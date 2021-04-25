Окупанти витратять 2 млрд рублів на "реставрацію" Ханського палацу в Бахчисараї

У підконтрольному Кремлю "Міністерстві культури Криму" заявили, що на "реставрацію" 16 об'єктів Бахчисарайського історико-культурного та археологічного музею-заповідника "передбачено 2 мільярди рублів".

Таку заяву в ефірі телеканалу "Міллет" зробила "міністерка культури Криму" Аріна Новосельська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

При цьому вона пояснила тривалі терміни "складністю робіт".

"Близько двох мільярдів тільки на 16 об'єктів у Бахчисарайському заповіднику передбачено. Такі комплекси не реставруються одномоментно, інакше нам треба було б повністю закрити Бахчисарайський заповідник для відвідування і займатися реставраціями... Ханський палац - це ми скорочено так називаємо його. Це багато об'єктів у Бахчисарайському заповіднику. Роботи велися позаминулого, минулого, цього року, ще наступного року низку робіт буде проведено. Це чиста реставрація, складна дуже", - заявила Новосельська.

Читайте також: Окупанти планують витратити понад 10 млн рублів на документацію щодо "реконструкції" гарему в Ханському палаці

Видання зазначає, що Міністерство культури України поки не коментувало заяву Новосельської. Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс об'єкти культурної спадщини в Криму і Севастополі до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. До них, зокрема, належить Ханський палац у Бахчисараї.

Раніше маріонетка Кремля Сергій Аксьонов стверджував, що "реставрацію" Ханського палацу завершать у 2021 році.

Президент Росії Володимир Путін, звертаючись до членів Ради Федерації, доручив виділити додаткові кошти на "реставрацію" різних об'єктів культурної спадщини в Росії, до списку потрапили два палаци, що розташовані в окупованому Криму - Ханський і Воронцовський.

У 2020 році Організація Об'єднаних Націй із питань освіти, науки і культури заявила про погіршення ситуації в окупованому Криму, зокрема в питаннях захисту культурної спадщини.

Читайте також: Україна чекає від ЮНЕСКО напрямків моніторингової місії, яка перевірить стан Ханського палацу в окупованому Криму, - Нищук