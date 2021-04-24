Байден признал геноцид армян Османской империей

Президент США Джо Байден официально признал, что систематическое убийство и депортация сотен тысяч армян Османской империей в современной Турции более века назад были геноцидом.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османской властью, 1,5 миллиона армян были депортированы и убиты", - говорится в заявлении.

По его словам, большинство из тех, кто выжил, были вынуждены искать новые дома по всему миру, в том числе в США. Он отмечает, что за десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты "бесчисленными способами".

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"Американский народ чтит всех армян, погибших в геноциде, начавшийся в этот день 106 лет назад", - добавил Байден.

hromadske напоминает, что Байден пообещал признать геноцид, еще будучи кандидатом в президенты. Этот шаг может осложнить и без того напряженные отношения с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, писало "Радио Свобода".

Законодатели и армяно-американские активисты лоббировали, чтобы Байден сделал заявление перед Днем памяти жертв геноцида армян, который отмечают 24 апреля. Предшественники Байдена избегали использовать термин "геноцид" в контексте этого момента истории.

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