Нардеп ОПЗЖ Ківа завтра захищатиме кандидатську дисертацію
Захист кандидатської дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи відбудеться в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук одеського активіста Сергія Стерненка.
"Завтра у світила вітчизняної науки і видатного вченого Іллі Ківи відбудеться захист кандидатської роботи. 26.04 о 10:00, вул. Нововокзальна, 17, аудиторія 205. Ех, шкода що я під арештом, так би сходив послухати", - написав він.
До посту Стерненко доклав повідомлення про захист за підписом вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 Марії Масик.
На сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України доступні автореферат, повний текст дисертації "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)" Іллі Володимировича Ківи, а також два відкликання на його роботу. Ківа претендує на науковий ступінь кандидата наук з державного управління.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Усі знають що вчені ступень можна купити в Україні але щоб так нахабно та відверто.... ківа.... кандидат.... дна взагалі не існує....
Кто-то пишет , а Кива на защите только рот будет открывать
Прайс лист даже на кандидатские существует .
Нардепы заботятся о спрей старости- бо могут только всех учить 😀
Думаю, та сама картина буде і на "захисті" Кивою дисертації...
Цікаво. Хто затра захищатиметься? Від кого (чого)?
Не сомневайтесь , что всем хорошо заплачено - бо Кива хочет на старости быть президентом академии наук Украины - - задача от фсб такая 😀
Так бы жил любой:
Хочешь - спать ложись,
Хочешь - песни пой!
Але реальність - гірка.
Тотальне знецінення знань, дипломів, звань, ступенів, науки як такої ...
І біда в тому, що багато з них уже доценти, професори, асистенти кафедр - ВЧАТЬ!!! наступне покоління.
Більшість населення постсовкових держав мають скалічену, звироджену мораль.
В тому і основна проблема їх бід.
Позор той комиссии, которая допустит его к защите!
профанадиссертацию:
Солнце воздух, онанизм,
Укрепляют организм.
Понижают вес людей
И раcходы на бл&дей