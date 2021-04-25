Нардеп ОПЗЖ Кива завтра будет защищать кандидатскую диссертацию

Защита кандидатской диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы пройдет в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook одесского активиста Сергея Стерненко.

"Завтра у светила отечественной науки и выдающегося ученого Ильи Кивы состоится защита кандидатской работы. 26.04 в 10:00, ул. Нововокзальная, 17, аудитория 205. Эх, жаль что я под арестом, так сходил послушать", - написал он.

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К посту Стерненко приложил сообщение о защите за подписью ученого секретаря Специализированного ученого совета Д 26.891.02 Марии Масик.

На сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости Украины доступны автореферат, полный текст диссертации "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" Ильи Владимировича Кивы, а также два отзыва на его работу. Кива претендует на ученую степень кандидата наук по государственному управлению.

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