Окупанти витратять 2 млрд рублів на "реставрацію" Ханського палацу в Бахчисараї
У підконтрольному Кремлю "Міністерстві культури Криму" заявили, що на "реставрацію" 16 об'єктів Бахчисарайського історико-культурного та археологічного музею-заповідника "передбачено 2 мільярди рублів".
Таку заяву в ефірі телеканалу "Міллет" зробила "міністерка культури Криму" Аріна Новосельська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
При цьому вона пояснила тривалі терміни "складністю робіт".
"Близько двох мільярдів тільки на 16 об'єктів у Бахчисарайському заповіднику передбачено. Такі комплекси не реставруються одномоментно, інакше нам треба було б повністю закрити Бахчисарайський заповідник для відвідування і займатися реставраціями... Ханський палац - це ми скорочено так називаємо його. Це багато об'єктів у Бахчисарайському заповіднику. Роботи велися позаминулого, минулого, цього року, ще наступного року низку робіт буде проведено. Це чиста реставрація, складна дуже", - заявила Новосельська.
Видання зазначає, що Міністерство культури України поки не коментувало заяву Новосельської. Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс об'єкти культурної спадщини в Криму і Севастополі до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. До них, зокрема, належить Ханський палац у Бахчисараї.
Раніше маріонетка Кремля Сергій Аксьонов стверджував, що "реставрацію" Ханського палацу завершать у 2021 році.
Президент Росії Володимир Путін, звертаючись до членів Ради Федерації, доручив виділити додаткові кошти на "реставрацію" різних об'єктів культурної спадщини в Росії, до списку потрапили два палаци, що розташовані в окупованому Криму - Ханський і Воронцовський.
У 2020 році Організація Об'єднаних Націй із питань освіти, науки і культури заявила про погіршення ситуації в окупованому Криму, зокрема в питаннях захисту культурної спадщини.
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Это так, для бразильцев
20 січня 2018. МЗС: Україна закликає ЮНЕСКО вжити заходів для збереження Ханського палацу в Бахчисараї
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Під час будівництва цього монстра, доречі, загинуло близько десятка будівельників, але це Лужкова не зупинило. Хоч існує повірья, що будівництво церкви припиняється, якщо загине якийсь будівельник.