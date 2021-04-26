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У Лос-Анджелесі оголосили переможців премії "Оскар": найкращий фільм - "Земля кочівників", найкращий актор - Ентоні Гопкінс, найкраща актриса - Френсіс Мак-Дорманд. СПИСОК

У Лос-Анджелесі оголосили переможців премії

Журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів 93-ї церемонії нагородження однією з найпрестижніших кінопремій світу "Оскар".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Переможцем у найпрестижнішій категорії "Найкращий фільм" стала стрічка "Земля кочівників". Творчий колектив фільму забрав одразу три "Оскари": на додачу до найкращого фільму, ще й за "Найкращу режисерську роботу" та "Найкращу жіночу роль".

Звання найкращого актора заслужено здобув Ентоні Гопкінс, який виконав головну роль у фільмі "Батько".

Водночас "Оскари" за ролі другого плану отримали Деніел Калуя за "Юда і Чорний Месія" та Юн Ю Чжун за "Мінарі".

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано "Душу", а найкращою короткометражною анімацією - "Якщо щось трапиться, я тебе люблю".

Технічні нагороди - "Найкращий звук" та "Найкращий монтаж" - очікувано дісталися "Звуку металу". Водночас найкраща музика, на переконання журі, була в анімаційній "Душі", а найкраща пісня - Fight for You Дернста Еміля II, H.E.R та Тіари Томас - у "Чорному Месії".

Показово, що цьогорічний рекордсмен за кількістю номінацій "Манк", який висувався на здобуття премії у 10 категоріях, отримав лише дві статуетки ("Найкраща робота художника-постановника" та "Найкраща операторська робота").

Читайте на "Цензор.НЕТ": У довгий список номінантів на "Оскар-2021" потрапили два українські фільми: "Атлантида" та "Земля блакитна, ніби апельсин"

Загальний список усіх номінацій та переможців:

  • Найкращий фільм: "Земля кочівників" (Френсіс Мак-Дорманд, Пітер Спірс, Ден Джанві, Хлої Чжао)
  • Найкраща режисерська робота: Хлої Чжао ("Земля кочівників")
  • Найкраща чоловіча роль: Ентоні Гопкінс ("Батько")
  • Найкраща жіноча роль: Френсіс Мак-Дорманд ("Земля кочівників")
  • Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя ("Юда і Чорний Месія")
  • Найкраща жіноча роль другого плану: Юн Ю Чжун ("Мінарі")
  • Найкращий оригінальний сценарій: Емеральд Феннелл ("Перспективна дівчина")
  • Найкращий адаптований сценарій: Крістофер Гемптон, Флоріан Зеллер за однойменною п’єсою Зеллера ("Батько")
  • Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Душа"
  • Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Якщо щось трапиться, я тебе люблю"
  • Найкращий міжнародний художній фільм: "Ще по одній"
  • Найкращий документальний повнометражний фільм: "Мій учитель - восьминіг"
  • Найкращий документальний короткометражний фільм: "Колетт"
  • Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Два віддалених незнайомця"
  • Найкраща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс, Жон Батіст ("Душа")
  • Найкраща пісня до фільму: H.E.R, Дернст Еміль II, Тіара Томас - Fight for You
  • Найкращий звук: Ніколас Беккер, Хайме Бакшт, Мішель Куттоленк, Карлос Кортес, Філіп Блед ("Звук металу")
  • Найкраща робота художника-постановника: Дональд Грем Брет, Жан Паскаль ("Манк")
  • Найкраща операторська робота: Ерік Мессершмідт ("Манк")
  • Найкращий грим та зачіски: Матікі Енофф, Міа Ніл, Ларрі М.Черрі ("Ма Рейні: Мати блюзу")
  • Дизайн костюмів: Енн Рот ("Ма Рейні: Мати блюзу")
  • Найкращий монтаж: Міккель Є.Г. Нільсен ("Звук металу")
  • Найкращі візуальні ефекти: Ендрю Джексон, Девід Лі, Ендрю Локлі, Скотт Фішер ("Тенет")

Як повідомлялося, цьогорічна церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 й відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у знаменитому театрі "Долбі".

Автор: 

Оскар (56) премія (384) США (22417)


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Топ коментарі
+12
Таких роликов и статей по рублю ведро уже давным давно по инету гуляет.

И написаны они задротами для задротов.

Когда ты первый раз смотрел "Аватар" в HD-качестве на большом экране, тебя сильно волновало, что кто-то часы не снял или птицы совсем не так летают? Серьезно???!!!

Понимаешь, чтобы снять кино-бестселлер, нужно быть хорошим сценаристом, режиссером, организатором, собрать крутую команду, иметь бабло и пр.
А, чтобы обосрать фильм, достаточно быть хотя бы наполовину грамотным и иметь доступ в интернет.
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26.04.2021 08:55
+8
Лучший международный художественный фильм: "Еще по одной"

сначала подумал, что фильм про кацапов
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26.04.2021 08:16
+7
Там темнокожий человек сразу на постере - при таком раскладе разве мог быть другой вариант?
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26.04.2021 08:22
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"Душа" - хороший анімаційний мультик. Невже нагороду цьогоріч присуджують дійсно вартим роботам у сфері кіно?
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26.04.2021 07:55 Відповісти
Там темнокожий человек сразу на постере - при таком раскладе разве мог быть другой вариант?
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26.04.2021 08:22 Відповісти
Там хорошие души белые а плохие - чёрные. Совсем не расизм. И негр полфильма кот.
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26.04.2021 14:34 Відповісти
а в шахматах белые всегда ходят первыми, нужно срочно что-то менять
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27.04.2021 09:45 Відповісти
Можно перейти на Го, там первые чёрные и слабый противник делает несколько ходов.
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28.04.2021 20:52 Відповісти
І "Ще по одній" - теж гідний, це справжній шедевр!
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26.04.2021 08:42 Відповісти
на початку анімація шедевральна - але потім здулись - дебільний сюжет і просто розмазня всяка...
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26.04.2021 08:51 Відповісти
я вот посматриваю ролики - киногрехи делает русак, так ваще - настолько детские ошибки в фильмах - это вообще ужас. в Пиратах - там гораздо более сотни, в каждой части.
все фильмы - просто на бутылку посадили логику, физику и зрителей.
даже старые фильмы, ну, как все знают - терминатор и прочие робокопы - ваще мрак. мне нравился Чужой, там где две части про высадку на других планетах - тоже обосрал нашел кучу "грехов"
не говоря уже о руснявых фильмах - несколько фильмов - и лучше бы не снимали это говно. хотя, при бюджете в сотни млн., не снимали бы лучше и голливудяне - просто нужно смотреть, не фильм, а то как издеваются над зрителями
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26.04.2021 07:58 Відповісти
Ты не поверишь... Но все эти фильмы и не снимались, как документальные.

Просто не надо быть задротом.
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26.04.2021 08:41 Відповісти
та вы просто не смотрел ролики - ну блин настолько детские ошибки шо атас. и да, с того шо вы написал, там может 10% "киногрехов", я уже не говорю шо в "марвеле" там типо вообще куча неувязок с самими же фильмами, шо вышли раньше.
ну шо тут говорить то?
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26.04.2021 08:44 Відповісти
Таких роликов и статей по рублю ведро уже давным давно по инету гуляет.

И написаны они задротами для задротов.

Когда ты первый раз смотрел "Аватар" в HD-качестве на большом экране, тебя сильно волновало, что кто-то часы не снял или птицы совсем не так летают? Серьезно???!!!

Понимаешь, чтобы снять кино-бестселлер, нужно быть хорошим сценаристом, режиссером, организатором, собрать крутую команду, иметь бабло и пр.
А, чтобы обосрать фильм, достаточно быть хотя бы наполовину грамотным и иметь доступ в интернет.
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26.04.2021 08:55 Відповісти
та г*споди, вы бы сначала посм. фильм, а потом - как его "обсерают" и задумался над своим лог. мышлением, вот я к чему пишу.
если блин, запомнился ролик про типа как летел к солнцу шоб типо сделать шоб круче горело, так там даже этот критик чуть не обосрался то. и это полнейшее невежество режиссера, т.е. - насрал на зрителей, мол - и так быдло схавает, вот я и о чем.
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26.04.2021 10:50 Відповісти
Таких физиков-теоретиков и астономов с голой жопой полный Харьков.

А миллиарды почему-то зарабатывает Голивуд в США, а не Довженко в Украине.
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26.04.2021 11:52 Відповісти
та бо графон
зрителю побоку шо там сто раз нивелируют напр. законы Эйнштейна.
я не за то писал а за то шо если примахаться, то и фильм потом неохота смотреть то.
ну, если ты не москвич, там же все кинотеатры и всем круто(протирает орден Дидапобеда)
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26.04.2021 12:20 Відповісти
Я тебе уже писал про уровень тех, кто примахивается и тех, кто этим руководствуется при просмотре фильмов.

Я открою тебе страшную тайну, если скажу, что очень многие артисты, снимающиеся в довольно глупых (с точки зрения "искпердов") блокбастерах являются признанными театральными артистами?

И знаешь почему они это делают?
Потому что лучше быть известным артистом-миллионером в Голивуде, чем задротом, который примахивается, в Мухосранске.
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26.04.2021 12:28 Відповісти
да "о цо ходзе"
Понятно шо они там, я и вы смотрели как им там сниматься тяжело, но я вот за тупо эти киногрехи говорю - артистам то побоку - сказали прыгать - он шо делает? правильно!
а тупо если посм. киногрехи так называемые, то ну.. напр. хотя бы как там, звездный десант шоле - обосраться мона, хотя фильм норм., если не смотреть эти "грехи" то
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26.04.2021 12:35 Відповісти
Ты реально думаешь им миллионы платят за то, что они просто прыгают, как это мог бы сделать любой сантехник?

Заполучить Камбербейджа, Хопкинса или Айронса в фильм - это уже половина успеха.
Для Камбербейджа, Хопкинса или Айронса сыграть в кассовом фильме - это заработать денег.
А с деньгами можно себе позволить сниматься в том кино, которое им нравится. Собственно, тот же фильм "Отец", за который Хопкинс получил Оскара, врядли соберет большую кассу и будет пользоваться диким успехом у широких масс.

А киногрехи - удел задротов. Т.е. вначале этого движняка было прикольно конечно почитать и поржать, но потом это уже стало не оригинально, не содержательно и бессмысленно.

Хочешь законов физики и астрономии - иди на лекции в КПИ и в планетарий, а не в кинотеатр. Кино - это в первую очередь шоу.
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26.04.2021 12:47 Відповісти
ну да шоу, просто если со зрителей делают откровенных дебилов, то это как бы намекает...
и даже оставим законы физики, прости Эйнштейн, но такие детские ляпы, когда там целая свора снимает.... прости Аллах, но это тупо говно. даже не за всякие трансформеры - тупо "боевики" вроде там как там, ну, Нео этот типо стреляла например или типо форсажоподобные и прочие - это же жесть, тупо насрали на зрителей. - зри.те
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26.04.2021 13:31 Відповісти
Начнем с того, что подавляющее большинство людей действительно идиоты.
Выборы 2019 в Украине показали это как нельзя лучше.

А киноиндустрия свой мейн-стрим делает именно для большинства. Это бизнес и ничего личного.
Среднестатистическому прямоходящему надо, чтобы в фильме стреляли (мужики), секаса побольше (мужики), любви побольше (тетки) и спецэффектов побольше. Остальное абсолютно вторично. Поэтому в блокбастерах, в перерывах между розовыми соплями, бегают субтильные девки модельного вида с убивачками с танк размером и стреляют во все, что движется.

Будут у массового зрителя более высокие требования - киноиндустрия будет штамповать для масс другое кино.
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26.04.2021 13:47 Відповісти
Вот ты сам подумай кого ты хотел бы видеть, например, в последнем "Безумном Максе":

Мужеподобную бабищу, которая реально могла бы вытворять, то, что происходит в фильме?
Лагидну Шарлиз Терон, которая стопудово так махать железками не смогла бы?
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26.04.2021 14:05 Відповісти
так як ти кажеш
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26.04.2021 14:13 Відповісти
насчёт Хопкинса согласен уже ещё не видя..... уникальный актёр
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26.04.2021 08:02 Відповісти
Посмотри фильм "Отец" с Хопкинсом. Фильм тяжелый, но если сможешь досмотреть до конца...

Хопкинс реально гений актерского мастерства.
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26.04.2021 08:42 Відповісти
Після Сергія Бондарчука Ентоні Хоппкінс, без сумніву неперевершений.
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26.04.2021 08:11 Відповісти
Он и без Бондарчука непревзойден.

А кто такой Бондарчук, кстати?
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26.04.2021 08:43 Відповісти
Головний режисер і виконавець ролі графа П"єра Безухова у фільмі "Війна і мир", виконавець ролі солдата Соколова у фільмі "Людська доля" ("Судьба чєловьєка", по вашому), безсмертний образ Кардинала Ботічеллі у фільмі "Овод", Головна роля у фільмі "Отець Сергій", роля Тараса Шевченка,"Вони воювали за Батьківщину", десятки інших фільмів...
Не хизуйтеся своїм невіглаством.
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26.04.2021 09:24 Відповісти
Шо серьезно? И где за пределами СССР этого колхозника знают?
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26.04.2021 11:53 Відповісти
Мілко плаваєш. Хіба від того, що Сергій Бондарчук, Сергій Юрський, Іван Миколайчук, Інокентій Смоктуновський народилися в СРСР - менше геніальність їхнього таланту і неперевершеність майстерності? Не знали "за прєдєламі СССР", кажеш? То вони там "за прєдєламі" багато втратили і збідніли від того, що "ньє зналі". Якби Бондарчук, Миколайчук, Юрський народилися і жили "за прєдєламі" - сиділи би збоку і нервово курили алкоголіки хопкінси, вгодовані самці піти, дистрофічні джолі, дегенерати джеленхоли та їм подібні "джеки-вороб"ї".
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26.04.2021 17:51 Відповісти
Да-да. Конечно же.
Все именно так и было бы.

Только почему-то большинство выехавших туда "наших" артистов выше кабачного уровня и второстепенных ролей там не поднимались.
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26.04.2021 18:29 Відповісти
Лучший международный художественный фильм: "Еще по одной"

сначала подумал, что фильм про кацапов
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26.04.2021 08:16 Відповісти
Фільм, до речі, дуже крутий!
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26.04.2021 08:42 Відповісти
Ну дык Мадс Миккельсен в говне не снимается
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26.04.2021 08:45 Відповісти
https://twitter.com/o_zabuzhko

https://twitter.com/o_zabuzhko Оксана Забужко https://twitter.com/o_zabuzhko @o_zabuzhko https://twitter.com/o_zabuzhko/status/1343122127482974209 27 дек. 2020 г.

ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ДАНСЬКОГО ҐЕНДЕРУ.
А чому всі пишуть, що пронизлива драмеді "Ще по одній" Томаса Вінтерберґа - це "про кризу середнього віку", коли вона про кризу ******** цивілізації взагалі (К'єркеґор там не просто так трапляється пацан...https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F58843843952%2Fposts%2F10158999063438953
https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #забужко
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26.04.2021 10:34 Відповісти
Судя по списку-смотреть нечего.
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26.04.2021 08:33 Відповісти
Смотри мацьква слезам не верит
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26.04.2021 08:37 Відповісти
О,нарисовался псевдоинтеллектуал. Ну что реально ты бы посмотрел из этих номинантов? Только без чёса. Мультик разве что.)
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26.04.2021 08:47 Відповісти
Ще по одній - дуже крутий фільм, мультик Душа теж нічого...
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26.04.2021 08:48 Відповісти
Про бухло так-завжди актуально. Але я не буду дивитися)
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26.04.2021 08:51 Відповісти
Ты фильм "Отец" видел?

А вобще хоть что-то из этих фильмов видел? Так о чем речь, унылый?
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26.04.2021 08:57 Відповісти
Я вижу что ты слегка упорот.)
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26.04.2021 13:04 Відповісти
Смотрел "Земля кочевников". Фильм ни о чем...
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26.04.2021 08:46 Відповісти
Вон вверху некто Sоkolov тебе щас расскажет "по чём в Одессе рубероид"))
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26.04.2021 08:48 Відповісти
"Еще по одной" это про наших из Васюков. Смотрел, очень содержательная кинишка.
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26.04.2021 09:48 Відповісти
Пох. Цей декаданс нікого вже не цікавить. В нас люди масово відключають телевізійні канали.
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26.04.2021 11:03 Відповісти
Лучшая диссертация - Кива.
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26.04.2021 11:35 Відповісти
Френсис МакДорманд крутая актриса.
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26.04.2021 11:46 Відповісти
История премии Оскар, здесь интересно посмотреть по лучшим фильмам как изменялись вкусы публики https://kinotochka.co/6422-svetskaya-zhizn-2016.html
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02.10.2021 15:23 Відповісти
"Земля кочевников" на Киноточке.со, всегда рядом:

https://kinotochka.co/16328-zemlya-kochevnikov-2020.html
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31.10.2021 16:00 Відповісти
 
 