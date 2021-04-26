У Лос-Анджелесі оголосили переможців премії "Оскар": найкращий фільм - "Земля кочівників", найкращий актор - Ентоні Гопкінс, найкраща актриса - Френсіс Мак-Дорманд. СПИСОК
Журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів 93-ї церемонії нагородження однією з найпрестижніших кінопремій світу "Оскар".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".
Переможцем у найпрестижнішій категорії "Найкращий фільм" стала стрічка "Земля кочівників". Творчий колектив фільму забрав одразу три "Оскари": на додачу до найкращого фільму, ще й за "Найкращу режисерську роботу" та "Найкращу жіночу роль".
Звання найкращого актора заслужено здобув Ентоні Гопкінс, який виконав головну роль у фільмі "Батько".
Водночас "Оскари" за ролі другого плану отримали Деніел Калуя за "Юда і Чорний Месія" та Юн Ю Чжун за "Мінарі".
Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано "Душу", а найкращою короткометражною анімацією - "Якщо щось трапиться, я тебе люблю".
Технічні нагороди - "Найкращий звук" та "Найкращий монтаж" - очікувано дісталися "Звуку металу". Водночас найкраща музика, на переконання журі, була в анімаційній "Душі", а найкраща пісня - Fight for You Дернста Еміля II, H.E.R та Тіари Томас - у "Чорному Месії".
Показово, що цьогорічний рекордсмен за кількістю номінацій "Манк", який висувався на здобуття премії у 10 категоріях, отримав лише дві статуетки ("Найкраща робота художника-постановника" та "Найкраща операторська робота").
Загальний список усіх номінацій та переможців:
- Найкращий фільм: "Земля кочівників" (Френсіс Мак-Дорманд, Пітер Спірс, Ден Джанві, Хлої Чжао)
- Найкраща режисерська робота: Хлої Чжао ("Земля кочівників")
- Найкраща чоловіча роль: Ентоні Гопкінс ("Батько")
- Найкраща жіноча роль: Френсіс Мак-Дорманд ("Земля кочівників")
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя ("Юда і Чорний Месія")
- Найкраща жіноча роль другого плану: Юн Ю Чжун ("Мінарі")
- Найкращий оригінальний сценарій: Емеральд Феннелл ("Перспективна дівчина")
- Найкращий адаптований сценарій: Крістофер Гемптон, Флоріан Зеллер за однойменною п’єсою Зеллера ("Батько")
- Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Душа"
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Якщо щось трапиться, я тебе люблю"
- Найкращий міжнародний художній фільм: "Ще по одній"
- Найкращий документальний повнометражний фільм: "Мій учитель - восьминіг"
- Найкращий документальний короткометражний фільм: "Колетт"
- Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Два віддалених незнайомця"
- Найкраща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс, Жон Батіст ("Душа")
- Найкраща пісня до фільму: H.E.R, Дернст Еміль II, Тіара Томас - Fight for You
- Найкращий звук: Ніколас Беккер, Хайме Бакшт, Мішель Куттоленк, Карлос Кортес, Філіп Блед ("Звук металу")
- Найкраща робота художника-постановника: Дональд Грем Брет, Жан Паскаль ("Манк")
- Найкраща операторська робота: Ерік Мессершмідт ("Манк")
- Найкращий грим та зачіски: Матікі Енофф, Міа Ніл, Ларрі М.Черрі ("Ма Рейні: Мати блюзу")
- Дизайн костюмів: Енн Рот ("Ма Рейні: Мати блюзу")
- Найкращий монтаж: Міккель Є.Г. Нільсен ("Звук металу")
- Найкращі візуальні ефекти: Ендрю Джексон, Девід Лі, Ендрю Локлі, Скотт Фішер ("Тенет")
Як повідомлялося, цьогорічна церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 й відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у знаменитому театрі "Долбі".
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все фильмы - просто на бутылку посадили логику, физику и зрителей.
даже старые фильмы, ну, как все знают - терминатор и прочие робокопы - ваще мрак. мне нравился Чужой, там где две части про высадку на других планетах - тоже
обосралнашел кучу "грехов"
не говоря уже о руснявых фильмах - несколько фильмов - и лучше бы не снимали это говно. хотя, при бюджете в сотни млн., не снимали бы лучше и голливудяне - просто нужно смотреть, не фильм, а то как издеваются над зрителями
Просто не надо быть задротом.
ну шо тут говорить то?
И написаны они задротами для задротов.
Когда ты первый раз смотрел "Аватар" в HD-качестве на большом экране, тебя сильно волновало, что кто-то часы не снял или птицы совсем не так летают? Серьезно???!!!
Понимаешь, чтобы снять кино-бестселлер, нужно быть хорошим сценаристом, режиссером, организатором, собрать крутую команду, иметь бабло и пр.
А, чтобы обосрать фильм, достаточно быть хотя бы наполовину грамотным и иметь доступ в интернет.
если блин, запомнился ролик про типа как летел к солнцу шоб типо сделать шоб круче горело, так там даже этот критик чуть не обосрался то. и это полнейшее невежество режиссера, т.е. - насрал на зрителей, мол - и так быдло схавает, вот я и о чем.
А миллиарды почему-то зарабатывает Голивуд в США, а не Довженко в Украине.
зрителю побоку шо там сто раз нивелируют напр. законы Эйнштейна.
я не за то писал а за то шо если примахаться, то и фильм потом неохота смотреть то.
ну, если ты не москвич, там же все кинотеатры и всем круто(протирает орден Дидапобеда)
Я открою тебе страшную тайну, если скажу, что очень многие артисты, снимающиеся в довольно глупых (с точки зрения "искпердов") блокбастерах являются признанными театральными артистами?
И знаешь почему они это делают?
Потому что лучше быть известным артистом-миллионером в Голивуде, чем задротом, который примахивается, в Мухосранске.
Понятно шо они там, я и вы смотрели как им там сниматься тяжело, но я вот за тупо эти киногрехи говорю - артистам то побоку - сказали прыгать - он шо делает? правильно!
а тупо если посм. киногрехи так называемые, то ну.. напр. хотя бы как там, звездный десант шоле - обосраться мона, хотя фильм норм., если не смотреть эти "грехи" то
Заполучить Камбербейджа, Хопкинса или Айронса в фильм - это уже половина успеха.
Для Камбербейджа, Хопкинса или Айронса сыграть в кассовом фильме - это заработать денег.
А с деньгами можно себе позволить сниматься в том кино, которое им нравится. Собственно, тот же фильм "Отец", за который Хопкинс получил Оскара, врядли соберет большую кассу и будет пользоваться диким успехом у широких масс.
А киногрехи - удел задротов. Т.е. вначале этого движняка было прикольно конечно почитать и поржать, но потом это уже стало не оригинально, не содержательно и бессмысленно.
Хочешь законов физики и астрономии - иди на лекции в КПИ и в планетарий, а не в кинотеатр. Кино - это в первую очередь шоу.
и даже оставим законы физики, прости Эйнштейн, но такие детские ляпы, когда там целая свора снимает.... прости Аллах, но это тупо говно. даже не за всякие трансформеры - тупо "боевики" вроде там как там, ну, Нео этот типо стреляла например или типо форсажоподобные и прочие - это же жесть, тупо насрали на зрителей. - зри.те
Выборы 2019 в Украине показали это как нельзя лучше.
А киноиндустрия свой мейн-стрим делает именно для большинства. Это бизнес и ничего личного.
Среднестатистическому прямоходящему надо, чтобы в фильме стреляли (мужики), секаса побольше (мужики), любви побольше (тетки) и спецэффектов побольше. Остальное абсолютно вторично. Поэтому в блокбастерах, в перерывах между розовыми соплями, бегают субтильные девки модельного вида с убивачками с танк размером и стреляют во все, что движется.
Будут у массового зрителя более высокие требования - киноиндустрия будет штамповать для масс другое кино.
Мужеподобную бабищу, которая реально могла бы вытворять, то, что происходит в фильме?
Лагидну Шарлиз Терон, которая стопудово так махать железками не смогла бы?
Хопкинс реально гений актерского мастерства.
А кто такой Бондарчук, кстати?
Не хизуйтеся своїм невіглаством.
Все именно так и было бы.
Только почему-то большинство выехавших туда "наших" артистов выше кабачного уровня и второстепенных ролей там не поднимались.
сначала подумал, что фильм про кацапов
https://twitter.com/o_zabuzhko Оксана Забужко https://twitter.com/o_zabuzhko @o_zabuzhko https://twitter.com/o_zabuzhko/status/1343122127482974209 27 дек. 2020 г.
ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ДАНСЬКОГО ҐЕНДЕРУ.
А чому всі пишуть, що пронизлива драмеді "Ще по одній" Томаса Вінтерберґа - це "про кризу середнього віку", коли вона про кризу ******** цивілізації взагалі (К'єркеґор там не просто так трапляється пацан...https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F58843843952%2Fposts%2F10158999063438953
https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #забужко
А вобще хоть что-то из этих фильмов видел? Так о чем речь, унылый?
https://kinotochka.co/16328-zemlya-kochevnikov-2020.html