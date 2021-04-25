Нардеп ОПЗЖ Ківа завтра захищатиме кандидатську дисертацію

Захист кандидатської дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи відбудеться в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук одеського активіста Сергія Стерненка.

"Завтра у світила вітчизняної науки і видатного вченого Іллі Ківи відбудеться захист кандидатської роботи. 26.04 о 10:00, вул. Нововокзальна, 17, аудиторія 205. Ех, шкода що я під арештом, так би сходив послухати", - написав він.

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До посту Стерненко доклав повідомлення про захист за підписом вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 Марії Масик.

На сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України доступні автореферат, повний текст дисертації "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)" Іллі Володимировича Ківи, а також два відкликання на його роботу. Ківа претендує на науковий ступінь кандидата наук з державного управління.