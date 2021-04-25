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Нардеп ОПЗЖ Кива завтра будет защищать кандидатскую диссертацию

Нардеп ОПЗЖ Кива завтра будет защищать кандидатскую диссертацию

Защита кандидатской диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы пройдет в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook одесского активиста Сергея Стерненко.

"Завтра у светила отечественной науки и выдающегося ученого Ильи Кивы состоится защита кандидатской работы. 26.04 в 10:00, ул. Нововокзальная, 17, аудитория 205. Эх, жаль что я под арестом, так сходил послушать", - написал он.

Нардеп ОПЗЖ Кива завтра будет защищать кандидатскую диссертацию 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива о защите научной диссертации: У меня три высших образования, на секундочку. В чем проблема, что я учусь? Когда после туалета буду мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать

К посту Стерненко приложил сообщение о защите за подписью ученого секретаря Специализированного ученого совета Д 26.891.02 Марии Масик. 

Нардеп ОПЗЖ Кива завтра будет защищать кандидатскую диссертацию 02

На сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости Украины доступны автореферат, полный текст диссертации "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" Ильи Владимировича Кивы, а также два отзыва на его работу. Кива претендует на ученую степень кандидата наук по государственному управлению. 

Также читайте: Народный депутат Украины Кива: "Если бы в мире проводилась Олимпиада для шлюх, Украина всегда бы занимала все призовые места"

Автор: 

кандидат (1014) наука (696) Кива (398)


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Топ комментарии
+36
Ватный даун Кива будет завтра подтверждать что он не даун.Но мы то знаем, что этот скунс тупорылый полный даун
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25.04.2021 22:20
+33
Нардеп ОПЗЖ Кива завтра будет защищать кандидатскую диссертацию - Цензор.НЕТ 2348
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25.04.2021 22:22
+32
Це йому так би мовити адной лєвой!
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25.04.2021 22:16
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Страница 2 из 2
Там уже очередь по записи за этими шкурами.
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25.04.2021 22:57 Ответить
Висловився? Твій кукуріко-ліміт вичерпано. А тепер - в хій.
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25.04.2021 22:51 Ответить
Дохдурь киви.
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25.04.2021 22:47 Ответить
Отэто киву торкнуло.😱
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25.04.2021 22:50 Ответить
Ківа захищає дисертацію. Відео 18+
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25.04.2021 22:52 Ответить
Тема "Унутри ссисионная эякуляция".
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25.04.2021 22:58 Ответить
Зе-деградація та шкарлетизація академічної сфери України в дії!
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25.04.2021 22:53 Ответить
неудивительно. у нас половина кандидатов наук таких.
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25.04.2021 22:53 Ответить
Киве больше не наливать.
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25.04.2021 22:54 Ответить
Чтоб руки не дрожали ?
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25.04.2021 23:21 Ответить
Яка тема дисертації? "Як отримувати велику зарплату за чесання яєць?"
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25.04.2021 22:56 Ответить
Вроде, но могу ошибаться "Влияние общества на импотентные органы полиции
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26.04.2021 00:24 Ответить
Зачем козе баян,корова и седло,кива и дисиртацыя.😂
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25.04.2021 22:57 Ответить
https://durdom.in.ua/uk/main/photo/photo_id/87801.phtml ПроФФесор конечно лАпух
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26.04.2021 00:55 Ответить
А тема диссертации наверное какой производительнее дрочить левой или правой а может и двумя сразу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.04.2021 22:58 Ответить
Пукач интересную тему создал, как "жрать собственное ... выполнять преступные наказы руководства и получить за это погоны"
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26.04.2021 00:27 Ответить
Ещё один проФФеСор хочет быть
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25.04.2021 22:59 Ответить
Да богат русский мир на интелектуалов.🦍🐙🐖🦌
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25.04.2021 23:06 Ответить
вчену раду эту поближе к горе ху-ям!
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25.04.2021 23:03 Ответить
Может кто то из киевлян завтра будет иметь время- сходите на защиту и сделайте стрим-трансляцию этого события.Думаю, это будет из разряда поведения Шарикова, может, ещё и хуже.
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25.04.2021 23:22 Ответить
Як що такий імбіцил як Ківа "захистить" це буде повна руйнація освіти й черговий доказ що усе продається.
Усі знають що вчені ступень можна купити в Україні але щоб так нахабно та відверто.... ківа.... кандидат.... дна взагалі не існує....
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25.04.2021 23:25 Ответить
В поліції посади також, закон Пукача, який доведено навіть на прикладі керівників поліції
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26.04.2021 00:30 Ответить
Только не лейте на Киву зелёнку. Навеяло.
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25.04.2021 23:27 Ответить
ОПЯТЬ БУДЕТ ДРОЧИТЬ !!! КАНДИДОЗ В ОНАНИСТЫ )))
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25.04.2021 23:29 Ответить
Ми, українці, звичайно, можемо позубоскалити з цього приводу. Але більше підстав має сміятись Кива і такі як він. Тому що це він є депутатом, тому що він, який мастурбується у приміщені, де приймаються закони України і продовжує бути депутатом. А ми сміємося з нього, але стоїмо внизу, а він нагорі. Так що нам не сміятись треба, а гнати його в шию з Ради і з влади.
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25.04.2021 23:30 Ответить
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25.04.2021 23:33 Ответить
Если Кива защитится, то это означает, что от высшего образования в Украине остались одни развалины и мошенники. Чего стоит такое "образование" в стране, где психу-упырю со справкой присваивают звание "кандидата наук"?
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25.04.2021 23:42 Ответить
Еще один "проффессор".
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25.04.2021 23:45 Ответить
Продажа кандидатских работ депутатам поставлена на широкую ногу 😀😀😀
Кто-то пишет , а Кива на защите только рот будет открывать
Прайс лист даже на кандидатские существует .
Нардепы заботятся о спрей старости- бо могут только всех учить 😀
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25.04.2021 23:51 Ответить
Сорри - о своей старости
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25.04.2021 23:51 Ответить
"Спрей старости" - цікава ідея страшної біологічної зброї )))
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26.04.2021 01:10 Ответить
Якось представляв інтереси потерпілого у суді. Ну, ознайомилися з обвинувальним висновком, допитали заявлених свідків, вивчили докази. Суддя оголосив судові дебати. Першому слово надається прокурору. Я взяв чистий аркуш паперу, ручку, щоб робить помітки, у випадку, якщо прокурор у своїй промові, на мою думку, випустить якийсь момент, який ущемить інтереси мого клієнта... Однак, "молоде прокурореня", замість висловлення свого погляду на доведеність ступеня вини підсудного, важливості тих чи інших свідчень, доказів, оцінки обставин, що обтяжують чи виправдовують його вину, встає, і, "по-пролетарськи", заявляє: " Та що тут довго говорить? П"ять років йому!!!"
Думаю, та сама картина буде і на "захисті" Кивою дисертації...
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26.04.2021 08:49 Ответить
Справа не в Киві. Справа в тих, хто буде приймати цей "захист" і за скільки... Цікаво, коли, кому і за скільки ця кива здавала кандидатський мінімум? І чи взагалі, ця кива проходила шлях від "дипломника" ВУЗу до автора кандидатської дисертації. Дуже цікаво побачити публікації наукових статей цього "науковця" в наукових журналах. Може він десь у інший спосіб себе виявив науковцем? Може він є співавтором, чи асистентом наукових статей, книжок, підручників тощо? Про киву усе ясно. Цікаво, хто із науковців готовий залайнуватися цим брудом, щоб потім від нього вже ніколи не мідмитися???!!!

Цікаво. Хто затра захищатиметься? Від кого (чого)?
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25.04.2021 23:51 Ответить
А кто у Кивы руководитель научной работы ? А кто рецензент ?

Не сомневайтесь , что всем хорошо заплачено - бо Кива хочет на старости быть президентом академии наук Украины - - задача от фсб такая 😀
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25.04.2021 23:55 Ответить
А у психов жизнь -
Так бы жил любой:
Хочешь - спать ложись,
Хочешь - песни пой!
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25.04.2021 23:58 Ответить
Живем в такое время - что новость от анекдота уже не отличить..
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25.04.2021 23:58 Ответить
Прийшов час перейменувати Академію Наук України в Багадєльню Розумововідсталих Ідіотів.
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26.04.2021 00:04 Ответить
страна непуганых идиотов человек со справкой академик
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26.04.2021 00:06 Ответить
А
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26.04.2021 00:06 Ответить
на защите Киву будет поддерживать Клован зеленский
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26.04.2021 00:06 Ответить
Хотелось бі видео єтого шоу увидеть! Ув экзаменаторы просим вас сделать запись и выложить в доступ, что бы страна видела своих "героев" умных таких как Кува!
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26.04.2021 00:26 Ответить
Коменти - пречудові. Дотепні.
Але реальність - гірка.
Тотальне знецінення знань, дипломів, звань, ступенів, науки як такої ...
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26.04.2021 00:33 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Ківа завтра захищатиме кандидатську дисертацію - Цензор.НЕТ 9408
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26.04.2021 00:51 Ответить
Лишь бы опоненты таблицу умножения не спрашивали...
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26.04.2021 01:18 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Ківа завтра захищатиме кандидатську дисертацію - Цензор.НЕТ 4419
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26.04.2021 01:38 Ответить
В принципі достатньо заголовка . Але вже казав , що треба спитати з тих , хто призначав імбіцила на різні посади . А тепер дійшло до десертації .
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26.04.2021 02:57 Ответить
Таваріщ Ківа, ви большой учьоний,в язикознанії познавшій толк! В.Висоцький.
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26.04.2021 04:21 Ответить
Что за дичь?😵
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26.04.2021 05:39 Ответить
Дрочити буде?
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26.04.2021 05:43 Ответить
До чего вы дожились,украинцы! Анонист кива мустурбирует прямо в здании Верховной рады! Позор вам,украинцы!
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26.04.2021 06:14 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Ківа завтра захищатиме кандидатську дисертацію - Цензор.НЕТ 2078
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26.04.2021 07:06 Ответить
Вот так и двигают науку. Не вперед. В сторону...
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26.04.2021 07:35 Ответить
Григорич, эти псевдоученые науку вообще никуда не двигают, они уничтожают ее последние крохи !
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26.04.2021 10:34 Ответить
дисиртация на тему"дык кады дрочу - стать праффєсаром хачу"
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26.04.2021 07:54 Ответить
Тема диссертации "Как выжить после расстрела, или экономия на сексе, как основа законотворчества"!
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26.04.2021 08:05 Ответить
А где продаются билеты на это цирковое представление?
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26.04.2021 08:29 Ответить
Этот факт много говорит об системе высшего обрахования в Украине.
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26.04.2021 08:55 Ответить
А его научным руководителем в защите кандидатской будет "доктор" Пидалик. А че... Ну вот такая у нас " элита", либо предатели, либо воры, либо жулики, либо идиЕты. Хотя бывает и все в " одном флаконе" ( это про Киву)
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26.04.2021 09:14 Ответить
Якщо хтось піде туди, то будь ласка запишіть відео...
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26.04.2021 09:35 Ответить
За час незалежності в Україні уже "виховали" цілий легіон таких от "вчених".
І біда в тому, що багато з них уже доценти, професори, асистенти кафедр - ВЧАТЬ!!! наступне покоління.
Більшість населення постсовкових держав мають скалічену, звироджену мораль.
В тому і основна проблема їх бід.
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26.04.2021 09:36 Ответить
Научный руководитель петро потрох,при нем этот дрочерный хлопчик сделал головокружительную карьеру в МВД,наверное Марине он очень нравился.
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26.04.2021 09:38 Ответить
Прежде, чем допускать Киву к защите кем-то написанной диссертации, следовало бы проверить его IQ . Любой физиономист, глядя на лицо этого соискателя скажет: дебил!
Позор той комиссии, которая допустит его к защите!
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26.04.2021 10:27 Ответить
Неужели Маск вживил Киве чип? Или защищать дисер будет та обезьяна, что играла на компе силой мысли?
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26.04.2021 11:59 Ответить
Валуев-2 - жжОт...
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26.04.2021 13:31 Ответить
Рецензия на эту профана диссертацию:
Солнце воздух, онанизм,
Укрепляют организм.
Понижают вес людей
И раcходы на бл&дей
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28.04.2021 09:10 Ответить
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