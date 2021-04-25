Нардеп ОПЗЖ Кива завтра будет защищать кандидатскую диссертацию
Защита кандидатской диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы пройдет в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook одесского активиста Сергея Стерненко.
"Завтра у светила отечественной науки и выдающегося ученого Ильи Кивы состоится защита кандидатской работы. 26.04 в 10:00, ул. Нововокзальная, 17, аудитория 205. Эх, жаль что я под арестом, так сходил послушать", - написал он.
К посту Стерненко приложил сообщение о защите за подписью ученого секретаря Специализированного ученого совета Д 26.891.02 Марии Масик.
На сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости Украины доступны автореферат, полный текст диссертации "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" Ильи Владимировича Кивы, а также два отзыва на его работу. Кива претендует на ученую степень кандидата наук по государственному управлению.
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Усі знають що вчені ступень можна купити в Україні але щоб так нахабно та відверто.... ківа.... кандидат.... дна взагалі не існує....
Кто-то пишет , а Кива на защите только рот будет открывать
Прайс лист даже на кандидатские существует .
Нардепы заботятся о спрей старости- бо могут только всех учить 😀
Думаю, та сама картина буде і на "захисті" Кивою дисертації...
Цікаво. Хто затра захищатиметься? Від кого (чого)?
Не сомневайтесь , что всем хорошо заплачено - бо Кива хочет на старости быть президентом академии наук Украины - - задача от фсб такая 😀
Так бы жил любой:
Хочешь - спать ложись,
Хочешь - песни пой!
Але реальність - гірка.
Тотальне знецінення знань, дипломів, звань, ступенів, науки як такої ...
І біда в тому, що багато з них уже доценти, професори, асистенти кафедр - ВЧАТЬ!!! наступне покоління.
Більшість населення постсовкових держав мають скалічену, звироджену мораль.
В тому і основна проблема їх бід.
Позор той комиссии, которая допустит его к защите!
профанадиссертацию:
Солнце воздух, онанизм,
Укрепляют организм.
Понижают вес людей
И раcходы на бл&дей