вроде геноцид Османской империи признал, а не Турции.
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24.04.2021 21:04 Відповісти
Можна уявити собі реакцію Ердогана. Можливо - спочатку відкличуть посла "для консультацій", одночасно викличуть американського до МВС Туреччини і вручать Ноту протесту. А далі - дуже сер"йозно постраждають (аж до розриву) двосторонні стосунки і хитнеться НАТО зсередини. На радість х-лу... хоча йому це вже мало поможе.
Втім - Туреччина і до цього не особливо поважала і слухалася НАТО , США і ЄвроПЕЙС(ІВ)ького "со(й)общества", маючи на усе свою особливу думку. Туреччина прагне бути лідером мусульманського світу. Мудрий вуєчко Джо це зрозумів і вирішив "відпустити" турків господарювати в мусульманських землях, на дорогу давши "вірменського" підсрачника...
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24.04.2021 20:57 Відповісти
Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом попередив, що планує визнати різанину вірмен в Османській імперії 1915 року геноцидом. Про це повідомляє https://www.cnn.com/2021/04/23/politics/biden-erdogan-armenian-genocide/index.html CNN з посиланням на власні джерела.
Байден і Ердоган провели телефонну розмову ввечері 23 квітня, вони домовилися зустрітися під час саміту НАТО в Брюсселі в червні.
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24.04.2021 21:06 Відповісти
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25.04.2021 09:56 Відповісти
Теперь придется признавать геноцид уже армянами удино-албанской христианской церкви на Кавказе и возвращать все захваченные храмы, монастыри и этот народ в родные места.
Кроме того признавать геноцид и депортации армянами азербайджанцев в 1992-1994 г.г..как и ранее, начиная с 1824 года. Там все по взрослому.
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24.04.2021 20:59 Відповісти
Национальность азербайджанец - декрет Сталина 1936 г. под этим собирательным названием объединили тюркоязычные племена населяющие Закавказье, которых до этого называли тюрками или кавказскими татарами. Самоназвание - мусульмане.
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24.04.2021 22:31 Відповісти
Якщо Байден визнав, то це не означає, що і Україна повинна бігом визнавати. Ні Вірменія, ні Туреччина не визнали Голодомор в Україні геноцидом. Це означає, що Україні має бути фіолетово. Прочитали цю новину і забули.
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24.04.2021 21:03 Відповісти
головне щоб Штати нас не пригибали по цьому питанню
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24.04.2021 21:28 Відповісти
насчет "нас" может быть, а вот бубочку
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24.04.2021 21:45 Відповісти
Османской империей.

Так что все претензии армян к Азербайджану и Турции мимо кассы.
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24.04.2021 21:03 Відповісти
Так отчего так заболели сидалища у форумчан?
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24.04.2021 21:08 Відповісти
Эрдоган лично себя считает собирателем земель Османской империи и новым халифом мусульман, так что вы не правы
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24.04.2021 22:32 Відповісти
Ты его с ****** путаешь.
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25.04.2021 01:43 Відповісти
не удивлюсь если завтра Турция, а за ней остальные страны, признают геноцид индейцев в США
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24.04.2021 21:04 Відповісти
А Байден признал геноцид кого-то Турцией?
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24.04.2021 21:05 Відповісти
- иногда лучше жевать чем говорить
После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 международного признания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8 Великого национального собрания Турции , 29 октября 1923 года, вскоре после подписания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Лозаннского мирного договора (24 июля 1923 года) , было провозглашено создание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турецкой Республики , являвшейся преемницей Османской империи
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24.04.2021 21:58 Відповісти
И кто же это сказал, что государство с абсолютно другим строем, целями и географическим расположением является тем же государством?
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25.04.2021 01:44 Відповісти
Геноцид армян младотюрками это ужасная трагедия, которую невозможно оценить или сравнить ни с чем. Разве лишь с Холакостом и Голодомором. Турция должна принять на себя историческую ответственность за эту трагедию столетней давности
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24.04.2021 21:06 Відповісти
иди похмелись боярышником и не забудь переобуть лапти
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24.04.2021 21:59 Відповісти
Глупости! нечего было армянам становиться на сторону парашки против турков, ведь армяне в Турции жили прекрасно, нет полезли, ну и отгребли заслуженно.
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25.04.2021 00:00 Відповісти
https://twitter.com/newkc14

https://twitter.com/newkc14
https://twitter.com/newkc14

Kavkaz Center

@newkc14

·https://twitter.com/newkc14/status/1385938104998105096 5 ч

В ответ на заявление Байдена о готовности формально признать т.н. "геноцид армян" в Османском Халифате, глава парламента Турции указал, что если Турция последует примеру США то парламенту придется весь год принимать такие решения, т.к. у США "самая запятнаная история"
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24.04.2021 21:07 Відповісти
https://www.newsmax.com/politics/gen-globalmacr-gov-humanright/2021/04/23/id/1018798/

(витяги)
Biden Tells Erdogan He'll Call Armenian Massacre a Genocide

...
He would be the first U.S. president in 40 years to publicly recognize the 1915 mass killings as a genocide.

Ronald Reagan was the last U.S. president to call the atrocities committed against the Armenians a "genocide," in 1981, but he soon backtracked under pressure from Turkey, the successor state to the Ottoman Empire.

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu told the news site Haberturk this week that Biden's words had no legal effect and would only harm U.S.-Turkey relations. "If the United States wants to worsen ties, the decision is theirs," he said.
Relations between the countries are already strained over Turkey's decision to purchase an air defense system from Russia, which led Donald Trump's administration to impose unprecedented sanctions against a member of NATO....
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24.04.2021 21:16 Відповісти
..если геноцид был и это доказано, то это нормально называть вещи своими именами и признавать ошибки.. немцы не обижаются на правду о фашизме и просто двигаются дальше
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24.04.2021 21:17 Відповісти
)(уйло часом не дал дедушке Байдену что то понюхать?
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24.04.2021 21:27 Відповісти
Может носки Спутником V побрызгал?
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24.04.2021 22:01 Відповісти
Так это признание вообще не в интересах России. Народ Армении мечтает оторваться от удушающих дружеских объятий России. Последняя война была русско-турецкая операция против Армении. По вашему почему турки так сблизились в некоторых вопросах с Россией. Я даже подозреваю, что Арцах уступлен туркам взамен лояльности турков в вопросе Донбасса и Крыма.
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24.04.2021 22:37 Відповісти
Так а що відносно геноциду індіанців та вікового знущання над чорношкірими?
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24.04.2021 21:30 Відповісти
100%!
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25.04.2021 10:04 Відповісти
Зате ситуація з уйгурами в Китаї - то =культурні особливості окремих лідерів=.
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24.04.2021 21:36 Відповісти
IMHO, Османська Імперія і ******* Турція - дві різні країни. Це, як робити ******** турок винними у викраденні Роксолани.. Можливо вони й рахують свою історію звідти, але ж ********** та історія дуже відрізняються
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24.04.2021 21:37 Відповісти
- хватит бухать
После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 международного признания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8 Великого национального собрания Турции , 29 октября 1923 года, вскоре после подписания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Лозаннского мирного договора (24 июля 1923 года) , было провозглашено создание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турецкой Республики , являвшейся преемницей Османской империи
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24.04.2021 22:00 Відповісти
Агеж! А ******* египтяне вважають себе потомками фараонів, а Рашка - СССР, але полятичні заяви не те саме, що дійсність.
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25.04.2021 11:53 Відповісти
кацапов бомбанут когда они вложат все бабки
так было и так будет
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25.04.2021 12:28 Відповісти
Пусть Бидон вызнае шо хочет, это их дела, но нам этого точно делать не надо
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24.04.2021 21:41 Відповісти
Непризнание Турцией геноцида армян 1915 г аналогично если бы Германия не признала Холакост евреев, а Россия не признает Голодомор украинцев 1932-1933 г
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24.04.2021 21:48 Відповісти
А шо таке Холакост?
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25.04.2021 06:57 Відповісти
Любопытный факт: термин "геноцид" был придуман и предложен к употреблению Рафаэлем Лемкиным в 30-х годах прошлого века на основе именно вот этого истребления армян.
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24.04.2021 22:36 Відповісти
Историк и политический аналитик из Нью-Йорка доктор Роберт Джон нашел документальные подтверждения высказывания Адольфа Гитлера "Кто сегодня помнит о геноциде армян?". доктор Джон обнаружил оригинал документа в военном отделении Национального Архива США. Цитата гласит: "Наша сила в нашем натиске и нашем зверстве... Кто помнит сегодня о геноциде армян?...". Напомним, что некоторые турецкие историки ставили под сомнение тот факт, что Гитлер действительно высказывался о геноциде армян в таком контексте. Документ, найденный американским ученым, свидетельствует о том, что приведенное выше заявление было сделано Гитлером на совещании высшего командования рейха, которое проходило в Оберзальцберге 22 августа 1939 года.
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24.04.2021 22:40 Відповісти
А что,алоизыч стал уже доктором исторических наук,что на него ссылаются?
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25.04.2021 13:19 Відповісти
Щось підозріло часто різні "історики" почали знаходити "звєрські" документи Третього Райху. Нарешті навчилися вправно папери підроБЛЯти, бо раніше їхні фальшивки швидко викривали - то невживаний в німецькій мові зворот, то шапка неправильно оформлена та ще й з граматичними помилками. А звєрські документи совка (наказ про розстріл сімей тих, хто здався в полон, який діяв кілька місяців), американські та британські докУменти про те, як вони цілком свідомо стирали з лиця землі німецькі міста - одних лише дітей загинуло під бомбами до півмільйона? Бомбардир Гарріс вихвалявся кількома розкішними альбомами в шкіряній палітурці, де були фото знищених німецьких міст. Шкода, що ця сволота здохла у власному ліжку. До речі, цікавий хвакт: під час бойових дій в Італії 43-45 рр. з боку британців та американців дезертирувало 30 тисяч солдатів та офіцерів. Чималенька цифра, еге ж? А взагалі рузвельт з черчіллем молодці: "визволили" Європу, щоби віддати її сталінському совку, який був тоді уособленням світового зла.
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25.04.2021 14:56 Відповісти
В Одессе есть Армянский переулок возле порта. Там до сих пор живут потомки турецких армян, которые спаслись морем и обосновались в Одессе.
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24.04.2021 22:42 Відповісти
Байден визнав геноцид вірмен Османською імперією - Цензор.НЕТ 177
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24.04.2021 22:47 Відповісти
А Римляне геноцидили Карфаген, ужаснонах.
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24.04.2021 22:49 Відповісти
Дык ништяк жи -"КАРТАГО ДЕЛЕНДА ЭСТ" Чо не так ,Вань?
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24.04.2021 23:16 Відповісти
дурню Байден спорол.
Не на часі.
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24.04.2021 22:57 Відповісти
Да? Странно, а на американские ресурсах так искренне этот шаг приветствуют и активно одобряют. Видимо забыли, что должны ставить украинские интересы выше собственных американских...
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24.04.2021 23:33 Відповісти
Занесли штуку армбаксов -вот и приветствуют...
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25.04.2021 13:21 Відповісти
Було й таке:
https://www.volyn.com.ua/news/11291-drevlyani-podayutb-v-sud-na-kiiv.html

ДРЕВЛЯНИ ПОДАЮТЬ В СУД НА КИЇВ
За те, що київська княжна Ольга тисячу з гаком років тому спалила Коростень...Мер міста Коростеня днями став головою Асоціації древніх міст України.
Свій прихід на посаду Москаленко вирішив "відзначити" історичним судовим позовом: він планує подати в суд на... Київ. За те, що київська княжна Ольга тисячу з гаком років тому спалила Коростень.
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25.04.2021 00:10 Відповісти
Тю, та нормально. Рашка заявляет, что они - правопреемники Киевской Руси. Вот пусть и платят.
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25.04.2021 01:25 Відповісти
Треба ще татарам з монголами !
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25.04.2021 13:23 Відповісти
Может это игра такая? Байден гонит на Эрдогана, Эрдоган на Байдена, ***** радуется и продаёт нищаки туркам, турка амерам, все довольны.
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25.04.2021 00:01 Відповісти
есть хороший фильм с Кристиан Бэйлом - "Обещание" 2016 г. про геноцид армян.
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25.04.2021 00:46 Відповісти
какой еще в жопу хеноцид армян
греби отсюда лапоть балалаешный
здесь нищим не подают
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25.04.2021 12:32 Відповісти
тут всё верно и справедливо Байден сделал.
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25.04.2021 03:30 Відповісти
Пашинян пришел к власти, в результате цветной революции, т. е. он ставленник Госдепа. Сейчас под Пашиняном стул качается, США ему помогают.
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25.04.2021 08:24 Відповісти
Армянские пропагандоны против! Байден визнав геноцид вірмен Османською імперією - Цензор.НЕТ 8464
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25.04.2021 10:45 Відповісти
во всем виноват Госдеп и Саакашвилли
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25.04.2021 12:31 Відповісти
Это же не лицо,а какой то пи.....дец...
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25.04.2021 13:25 Відповісти
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