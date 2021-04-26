У Лос-Анджелесі оголосили переможців премії "Оскар": найкращий фільм - "Земля кочівників", найкращий актор - Ентоні Гопкінс, найкраща актриса - Френсіс Мак-Дорманд. СПИСОК

Журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів 93-ї церемонії нагородження однією з найпрестижніших кінопремій світу "Оскар".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Переможцем у найпрестижнішій категорії "Найкращий фільм" стала стрічка "Земля кочівників". Творчий колектив фільму забрав одразу три "Оскари": на додачу до найкращого фільму, ще й за "Найкращу режисерську роботу" та "Найкращу жіночу роль".

Звання найкращого актора заслужено здобув Ентоні Гопкінс, який виконав головну роль у фільмі "Батько".

Водночас "Оскари" за ролі другого плану отримали Деніел Калуя за "Юда і Чорний Месія" та Юн Ю Чжун за "Мінарі".

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано "Душу", а найкращою короткометражною анімацією - "Якщо щось трапиться, я тебе люблю".

Технічні нагороди - "Найкращий звук" та "Найкращий монтаж" - очікувано дісталися "Звуку металу". Водночас найкраща музика, на переконання журі, була в анімаційній "Душі", а найкраща пісня - Fight for You Дернста Еміля II, H.E.R та Тіари Томас - у "Чорному Месії".

Показово, що цьогорічний рекордсмен за кількістю номінацій "Манк", який висувався на здобуття премії у 10 категоріях, отримав лише дві статуетки ("Найкраща робота художника-постановника" та "Найкраща операторська робота").

Читайте на "Цензор.НЕТ": У довгий список номінантів на "Оскар-2021" потрапили два українські фільми: "Атлантида" та "Земля блакитна, ніби апельсин"

Загальний список усіх номінацій та переможців:

Найкращий фільм: "Земля кочівників" (Френсіс Мак-Дорманд, Пітер Спірс, Ден Джанві, Хлої Чжао)

Найкраща режисерська робота: Хлої Чжао ("Земля кочівників")

Найкраща чоловіча роль: Ентоні Гопкінс ("Батько")

Найкраща жіноча роль: Френсіс Мак-Дорманд ("Земля кочівників")

Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя ("Юда і Чорний Месія")

Найкраща жіноча роль другого плану: Юн Ю Чжун ("Мінарі")

Найкращий оригінальний сценарій: Емеральд Феннелл ("Перспективна дівчина")

Найкращий адаптований сценарій: Крістофер Гемптон, Флоріан Зеллер за однойменною п’єсою Зеллера ("Батько")

Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Душа"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Якщо щось трапиться, я тебе люблю"

Найкращий міжнародний художній фільм: "Ще по одній"

Найкращий документальний повнометражний фільм: "Мій учитель - восьминіг"

Найкращий документальний короткометражний фільм: "Колетт"

Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Два віддалених незнайомця"

Найкраща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс, Жон Батіст ("Душа")

Найкраща пісня до фільму: H.E.R, Дернст Еміль II, Тіара Томас - Fight for You

Найкращий звук: Ніколас Беккер, Хайме Бакшт, Мішель Куттоленк, Карлос Кортес, Філіп Блед ("Звук металу")

Найкраща робота художника-постановника: Дональд Грем Брет, Жан Паскаль ("Манк")

Найкраща операторська робота: Ерік Мессершмідт ("Манк")

Найкращий грим та зачіски: Матікі Енофф, Міа Ніл, Ларрі М.Черрі ("Ма Рейні: Мати блюзу")

Дизайн костюмів: Енн Рот ("Ма Рейні: Мати блюзу")

Найкращий монтаж: Міккель Є.Г. Нільсен ("Звук металу")

Найкращі візуальні ефекти: Ендрю Джексон, Девід Лі, Ендрю Локлі, Скотт Фішер ("Тенет")

Як повідомлялося, цьогорічна церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 й відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у знаменитому театрі "Долбі".