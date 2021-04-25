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Влада запроваджує нові податки під виглядом податкової амністії, - економіст

Влада запроваджує нові податки під виглядом податкової амністії, - економіст

Ініціатива податкового комітету Верховної Ради з податкової амністії є черговою спробою заробити на українцях.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Найбільші питання, на думку експерта, викликає той факт, що можновладців та чиновників ці ініціативи не торкнуться.

"Поділімо - легалізація для можновладців, які накрали, так от їх фактично це не буде стосуватися, тому що в законопроєкті взагалі говориться про те, що вони вже не задекларували і їм не потрібно нічого декларувати. Тобто у них є майно величезне, але при цьому ніхто Зеленському не поставив питання: а ти податки сплатив зі своїх кіпрських і офшорних компаній, які ти там отримав. А твої партнери сплатили? Ніхто ці питання їм не задає. А враховуючи, що вони це офіційно їх задекларували, ніяких і питань немає", - написав експерт.

Решта ж українців, за його словами, будуть змушені заплатить 5% податків зі своїх заощаджень та майна.

"Вони сподіваються, вони навіть не приховують, що вони хочуть заробити на громадянах. Вони навіть порахували, скільки доходів додатково вони отримують в бюджет. Питання в тому, що ви не зможете проконтролювати всіх і вся з точки зору того, хто скільки витратив. Коли ви почнете в ручному режимі визначати вартість житла, навіть вище певних нормативів, які вони виставили. Це не просто абсурд. Це буде завжди створювати можливості для корупції і зловживань, з якою вартістю оцінити те чи інше майно, з якою вони мають платити щось", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт Зеленського про амністію капіталів вдарить по більшості населення і навпаки посприяє більшій тінізації доходів, - нардеп "ЄС" Южаніна

Нагадаємо, раніше у першому читанні було прийнято законопроєкт №5153 щодо так званої "податкової амністії" або одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб.

Згідно з документом, громадяни мають сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року, навіть якщо ці кошти зароблено легальним шляхом та було сплачено всі податки. Водночас не декларуються літак, вертоліт, катер та яхта (по одному на одного громадянина).

податки (3805) економіка (924)


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Топ коментарі
+53
Говорили в свое врем зебилам....думайТе....а они не смогли...нечем....
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25.04.2021 21:22
+40
Власть вводит новые налоги под видом налоговой амнистии, - экономист - Цензор.НЕТ 5982
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25.04.2021 21:25
+40
Влада вводить нові податки під виглядом податкової амністії, - економіст - Цензор.НЕТ 9030
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25.04.2021 21:35
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офис Каломойского там находится, но обыски были совсем не у Бени.
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25.04.2021 23:10 Відповісти
Владаза проваджує нові податки під виглядом податкової амністії, - економіст - Цензор.НЕТ 3234
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25.04.2021 23:11 Відповісти
Но конечно звиздец грабить население путем принятия закона. Средние века прям.
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25.04.2021 23:12 Відповісти
Що таке податки в цивілізованій державі?! Це плата громадян інститутам та органам держави держави за певні послуги. Базовим договором між державою і громадянами україни є Конституція, додатковими угодами - всі решта законів! Чи виконує свою роботу держава Україна за взятими на себе забов'язаннями? Це риторичне запитання. В нас порядок хоч десь?! Може вже суди реформували? Чи міліцію? Чи прокуратуру? Ні копійки їм в теперішньму вигляді. Забули податковий майдан, євробляхерів...? Після прийняття такого закону запалає не тільки центр Києва, запалає вся Україна. Перші два майдани здадуться квіточками. На фоні війни з РФ, це виглядає спланованою спецоперацією останньої по дестабілізації України. Українські спецслужби зайняті абичим, або не мають нормальних аналітиків. Єдина надія на іноземні спецслужби, країни яких не хочуть знов покласти Україну під РФ - бо це буде загрожувати їх безпеці.
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25.04.2021 23:27 Відповісти
24 апреля 1915 в Стамбуле начались массовые аресты армян, которые были наиболее влиятельным национальным меньшинством в мусульманской империи.
По утверждению историка Андрея Козицкого, перед началом Первой мировой войны армяне составляли десятую часть населения Османской империи, контролируя при этом две трети импорта и 80% розничной торговли.

Князь Игорь, собрав налоги один раз, решил совершить финансовое злоупотребление и собрать налоги еще раз. В Коростене его не поняли и по решению Вече казнили.

Это История, а сегодня всё же 21-й век. Я надеюсь, что ни ВР, ни Президент не поддержат такой дебильной инициативы финансового комитета. Да и Гетьманцева, за такие выкрутасы надо Слугам уволить с поста руководителя комитета.
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26.04.2021 18:51 Відповісти
Це звичайна диверсія путінососа гетьманцева і бужанського,не вдається на фронті то вони будуть в тилу робити те що роблять,приймаючи тупорилі закончики руского міру,бо тільки на ресеї можуть приймати таку хрінь,а гетьманцев ще та гнида мацковска,то така су..а що далі нікуди подивіться який бред воно на ефірах меле,от які громадяни погані не платять податки космічні,але зволоч ніразу несказала знизити податки щоб вони були справедливі і тоді всі почнуть платити,ні су...а хоче нові податки вводити,і морда взагалі обнагліла ще з офіційно заощаджених грошей люди мають йому відстігнути 5% і занести готівку в наші банки,він думає що він такий мудрий а всі дурачки...?
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25.04.2021 23:30 Відповісти
- конфетку хочешь?
- ну хочу...

- подожди пока разверну...
- ну?

- не нукай! вот тебе фантик...
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25.04.2021 23:35 Відповісти
****** на воротник гетьманцеву,
правда я, как голосовавший за подонка, который отправил в тюрьму Кузьменко и Антонеко,
пожалуй не имею права голоса
...
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26.04.2021 00:19 Відповісти
Влада запроваджує нові податки під виглядом податкової амністії, - економіст - Цензор.НЕТ 41
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26.04.2021 01:40 Відповісти
Чет не понял, это за что налог платить? За себя и за дядю?
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26.04.2021 16:39 Відповісти
зебилята!!! ау!!!
отзовитесь, расскажите нам про барыгу Порошенко, липецкую фабрику и все остальные фейки почему вы против него голосовали и выбрали это воровское клоунское убожество
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26.04.2021 16:56 Відповісти
Потому что не останови мы Порошенко. он бы стал еще хуже Лукашенко, в этом ни малейших сомнений.
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26.04.2021 18:54 Відповісти
А так, Зеленский-1, ничем не лучше Порошенко-1.
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26.04.2021 18:55 Відповісти
серьёзно или идиот? ты думаешь Европейские ценности куда нас вёл Порох = ценности Лукашенко?
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26.04.2021 18:57 Відповісти
тебя из какой психушки выпустили?
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26.04.2021 21:15 Відповісти
Вообще пофиг, хай хоть в три раза подымут. Зебилам это только на пользу.
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26.04.2021 20:35 Відповісти
Це херня,зелені ригаки готуються відбирати розпайовану землю ,Вже підготували закон " про консолідацію земель" за яким земля може бути відібрані на користь багатшого сусіда без згоди власника. Я особисто відріжу голову першому хто захоче моєї земельки,а ви ?
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26.04.2021 22:06 Відповісти
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