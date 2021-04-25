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Власть вводит новые налоги под видом налоговой амнистии, - экономист

Власть вводит новые налоги под видом налоговой амнистии, - экономист

Инициатива налогового комитета Верховной Рады по налоговой амнистии является очередной попыткой заработать на украинцах.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Наибольшие вопросы, по мнению эксперта, вызывает тот факт, что чиновников эти инициативы не коснутся.

"Поделим - легализация для власть имущих, которые наворовали, так вот их фактически это не будет касаться, потому что в законопроекте вообще говорится о том, что они уже не задекларировали и им не нужно ничего декларировать. То есть у них есть имущество огромное, но при этом никто не задал вопроса: а ты налоги уплатил со своих кипрских и офшорных компаний, которые ты там получил. А твои партнеры оплатили? Никто эти вопросы им не задает. А учитывая, что они это официально их задекларировали, никаких и вопросов нет", - написал эксперт.

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Остальные же украинцы, по его словам, будут вынуждены заплатит 5% налогов со своих сбережений и имущества.

"Они надеются, они даже не скрывают, что они хотят заработать на гражданах. Они даже посчитали, сколько доходов дополнительно они получают в бюджет. Вопрос в том, что вы не сможете проконтролировать всех и вся с точки зрения того, кто сколько потратил. Когда вы начнете в ручном режиме определять стоимость жилья, даже выше определенных нормативов, которые они выставили. Это не просто абсурд. Это будет всегда создавать возможности для коррупции и злоупотреблений, с какой стоимостью оценить то или иное имущество, с которой они должны платить что-то", - отметил он.

Напомним, ранее в первом чтении был принят законопроект №5153 относительно так называемой "налоговой амнистии" или одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц.

Согласно документу, граждане должны оплатить единовременный сбор: 5% в отношении активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом; 2,5% относительно стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года, даже если эти средства заработаны легальным путем и были уплачены все налоги. В то же время не декларируются самолет, вертолет, катер и яхта (по одному на одного гражданина).

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налоги (3238) экономика (3875)


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Топ комментарии
+53
Говорили в свое врем зебилам....думайТе....а они не смогли...нечем....
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25.04.2021 21:22
+40
Власть вводит новые налоги под видом налоговой амнистии, - экономист - Цензор.НЕТ 5982
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25.04.2021 21:25
+40
Влада вводить нові податки під виглядом податкової амністії, - економіст - Цензор.НЕТ 9030
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25.04.2021 21:35
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Страница 3 из 3
офис Каломойского там находится, но обыски были совсем не у Бени.
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25.04.2021 23:10 Ответить
Владаза проваджує нові податки під виглядом податкової амністії, - економіст - Цензор.НЕТ 3234
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25.04.2021 23:11 Ответить
Но конечно звиздец грабить население путем принятия закона. Средние века прям.
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25.04.2021 23:12 Ответить
Що таке податки в цивілізованій державі?! Це плата громадян інститутам та органам держави держави за певні послуги. Базовим договором між державою і громадянами україни є Конституція, додатковими угодами - всі решта законів! Чи виконує свою роботу держава Україна за взятими на себе забов'язаннями? Це риторичне запитання. В нас порядок хоч десь?! Може вже суди реформували? Чи міліцію? Чи прокуратуру? Ні копійки їм в теперішньму вигляді. Забули податковий майдан, євробляхерів...? Після прийняття такого закону запалає не тільки центр Києва, запалає вся Україна. Перші два майдани здадуться квіточками. На фоні війни з РФ, це виглядає спланованою спецоперацією останньої по дестабілізації України. Українські спецслужби зайняті абичим, або не мають нормальних аналітиків. Єдина надія на іноземні спецслужби, країни яких не хочуть знов покласти Україну під РФ - бо це буде загрожувати їх безпеці.
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25.04.2021 23:27 Ответить
24 апреля 1915 в Стамбуле начались массовые аресты армян, которые были наиболее влиятельным национальным меньшинством в мусульманской империи.
По утверждению историка Андрея Козицкого, перед началом Первой мировой войны армяне составляли десятую часть населения Османской империи, контролируя при этом две трети импорта и 80% розничной торговли.

Князь Игорь, собрав налоги один раз, решил совершить финансовое злоупотребление и собрать налоги еще раз. В Коростене его не поняли и по решению Вече казнили.

Это История, а сегодня всё же 21-й век. Я надеюсь, что ни ВР, ни Президент не поддержат такой дебильной инициативы финансового комитета. Да и Гетьманцева, за такие выкрутасы надо Слугам уволить с поста руководителя комитета.
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26.04.2021 18:51 Ответить
Це звичайна диверсія путінососа гетьманцева і бужанського,не вдається на фронті то вони будуть в тилу робити те що роблять,приймаючи тупорилі закончики руского міру,бо тільки на ресеї можуть приймати таку хрінь,а гетьманцев ще та гнида мацковска,то така су..а що далі нікуди подивіться який бред воно на ефірах меле,от які громадяни погані не платять податки космічні,але зволоч ніразу несказала знизити податки щоб вони були справедливі і тоді всі почнуть платити,ні су...а хоче нові податки вводити,і морда взагалі обнагліла ще з офіційно заощаджених грошей люди мають йому відстігнути 5% і занести готівку в наші банки,він думає що він такий мудрий а всі дурачки...?
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25.04.2021 23:30 Ответить
- конфетку хочешь?
- ну хочу...

- подожди пока разверну...
- ну?

- не нукай! вот тебе фантик...
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25.04.2021 23:35 Ответить
****** на воротник гетьманцеву,
правда я, как голосовавший за подонка, который отправил в тюрьму Кузьменко и Антонеко,
пожалуй не имею права голоса
...
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26.04.2021 00:19 Ответить
Влада запроваджує нові податки під виглядом податкової амністії, - економіст - Цензор.НЕТ 41
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26.04.2021 01:40 Ответить
Чет не понял, это за что налог платить? За себя и за дядю?
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26.04.2021 16:39 Ответить
зебилята!!! ау!!!
отзовитесь, расскажите нам про барыгу Порошенко, липецкую фабрику и все остальные фейки почему вы против него голосовали и выбрали это воровское клоунское убожество
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26.04.2021 16:56 Ответить
Потому что не останови мы Порошенко. он бы стал еще хуже Лукашенко, в этом ни малейших сомнений.
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26.04.2021 18:54 Ответить
А так, Зеленский-1, ничем не лучше Порошенко-1.
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26.04.2021 18:55 Ответить
серьёзно или идиот? ты думаешь Европейские ценности куда нас вёл Порох = ценности Лукашенко?
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26.04.2021 18:57 Ответить
тебя из какой психушки выпустили?
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26.04.2021 21:15 Ответить
Вообще пофиг, хай хоть в три раза подымут. Зебилам это только на пользу.
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26.04.2021 20:35 Ответить
Це херня,зелені ригаки готуються відбирати розпайовану землю ,Вже підготували закон " про консолідацію земель" за яким земля може бути відібрані на користь багатшого сусіда без згоди власника. Я особисто відріжу голову першому хто захоче моєї земельки,а ви ?
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26.04.2021 22:06 Ответить
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