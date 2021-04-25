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Окупанти витратять 2 млрд рублів на "реставрацію" Ханського палацу в Бахчисараї

Окупанти витратять 2 млрд рублів на

У підконтрольному Кремлю "Міністерстві культури Криму" заявили, що на "реставрацію" 16 об'єктів Бахчисарайського історико-культурного та археологічного музею-заповідника "передбачено 2 мільярди рублів".

Таку заяву в ефірі телеканалу "Міллет" зробила "міністерка культури Криму" Аріна Новосельська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

При цьому вона пояснила тривалі терміни "складністю робіт".

"Близько двох мільярдів тільки на 16 об'єктів у Бахчисарайському заповіднику передбачено. Такі комплекси не реставруються одномоментно, інакше нам треба було б повністю закрити Бахчисарайський заповідник для відвідування і займатися реставраціями... Ханський палац - це ми скорочено так називаємо його. Це багато об'єктів у Бахчисарайському заповіднику. Роботи велися позаминулого, минулого, цього року, ще наступного року низку робіт буде проведено. Це чиста реставрація, складна дуже", - заявила Новосельська.

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Видання зазначає, що Міністерство культури України поки не коментувало заяву Новосельської. Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс об'єкти культурної спадщини в Криму і Севастополі до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. До них, зокрема, належить Ханський палац у Бахчисараї.

Раніше маріонетка Кремля Сергій Аксьонов стверджував, що "реставрацію" Ханського палацу завершать у 2021 році.

Президент Росії Володимир Путін, звертаючись до членів Ради Федерації, доручив виділити додаткові кошти на "реставрацію" різних об'єктів культурної спадщини в Росії, до списку потрапили два палаци, що розташовані в окупованому Криму - Ханський і Воронцовський.

У 2020 році Організація Об'єднаних Націй із питань освіти, науки і культури заявила про погіршення ситуації в окупованому Криму, зокрема в питаннях захисту культурної спадщини.

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Автор: 

Крим (14201) пам’ятник (932) Бахчисарай (52)


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Топ коментарі
+4
Кабздец ханскому дворцу в Бахчисарае...
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25.04.2021 01:26 Відповісти
+2
Был дворец Ханский, теперь будет хамский.
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25.04.2021 01:28 Відповісти
+1
Хай ТРАТЯТ,УКРАИНЕ пригодится
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25.04.2021 01:53 Відповісти
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а при чем сдесь ханский дворец к россии????ШО КРЫМ ПОЛУЧАЕТСЯ----ЭТО ТУРЦИЯ???????
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25.04.2021 00:42 Відповісти
Турция в 1783 году признала Крым Россией. В том признании есть условие, что если Россия теряет права на Крым, то он автоматически становится Турцией. Когда в 1954 году РСФСР передала Крым УССР, то вроде на него права и не теряла. В 1991 году РФ права на Крым потеряла, т. е. юридически он стал Турцией. Я уверяю, что со временем, турки бы подняли этот вопрос.
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25.04.2021 08:38 Відповісти
16.12.1991 Турция признала независимость Украины в существующих границах.
Это так, для бразильцев
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25.04.2021 09:20 Відповісти
Кабздец ханскому дворцу в Бахчисарае...
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25.04.2021 01:26 Відповісти
Хамовники.
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25.04.2021 01:28 Відповісти
"Колишній голова Республіканського комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Едем Дудаков, який побував на місці проведення робіт, вважає, що Ханський палац у Бахчисараї назавжди втратив шанс увійти до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО через проведення російською владою анексованого Криму неякісних реставраційних робіт."
20 січня 2018. МЗС: Україна закликає ЮНЕСКО вжити заходів для збереження Ханського палацу в Бахчисараї
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25.04.2021 02:02 Відповісти
Был дворец Ханский, теперь будет хамский.
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25.04.2021 01:28 Відповісти
2 миллиарда на еще одну путенскую дачку А НАРОДУ ДВОРЦЫ Оккупанты потратят 2 млрд рублей на "реставрацию" Ханского дворца в Бахчисарае - Цензор.НЕТ 3889
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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25.04.2021 01:52 Відповісти
Хай ТРАТЯТ,УКРАИНЕ пригодится
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25.04.2021 01:53 Відповісти
Мир и Украина теряют уникальный памятник. В Крыму разрушают Бахчисарайский ханский дворец. Это единственный в мире образец ханской дворцовой архитектуры крымских татар. Уже уничтожены трехсотлетние балки большой ханской мечети, повреждаются исторические росписи. Все это происходит под предлогом реставрации, которую проводит фирма без опыта такой работы. Эти действия специалисты называют преступлением. Как сейчас (декабрь 2017) выглядит дворец - https://www.radiosvoboda.org/a/video/28939277.html
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25.04.2021 02:05 Відповісти
Эти действия специалисты называют преступлением - имена у спецов есть?
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25.04.2021 08:02 Відповісти
деньги пускай "осваивают" только дворец жалко!
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25.04.2021 07:02 Відповісти
мабуть із палацу вже останню плитку по єпєням рязанським ростягли ще й путінське стадо на чергові мільярди обдерли а ті тільки мекають і соплі восхіщєнно облизують
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25.04.2021 07:24 Відповісти
Реставрація по російські - розвалити стару рухлядь, а потім в більш зручному місті збудувати приблизно таку саму, але з ******* матеріалів і повісити табличку, що це пам'ятка старовини. Як зробили з Храмом Христа Спасителя у Москві. Спочатку висадили його у повітря і збудували на його мсці басейн. Потім Лужков за гроші міста з залізобетона вилив монстра, якого не візьме навіть термоядерка, вже більшого розміру і значно іншої форми, та назвав його на ім'я знищеного. А на перший Храм гроші збирала вся Росія, навіть убогі добровільно давали свій грош, а чи треба відновлювати підірваний Храм ніхто навіть людей не питав.
Під час будівництва цього монстра, доречі, загинуло близько десятка будівельників, але це Лужкова не зупинило. Хоч існує повірья, що будівництво церкви припиняється, якщо загине якийсь будівельник.
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25.04.2021 08:51 Відповісти
Да....была МОСКОВСКАЯ ИМПЕРИЯ.---она превратилась в РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ......она присоединила себе насильственно КРЫМ...потом КАВКАЗ потом УКРАИНУ и прочую мелочь......пля АЛЯСКУ!!!!!!!.....ФИНЛЯНДИЮ...надо перечислить---КАКИЕ СТРАНЫ НЕ БЫЛИ ПОД РОССИЕЙ..да не страны --А КОНТИНЕНТЫ!!!!!!!!!!!!!!...да...я согласна с ПУТИНЫМ-----РОССИЯ ВЕЛИКА!!!!!!и весь мир РОССИЯ.....блин---ДАЖЕ СЕЙЧАС!!!!!БЛИН...сейчас в АМЕРИКЕ ---РОССИЯ ВЛИЯЕТ НА ВЫБОРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Молодцы---шо можно еще сказать...РУССКИЕ ПРОСТО БЕРУТЬ И ДЕЛАЮТ.....а украинцы пистят. тьху
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25.04.2021 09:17 Відповісти
У кацапа істерика. Сидить без штанів на ядерній бомбі. візжить, мов свинюка, і загрожує підірвати весь Світ. Великокацап.
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25.04.2021 09:52 Відповісти
Это ж сколько расийские чиновники своих дворцов понастроят?!
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25.04.2021 09:28 Відповісти
А зачем.. Он уже построен в Геленджике...
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25.04.2021 09:39 Відповісти
Поки не знищать, не заспокояться. Сарана мокшанська.
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25.04.2021 09:47 Відповісти
"Реставрують" з Ханського в хамський.
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25.04.2021 10:30 Відповісти
Посмотрим после реставрации, что будет на два лярда или прожект.
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25.04.2021 10:52 Відповісти
Камней для реставрации хватает?
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25.04.2021 10:59 Відповісти
вы не понимаете - ***** себе новую резеденцию присмотрел
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25.04.2021 12:13 Відповісти
 
 