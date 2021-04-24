Байден признал геноцид армян Османской империей
Президент США Джо Байден официально признал, что систематическое убийство и депортация сотен тысяч армян Османской империей в современной Турции более века назад были геноцидом.
Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
"Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османской властью, 1,5 миллиона армян были депортированы и убиты", - говорится в заявлении.
По его словам, большинство из тех, кто выжил, были вынуждены искать новые дома по всему миру, в том числе в США. Он отмечает, что за десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты "бесчисленными способами".
"Американский народ чтит всех армян, погибших в геноциде, начавшийся в этот день 106 лет назад", - добавил Байден.
hromadske напоминает, что Байден пообещал признать геноцид, еще будучи кандидатом в президенты. Этот шаг может осложнить и без того напряженные отношения с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, писало "Радио Свобода".
Законодатели и армяно-американские активисты лоббировали, чтобы Байден сделал заявление перед Днем памяти жертв геноцида армян, который отмечают 24 апреля. Предшественники Байдена избегали использовать термин "геноцид" в контексте этого момента истории.
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Историческая справедливость и ничего более. Тем более, что нет больше Османской империи.
еще
ромовцыган всех забери к себе - те тоже обогащают всех и везде где появляются.
например жизненный опыт - после кидка "лох" обогащается знанием шо видишь
рома самогонацыгана - делай так шоб не видеть его.
Беларусь и Украину тупо развели с ЯО. Обещанки взамен на сдачу реального инструмента, обеспечивавшего неприкосновенность границ обеих стран. Как дошло до выполнения обещанок.. ну, Вы знаете.
К сожалению, никто, кроме самих украинцев и немногочисленных добровольцев из других стран, за Украину воевать не будет. Поддержат добрым словом, ограниченными экономическими санкциями, частичной военно-технической помощью и развединформацией, но не более того. Такова реальность. Поэтому - надо быть сильными и вести системное военное строительство. Достаточно вспомнить, как финны в 39-40 дрались за свою страну и отстояли независимость.
Байден вроде геноцид Османской империи признал, а не Турции.
Втім - Туреччина і до цього не особливо поважала і слухалася НАТО , США і ЄвроПЕЙС(ІВ)ького "со(й)общества", маючи на усе свою особливу думку. Туреччина прагне бути лідером мусульманського світу. Мудрий вуєчко Джо це зрозумів і вирішив "відпустити" турків господарювати в мусульманських землях, на дорогу давши "вірменського" підсрачника...
Байден і Ердоган провели телефонну розмову ввечері 23 квітня, вони домовилися зустрітися під час саміту НАТО в Брюсселі в червні.
Кроме того признавать геноцид и депортации армянами азербайджанцев в 1992-1994 г.г..как и ранее, начиная с 1824 года. Там все по взрослому.
Так что все претензии армян к Азербайджану и Турции мимо кассы.
После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 международного признания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8 Великого национального собрания Турции , 29 октября 1923 года, вскоре после подписания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Лозаннского мирного договора (24 июля 1923 года) , было провозглашено создание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турецкой Республики , являвшейся преемницей Османской империи
https://twitter.com/newkc14
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Kavkaz Center
@newkc14
·https://twitter.com/newkc14/status/1385938104998105096 5 ч
В ответ на заявление Байдена о готовности формально признать т.н. "геноцид армян" в Османском Халифате, глава парламента Турции указал, что если Турция последует примеру США то парламенту придется весь год принимать такие решения, т.к. у США "самая запятнаная история"
(витяги)
Biden Tells Erdogan He'll Call Armenian Massacre a Genocide
...
He would be the first U.S. president in 40 years to publicly recognize the 1915 mass killings as a genocide.
Ronald Reagan was the last U.S. president to call the atrocities committed against the Armenians a "genocide," in 1981, but he soon backtracked under pressure from Turkey, the successor state to the Ottoman Empire.
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu told the news site Haberturk this week that Biden's words had no legal effect and would only harm U.S.-Turkey relations. "If the United States wants to worsen ties, the decision is theirs," he said.
Relations between the countries are already strained over Turkey's decision to purchase an air defense system from Russia, which led Donald Trump's administration to impose unprecedented sanctions against a member of NATO....
После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 международного признания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8 Великого национального собрания Турции , 29 октября 1923 года, вскоре после подписания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Лозаннского мирного договора (24 июля 1923 года) , было провозглашено создание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турецкой Республики , являвшейся преемницей Османской империи
так было и так будет
Не на часі.
https://www.volyn.com.ua/news/11291-drevlyani-podayutb-v-sud-na-kiiv.html
ДРЕВЛЯНИ ПОДАЮТЬ В СУД НА КИЇВ
За те, що київська княжна Ольга тисячу з гаком років тому спалила Коростень...Мер міста Коростеня днями став головою Асоціації древніх міст України.
Свій прихід на посаду Москаленко вирішив "відзначити" історичним судовим позовом: він планує подати в суд на... Київ. За те, що київська княжна Ольга тисячу з гаком років тому спалила Коростень.
греби отсюда лапоть балалаешный
здесь нищим не подают