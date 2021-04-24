Байден визнав геноцид вірмен Османською імперією

Президент США Джо Байден офіційно визнав, що систематичне вбивство і депортація сотень тисяч вірмен Османською імперією в сучасній Туреччині понад століття тому були геноцидом.

Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 24 квітня 1915 року, після арешту вірменської інтелігенції та лідерів громад у Константинополі османською владою, 1,5 мільйони вірмен були депортовані та вбиті", — йдеться у заяві.

За його словами, більшість з тих, хто вижив, були змушені шукати нові будинки у всьому світі, зокрема і в США. Він зазначає, що за десятиліття вірменські іммігранти збагатили Сполучені Штати "незліченними способами".

"Американський народ вшановує всіх тих вірмен, які загинули в геноциді, що розпочався цього дня 106 років тому", — додав Байден.

hromadske нагадує, що Байден пообіцяв визнати геноцид, ще будучи кандидатом в президенти. Цей крок може ускладнити і без того напружені відносини з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, писало "Радіо Свобода".

Законодавці та вірмено-американські активісти лобіювали, щоб Байден зробив заяву перед Днем пам'яті жертв геноциду вірмен, який відзначають 24 квітня. Попередники Байдена уникали використовувати термін "геноцид" в контексті цього моменту історії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Важливо визнати геноцид вірмен на державному рівні. Жодна країна і жоден народ не застрахований від повторення трагедії", - Аваков